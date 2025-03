Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Wenn die Bewohner von Gaza „menschliche Tiere“ sind, was sind wir dann, die Israelis?

Trotz der Verunglimpfungen kollektiver Schuld haben palästinensische Zivilisten in Gaza, die humanitäre Hilfe erhalten, keinen Einfluss auf die Hamas. Aber diese Hilfe zurückzuhalten, ist ein Kriegsverbrechen und zeigt, wer wir als Israelis sind

Eine palästinensische Familie bricht das Fasten, indem sie das Iftar-Mahl während des heiligen Monats Ramadan auf den Trümmern ihres Hauses im Jabalia-Flüchtlingslager im nördlichen Gazastreifen isst. Bildnachweis: Mahmoud Issa / Reuters

Tania Hary

3. März 2025

Ein gängiger Refrain in Israel ist derzeit, dass die Hamas, wenn nicht sogar alle Bewohner des Gazastreifens, menschliche Tiere sind. Die schrecklichen Verbrechen, die Palästinenser in den letzten sechzehn Monaten begangen haben, die Massaker vom 7. Oktober und die Geiselnahme von Zivilisten – Frauen, Kindern und älteren Menschen – haben verständlicherweise eine vereinende, kollektive Wut hervorgerufen. Die Geiseln, die in der ersten Phase des nun ins Stocken geratenen Waffenstillstands freigelassen wurden, haben über die eisigen Bedingungen ihrer Gefangenschaft berichtet.

Aber wer sind wir?

Der Beiname „menschliche Tiere“ wurde von mehreren Mitgliedern der israelischen Regierung verwendet, darunter vom ehemaligen Außenminister und derzeitigen Energieminister Eli Cohen und auch von Yulia Malinovsky, Mitglied der Knesset für Yisrael Beiteinu, am 10.

Gestern hat Israel beschlossen, jegliche Hilfe für Gaza einzustellen. Dies beinhaltet die Blockade von Nahrungsmitteln, Medikamenten, Treibstoff und anderen lebenswichtigen Gütern, angeblich in dem Bestreben, die Hamas unter Druck zu setzen, einer neuen Version des Waffenstillstandsabkommens zuzustimmen. In Anlehnung an den Rahmen des US-Gesandten für Nahost-Angelegenheiten, Steve Witkoff, twitterte Premierminister Benjamin Netanjahu, dass Israel angesichts der Ablehnung der neuen Bedingungen durch die Hamas keine Waren und Vorräte in den Gazastreifen einlassen werde.

Die Güter wurden über Landwege über Jordanien und Ägypten sowie zum israelischen Hafen Ashdod transportiert. Einige Güter wurden auch in Israel und im Westjordanland von Dutzenden von UN-Organisationen, Regierungen und internationalen NGOs beschafft. Die Lieferungen für den Privatsektor in Gaza bleiben offiziell blockiert, aber internationale Organisationen haben aktiv versucht, den Hunger zu stillen, der sich nach 15 Monaten der Kämpfe anstaut. Tausende von LKW-Ladungen mit Waren warten in Lagerhäusern darauf, nach Gaza verschifft zu werden. Sie wurden mit Steuergeldern aus aller Welt und durch Spenden finanziert.

Als Reaktion auf die Kritik an der Entscheidung, die Einfuhr von Hilfsgütern zu stoppen, schätzte Israel, dass es in Gaza genug Lebensmittel für fünf oder sechs Monate gibt. Es mag zwar stimmen, dass die Lebensmittelvorräte derzeit relativ hoch sind, aber die Nachricht von der Schließung des Übergangs in den Gazastreifen hatte sofort Auswirkungen auf die Marktpreise vor Ort. Kritische Güter, die Israel als „Dual-Use-Güter“ einstuft, d. h. die für militante Aktionen genutzt werden könnten, darunter medizinische Ausrüstung, verstärkte Zelte und Chemikalien zur Wasseraufbereitung, sind nach wie vor Mangelware. Weiterlesen in haaretz.com

Tania Hary ist Geschäftsführerin von Gisha – Legal Center for Freedom of Movement, einer israelischen Menschenrechtsorganisation.

Übersetzt mit Deepl.com

