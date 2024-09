https://countercurrents.org/2024/09/gaza-genocide-complicit-anti-semitic-australian-labor-coalition-duopoly-threatens-academic-free-speech/



Das australische Labour-Koalitionsduopol, das am Völkermord in Gaza beteiligt und antisemitisch ist, bedroht die akademische Redefreiheit

von Dr. Gideon Polya

23. September 2024

Teilen:

Auf WhatsApp teilenAuf Facebook teilenAuf X (Twitter) teilenAuf Telegram teilenAuf Reddit teilenPer E-Mail teilen

Australien wird von einem zionistisch-pervertierten und US-hörigen Labour-Koalitionsduopol regiert. Derzeit gibt es eine entsetzliche Labour-Regierung und eine noch schlimmere Koalitionsopposition, die beide Apartheid-Israel und damit die Apartheid leidenschaftlich unterstützen, sich am Völkermord im Gazastreifen mitschuldig machen und versuchen, das schreckliche, von den jüdischen Israelis verübte Blutbad (The Lancet: 186.000 Tote) zu verschleiern, indem sie die zionistischen Forderungen nach einer verschleiernden Untersuchungskommission zu angeblichem Antisemitismus an australischen Universitäten unterstützen.

Dieser von Zionisten unterstützte Schritt hat bereits die schrecklichen Folgen erreicht, dass (a) der schreckliche Völkermord im Gazastreifen verschleiert wird (186.000 Menschen im Gazastreifen wurden durch Gewalt und aufgezwungene Entbehrungen getötet, darunter schätzungsweise 136.000 Kinder, 17.000 Frauen, 33.000 Männer, 500 Angehörige der Gesundheitsberufe und über 150 Journalisten) [1-4] und (b) falsche, bedrohliche und schädigende mccarthyistische Diffamierung antirassistischer jüdischer und nichtjüdischer Studenten, Akademiker und propalästinensischer Menschenrechtsaktivisten als angebliche „Antisemiten“ und (c) ungeheuerliche Angriffe auf die Redefreiheit in Australien und an australischen Universitäten, die für eine informierte Demokratie und für eine ungehinderte Wissenschaft von entscheidender Bedeutung ist. Natürlich ist die falsche zionistische Diffamierung antirassistischer Juden, die die Apartheid in Israel kritisieren, ein ungeheuerlicher antijüdischer Antisemitismus. Die unendlich verlogenen und fanatischen rassistischen Zionisten behaupten jedoch fälschlicherweise, dass ihnen der Begriff „Antisemitismus“ gehöre, aber der antirassistische jüdische amerikanische Gelehrte Professor Bertell Ollman (New York University) hat richtig festgestellt: „Aus offensichtlichen Gründen reagieren die Zionisten sehr empfindlich, wenn sie mit den Nazis verglichen werden (nicht so empfindlich, dass es sie in ihren Handlungen einschränkt, aber genug, um ‚unfair‘ zu brüllen und ‚Antisemitismus‘ zu beschuldigen, wenn es passiert). Die Fakten zeigen jedoch, dass die Zionisten, wenn sie nicht durch die eine oder andere zionistische Rationalisierung verschleiert werden, heute die schlimmsten Antisemiten der Welt sind und ein semitisches Volk [die indigenen Palästinenser] unterdrücken, wie es seit den Nazis keine Nation mehr getan hat.

Mitte Januar 2024, nach 100 Tagen des Gaza-Massakers, waren 100.000 Palästinenser getötet, vermisst oder verwundet, und 31.497 Palästinenser waren getötet worden, darunter 12.345 Kinder [1]. Am 21. September 2024, nach 352 Tagen des Tötens und einer sich verschlimmernden Hungersnot und Seuchen-Katastrophe, liegt die weithin berichtete aktuelle Schätzung bei etwa 37.000 Toten, d. h. die gesellschaftliche Zerstörung ist so groß, dass die Todesfälle in Gaza nicht mehr genau registriert werden können , was die Expertenschätzung des führenden medizinischen Fachmagazins The Lancet von über 186.000 Toten durch Gewalt und aufgezwungene Entbehrungen noch wichtiger macht (eine Schätzung, die von den von Zionisten unterwanderten, am Völkermord beteiligten und den Völkermord ignorierenden westlichen Medien und Politikern ignoriert wird) [2-4].

Das von Zionisten unterwanderte, von Zionisten pervertierte und feige US-Lakai Australien hat lügende, von den USA dominierte Mainstream-Medien, eine rechtsgerichtete Labour-Regierung und eine rechtsextreme Koalitionsopposition, die eine Gemeinsamkeit in der Unterstützung des anti-arabischen Antisemitismus, der US-Kriege, des Apartheid-Israels und damit der Apartheid haben und sich nun zusammengeschlossen haben, um zu verhindern, dass die meisten Kinder in den sozialen Medien die Wahrheit sagen können , und um die globale Redefreiheit durch Drohungen gegen die Medien anzugreifen. Elon Musk hat auf die Mediengesetze der Labour Party wie folgt reagiert: „Faschisten“. Ich stimme zu. Das Kernethos der Menschheit ist (a) Güte und (b) Wahrheit, aber dies wird durch das Duopol von Labour und der Koalition verletzt. (a) Lieblosigkeit: Das zionistisch und den USA hörige Duopol aus Labour und Coalition (i) unterstützte alle Kriege der USA in Asien nach 1950 (40 Millionen Tote; Labour nahm nur den Vietnamkrieg und den Irakkrieg aus), (ii) verfolgt Flüchtlinge auf schreckliche und kriminelle Weise (unbefristete Inhaftierung ohne Anklage oder Gerichtsverfahren), (iii) ignoriert die schweren Kriegsverbrechen australischer Politiker und (iv) unterstützt auf 20 verschiedene Arten den Völkermord an einem semitischen Volk in Gaza. (b) Unwahrheit: Das Labor-Koalitions-Duopol (i) lügt bei der Unterstützung der Apartheid in Israel und damit der abscheulichen Apartheid auf 35 Arten, (ii) bezeichnet indigene Araber und Muslime, die ihre Heimatländer vor dem Staatsterrorismus der USA verteidigen, fälschlicherweise als „Terroristen“, (iii) lügt über alles, von seiner Mitschuld am Völkermord in Gaza bis hin zu Australiens massiver Beteiligung an der existenziellen Bedrohung der Menschheit und der Biosphäre durch Atomwaffen und den Klimawandel, (iv) unterstützt die antijüdische, antisemitische, anti-arabische und holocaustleugnende IHRA, (v) versucht, den meisten australischen Kindern das Wahrheitserzählen in den sozialen Medien zu verbieten, und (vi) versucht nun, die sozialen Medien dazu zu drängen, die Wahrheit und die Redefreiheit zu zensieren. Faschist ist, was Faschist tut – die Australier müssen das faschistische Duopol aus Labor und der Koalition rausschmeißen [5-9].

Im Jahr 2001 hielt ich auf Einladung einen Vortrag mit dem Titel „Aktuelle akademische Zensur und Selbstzensur an australischen Universitäten“ auf einer Konferenz von Akademikern, die sich für die Bewahrung der Grundwerte der öffentlichen Universität einsetzen. Mein Vortrag wurde im Public University Journal veröffentlicht. Mein Beitrag begann mit den Worten: „Das akademische Kernethos beinhaltet das Bekenntnis zu Wahrheit, Vernunft und Redefreiheit, und diese Elemente sind im Konzept der akademischen Freiheit operativ eng miteinander verflochten … Die akademische Freiheit wird derzeit in Australien angegriffen, und paradoxerweise kommt diese Einschränkung aus dem Inneren unserer Universitäten. Diese Situation muss dringend umgekehrt werden.“ Er schloss mit acht Vorschlägen zur Lösung dieser Situation, darunter „vii. Wir brauchen einen besonderen „Redefreiheits“-Status für Akademiker. Auch wenn man sich idealerweise eine Redefreiheit nach amerikanischem Vorbild für alle in Australien wünschen würde, wäre es ein nützlicher Anfang, die besondere Stellung von Akademikern als Fachleute anzuerkennen, die sich der Wahrheit, der Vernunft und der Information der Öffentlichkeit verschrieben haben. Natürlich wird dieser Vorschlag nicht aufgehen, solange die größten Bedrohungen für die akademische Redefreiheit in Australien von den Universitäten selbst ausgehen. viii. Schließlich sollten wir öffentlich darauf bestehen, dass Universitäten, die die Redefreiheit einschränken, nicht für unsere Kinder geeignet sind“ [10].

