Patrick Lawrence: Die Ermordung von Ismail Haniyeh

Von Patrick Lawrence

ScheerPost

3. August 2024

So eifrig wie Israel den Krieg mit dem Iran sucht, so eifrig wird es auch versuchen, die USA in diesen Krieg hineinzuziehen. Das ist es, was den irrsinnig untemperierten Empfang Netanjahus im Kongress so gefährlich macht.

Ismail Haniyeh, links, am 8. Dezember 2012 während der Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen der Hamas in Gaza. (Fars Media Corporation, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

EinigeÜberlegungen zur Ermordung von Ismail Haniyeh am frühen Dienstag, die unter dem Eindruck der Dringlichkeit des Augenblicks geschrieben wurden. Der 62-jährige Vorsitzende des Politbüros der Hamas, der während eines offiziellen Besuchs im Iran ermordet wurde, war der Hauptverhandlungsführer der Organisation bei den Gesprächen, die einen Waffenstillstand im Gazastreifen und die Freilassung der von der Hamas festgehaltenen israelischen Geiseln sowie der palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen zum Ziel hatten.

Diese Gespräche könnten nun endgültig gescheitert sein. Dies ist eine Neuigkeit, aber keine Neuigkeit: Es ist seit einiger Zeit offensichtlich, dass es dem Netanjahu-Regime – und den USA offensichtlich auch – nie ernsthaft um ein Abkommen zur Beendigung des Völkermordes der israelischen Besatzungsmacht im Gazastreifen gegangen ist. Dies steht nun außer Frage, ungeachtet des kleinmütigen Gefasels des Biden-Regimes, das das Gegenteil behauptet.

So wichtig diese Schlussfolgerung auch ist, man muss den Mord an Haniyeh in einem größeren Zusammenhang sehen. Aus dieser Perspektive können wir zu einigen nützlichen Erkenntnissen gelangen. Den entschlossenen Illusionisten mögen nun ein paar Schuppen von den Augen fallen.

Das terroristische Israel hat sich nicht zu dieser folgenschweren Tat bekannt, aber es hat in seiner langen Geschichte von Attentaten dieser Art oft geschwiegen, vor allem, wenn diese Operationen die Souveränität eines anderen Landes verletzen. Dies ist nicht wichtig. Wer glaubt, die Israelis hätten Haniyeh in diesem politisch und diplomatisch so wichtigen Moment nicht umgebracht, ist entweder zwanghaft naiv oder zwanghaft blind für den abgrundtief bösartigen Charakter des zionistischen Regimes.

Haniyeh war nach Teheran gereist, um der Amtseinführung von Masoud Pezeshkian beizuwohnen, einem Reformisten, der kürzlich zum iranischen Präsidenten gewählt worden war, und hatte in einer Residenz für Armee-Veteranen in Nord-Teheran, dem schicken Viertel der Hauptstadt, übernachtet. IRNA, die staatliche Nachrichtenagentur der Islamischen Republik, meldete, dass eine präzise gelenkte Rakete Haniyeh und seinen Leibwächter am Dienstag um 2 Uhr morgens in der Residenz tötete.

Das unabhängige Online-Magazin Military Watch schrieb in einem später am Tag veröffentlichten Bericht, dass es sich bei dem Angriff wahrscheinlich um einen F-35-Kampfjet gehandelt habe, ein Flugzeug, das den iranischen Luftabwehrsystemen entgehen kann. Die F-35 ist ein Tarnkappen-Kampfflugzeug, das die USA bisher an 16 Länder verkauft haben, darunter auch Israel, das 2018 als erstes Land den Jet im Kampf eingesetzt hat.

Möglicherweise haben sich die Israelis bei der Durchführung einer Operation dieser außergewöhnlichen Genauigkeit auf die Unterstützung der US-Geheimdienste und -Ziele verlassen, auch wenn dies derzeit nicht bestätigt ist. Man muss jedoch ebenso naiv sein, um anzunehmen, dass das Biden-Regime, vom Weißen Haus bis zu den Geheimdiensten und dem Pentagon, keine Kenntnis von dem Attentatsplan der Israelis hatte.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu umgeben von Anhängern im US-Kongress am 24. Juli. (C-Span-Standbild)

Betrachten wir in diesem Zusammenhang den Zeitpunkt der Ermordung Haniyehs. Er erfolgte sechs Tage nach Benjamin Netanjahus aggressiver, kriegerischer Rede vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses. Es geschah Stunden, nachdem israelische Jets, nach eigenen Angaben des zionistischen Regimes, Fu`ad Shukr, den obersten Militärkommandanten der Hisbollah, in einem Vorort von Beirut ermordet hatten. Dies geschah als Reaktion auf einen Raketenangriff auf ein Fußballfeld auf den Golanhöhen am vergangenen Samstag, bei dem 12 Menschen getötet wurden.

Israel hat zwar sofort die Hisbollah für die Todesopfer auf den Golanhöhen verantwortlich gemacht, hat aber keine Beweise dafür vorgelegt, die Hisbollah hat die Verantwortung abgestritten, die libanesische Gruppe will keinen Krieg mit Israel provozieren und würde mit einem Angriff auf einen Sportplatz keinen erkennbaren Gewinn erzielen.

