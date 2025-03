https://consortiumnews.com/2025/03/14/craig-murray-putin-is-no-hitler/?eType=EmailBlastContent&eId=8bf973a8-bb55-4e2d-8058-cf60ac653d70



Craig Murray: Putin ist kein Hitler

14. März 2025

Die Volkswirtschaften Westeuropas werden auf Kriegsfuß gestellt, angeführt von der völlig umgestalteten Europäischen Union, deren Führungsspitze nun einen atavistischen, ererbten Hass auf Russland kanalisiert.

Der russische Präsident Wladimir Putin auf dem BRICS-Gipfel in Kasan, Russland, im Oktober 2024; Außenminister Sergej Lawrow links. (Grigoriy Sysoyev / ru Host Photo Agency/Kreml)

Von Craig Murray

Thier herrscht ein logischer Trugschluss, der derzeit das neoliberale „Denken“ in Europa beherrscht. Er lautet wie folgt:

„Hitler hatte unbegrenzte territoriale Ambitionen und machte sich nach der Annexion des Sudetenlandes daran, ganz Europa zu erobern. Deshalb hat Putin unbegrenzte territoriale Ambitionen und wird nach der Annexion der Ostukraine versuchen, ganz Europa zu erobern.“

Dieses trügerische Argument liefert keinen Beweis für weitere territoriale Ambitionen von Präsident Wladimir Putin. Als Beweis für Putins Bedrohung des Vereinigten Königreichs verweist Premierminister Keir Starmer lächerlicherweise auf die „Nowitschok“-Affäre von Salisbury, das vielleicht erbärmlichste Propagandastück aller Zeiten.

Aber selbst wenn man so selbstgefällig wäre, die offizielle Version der Ereignisse in Salisbury zu akzeptieren, deutet ein Mordversuch an einem Doppelagenten glaubwürdig auf den Wunsch Putins hin, den Dritten Weltkrieg auszulösen oder in Großbritannien einzumarschieren?

Hitlers territoriale Ambitionen waren nicht verborgen. Sein Wunsch nach Lebensraum und, was entscheidend ist, seine Ansicht, dass die Deutschen eine überlegene Rasse seien, die über die minderwertigen Rassen herrschen sollte, war in seinen Schriften und Reden deutlich zu erkennen.

Für Putins weitreichende territoriale Ambitionen gibt es einfach keine derartigen Beweise. Er verfolgt weder eine verrückte Nazi-Ideologie, die Eroberungen anstrebt, noch eine marxistische Ideologie, die darauf abzielt, die etablierte Ordnung auf der ganzen Welt zu stürzen.

Das wirtschaftliche Ausrichtungsprojekt der BRICS-Staaten zielt nicht darauf ab, ein völlig anderes Wirtschaftssystem zu fördern, sondern lediglich darauf, die Machtverhältnisse und Ströme innerhalb des Systems neu auszubalancieren oder höchstens ein Parallelsystem zu schaffen, das nicht zum Vorteil der Vereinigten Staaten verzerrt ist.

Weder das Ende des Kapitalismus noch territoriale Expansion sind Teil des BRICS-Projekts.

Es gibt einfach keine Beweise dafür, dass Putin territoriale Ziele jenseits der Ukraine und der winzigen Enklaven Südossetien und Abchasien hat. Es ist durchaus angemessen, Putins territoriale Expansion über zwei Jahrzehnte hinweg als auf die Wiedereingliederung bedrohter russischsprachiger Minderheitenbezirke in ehemaligen Sowjetstaaten beschränkt zu bezeichnen.

Dass es einen Weltkrieg und unzählige Tote wert ist, wer Bürgermeister der ethnisch russischen und russischsprachigen Stadt Lugansk werden soll, leuchtet mir nicht ganz ein.

Sezessionisten verbarrikadieren sich im Juni 2014 in Luhansk. (Qypchak / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0)

Die Vorstellung, dass Putin kurz davor steht, Polen oder Finnland anzugreifen, ist völliger Unsinn. Die Vorstellung, dass die russische Armee, die sich schwer damit getan hat, die kleine und korrupte, wenn auch vom Westen unterstützte Ukraine zu unterwerfen, in der Lage ist, Westeuropa selbst anzugreifen, ist schlichtweg unrealistisch.

Die interne Menschenrechtsbilanz von Putins Russland ist schlecht, aber derzeit ist sie geringfügig besser als die der Ukraine von Präsident Wolodymyr Selenskyj. So dürfen beispielsweise die Oppositionsparteien in Russland zumindest an Wahlen teilnehmen, wenn auch unter stark verzerrten Wettbewerbsbedingungen, während sie in der Ukraine gänzlich verboten sind.

Noch weniger überzeugend sind die Argumente, dass die politischen Aktivitäten Russlands in Drittländern massive Aufrüstungen des Westens erfordern, um sich auf einen Krieg mit Russland vorzubereiten.

Westliche Einmischung und Zerstörung

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am 22. Januar im Europäischen Parlament über die Ukraine, die Beziehungen zwischen der EU und den USA und die globale Rolle der EU. (Europäisches Parlament, Flickr, CC-BY-4.0)

Die Wahrheit ist, dass sich die westlichen Mächte weitaus mehr in andere Länder einmischen als Russland, und zwar durch massive Förderung von NGOs, Journalisten und Politikern, von denen ein Großteil offen und ein Teil verdeckt ist.

Ich habe das als britischer Diplomat selbst gemacht. Enthüllungen von USAID oder der Integrity Initiative geben der Öffentlichkeit einen Einblick in diese Welt.

Ja, Russland macht das auch, aber in viel kleinerem Maßstab. Dass diese Art von russischer Aktivität auf Eroberungsgelüste hindeutet oder einen Kriegsgrund darstellt, ist ein so oberflächliches Argument, dass man kaum an den guten Glauben derer glauben kann, die es vorbringen.