Doch 23 Jahre später ist die Situation mit der Korporatisierung der australischen Universitäten, Verhaltenskodizes , die die akademische Redefreiheit einschränken, weitaus schlimmer. Hinzu kommen umfangreiche staatliche Eingriffe und zuletzt die Übernahme der falschen, rassistischen, diffamierenden, anti-arabischen, anti- antisemitischen, antijüdischen und den Holocaust ignorierenden Definition von Antisemitismus der Zionistischen Internationalen Allianz für Holocaust-Gedenken (IHRA) angenommen hat, ein Schritt, der die Redefreiheit von Akademikern und Studenten an der Universität Melbourne und möglicherweise an allen australischen Universitäten bedroht [11]. Die Regierungen der Bundesstaaten und des Bundes finanzieren Universitäten auf unterschiedliche Weise und können Institutionen und Akademiker für vermeintliche Verstöße bestrafen. Akademische Forscher sind auf Forschungsgelder angewiesen, aber um das Jahr 2000 herum führte die Bundesregierung eine ignorante und politisierte Laienredaktion der Liste der fachmännisch vergebenen Zuschüsse des Australian Research Council (ARC) ein, wobei die umfassenden und fachkundigen Verfahren für die Einreichung und Vergabe von Zuschüssen ignoriert wurden. Im Mai 2013 drohte die Koalition damit, die Finanzierung von Einzelpersonen oder Organisationen einzustellen, die Boykotte, Desinvestitionen und Sanktionen (BDS) gegen das Apartheid-Israel unterstützen, weil sie diese Unterstützung (vermutlich auch die Unterstützung durch antirassistische Juden) fälschlicherweise als „antisemitisch“ betrachtete. Natürlich ist die falsche Verfolgung antirassistischer Juden ungeheuerlicher antijüdischer Antisemitismus, eine äußerst abscheuliche Realität in Australien, die vom Duopol aus Labor und der Koalition und seinen Unterstützern aus Mainstream-Medien, Wissenschaft und Kommentatoren ignoriert wird.

Australien ist eines von 35 Mitgliedsländern der rein europäischen International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), die ausschließlich aus europäischen Ländern besteht und sich größtenteils dem nuklearen Holocaust als akzeptabler Militärstrategie verschrieben hat. Tatsächlich schlossen sich alle IHRA-Mitglieder bis auf vier Australien, den USA und der Ukraine an und stimmten gegen die jährliche Anti-Nazi-Resolution der UN-Generalversammlung von 2022, die den Nationalsozialismus, Neonazismus und den daraus resultierenden hässlichen Rassismus verurteilt (sogar das neonazistische Apartheid-Israel stimmte aus sechs offensichtlichen Gründen mit Ja) [11]. Die IHRA-Definition von Antisemitismus ist antijüdisch, antisemitisch und anti-arabisch antisemitisch, indem sie antirassistische jüdische, palästinensische, arabische und muslimische Kritiker der israelischen Apartheid im Stil der Nazis fälschlicherweise diffamiert ( und Holocaust-Leugnung (indem alle Holocausts des Zweiten Weltkriegs außer dem Holocaust an den Juden (5–6 Millionen von den Nazis getötete Juden) ignoriert werden) und in der Tat etwa 70 Völkermorde und Holocausts ignoriert werden [12–22]. Zu den von der IHRA ignorierten Holocausts des Zweiten Weltkriegs gehören (in Klammern die Zahl der Todesopfer durch Gewalt und aufgezwungene Entbehrungen): der Holocaust an den Roma im Zweiten Weltkrieg (1 Million), der Holocaust an den Polen im Zweiten Weltkrieg (6 Millionen), der Holocaust an den Sowjets im Zweiten Weltkrieg (23 Millionen), der gesamte Holocaust an den Europäern im Zweiten Weltkrieg (30 Millionen), der Holocaust an den Chinesen im Zweiten Weltkrieg (35–40 Millionen in den Jahren 1937–1945) und der Holocaust an den Bengalen im Zweiten Weltkrieg (Holocaust an den Indern im Zweiten Weltkrieg, Hungersnot in Bengalen im Zweiten Weltkrieg; 6–7 Millionen Inder wurden von den Briten in Bengalen, Bihar, Assam und Odisha aus strategischen Gründen absichtlich verhungern lassen, mit Komplizenschaft der Australier, die die Lieferung von Nahrungsmitteln verweigerten). Man beachte, dass das Ignorieren von Völkermord und Holocaust weitaus schlimmer ist als die widerwärtige Leugnung von Völkermord und Holocaust, da letztere zumindest eine öffentliche Widerlegung und öffentliche Debatte zulässt. Aus diesen und anderen Gründen haben Wissenschaftler auf der ganzen Welt und über 40 antirassistische jüdische Organisationen die IHRA-Definition verurteilt [23].

Von den 35 Mitgliedern der IHRA: (1) sind alle Europäer; (2) die 5 außerhalb Europas (Argentinien, Australien, Kanada, Apartheid-Israel und die USA) wurden alle auf der Grundlage des Völkermords an den indigenen Völkern gegründet; (3) 9 Mitglieder waren Teil der völkermörderischen Allianz Nazi-Deutschlands im Zweiten Weltkrieg; (4) 4 (die USA, Großbritannien, Frankreich und das Apartheid-Israel) sind nukleare Terrorstaaten; (5). 28 gehören der 30 Mitglieder umfassenden NATO an, die die Massenverbrennung von Milliarden von Männern, Frauen und Kindern als akzeptable Militärstrategie akzeptiert; (6). 14 waren über einen Zeitraum von 5 Jahrhunderten maßgeblich an der brutalen Eroberung und dem Völkermord an indigenen, nicht-europäischen Völkern beteiligt; (7). Nur 2 (Österreich und Irland) hatten den moralischen Anstand, den Vertrag über das Verbot von Kernwaffen (TPNW) zu unterzeichnen und zu ratifizieren; und (8) haben alle bis auf drei schockierenderweise mit Nein zur jährlichen Anti-Nazi-Resolution der UN-Generalversammlung im Jahr 2022 gestimmt, die Nationalsozialismus, Neonazismus und damit zusammenhängende rassistische Obszönitäten verurteilt [11, 24, 25]. Bisher haben die University of Melbourne, die Wollongong University, zwei Landesregierungen (NSW und Victoria), die Federal Labor Government und die Coalition Opposition (das Duopol aus Labor und Coalition) die antisemitische, Apartheid befürwortende und den Holocaust ignorierende IHRA-Definition übernommen.

Hier sind einige weitere schreckliche Realitäten, über die der zionistisch-pervertierte Mainstream nicht berichtet: (1) Gemessen an der Pro-Kopf-Basis führt das Apartheid-Israel die Welt an, was die Tötung von Kindern und Journalisten betrifft; (2) die Tötungsrate der besetzten Palästinenser im Konzentrationslager Gaza übersteigt die Tötungsrate der australischen Kriegsgefangenen durch die Japaner im Zweiten Weltkrieg; (3) die Tötungsrate von Kindern im Gazastreifen der Tötungsrate jüdischer Kinder durch Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg sehr ähnlich ist; (4) die Todesrate durch Vergeltungsmaßnahmen der Besetzten/Besatzer für das Massaker im Gazastreifen derzeit mindestens 186.000/1.200 = 155 beträgt, also mal größer als die Repressalien-Todesrate von 10, die vom Nazi-Massenmörder Adolf Hitler angeordnet und sofort beim Ardeatin-Massaker 1944 in Rom umgesetzt wurde, bei dem 335 italienische Männer und Jungen als Vergeltung für den Tod von 30 deutschen Soldaten in einem Partisanenüberfall hingerichtet wurden. Es gibt eine schockierende Liste von 52 Vergleichen zwischen dem nationalsozialistischen Deutschland und dem zionistischen Israel und dem Apartheidstaat Israel [11, 26-28]. Nazi ist, was Nazi tut.

