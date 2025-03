https://consortiumnews.com/2025/03/04/craig-murray-ukraine-diplomacy-war/?eType=EmailBlastContent&eId=9111ed9c-b1f9-4d12-b767-e887c4eb86f0



Craig Murray: Ukraine, Diplomatie und Krieg

4. März 2025

Der alternative „Friedensplan“, den die europäischen Staats- und Regierungschefs Trump vorlegen wollen, ist wie üblich eine Mogelpackung.

Der britische Premierminister Keir Starmer mit dem US-Präsidenten Donald Trump am 27. Februar im Weißen Haus. (Simon Dawson / No 10 Downing Street/ Flickr/ CC BY-NC-ND 2.0)

Von Craig Murray

CraigMurray.org.uk

Wenn Politiker an der Macht äußerst unbeliebt sind, wenden sie sich in der Regel dem Militarismus und Chauvinismus zu, um schnell an Popularität zu gewinnen. Keir Starmer ist jetzt der Liebling der britischen Medien für sein Säbelrasseln in Bezug auf die Ukraine, und der Premierminister twittert fleißig militärische Bilder.

Damit versucht er, sich als Gegner von Donald Trump zu präsentieren und aus der Unbeliebtheit des US-Präsidenten im Vereinigten Königreich Kapital zu schlagen, obwohl er noch letzte Woche im Weißen Haus Trump hofierte und ihn zu einem „beispiellosen“ zweiten Staatsbesuch einlud.

Wie immer wird hier viel Rauch und Spiegeln gemacht. Die europäischen Staats- und Regierungschefs werden einen alternativen „Friedensplan“ ausarbeiten, den sie Trump vorlegen wollen.

Dieser wird nicht im Sinne der G7-Erklärung sein, die stark antirussisch war. Die europäischen Staats- und Regierungschefs erkennen an, dass die G7-Position der Biden-Ära in Apulien nun nicht mehr gilt.

Gruppenfoto der G7 im Juni 2024 in Apulien, Italien. (Europäische Union/Wikimedia Commons)

Stattdessen wird der neue europäische Plan Trump im Wesentlichen so ziemlich alles geben, was er will, aber den Europäern eine Leiter zum Herunterklettern geben. Starmer strebt danach, als der große Überbrücker des Atlantiks gefeiert zu werden, der Europa Trump erklärt hat und umgekehrt.

Wenn Trump ein gewöhnlicher Politiker wäre, würde er dann zustimmen, den „europäischen“ Plan, den Starmer ihm vorgelegt hat, mit ein paar winzigen Änderungen zu übernehmen und dann mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über den gemeinsamen Standpunkt zu verhandeln. Aber Trump ist Trump, und er könnte Starmer einfach sagen, er solle sich da raushalten.

Sowohl der europäische als auch der amerikanische Friedensplan werden beinhalten, dass Putin die Kontrolle über den Großteil des Landes behält, das seine Truppen halten – denn sonst wird Putin nicht zustimmen, und das wäre sinnlos. Der europäische Plan wird Elemente enthalten, die darauf abzielen, die Souveränitätsfrage des ukrainischen Landes, das Russland behalten wird, zu verwischen. Dies wird nicht funktionieren, sobald echte Verhandlungen mit Russland im Gange sind.

Wie immer regiert das Geld und das Big Business zieht die Fäden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat das Mineralienabkommen mit Trump nicht unterzeichnet und versucht nun verzweifelt, dies nachzuholen, um wieder amerikanische Gelder zu erhalten.

Es ist erwähnenswert, dass Starmer in seinem wahnhaften „Hundert-Jahre-Bündnis“-Abkommen mit Zelensky den Versuch Großbritanniens enthielt, sich dieselben Mineralien zu sichern, um deren Übergabe an Trump Zelensky nun erneut bittet.

Dies findet sich in der britisch-ukrainischen 100-jährigen Partnerschaft unter „Säule 5, Absatz 3, Artikel iv“

„(iv) Unterstützung der Entwicklung einer Strategie für kritische Mineralien in der Ukraine und der erforderlichen Regulierungsstrukturen, die zur Maximierung des Nutzens der natürlichen Ressourcen der Ukraine erforderlich sind, durch die mögliche Einrichtung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe;“

Da wir gerade beim Thema sind: Die meisten Menschen haben die Details dieses verrückten „100-Jahres-Abkommens“ vernünftigerweise ignoriert, und zwar aus dem völlig vernünftigen Grund, dass nichts davon jemals passieren wird. Aber es enthält einige bemerkenswerte Erklärungen böswilliger Absichten, von denen mein Favorit der Wunsch ist, eine gemeinsame Online-Propagandaeinheit zu eröffnen, um sich in das Erbe und die sozialen Medien von Drittländern einzumischen.

