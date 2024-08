Moshe Zuckermann: Fortschritt Leben und Sterben einer Chimäre

Bewundernswert wie Moshe Zuckermann der große intellektuelle Gelehrte und scharfe politische Analyst, in so vielen Disziplinen zuhause ist. Musisch, dneken wir nur an das wunderbare Wagner Buch , hochpolitisch in seinen unzähligen Büchern über die israelische Politik, Antisemitismus und und deutsch-israelisch-jüdische Beziehungen. Ein kritischer Begleiter der israelischen Unterdrückungspolitk. Dieses Essay über das Trugbild des Fortschritts, ist für mich so lesenswert, weil sich hier alle Themen dieses vermeintlichen Fortschritts, von Kunst und Alltag,Gesellschaft, Politik und Technik umfassend, mit all ihren Auswirkungen beschrieben werden. Nicht ganz einfach zu lesen, aber unbedingt empfehlenswert, wie alles was Moshe Zuckermann schreibt und beschreibt. Evelyn Hecht-Galinski



Fortschritt: Leben und Sterben einer Chimäre

https://westendverlag.de/comment/detail/01910e5f024e727e936eb7c42711508e