Das Kernethos der Menschlichkeit ist Güte und Wahrheit. In der Tat ist das Kernprinzip der Akademiker die Nulltoleranz gegenüber Lügen (Lügen unterbricht die Suche nach der Wahrheit). Darüber hinaus sind die wichtigsten moralischen Botschaften des Holocaust an den Juden im Zweiten Weltkrieg und aller Völkermorde und Holocausts „Null Toleranz für Lügen“, „Null Toleranz für Rassismus“, „Zeugnis ablegen“ und „Nie wieder für irgendjemanden“. Diese Kerngebote werden jedoch von dem von der US-Allianz unterstützten und von Zionisten geführten Apartheid-Israel, das völkermörderisch rassistisch und ungeheuerlich verlogen ist, grob verletzt. Der gleiche grobe moralische Mangel gilt für alle Länder der US-Allianz, die das Apartheid-Israel unterstützen. Die israelische Apartheid bedeutet, dass von 15 Millionen hauptsächlich verarmten indigenen Palästinensern (a) 7 Millionen Exilpalästinenser davon ausgeschlossen sind, in dem Land zu leben, das seit Jahrtausenden von ihren semitischen Vorfahren kontinuierlich bewohnt wird, (b) 5,6 Millionen besetzte Palästinenser in hohem Maße missbräuchlich bis zu 57 Jahre lang als Geiseln ohne Menschenrechte unter Militärherrschaft festgehalten und von der Wahl der Regierung, die sie regiert, ausgeschlossen, und (c) 2,1 Millionen israelische Palästinenser dürfen zwar für zugelassene Kandidaten stimmen, aber als Bürger dritter Klasse, die 65 rassistischen, an die Nazis erinnernden diskriminierenden Gesetzen unterliegen. Apartheid-Israel und alle, die Apartheid-Israel unterstützen, sind unweigerlich für die Apartheid und folglich völlig ungeeignet für eine anständige Gesellschaft, das öffentliche Leben und öffentliche Ämter in einer Demokratie, in der jeder Mensch eine Stimme hat und die Menschenrechte respektiert, wie in Australien [30, 31].

Zionismus ist völkermörderischer Rassismus in der obszönen Theorie von Theodor Herzl und völkermörderischer Rassismus in der Praxis. In der Tat ist der Zionismus im Wesentlichen Nazismus ohne Gaskammern (Zionazismus), aber mit 90 Atomwaffen, einer der weltweit führenden Hochtechnologie-Militärs, Rüstungsindustrien und Überwachungsindustrien und einem weltweit aktiven Spionagenetzwerk, das nur dem des von Zionisten unterwanderten Amerikas nachsteht [32-35].

Im Jahr 2024 tauchte im zionistisch unterwanderten, zionistisch pervertierten und US-hörigen Australien eine massive zionistische Bedrohung für die akademische Redefreiheit und die Redefreiheit im Allgemeinen auf. Ein „Gesetzentwurf zur Einrichtung einer Untersuchungskommission für Antisemitismus an australischen Universitäten (2024)“ wurde im Juni 2024 von einem Abgeordneten der Jewish Coalition in das australische Repräsentantenhaus eingebracht [36].

Das australische Parlament (September 2024): „Der Gesetzentwurf 2024 (Nr. 2) zur Einrichtung einer Untersuchungskommission für Antisemitismus an australischen Universitäten würde die Einrichtung einer Untersuchungskommission für Antisemitismus an australischen Universitäten ermöglichen. Die Frist für Einreichungen endet am 23. August 2024 … Frühere öffentliche Anhörungen: 20. September 2024: Canberra, 17. September 2024: Canberra. Status der Untersuchung. Einreichungen abgeschlossen … Alle Einreichungen bei Anfragen des Senatsausschusses sind durch das parlamentarische Privileg geschützt. Wenn Sie eine Einreichung vorgenommen haben und befürchten, dass Sie aufgrund Ihrer Einreichung bedroht oder benachteiligt wurden, teilen Sie dies dem Ausschuss (durch Kontaktaufnahme mit dem Sekretariat) so bald wie möglich mit [37]. 624 Einreichungen wurden vorgenommen [38].

Nachfolgend sind vier wichtige Stellungnahmen (zusammen mit meinen Kommentaren dazu) zu diesem gefährlichen und im Grunde faschistischen Schritt aufgeführt, nämlich die Expertenmeinungen von (A) Nick Riemer (Präsident der National Tertiary Education Union (NTEU), University of Sydney) [39], (B) Luke Sheehy, Chief Executive Officer, Universities Australia (Vertreter Vertreter der 43 australischen Universitäten), (C) Senatorin Mehreen Faruqi (stellvertretende Vorsitzende der Grünen, die als einzige große australische Partei die palästinensischen Menschenrechte und einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand in Gaza unterstützt) und (D) Dr. Matthew Brown, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Gruppe der Acht (die acht führenden australischen Universitäten).

(A). Nick Riemer (Präsident der National Tertiary Education Union (NTEU), University of Sydney) (22. August 2024; ohne Quellenangaben): „Stellungnahme zum Gesetzentwurf 2024 der Untersuchungskommission für Antisemitismus an australischen Universitäten. Diese Stellungnahme erfolgt in meiner Eigenschaft als Zweigstellenpräsident der National Tertiary Education Union an der Universität Sydney, wo ich als Akademiker tätig bin. Ich bin auch ein langjähriger Verfechter Palästinas und wie viele andere NTEU-Mitglieder regelmäßig Opfer von böswilligen Antisemitismusvorwürfen. Die Stellungnahme steht im Einklang mit den Positionen, die von der NTEU auf Zweigstellen- und nationaler Ebene demokratisch angenommen wurden.

Hintergrund

(1) Die Einrichtung der derzeitigen Untersuchungskommission ist eine Reaktion auf die anhaltende öffentliche Ablehnung der „glaubhaft völkermörderischen“ (wie vom Internationalen Gerichtshof definiert) Angriffe Israels auf Gaza seit Oktober letzten Jahres. Die britische medizinische Fachzeitschrift „The Lancet“ schätzt die mögliche Zahl der palästinensischen Todesopfer auf über 186.000;1 am 22. August 2024 lag die bestätigte Zahl der Todesopfer bei 40.223, mit 92. 981 Verletzte.2 Alle Universitäten im Gazastreifen wurden zerstört und 85 % der Schulen beschädigt.3 Weite Teile des Gazastreifens wurden dem Erdboden gleichgemacht, und die Bewohner des Gazastreifens waren und sind unmenschlichen Entbehrungen, Vertreibungen und extremer Gewalt ausgesetzt.

(2) Antisemitismus ist eine abscheuliche Form von Rassismus, zu dessen Bekämpfung Universitäten, wie alle Institutionen, verpflichtet sind. Diese Verpflichtung ist nicht größer oder kleiner als die Verpflichtung, jede andere Art von systemischem Rassismus oder diskriminierender Praxis zu bekämpfen, die allesamt eine Verletzung der Grundrechte darstellen.