[Siehe: Noch mehr BBC-‚Nachrichten‘, die israelische Propaganda kanalisieren].

Ich kann den Vorfall auf den Golanhöhen so oder so sehen: Obwohl es keinen Grund gibt, ohne Beweise Schlussfolgerungen zu ziehen, ist es durchaus plausibel, dass dies eine Provokation unter falscher Flagge seitens der Israelis war, um einen Krieg mit dem Libanon einen Schritt näher zu bringen. Bitte tun Sie nicht so schockiert: Die Todesopfer auf dem Golan waren syrische Drusen, keine israelischen Juden, und wenn Sie glauben, dass das israelische Regime nicht in der Lage ist, nicht-jüdische Zivilisten für die zionistische Sache zu töten, dann haben Sie in den letzten neun Monaten – oder 76 Jahren, um genau zu sein – die Nachrichten nicht gelesen.

Was das Timing betrifft, so kam Haniyeh erst vor kurzem von einer Allparteienkonferenz in Peking zurück, auf der sich 14 palästinensische Gruppierungen, darunter die Hamas und die Fatah, darauf verständigten, nach fast zwei Jahrzehnten der Rivalität und des internen Konflikts eine Einheitsregierung zu bilden.

Dies kann Früchte tragen oder auch nicht, wie viele Analysten festgestellt haben. Die Bedeutung der dreitägigen Gespräche lässt sich jedoch daran ermessen, dass Haniyeh ein Flugzeug bestieg, um an den Gesprächen teilzunehmen, und dass Wang Yi, Chinas Außenminister, der sich ganz der Wirtschaft verschrieben hat, seine Unterschrift unter die Verhandlungen setzte. Ich bezweifle, dass die Israelis so weit gehen, solche Dinge in Betracht zu ziehen, aber mit der Ermordung Haniyehs haben sie einem sehr einflussreichen Staatsmann, der eine sehr einflussreiche Nation vertritt, ins Gesicht gespuckt.

[Siehe: Palästinensische Fraktionen unterzeichnen Einheitsabkommen in China]

Im vergangenen Frühjahr ermordeten die Israelis drei von Haniyehs Söhnen und mehrere ihrer Kinder – und das, während der Vater und Großvater, der sich in Katar aufhielt, um im Namen der verschiedenen diplomatischen Initiativen der Hamas außerhalb des Gazastreifens reisen zu können, bereits mitten in den Kairoer Verhandlungen über einen Waffenstillstand stand. Haniyeh, dessen Kummer ich mir nur schwer vorstellen kann, machte weiter. Wir sollten dies in einen historischen Kontext stellen.

Historischer Kontext

Am Mittwoch veröffentlichte Mehdi Hasan, Journalist und Mitbegründer des Medienunternehmens Zeteo, eine hervorragende Geschichte der israelischen Praxis, hochrangige Hamas-Unterhändler zu ermorden, wenn sie sich unter den einen oder anderen Umständen einem Friedensabkommen näherten. „Israel hat eine Geschichte der Ermordung von Hamas-Führern, die einen Waffenstillstand anstreben“ ist eine ernüchternde Lektüre. Die einzig mögliche Schlussfolgerung ist, dass es den Israelis nie um etwas anderes ging als um die Ausrottung des Volkes, mit dem sie vorgeben zu verhandeln.

März 2004: Scheich Ahmed Yassin, eine prominente geistliche Persönlichkeit und Mitbegründer der Hamas, wird ermordet, als er eine Moschee verlässt – in seinem Rollstuhl, da er querschnittsgelähmt war. Yassin hatte einige Monate zuvor ein langfristiges Friedensabkommen mit Israel vorgeschlagen, wenn – das ist nicht schwer – „ein palästinensischer Staat im Westjordanland und im Gazastreifen errichtet wird.“

Poster von Jassin an der Wand einer Moschee in el-‚Edwa in der oberägyptischen Provinz el-Minya, April 2008. (Hossam el-Hamalawy, Flickr, CC BY 2.0)

April 2004: Abdel Aziz al-Rantisi, Yassins Nachfolger, wird bei einem Raketenangriff getötet, als er versucht, Yassins Friedensinitiative am Leben zu erhalten.

November 2012: Ahmed Jabari, ein hochrangiger militärischer Befehlshaber der Hamas, wird ermordet und löst damit den kurzen, aber tödlichen Krieg aus, den die israelischen Besatzungstruppen (IOF) als Operation „Säule der Verteidigung“ bezeichnen – und wer hätte das gedacht? Jabari befand sich in verdeckten Gesprächen mit Gershon Baskin, einem prominenten israelischen Friedensaktivisten, um ein Abkommen auszuarbeiten, das zu einem „langfristigen Waffenstillstand“ führen würde, der nach Ansicht von Jabari im besten Interesse der Palästinenser wäre.