Starmer und Zelenskyy in Kiew am 16. Januar, als die beiden Staats- und Regierungschefs ein 100-jähriges Partnerschaftsabkommen unterzeichneten. (Simon Dawson / No 10 Downing Street/ Flickr/ CC BY-NC-ND 2.0)

Was wir in fließendem Orwellschen Stil in „Säule 7, Absatz 4“ dargelegt finden.

„Gemeinsame Medieninitiativen umsetzen und zu koordinierten Bemühungen zur Förderung gemeinsamer Werte und Visionen beitragen, indem wir uns mit der Informationsmanipulation und böswilligen Einmischung in Drittländern befassen. Wir verpflichten uns, bei gemeinsamen Initiativen wie Kommunikationskampagnen zusammenzuarbeiten, um diesen Bedrohungen entgegenzuwirken. Wir verpflichten uns, die Stärkung der Beziehungen zu Organisationen der Zivilgesellschaft zu fördern, um die Forschung und die Entwicklung von Gegenmaßnahmen zur FIMI zu unterstützen, und erkennen die Bedeutung unabhängiger Medien und Organisationen der Zivilgesellschaft für den Aufbau gesellschaftlicher Widerstandsfähigkeit an.“

Das ist natürlich genau das, was sie Russland immer vorwerfen. In der Tat ist die angebliche russische Einmischung in die sozialen Medien der Grund, warum sie sich eingemischt haben, um den Antikriegssieger der ersten Runde der rumänischen Wahlen disqualifizieren zu lassen.

Was dieser Plan bedeutet, ist eine weitere Integritätsinitiative, diesmal als britisch-ukrainische Koproduktion.

In meiner über 20-jährigen Tätigkeit als Diplomat habe ich gelernt, dass die Öffentlichkeit im Allgemeinen mit Lügen über diplomatische Gespräche gefüttert wird. Die meisten diplomatischen Gespräche enden in der Regel mit einem vereinbarten Kommuniqué, das darauf ausgelegt ist, alle gut aussehen zu lassen, und das möglicherweise nur einen geringen Bezug zu den tatsächlichen Ereignissen hat.

Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Menschenrechte, wo nach meiner umfangreichen Erfahrung Behauptungen, dass Menschenrechtsverletzungen durch „stille Diplomatie“ behandelt würden, fast immer eine Lüge waren.

Ein britischer Minister kann keinen saudischen oder chinesischen Minister treffen, ohne gefragt zu werden, ob sie das Thema Menschenrechte angesprochen haben. Die Antwort lautet immer „Ja“, und das ist fast immer unwahr, oder es wurde so kurz, leise und entschuldigend angesprochen, dass es praktisch unwahr ist.

In gewisser Weise war das Treffen zwischen Trump und Vance im Oval Office mit Selenskyj erfrischend, da man sah, was man bekam. Nur weil es öffentlich war, war es verletzender als viele diplomatische Begegnungen. Ich vermute, dass es den Krieg verkürzt hat, insbesondere wenn Trump an der Entscheidung festhält, die Hilfe einzustellen. [Am späten Montag ordnete Trump an, die Hilfe für die Ukraine auszusetzen.]

Eine Verkürzung des Krieges wäre eine gute Sache. Wenn Sie der Meinung sind, dass ein Prinzip so wichtig ist, dass es in Ordnung ist, wenn Millionen von Menschen dafür sterben – von denen keiner Sie selbst sind –, dann schlage ich vor, dass Sie Ihre Prinzipien überdenken. Ich bin nicht so sehr darüber besorgt, wer der Bürgermeister des russischsprachigen Lugansk ist, dass ich bereit wäre, wegen dieser Frage einen Atomkrieg zu führen.

Propaganda-Maschine

Starmer empfängt am Sonntag europäische Staats- und Regierungschefs in London. (Lauren Hurley / No 10 Downing Street/ Flickr/ CC BY-NC-ND 2.0)

Besonders beunruhigend finde ich den anhaltenden Vergleich Putins mit Adolf Hitler und die Behauptung, dass Putin, wenn er in der Ukraine nicht „gestoppt“ wird, ganz Europa erobern wird.

Dies ist ein ganz außergewöhnliches Beispiel für eine falsche Analogie. Putin hat nie Anzeichen dafür gezeigt, dass er einer universellen Ideologie folgt, die er durch Eroberung durchsetzen möchte, oder territoriale Ambitionen hat, die über eine kleine Anzahl russischsprachiger, an Russland angrenzender, ehemaliger Sowjetbezirke hinausgehen.