(3). Wie viele Forscher, Aktivisten und Organisationen, darunter auch jüdische, argumentiert haben, ist es kontraproduktiv, eine Form von Rassismus oder Vorurteilen für eine individuelle Behandlung herauszugreifen. Rassismus sollte universell bekämpft werden. Antisemitismus, antiasiatischer Rassismus, Islamophobie und Rassismus gegen die Ureinwohner sind alle gleichermaßen untragbar und müssen gemeinsam bekämpft werden.

(4) In den letzten Monaten hat die öffentliche Unterstützung für das palästinensische Volk einen beispiellosen Aufschwung erlebt und der Widerstand gegen Israels völkermörderische Praktiken (wie vom Internationalen Gerichtshof definiert) und Apartheid (wie von großen palästinensischen, israelischen und internationalen Menschenrechtsorganisationen wie Al Haq, B’Tselem, Amnesty International und Human Rights Watch bestätigt) hat zugenommen.

(5). Die palästinensische Solidaritätsbewegung hat wiederholt ihre Ablehnung aller Formen von Rassismus, einschließlich Antisemitismus, deutlich gemacht und das politische Ziel der Gleichheit und Demokratie für alle in Israel und den besetzten Gebieten, unabhängig von Religion, Herkunft, nationaler Herkunft oder anderen Identitätsmerkmalen, formuliert.

(6). Die palästinensische Solidaritätsbewegung in Australien, wie auch anderswo, umfasst, begrüßt und unterstützt konsequent jüdische Einzelpersonen und Organisationen. Jüdische Menschen gehören in der Tat zu den prominentesten und aktivsten Mitgliedern dieser Bewegung.

(7) Trotzdem werden Palästina-Befürworter regelmäßig des Antisemitismus beschuldigt, nur weil sie Gaza unterstützen oder sich der israelischen Kolonisierung Palästinas oder anderen israelischen Praktiken wie der Apartheid, die den Palästinensern aufgezwungen wird, widersetzen. Dieser Vorwurf ist in der Antisemitismus-Definition der International Holocaust Remembrance Association (IHRA) verankert. Diese Definition wurde, unter anderem von einem ihrer ursprünglichen Verfasser, heftig kritisiert, da sie Vorwürfe des Antisemitismus instrumentalisiert, um die Solidarität mit Palästina zu unterdrücken. Ein Wissenschaftler schrieb im Australian Journal of Human Rights: „Die IHRA ist ein politisches Instrument, das dazu dient, Reden über Palästina zu zensieren und Israel vor Kritik zu schützen, indem kritische Perspektiven auf Palästina als antisemitisch bezeichnet werden.“4

Die Situation an den Universitäten

(8) Universitäten sind wichtige Orte pro-palästinensischer Solidarität. Dies ist nicht überraschend und entspricht ihrer traditionellen Natur als Orte, an denen politische Themen im Vordergrund stehen und ernsthaft diskutiert werden. Eine lebhafte Debatte dieser Art ist unerlässlich, damit Universitäten ihre allgemein anerkannte zivilgesellschaftliche Funktion erfüllen können.

(9). Es gibt keinerlei Anzeichen für eine Krise des Antisemitismus an den Universitäten seit Oktober letzten Jahres, es sei denn, Antizionismus und Widerstand gegen Apartheid und Völkermord werden als antisemitisch interpretiert. Diese Interpretation wäre völlig ungerechtfertigt.

(10). An der Universität von Sydney hat eine beträchtliche Anzahl von Mitarbeitern und Studenten, darunter viele jüdische, an pro-palästinensischen Aktivitäten teilgenommen.

(11). Auf einer großen Versammlung der NTEU-Ortsgruppe der Universität im Mai und einer noch größeren Versammlung von Studierenden im August wurden verschiedene Maßnahmen zur Unterstützung der Solidarität mit Palästina beschlossen, darunter Boykotte und Desinvestitionen von Einrichtungen, die die derzeitige völkermörderische Gewalt gegen Palästinenser unterstützen oder ermöglichen. Der Text des NTEU-Antrags ist hier als Anhang beigefügt. Seitdem haben mehrere andere Ortsgruppen der NTEU ähnliche Anträge verabschiedet.

(12) Gemäß den vom BDS Nationalkomitee in Palästina herausgegebenen Richtlinien werden Boykottziele nicht aufgrund ihrer Identität definiert, sondern aufgrund ihrer Komplizenschaft mit Israels anti-palästinensischen Praktiken.5 Keine Einzelperson oder Institution qualifiziert sich für einen Boykott oder eine Desinvestition, weil sie Israeli oder gar Jude ist. Nur Organisationen, die Angriffe auf Palästinenser ermöglichen oder unterstützen (z. B. durch Beiträge zu Waffen und anderen Forschungsarbeiten, die Israel zugutekommen), sind Ziel von Boykott- oder Desinvestitionskampagnen.6

(13). Boykotte sind ein fester Bestandteil des Universitätslebens und der akademischen Professionalität.7 Die American Association of University Professors, die wichtigste Berufsvereinigung zum Schutz der akademischen Freiheit in den USA, ist zu dem Schluss gekommen, dass „akademische Boykotte an sich keine Verletzung der akademischen Freiheit darstellen; vielmehr können sie als legitime taktische Reaktionen auf Bedingungen angesehen werden, die mit dem Auftrag der Hochschulbildung grundsätzlich unvereinbar sind“. Es heißt dort, dass „Dozenten und Studenten nicht mit institutioneller oder staatlicher Zensur oder Disziplinarmaßnahmen rechnen müssen, wenn sie sich an akademischen Boykotten beteiligen, sich weigern, dies zu tun, oder die Entscheidungen derer kritisieren und diskutieren, mit denen sie nicht einverstanden sind.“3

Schlussfolgerung

(14) Struktureller Rassismus ist ein ernstes Problem an Universitäten, wie in der australischen Gesellschaft im Allgemeinen, aber es gibt keine Antisemitismuskrise an australischen Universitäten. Den Universitäten wurden jahrzehntelang Bundesmittel vorenthalten, was ihre Fähigkeit, ihren Gemeinden so zu dienen, wie sie sollten, ernsthaft gefährdet. Was sie brauchen, ist ein nachhaltiges finanzielles Engagement, keine zusätzliche behördliche Kontrolle, die darauf abzielt, McCarthy-ähnliche Angriffe auf Palästina-Unterstützer und ihre Politik der Gleichheit und Demokratie für alle zu initiieren.

(15) Den legitimen und notwendigen Kampf gegen Antisemitismus für den engstirnigen Zweck der Unterdrückung der Opposition gegen die völkermörderischen Praktiken des Staates Israel zu instrumentalisieren, untergräbt den Kampf gegen jeglichen Rassismus, Antisemitismus eingeschlossen, ernsthaft.

– Nick Riemer, Zweigstellenpräsident, NTEU-Zweigstelle der Universität Sydney.

Anhang: NTEU-Zweigstelle der Universität Sydney, Entschließung zur Solidarität mit Palästina, 9. Mai 2024

Die Zweigstelle stellt fest:

(1) Die vorläufige Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs, dass der Staat Israel im Gazastreifen plausibel Völkermord begeht, und Israels Versäumnis, den vorläufigen Anordnungen des Gerichts nachzukommen, um dies zu verhindern;

(2) Die Verbindungen, die die Universität Sydney zu Waffenherstellern und Militärs unterhält, die Israel bewaffnen oder unterstützen und die daher in die Tötung von Palästinensern verwickelt sind

(3). Die Unvereinbarkeit dieser Verbindungen mit dem Engagement der Universität, „die Welt um uns herum zu verbessern“ und „Bildung für alle, Führung für das Gute“. Die Universität sollte nicht zur Entwicklung von Waffen oder zu den Gewinnen von Rüstungsunternehmen beitragen, unabhängig von den Konflikten, in denen diese Waffen eingesetzt werden, oder von den zivilen Anwendungen, die die Waffentechnologie auch haben kann;

(4) dass Mitarbeiter und Studenten nicht dem Vorwurf ausgesetzt werden dürfen, dass sie oder ihre eigene Institution Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und/oder plausiblen Völkermord unterstützen und begünstigen.