Und nun gesellt sich Ismail Haniyeh zu den Gefallenen, die sich alle um eine pragmatische Einigung mit dem zionistischen Regime bemühten – und zwar gerade deshalb, weil jeder von ihnen sich für dieses Ziel einsetzte.

Es ist wieder einmal an der Zeit, uns daran zu erinnern: Die Hamas und ihre Anführer sind seit langem auf der Suche nach flexiblen Lösungen, wie verschiedene westliche Diplomaten und Geheimdienstmitarbeiter im Laufe der Jahre zugegeben haben. Die Gruppe als „terroristische Organisation“ abzustempeln, so dass es nichts mehr zu verstehen gibt, ist daher zynisch-destruktiver Unsinn, seit die Hamas 2006 die Kontrolle über den Gazastreifen erlangte.

Diese grob falsche Ablehnung hat, das sollten wir nie vergessen, ihren Ursprung in dem bei weitem gefährlichsten Terrorregime im Nahen Osten und wird von den USA eifrigst gefördert, die, so könnte man leicht argumentieren, selbst eine lange Geschichte terroristischer Aktivitäten in der Region und darüber hinaus haben.

Einige Schlussfolgerungen:

Das terroristische Israel ist absolut nicht ernsthaft an einem Frieden oder einer Verhandlungslösung mit dem palästinensischen Volk interessiert, ganz gleich, wen sie, die Palästinenser, zu ihrem Vertreter wählen. Es ist an der Zeit, dass die internationale Gemeinschaft aufhört, so zu tun, als ob dies nicht der Fall wäre – insbesondere, aber nicht nur, indem sie darauf besteht, dass eine Zweistaatenlösung weiterhin eine reale Perspektive ist.

Daraus folgt, dass das zionistische Regime tatsächlich und bis zum Beweis des Gegenteils auf die Vernichtung oder Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung sowohl im Gazastreifen als auch im Westjordanland aus ist. Ungläubigkeit in diesem Punkt ist nicht mehr entschuldbar – wenn sie es überhaupt jemals war.

Israel verfolgt zielstrebig einen umfassenden Krieg in der Region, in dessen Mittelpunkt die Zerstörung der Islamischen Republik steht. Es hat nicht die Absicht, diese Besessenheit zu mäßigen. Die Ermordung Haniyehs und die zunehmenden Provokationen des Irans entlang der israelischen Grenze zum Libanon und im Westjordanland deuten darauf hin, dass Israel den gegenwärtigen Moment als seine Chance sieht, diesen Krieg in die Tat umzusetzen.

Israel weiß sehr wohl, dass es den Krieg, den es sich wünscht, nicht gewinnen kann. So eifrig es diesen Krieg anstrebt, so sehr wird es versuchen, die USA in diesen Krieg hineinzuziehen. Das ist es, was den wahnsinnig unmäßigen Empfang, den Netanjahu am 24. Juli im Kongress erhielt, so gefährlich macht.

[Die Regierung Biden erwägt die Verlegung von Truppen in den Nahen Osten, um Israel vor einem möglichen Vergeltungsschlag zu schützen, wie CNN am Freitag berichtete.]

Schließlich ist es an der Zeit anzuerkennen, dass Israel nicht in der Lage ist, ernsthafte Staatskunst zu betreiben, weil es kein Interesse daran hat und folglich keine gesunden, ausgewogenen diplomatischen Beziehungen zu anderen Mitgliedern der Gemeinschaft der Nationen unterhält. Wenn diese Tatsache noch nicht selbstverständlich ist, wird sie sich mit der Zeit als unwiderlegbar erweisen.

Stattdessen setzt Israel in seiner Region auf Brutalität oder die Androhung von Brutalität im Namen alttestamentarischer Rache. Und der Schutz der Amerikaner ist der Schlüssel für das Vorgehen des Apartheidstaates in seiner unmittelbaren Umgebung. Selbst wenn es beispielsweise zu einer Einigung zwischen Riad und Tel Aviv kommt – und wir sollten nicht den Atem anhalten -, wird Israel dies nicht geschafft haben; es konnte es nicht. Die USA werden zwei Klientenstaaten genötigt oder bestochen haben – oder beides.

In der übrigen Welt ist Israel in erster Linie auf Sympathiebekundungen, ewige Opferrolle und die Manipulation des schlechten Gewissens der Europäer angewiesen. Bei den Amerikanern kommt noch die unablässige Bestechung und kaum verhohlene Einschüchterung durch die Israel-Lobby hinzu, die auf eine dekadente politische Klasse wirkt, die abwechselnd gierig und versteinert ist.

Ich betrachte Palästina seit Jahrzehnten als die eiternde Wunde am Fleisch der Menschheit. Die Ursache und das Heilmittel sind jetzt noch offensichtlicher geworden.

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Dozent und Autor, zuletzt von Journalists and Their Shadows, erhältlich bei Clarity Press oder über Amazon. Weitere Bücher sind Time No Longer: Amerikaner nach dem amerikanischen Jahrhundert. Sein Twitter-Konto, @thefloutist, wurde dauerhaft zensiert.

Dieser Artikel ist von ScheerPost.

Übersetzt mit deepl.com