Ich habe auch gesehen, wie die russische Militärintervention in Syrien als Beweis dafür angeführt wurde, dass Putin Pläne zur Welteroberung hat.

Die russische Intervention in Syrien verhinderte eine Zeit lang dessen Zerstörung durch den Westen, genauso wie der Irak und Libyen durch den Westen zerstört wurden. Russland verhinderte die Machtübernahme verrückter islamistischer Terroristen und das Massaker an den Minderheitengemeinschaften Syriens. Diese Schrecken entfalten sich jetzt, zum Teil aufgrund der Schwächung Russlands durch den Ukraine-Krieg.

Die Behauptung derjenigen Nationen, die den Irak, Afghanistan und Libyen zerstört haben, dass Putins Intervention in Syrien ihn als bösartig darstelle, ist in höchstem Maße unehrlich. Die Vereinigten Staaten haben seit über einem Jahrzehnt ein Viertel Syriens militärisch besetzt und fast das gesamte syrische Öl gestohlen.

Hier mit dem Finger auf Russland zu zeigen, entbehrt jeder Grundlage.

Seltsamerweise wird dieselbe „Logik“ nicht auf Benjamin Netanjahu angewendet. Neoliberale [Neokonservative] argumentieren nicht, dass seine Annexion des Gazastreifens, des Westjordanlands und des Südlibanons weitere territoriale Ambitionen nach sich ziehen muss. Tatsächlich ignorieren sie Netanyahus Aggressionen sogar völlig oder stellen sie als „defensiv“ dar – dasselbe Argument, das Putin in der Ukraine viel glaubwürdiger vorbringt, das Neoliberale [Neokonservative] dort jedoch rundheraus ablehnen.

Eine veränderte EU

Die Volkswirtschaften Westeuropas werden auf Kriegsfuß gestellt, angeführt von der völlig veränderten Europäischen Union. Die enthusiastischen Befürworter des Völkermords in Gaza, die an der Spitze der EU stehen, kanalisieren nun einen atavistischen, ererbten Hass auf Russland.

Die Außenpolitik der EU wird von der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen [Deutschland] und dem Vizepräsidenten Kaja Kallas (Estland) vorangetrieben. Die fanatische Russophobie, die diese beiden verbreiten, und ihr unverhohlener Wunsch, den Krieg in der Ukraine zu eskalieren, erinnern die Russen unweigerlich daran, dass sie aus Nationen stammen, die fanatische Nazis waren.

Für die Russen fühlt sich das sehr nach 1941 an. Da Europa von einer umfassenden antirussischen Propaganda beherrscht wird, ist der Hintergrund für Trumps Versuch, einen Friedensvertrag zu vermitteln, problematisch und Russland verständlicherweise misstrauisch.

Das Vereinigte Königreich spielt weiterhin die unpassendste Rolle. Es hat Jonathan Powell von Morgan Stanley entsandt, um Selenskyj bei den Friedensgesprächen zu beraten. Als Stabschef des ehemaligen Premierministers Tony Blair spielte Powell eine entscheidende Rolle bei der illegalen Invasion des Irak.

Wo immer Krieg herrscht und mit Krieg Geld verdient werden kann, versammeln sich dieselben Schurken. Diejenigen, die an der Invasion des Irak beteiligt waren, sollten aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen werden. Stattdessen ist Powell jetzt der nationale Sicherheitsberater des Vereinigten Königreichs.

Ich bin kein Anhänger Putins. Die Gewalt, mit der der legitime Wunsch Tschetscheniens nach Selbstbestimmung niedergeschlagen wurde, war beispielsweise unverhältnismäßig. Es ist naiv zu glauben, dass man zum KGB-Chef wird, wenn man ein sanfter Mensch ist.

Aber Putin ist nicht Hitler. Nur durch die Scheuklappen des Patriotismus erscheint Putin als eine schlimmere Person als die westlichen Staats- und Regierungschefs, die hinter massiven Invasionen und Todesfällen auf der ganzen Welt stehen und nun versuchen, den Krieg mit Russland auszuweiten.

Hier im Vereinigten Königreich strebt die Regierung Starmer aktiv danach, den Krieg zu verlängern, und strebt eine enorme Erhöhung der Ausgaben für Waffen an, was immer Schmiergelder und zukünftige Unternehmensführungen und Beratertätigkeiten für Politiker mit sich bringt.

Um diese Kriegstreiberei zu finanzieren, kürzt New Labour die Ausgaben für Kranke, Behinderte und Rentner im Vereinigten Königreich und die Hilfe für die Hungernden in Übersee.

Labour Friends of Israel hat ein Bild von Starmer bei einem Treffen mit dem israelischen Präsidenten Herzog veröffentlicht, sechs Monate nachdem das vorläufige Urteil des Internationalen Gerichtshofs eine Erklärung von Herzog als Beweis für eine genozidale Absicht zitiert hatte.

Die Regierung Starmer wurde von 31 Prozent derjenigen gewählt, die sich die Mühe machten, ihre Stimme abzugeben, oder 17 Prozent der erwachsenen Bevölkerung. Sie betreibt eine umfassende gerichtliche Verfolgung führender britischer Unterstützer Palästinas und ist aktiv mitschuldig am Völkermord in Gaza.

Ich sehe hier keine moralische Überlegenheit.

Craig Murray ist Autor, Rundfunksprecher und Menschenrechtsaktivist. Von August 2002 bis Oktober 2004 war er britischer Botschafter in Usbekistan und von 2007 bis 2010 Rektor der University of Dundee.

Dieser Artikel stammt von CraigMurray.org.uk