Wir stellen außerdem Folgendes fest:

(5) die Zahl der Todesopfer in Gaza von über 33.000 Menschen (darunter mehr als 13.000 getötete Kinder) und die gezielte Gewalt gegen Krankenhäuser, Ärzte, humanitäre Helfer und Journalisten;

(6) die Tatsache, dass alle Universitäten in Gaza zerstört wurden und zahlreiche Akademiker aus Gaza bei gezielten Attentaten getötet wurden;

(7) die Tatsache, dass mehrere internationale Behörden anerkennen, dass Israel das Verbrechen der Apartheid begeht;

(8) die Tatsache, dass alle israelischen Universitäten direkt dem Projekt des israelischen Siedlerkolonialismus und der Apartheid dienen, insbesondere durch ihre Rolle in der Waffenforschung, der militärischen Ausbildung und der Unterdrückung palästinensischer Studenten auf ihren eigenen Campus.

Insbesondere nehmen wir auch Folgendes zur Kenntnis:

(9) den Aufruf palästinensischer Gewerkschaften, sich der Bewaffnung Israels zu widersetzen;

(10) den Aufruf von Universitäten in ganz Palästina und von unseren Kollegen in der palästinensischen Universitätsgewerkschaft an internationale Universitätsmitarbeiter, einen institutionellen akademischen Boykott Israels umzusetzen. Dies steht einer Zusammenarbeit mit einzelnen Akademikern nicht im Wege, betrifft jedoch nur die Zusammenarbeit mit israelischen Universitäten als Institutionen oder die offiziell von diesen vermittelte Zusammenarbeit;

(11). Die Resolution des NTEU-Nationalrats vom Oktober 2022, die die Gewerkschaft zu aktiver Solidarität mit Palästina verpflichtet.

Daher fordert der Zweig:

(12). Die Universitätsleitung der Universität Sydney auf, die Beziehungen zu allen Organisationen abzubrechen, die die derzeitige Gewalt im Gazastreifen ermöglichen. Dies schließt alle israelischen Universitäten ein.

(13). Die Universitätsleitung der Universität Sydney auf, ihre Beziehungen zur Waffenindustrie und zum Militär im Allgemeinen abzubrechen.

(14). Fordert die Universitätsleitung der Universität Sydney auf, spezielle internationale Stipendien für palästinensische Studierende einzurichten und palästinensische Akademiker im Rahmen des Programms „Scholars at Risk“ willkommen zu heißen.

(15). Fordert die Universitätsleitung der Universität Sydney auf, die Finanzierung aller Mitarbeiter, deren Position an der Universität von Rüstungsunternehmen abhängt, zu ersetzen, damit sie Forschung zum Wohle der Allgemeinheit betreiben können.

Schließlich der Zweig:

(16) erwartet und ermutigt die Mitglieder, den institutionellen Boykott israelischer Universitäten (nicht einzelner Kollegen) umzusetzen.

(17) fordert die breitere Universitätsgemeinschaft auf, dasselbe zu tun.

(18) fordert andere NTEU-Ortsverbände und die NTEU auf nationaler Ebene auf, ähnliche Anträge wie diesen zu verabschieden.“ [39].

Kommentare. Wie die Grünen-Senatorin Mehreen Faruqi (aber im Gegensatz zu den Universitätsbeamten) deckt Nick Riemer die meisten Bereiche ab, insbesondere die wichtigsten Themen: (i) das schreckliche Blutbad in Gaza (The Lancet: 186.000 Tote), (ii) die Anstößigkeit, Herausgreifen und Bewaffnen einer Form von Rassismus, um zionistische Verbrechen zu verschleiern , (iii) die entscheidende Bedeutung der Redefreiheit und der akademischen Redefreiheit und (iv) die moralische Notwendigkeit und Legitimität von Maßnahmen zur Bekämpfung von Menschenrechtsverletzungen, Apartheid und völkermörderischem Rassismus.

(B). Luke Sheehy, Chief Executive Officer, Universities Australia (23. August 2024): „Unsere Gemeinden sind, wie viele andere auch, stark vom Konflikt im Nahen Osten betroffen, und wir teilen die Bedenken der Gemeinden hinsichtlich der Zunahme antisemitischer Verhaltensweisen in Australien. Leider sind auch die Universitätsgelände nicht davor gefeit. Seit den Anschlägen arbeitet Universities Australia eng mit unseren Mitgliedern, Parlamentariern und Studentengruppen zusammen, um Vorfälle von Antisemitismus sowie Fälle von Islamophobie zu bekämpfen. Unsere Mitglieder arbeiten auch mit der Regierung zusammen, unter anderem indem sie den Bildungsminister und die Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA) über die Maßnahmen zum Schutz von Mitarbeitern und Studenten in den Tagen nach den Anschlägen vom 7. Oktober 2023 auf dem Laufenden halten. Rassismus jeglicher Art hat an unseren Universitäten und anderswo keinen Platz. Als Sektor lehnen wir Rassismus, Sicherheitsbedrohungen, Hassreden, Einschüchterung, Mobbing oder Belästigung entschieden ab. Leider kommt es auf dem Campus ebenso wie in der Gesellschaft im Allgemeinen zu solchen Verhaltensweisen. Universitätsgelände sind Orte, an denen Ideen offen diskutiert und debattiert werden, unabhängig davon, wie beliebt oder unbeliebt sie sein mögen. Das Bekenntnis zur akademischen Freiheit und zur Redefreiheit ist ein Kriterium, um als Universität im Rahmen der Schwellenstandards für die Hochschulbildung anerkannt zu werden. Diese Freiheiten gelten zwar nicht für Hassreden oder andere rechtswidrige Formen der Meinungsäußerung, bieten jedoch einen umfassenden Schutz für die robuste Äußerung unterschiedlicher Ansichten … Universities Australia unterstützt die jüngsten Maßnahmen der Regierung, die dazu beitragen sollen, die Sicherheit an Universitäten für Mitarbeiter und Studenten zu erhöhen, darunter eine Studie über die Verbreitung und die Auswirkungen von Rassismus an Universitäten, die Ernennung von Jillian Segal AO [ehemalige Präsidentin des Exekutivrats des australischen Judentums (ECAJ)] als Sondergesandte zur Bekämpfung des Antisemitismus in Australien und die bevorstehende Ernennung eines Sondergesandten für Islamophobie [der Bundesabgeordnete für Arbeit für den viktorianischen Sitz Wills, Peter Khalil, der bei den Bundestagswahlen 2025 von Samantha Ratnam, der ehemaligen Vorsitzenden der Grünen und Abgeordneten in Victoria, herausgefordert wird]. Wir unterstützen auch die fortgesetzte Überwachung der Reaktionen von Universitäten auf Beschwerden über Antisemitismus durch TEQSA. Angesichts dieses breiten Spektrums an Maßnahmen könnte eine Untersuchungskommission die derzeit geleistete Arbeit stören.“ [40].

Kommentare. Luke Sheehy macht einen grundlegenden Punkt über die entscheidende Bedeutung der Redefreiheit von Akademikern und Studenten, mit Ausnahme von ‚Hassreden oder anderen rechtswidrigen Formen der Rede‘, und kommt zu dem wichtigen Schluss, dass ‚eine Untersuchungskommission die derzeit geleistete Arbeit stören könnte‘. Er übernimmt jedoch die vorherrschende Darstellung der Mainstream-Medien und Politiker, indem er (i) den Ausbruch aus dem Konzentrationslager Gaza am 7. Oktober als „die Angriffe vom 7. Oktober 2023“ bezeichnet (die 1.200 getöteten Israelis waren überwiegend ehemalige oder gegenwärtige jüdische israelische Militärangehörige, und es ist wahrscheinlich, dass die meisten von ihnen durch die enorme Feuerkraft der reagierenden IDF getötet wurden, die unter der israelischen „Hannibal-Richtlinie“ getötet wurden [43, 44]), (ii) das schreckliche Massaker des Gaza-Genozids, an dem Australien beteiligt war, nicht anzusprechen (The Lancet: 186.000 getötete Palästinenser, hauptsächlich Kinder), und (iii) den schrecklichen Massenmord an 136.000 semitischen palästinensischen Kindern (echter, , antisemitischer, völkermörderischer, Nazi-ähnlicher Antisemitismus) sondern stattdessen mit dem von Zionisten fälschlicherweise behaupteten verbalen „Antisemitismus“ befasst sind (die den Antizionismus antirassistischer Juden und Nichtjuden unverhohlen und fälschlicherweise als Antisemitismus betrachten, wie in zahlreichen jährlichen „Antisemitismusberichten“ des Exekutivrats des australischen Judentums dargelegt [45] (siehe z. B. „Juden gegen rassistischen Zionismus“ [46] und scrollen Sie nach unten zu „Gideon Polya“ (ich), einem antirassistischen, friedensfördernden, jüdischen australischen humanitären Gelehrten, der wiederholt in diesen „Antisemitismusberichten“ erwähnt und zitiert wurde – urteilen Sie selbst, ob es sich hierbei um echten und schädlichen antijüdischen Antisemitismus handelt oder nicht).

(C) Senatorin Mehreen Faruqi (stellvertretende Vorsitzende der Grünen, Senatorin von New South Wales, Ingenieurin, Autorin und Doktorin ) (27. Juni 2024): „Die Grünen werden den Gesetzentwurf 2024 (Nr. 2) zur Einrichtung einer Untersuchungskommission für Antisemitismus an australischen Universitäten nicht unterstützen. Der im vergangenen Monat verabschiedete Haushalt enthält eine Verpflichtung der Regierung, eine Studie über Antisemitismus, Islamophobie, Rassismus und die Erfahrungen der Ureinwohner im Hochschulsektor durchzuführen. Dies war eine Empfehlung des Abschlussberichts der Vereinbarung der australischen Universitäten. Diese viel umfassendere Studie, die vom Beauftragten für Rassendiskriminierung durchgeführt werden soll, wird Empfehlungen für die Regierung erarbeiten, die dazu beitragen können, Rassismus zu reduzieren und sicherere, respektvollere und integrativere Lernumgebungen für alle Studierenden und Mitarbeiter zu schaffen. Wir unterstützen diese Überprüfung durch den Beauftragten für Rassendiskriminierung, dessen Büro am besten in der Lage ist, eine solche Überprüfung durchzuführen. Sie verfügen über das Fachwissen und die Ressourcen, um diese Überprüfung durchzuführen, und es ist genau die Art von Arbeit, die sie leisten sollten.

Im Gegensatz zu dem, was einige hier denken, gibt es Rassismus in all seinen Formen in diesem Land, und er ist ein Problem in diesem Land. Die Grünen sind die einzige Partei in diesem Parlament mit einem Ressort für Antirassismus, weil wir die Notwendigkeit erkennen, systemischen und institutionellen Rassismus zu bekämpfen, uns unserer blutigen Kolonialgeschichte zu stellen, die bis heute die Ureinwohner ins Visier nimmt, und der wachsenden Flut des rechtsextremen Nationalismus entgegenzuwirken.

Rassismus existiert an Universitäten, wie überall sonst auch. Erst letzte Woche entdeckte ein muslimischer Ingenieurstudent auf den Toiletten der Universität Melbourne bedrohliche islamfeindliche Graffiti, die sich auf den Mörder der Moschee in Christchurch bezogen. Im Mai berichtete das Islamophobia Register, dass die Zahl der Berichte über Islamophobie allein auf australischen Universitätsgeländen um das 39-fache gestiegen sei. Der Bericht „Universities Accord“ selbst sprach von Fällen von Rassismus an Hochschuleinrichtungen, die Studierende und Mitarbeiter der First Nations sowohl auf dem Campus als auch online erlebt haben. Es wurde empfohlen, dass ein wichtiger Teil der Studie sich speziell auf die Erfahrungen von Mitarbeitern und Studierenden der First Nations konzentrieren sollte, während ein anderer Teil sich auf Mitarbeiter und Studierende anderer Gruppen erstrecken könnte, die in diesem Sektor Rassismus erlebt haben. Während der COVID-Pandemie kam es zu einer beschämenden Zunahme von Angriffen auf Studierende mit asiatischem Aussehen. Eine Studie der Migrant Worker Justice Initiative ergab, dass Rassismus während der Pandemie ein Viertel der internationalen Studierenden in Australien betroffen hat. Eine Überprüfung des Rassismus durch die Menschenrechtskommission, die alle Arten von Rassismus behandelt, ist die Art von umfassender, fachkundiger Überprüfung, die wir brauchen, und nicht eine, deren Motivation wir nur allzu gut kennen und die heute im Senat eingebracht wurde.

Ich stimme Dr. Max Kaiser vom Jewish Council of Australia zu, der seine tiefe Besorgnis über das, was er die Instrumentalisierung des Antisemitismus durch die Liberale Partei nennt, zum Ausdruck gebracht hat, um gegen Studenten vorzugehen, die sich gegen den Völkermord am palästinensischen Volk einsetzen. Ich stimme auch seiner Kollegin Sarah Schwartz zu, die kürzlich bei einer Senatsanhörung zum Thema Rechtsextremismus sagte, dass der einzige Weg, Antisemitismus wirksam zu bekämpfen, darin bestehe, sich für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit anderen Gruppen einzusetzen, die mit Intoleranz und Diskriminierung konfrontiert sind, und alle Formen von Rassismus zu bekämpfen. Ich habe null Vertrauen in eine Partei, deren Vorsitzender Peter Dutton ist, dass sie sich für eine ehrliche Überprüfung des Rassismus einsetzen wird. Ich habe null Vertrauen in Senator Henderson – ich habe null Vertrauen in eine Partei, deren Vorsitzender Herr Dutton ist, dass sie sich für eine ehrliche Überprüfung des Rassismus einsetzen wird. Ich habe null Vertrauen in Senator Henderson, der glaubt, dass es kein Problem mit Islamophobie gibt, dass er sich für eine ehrliche Überprüfung des Rassismus einsetzen wird.

Um es klar zu sagen: Dieser Gesetzesentwurf ist ein kaum verhohlener Versuch, Studentenlager anzugreifen und Studenten und Mitarbeiter zu diskreditieren, die Gerechtigkeit für Palästina, ein freies Palästina und das Ende eines Völkermords fordern, bei dem Israel bereits mehr als 37.000 Palästinenser abgeschlachtet hat. Es ist auch ein Versuch, den Universitäten die IHRA-Definition von „Antisemitismus“ aufzuzwingen. Diese Definition wurde vielfach kritisiert, auch von vielen progressiven jüdischen Organisationen, da sie die akademische Freiheit ersticken, palästinensische Stimmen zum Schweigen bringen und legitime Kritik am Staat Israel verhindern kann. Mehr als acht Monate nach Beginn eines Völkermords durch Israel, der völlig ungestraft und unter eklatanter Missachtung des Völkerrechts verübt wird, ist es wichtiger denn je, das Vorgehen Israels genau zu untersuchen.

Die Grünen stehen fest an der Seite der Studierenden, des Lehrpersonals und aller, die für ein freies Palästina kämpfen. Wir verurteilen das Vorgehen von Universitäten wie Deakin und ANU, die hart gegen Studierendenlager vorgegangen sind. Wir loben die mutigen Studierenden, die von ihren Universitäten Zugeständnisse erhalten haben, um Investitionen in Rüstungsunternehmen offenzulegen. Die Organisatoren der Lager haben viele, viele Male klargestellt, dass es sich um Antikriegsproteste handelt, die sich gegen alle Formen von Rassismus und Diskriminierung, einschließlich Antisemitismus, richten. Jüdische Studenten und Mitarbeiter haben bei vielen von ihnen eine bedeutende Rolle gespielt. Schande über die Koalition und auch über die Labour Party, die sich mehr um diejenigen sorgen, die gegen den Völkermord protestieren, als um den Völkermord selbst, bei dem Israel in den letzten acht Monaten mehr als 37.000 Palästinenser gnadenlos abgeschlachtet und einen Großteil des Gazastreifens in Schutt und Asche gelegt hat“ [41].

Kommentare. Dies ist eine ehrliche und menschliche Aussage von Senatorin Mehreen Faruqi, die wichtige Themen anspricht, die von verlogenen, rassistischen und anti-arabischen antisemitischen Mainstream-Journalisten, Redakteuren, Politikern, Akademikern und Kommentatoren ignoriert werden, nämlich (i) das schreckliche Gemetzel des Gaza-Genozids, (ii) die falsche Instrumentalisierung des Antisemitismus durch Zionisten und das Duopol aus Labor und der Koalition, um die freie Meinungsäußerung in Australien und insbesondere an australischen Universitäten einzuschränken, (iii) die Perversion Australiens und australischer Institutionen durch die bigotte, verlogene und rassistische IHRA (sie ist rassistisch, anti-arabisch, antisemitisch, antijüdisch und holocaustleugnend) und (iv) das zionistisch unterwanderte Mainstream- und Labor-Koalitions-Duopol, das fälschlicherweise diejenigen angreift und bedroht, die gegen Völkermord protestieren, anstatt selbst gegen den Völkermord in Gaza zu protestieren (The Lancet: 186.000 Tote, was bedeutet, dass 136.000 Kinder getötet wurden).

(D). Dr. Matthew Brown, stellvertretender Vorstandsvorsitzender, The Group of Eight [die acht führenden Universitäten Australiens], Eröffnungserklärung: Senatsausschuss für Rechts- und Verfassungsangelegenheiten, Untersuchungsausschuss für Antisemitismus an australischen Universitäten, Gesetzentwurf 2024 (Nr. 2), (20. September 2024): „Die Gruppe der Acht lehnt alle Formen von Hass und Vorurteilen, die absolut inakzeptabel sind und unseren sozialen Zusammenhalt als Nation gefährden, bedingungslos ab. Wir sind zutiefst besorgt über die Zunahme des Antisemitismus seit dem 7. Oktober letzten Jahres in der gesamten Gemeinschaft und fühlen mit der Not und dem Trauma, die die Ereignisse vom 7. Oktober und ihre Folgen in unserer jüdischen Gemeinschaft verursacht haben. In unserer Gesellschaft ist kein Platz für Antisemitismus oder jede andere Form von rassistischer oder religiöser Intoleranz. Wie in unserem Antrag dargelegt, stimmen wir der Einschätzung der ASIO zu, dass es in der gesamten Gesellschaft Warnsignale gibt, dass der soziale Zusammenhalt bedroht ist, dass junge Menschen schon lange vor ihrem Studium radikalisiert werden und dass wir uns auf gesellschaftlicher Ebene damit befassen müssen. Wir haben Proteste in der Gemeinde, Proteste an Schulen, im Parliament House und auf dem Universitätsgelände erlebt. Die Spannungen eskalierten auf dem Campus und in der Gemeinschaft – das ist etwas, das wir in diesem Land nicht oft sehen.

Die Go8 erkennt an, dass Universitäten – als Erzieher zukünftiger Generationen – eine Schlüsselrolle beim Schutz und der Unterstützung einer toleranten und kohärenten Gesellschaft spielen. Gleichzeitig müssen wir eine grundlegende Säule einer gesunden Demokratie aufrechterhalten und das Recht der australischen Bevölkerung – einschließlich der Studierenden, Mitarbeiter und anderer Mitglieder der Universitätsgemeinschaft – respektieren, ihre Meinung durch friedlichen Protest und rechtmäßige Redefreiheit zu äußern. Universitäten haben sowohl eine moralische als auch eine gesetzliche Verpflichtung, die Meinungs- und die akademische Freiheit zu schützen. Wie wir wiederholt betont haben, geht das Recht auf Protest mit der Verantwortung einher, friedlich und im Rahmen der Gesetze und der Universitätsvorschriften zu handeln. Als Gesellschaft müssen wir lernen, wie wir unterschiedliche Ansichten vertreten und uns an Debatten beteiligen können, ohne rechtliche, zivilrechtliche oder Verhaltensgrenzen zu überschreiten. In der Praxis ist es nicht einfach zu bestimmen, wo diese Grenzen liegen. Dies sind sehr komplexe Themen. Und es sind globale Themen. Länder auf der ganzen Welt – und ihre Universitäten – stehen vor den gleichen Herausforderungen für den sozialen Zusammenhalt wie wir. Glücklicherweise blieben Australien die Szenen erspart, die wir auf den Campus der ganzen Welt gesehen haben – die Gewalt und die Polizeieinsätze, die in den USA stattfanden, wiederholten sich hier nicht.

Die Go8-Mitglieder haben ihrerseits Verfahren eingeführt, um eine Eskalation der Spannungen auf dem Campus zu vermeiden, wie wir sie im Ausland gesehen haben. Alle Go8-Universitäten haben sich zu einer Grundsatzerklärung zu Demonstrationen auf dem Campus verpflichtet, in der sie ihr Engagement für die Wahrung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und friedliche Versammlung bekräftigen und gleichzeitig jede Form von Hass und Vorurteilen ablehnen. Wir haben das Berliner Statement mitverfasst und uns dazu verpflichtet, eine Bestätigung des Global Research-Intensive Universities Network der Welt, dass wir danach streben, Orte zu sein, an denen die Meinungs- und akademische Freiheit gewahrt wird, Antisemitismus und Rassismus in jeglicher Form jedoch niemals toleriert werden. Universitäten sind ein Spiegelbild der Gesellschaft. Wir müssen uns ernsthaft mit den Ursachen und Triebkräften befassen, die unseren sozialen Zusammenhalt sowohl auf als auch außerhalb des Campus gefährden. Die Go8 ist entschlossen, ihren Umgang mit Antisemitismus kontinuierlich zu verbessern, und wird dabei eng mit dem Sondergesandten für die Bekämpfung des Antisemitismus zusammenarbeiten“ [42].

Kommentare: Die Erklärung der Gruppe der Acht ist orwellianisch, weil sie (i) die 186.000 Palästinenser, die Schätzungen zufolge von jüdischen Israelis beim Völkermord und Massaker in Gaza getötet wurden (hauptsächlich Kinder), völlig ignoriert, aber ihre „tiefe Besorgnis“ auf angeblichen verbalen „Antisemitismus“ und „Trauma“ für „unsere jüdische Gemeinschaft“ beschränkt („Wir sind zutiefst besorgt über die Zunahme des Antisemitismus seit dem 7. Oktober letzten Jahres in der gesamten Gemeinschaft und mit dem Leid und dem Trauma, das die Ereignisse vom 7. Oktober und ihre Folgen in unserer jüdischen Gemeinschaft verursacht haben, mitfühlen„), (ii) ziemlich direkt impliziert, dass propalästinensische Menschenrechtsdemonstranten in irgendeiner Weise ‚Leid‘, ‚Trauma‘ und “Antisemitismus“ in Bezug auf zionistische Juden verursachen und folglich den ‚sozialen Zusammenhalt‘ schädigen, (iii) unaufrichtig impliziert, dass diejenigen, die gegen den Massenmord an Kindern, Frauen und Müttern in Gaza protestieren ( geschätzte 136.000 getötete Kinder, die von den Mainstream-Medien ignoriert werden) irgendwie „Grenzen“ verletzt haben, (iv) den realen und ungeheuerlichen antijüdischen Antisemitismus nicht erkennen, der sich gegen eine große Gruppe antirassistischer Juden richtet , die gegen den Massenmord an Kindern, Frauen und Müttern in Gaza durch jüdisch-israelische Mörder im Stile der Nazis protestieren, und (v) ignorieren, dass „die Ereignisse vom 7. Oktober und ihre Folgen“ laut führenden westlichen Autoren zufolge (a) israelisches Vorwissen und die Ermöglichung des palästinensischen Ausbruchs am 7. Oktober mit wahrscheinlich den meisten getöteten Israelis bei der hochexplosiven IDF-Reaktion [43, 44] und (b) den Massenmord an 186.000 Palästinensern (hauptsächlich Kinder) durch völkermörderische rassistische Zionazi-Israelis, die das gesamte Land Palästina (und noch mehr) wollen, aber nicht die einheimischen palästinensischen Einwohner. Dies war eine zutiefst fehlerhafte Aussage der Gruppe der Acht, die angeblich aus den besten Universitäten Australiens besteht – anständige, intelligente und antirassistische ausländische Studierende werden Australien als Studienort vernünftig und empört zweimal überdenken.

