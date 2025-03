https://countercurrents.org/2025/03/israel-kills-38-palestinians-in-gaza/



Israel tötet 38 Palästinenser in Gaza

in Palästina

von Countercurrents Collective

26. März 2025

Teilen:

Auf WhatsApp teilenAuf Facebook teilenAuf X (Twitter) teilenAuf Telegram teilenAuf Reddit teilenPer E-Mail teilen

Bei israelischen Angriffen auf Gaza sind in den letzten 24 Stunden mindestens 38 Palästinenser getötet worden. Das Gesundheitsministerium in Gaza gibt an, dass die Leichen von mindestens 39 Menschen, darunter eine kürzlich geborgene, in den letzten 24 Stunden in Krankenhäusern im gesamten belagerten Gebiet eingetroffen sind. In seinem jüngsten täglichen Update gab das Ministerium an, dass bei israelischen Angriffen weitere 124 Menschen verwundet wurden.

Die Zahlen bringen die bestätigte Zahl der seit Beginn des israelischen Krieges getöteten Menschen auf 50.183, wobei weitere 113.828 verwundet wurden, fügte das Ministerium hinzu. Darunter sind mindestens 830 Menschen, die getötet und 1.787 verwundet wurden, seit Israel am 18. März einen zweimonatigen Waffenstillstand beendete.

Tausende weitere Menschen werden nach Angaben der Behörden in Gaza unter den Trümmern zerstörter Gebäude vermisst und gelten als tot.

https://twitter.com/QudsNen/status/1904836974369702057

Das humanitäre Hilfswerk der Vereinten Nationen OCHA gab bekannt, dass seit der Wiederaufnahme des Krieges gegen Gaza durch Israel am 18. März 142.000 Palästinenser vertrieben wurden.

In einer Rede vor dem Parlament sagte der israelische Premierminister, dass Israel seine „Unterdrückung“ des Gazastreifens verstärken werde, je länger sich die Hamas weigere, israelische Gefangene freizulassen.

„Je länger die Hamas sich weigert, unsere Geiseln freizulassen, desto stärker wird die von uns ausgeübte Unterdrückung sein“, sagte Netanjahu. “Dazu gehört auch die Besetzung von Gebieten und andere Dinge.“

Es gibt noch 59 Gefangene im Gazastreifen, von denen Israel glaubt, dass nur noch 25 am Leben sind.

Alle überlebenden Gefangenen sollten im Rahmen der zweiten Phase eines Waffenstillstandsabkommens, auf das sich Israel und die Hamas im Januar geeinigt hatten, freigelassen werden. Israel nahm jedoch seine Angriffe auf Gaza wieder auf und brach damit den Waffenstillstand während der ersten Phase des Abkommens, ohne eine Einigung über die nächste Phase zu erzielen.

Die Hamas erklärte heute, dass sie ihre Gefangenen „in Särgen“ zurückgeben würde, falls Israel versuchen sollte, sie „mit Gewalt“ zurückzuholen.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …