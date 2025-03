Prozess am Amtsgericht:Palästina-Aktivistin wird nach Demo verurteilt

Eine propalästinensische Aktivistin ist in München verurteilt worden, weil sie bei zwei Versammlungen einen der umstrittensten politischen Slogans wörtlich und abgewandelt gebraucht hat: „From the river to the sea, Palestine will be free“. Vom Fluss Jordan bis zum Mittelmeer soll Palästina frei sein. Dem Bundesinnenministerium gilt der Spruch als Kennzeichen der in Deutschland verbotenen Terrororganisation Hamas, die damit das Existenzrecht Israels bestreite. Das Amtsgericht hat Rihm D. zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu 40 Euro verurteilt.