Darüber hinaus gewinnt Russland allmählich einen Zermürbungskrieg gegen einen viel kleineren Nachbarn, was zu erwarten war. Die Ukraine hat so lange mit massiver westlicher Hilfe überlebt. Aber die Vorstellung, dass die russische Armee in der Lage ist, ganz Europa zu erobern, wenn sie nicht einmal Kiew unterwerfen kann, ist schlichtweg Unsinn. Abgesehen davon, dass es in Moskau absolut keine Absicht gibt, dies zu tun.

Trump hat auf die NATO gezeigt und die neuen Kleider des Kaisers enthüllt. Die NATO wurde gegründet, um einem sowjetischen Bündnis entgegenzuwirken, das eine universelle Ideologie besaß, die es verbreiten wollte, und über die militärische Stärke verfügte, um eine Bedrohung darzustellen (obwohl gesagt werden sollte, dass nicht einmal die Sowjetunion jemals die Absicht hatte, in Großbritannien einzumarschieren, oder Pläne dafür ausarbeitete). Diese Bedrohung ist nun vorbei.

Der Versuch, den lächerlichen Salisbury-Vorfall als Beweis für eine russische Bedrohung der britischen Bevölkerung zu nutzen, ist, offen gesagt, erbärmlich.

Manchmal ist es schwierig, die Beiträge der Propagandamaschine zu verfolgen. Zu welchem Zeitpunkt wurde die verrückte Erzählung, dass Russland seine eigene Nord-Stream-Pipeline gesprengt hat, aufgegeben?

Die Zerstörung der Pipeline durch Russland wurde von den gesamten traditionellen Medien und der gesamten politischen Klasse der westlichen Welt einstimmig und lautstark verkündet. Diejenigen von uns, die darauf hinwiesen, dass dies nicht wahr ist, wurden denunziert und verspottet. Doch jetzt wurde die Erzählung stillschweigend fallen gelassen, und die Wahrheit wird von den Medien gelegentlich anerkannt. Allerdings ohne ein Eingeständnis der vorherigen Lügen.

Wie funktioniert dieser Kreislauf? Ist er zentral gesteuert oder organisch? Waren die Medien wirklich so dumm zu glauben, dass Russland Nord Stream zerstört hat, oder haben sie wissentlich gelogen? Wie wurde die deutsche Bevölkerung dazu gebracht, den massiven Schaden zu akzeptieren, den der Anstieg der Energiekosten für die Beschäftigung in der Industrie verursacht hat? Dies sind faszinierende Forschungsgebiete.

Europäische Politiker, die ihre Karriere auf russlandfeindlicher Rhetorik aufgebaut haben, stehen plötzlich nackt im Wind. Sie laufen herum und trommeln für den Krieg, drohen mit der Mobilisierung von Armeen, die sie nicht besitzen, und sind davon überzeugt, dass die Wahrung ihres eigenen Platzes in der sozioökonomischen Hierarchie die Gefahr eines nuklearen Untergangs wert ist.

Lachen ist die beste Antwort auf ihre Anmaßung.

Craig Murray ist Autor, Rundfunksprecher und Menschenrechtsaktivist. Von August 2002 bis Oktober 2004 war er britischer Botschafter in Usbekistan und von 2007 bis 2010 Rektor der University of Dundee.

Die Berichterstattung des Autors ist vollständig von der Unterstützung der Leser abhängig. Abonnements, um diesen Blog am Laufen zu halten, werden dankbar entgegengenommen. Da einige Leute eine Alternative zu PayPal wünschen, hat er neue Zahlungsmethoden eingerichtet, darunter einen GoFundMe-Aufruf und ein Patreon-Konto. Er hat auch ein Substack-Konto eingerichtet, falls Sie auf diese Weise abonnieren möchten. Der Inhalt ist derselbe wie in diesem Blog. Substack hat den Vorteil, dass es die Unterdrückung durch soziale Medien überwindet, indem es Ihnen jedes Mal, wenn er etwas postet, direkt eine E-Mail schickt. Wenn Sie möchten, können Sie Substack kostenlos abonnieren und die E-Mail-Benachrichtigungen als Auslöser nutzen, um diesen Blog zu besuchen und die Artikel kostenlos zu lesen. Der Autor ist entschlossen, den kostenlosen Zugang für diejenigen aufrechtzuerhalten, die sich ein Abonnement nicht leisten können.

Dieser Artikel stammt von CraigMurray.org.uk

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und müssen nicht unbedingt mit denen von Consortium News übereinstimmen.

Tags: Craig Murray G7 Apulien Nord Stream Sabotage Präsident Donald Trump Premierminister des Vereinigten Königreichs Keir Starmer 100-jährige Partnerschaft zwischen dem Vereinigten Königreich und der Ukraine Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …