Daniele Ganser: Nato Geheimarmeen in Europa Westendverlag

Alles was Daniel Ganser in seinen unzähligen Büchern schrieb, ist und war nichts als die Wahrheit. Als ich die “ Nato Geheimarmeen 2008 das erste mal las, konnte ich mir vieles was Ganser beschrieb nicht annähernd vorstellen. 2024 hat dieses Buch eine erschreckende Aktualität erfahren, wa übrigens alle Ganser Bücher auszeichnet. So kann man dem Westend Verlag nur dafür danken, dass er dieses Buch nochmals verlegte. Ich empfehle die Nato Geheinarmeen jedem meiner Leser, die es bis heute noch nicht gelesen haben, zum Kauf. Evelyn Hecht-Galinski

Westend Verlag Produktinformationen „Nato-Geheimarmeen in Europa“ Dieses Buch zeichnet ein erschreckendes Bild: Ein durch die NATO und die militärischen Geheimdienste koordiniertes Netzwerk von Geheimarmeen war bis zum Auseinanderfall der Sowjetunion in mehreren westeuropäischen Ländern in schwere Verbrechen verwickelt, darunter Mord, Folter, Staatsstreich und Terror.

Daniele Ganser ist in seiner mehrjährigen Forschungsarbeit auf brisante Dokumente gestoßen: Sie belegen, dass die von den USA angeführte Militärallianz nach dem Zweiten Weltkrieg in allen Ländern Westeuropas geheime Armeen aufgebaut hat, welche von den Geheimdiensten CIA und MI6 trainiert wurden. Ihr Ziel: im Falle einer sowjetischen Invasion als Guerilla zu kämpfen, um die besetzten Länder wieder zu befreien. Doch dabei ist es nicht geblieben. Gezielt wurden Attentate gegen die eigene Bevölkerung ausgeführt, um Unsicherheit zu erzeugen und den Ruf nach einem starken Staat zu unterstützen. Sowohl die ursprüngliche Planung als auch die antikommunistisch motivierten Verbrechen sind heute der Öffentlichkeit noch weitgehend unbekannt.