Abschließende Bemerkungen und Schlussfolgerungen.

Während Senatorin Mehreen Faruqi (stellvertretende Vorsitzende der Australian Greens) und Nick Riemer (Präsident der Ortsgruppe der National Tertiary Education Union (NTEU) an der Universität Sydney) den schrecklichen, andauernden Völkermord in Gaza unmissverständlich verurteilt haben, folgen die australischen Universitäten kollektiv und beschämenderweise australischen Mainstream-Medien und dem widerlichen Duopol aus Labor und der Koalition, indem sie den Völkermord in Gaza mit falschen, hysterischen und zionistisch inspirierten Behauptungen über „Antisemitismus“ auf dem Campus und einer angeblichen Bedrohung des „sozialen Zusammenhalts“ durch studentische Menschenrechtsaktivisten verschleiern und verheimlichen. Einige der wichtigsten Schlussfolgerungen sind unten aufgeführt.

(1) Australische Universitäten, australische Mainstream-Medien und das Duopol aus australischer Labour-Regierung und Opposition scheitern an der moralischen Herausforderung des anhaltenden Völkermords in Gaza. Jeden Tag steht die Welt vor der moralischen Herausforderung des anhaltenden Gaza-Massakers und des Völkermords in Gaza (The Lancet: 186.000 Menschen wurden durch Gewalt und aufgezwungene Entbehrungen getötet, darunter schätzungsweise 136.000 Kinder, 17.000 Frauen, 33.000 Männer, 500 Gesundheitspersonal und 150 Journalisten). Wie haben die Welt, Australien und die 43 australischen Universitäten reagiert? Eine prägnante Antwort liefert der folgende Brief, der an die wichtigsten australischen Mainstream-Medien geschickt wurde und auf der jüngsten UNGA-Resolution basiert, in der der Abzug der israelischen Apartheid aus dem besetzten palästinensischen Gebiet gefordert wird [47]:

BRIEF: „Die Welt steht vor der täglichen moralischen Herausforderung des anhaltenden Völkermords im Gazastreifen (The Lancet: 186.000 Palästinenser, hauptsächlich Kinder, wurden durch Gewalt und aufgezwungene Entbehrungen getötet). Nur 18 von 43 (42 %) der europäischen Länder der Vereinten Nationen stimmten mit Ja für die Resolution der UN-Generalversammlung 2024, in der gefordert wird, dass das Apartheid-Israel seine illegale, kriegsverbrecherische, rassistische und völkermörderische Besetzung des besetzten palästinensischen Gebiets beendet, während 106 von 150 (71 %) der nicht-europäischen Länder mit Ja stimmten. Unter einer Labour-Regierung weigerte sich Australien, mit Ja zu stimmen, wurde aber von der noch schlimmeren Koalitionsopposition scharf dafür kritisiert, nicht mit Nein gestimmt zu haben. Nicht-Weiße machen heute 24 % der australischen Bevölkerung aus und Weiße 76 %, aber 95 % der Führungspositionen werden von Weißen in einem weiterhin rassistischen Weißen Australien besetzt. Diejenigen, die Waren und Dienstleistungen von Australiern kaufen oder sogar mit Australiern schlafen, müssen ernsthaft darüber nachdenken, ob sie, wie das abstoßende Duopol aus Labor und der Koalition, rassistisch, anti-arabisch und antisemitisch sind und sich unverzeihlich am Völkermord in Gaza und am Massenmord an semitischen, besetzten palästinensischen Kindern mitschuldig machen. Schweigen ist Mittäterschaft. Die Universities Australia und die Big Eight sind dem zionistisch pervertierten Duopol gefolgt, indem sie den Völkermord in Gaza ignoriert haben und stattdessen heuchlerisch über „sozialen Zusammenhalt“ und fälschlicherweise behaupteten „Antisemitismus“ auf dem Campus lamentieren.

Name:

E-Mail:

(2). Memo an zionistisch pervertierte australische Universitätsmanager (maßlos überbezahlte Stipendiaten): Alle anständigen Menschen und insbesondere Gelehrte, Akademiker und Lehrer bestehen auf Menschenrechten und Redefreiheit und tolerieren keine Lügen. Während Senatorin Mehreen Faruqi (stellvertretende Vorsitzende der Australian Greens) und Nick Riemer (Präsident der NTEU-Ortsgruppe der Universität Sydney) den von den jüdischen Israelis verhängten und andauernden Völkermord in Gaza klar verurteilen, ignorieren Universities Australia (die die 43 australischen Universitäten vertritt) und die Big Eight (die acht besten australischen Universitäten) ignorieren den schrecklichen Völkermord in Gaza und übernehmen stattdessen die zionistische, Apartheid-Israel-Linie der australischen Mainstream-Medien und des Duopols aus Labor-Koalition mit falschen, hysterischen und den Völkermord in Gaza verschleiernden Behauptungen über „Antisemitismus“ auf dem Campus und über Bedrohungen für den „sozialen Zusammenhalt“. Die von Australien unterstützte israelische Apartheid bedeutet, dass 5,6 Millionen besetzten Palästinensern das Recht auf Selbstbestimmung, das Wahlrecht und alle in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte festgelegten Menschenrechte verweigert werden. 2,1 Millionen israelische Palästinenser können zwar wählen, unterliegen 65 rassistischen, diskriminierenden Gesetzen im Stil der Nazis, und 7 Millionen vertriebene Palästinenser dürfen das Land, das seit über 3.000 Jahren ununterbrochen von einheimischen Palästinensern bewohnt wird, nicht betreten [29]. Die Redefreiheit ist ein Grundpfeiler der Demokratie und der Wissenschaft , wird jedoch durch Verhaltenskodizes an den korporatisierten australischen Universitäten und durch das Duopol aus Labor und Coalition, das die meisten Kinder von den sozialen Medien ausschließen will (X-Eigentümer Elon Musk kommentierte dies treffend mit: „Faschisten“), eingeschränkt und bedroht [5]. Akademiker, Gelehrte, Studenten und in der Tat alle vernünftigen Menschen haben null Toleranz für Lügen, eine Obszönität, die in den verlogenen Mainstream-Medien und dem Duopol von Labor und Coalition verankert ist, und stellen fest, dass Lügen durch Auslassung weitaus schlimmer sind als abscheuliche Lügen durch Kommission, da letztere zumindest eine öffentliche Widerlegung und öffentliche Debatte ermöglichen können (natürlich vorbehaltlich der Mainstream-Gatekeeper). Natürlich ist es Verrat, wenn die etablierten australischen Medien im Interesse eines ausländischen Staates lügen, der Australien ernsthaft feindlich gesinnt ist, wie etwa das Apartheid-Israel.

Quellenangaben.

[1]. Gideon Polya, „Lying Australian Media & Labor Government Complicit In US-Israeli Massacre Of Palestinian Children“, Countercurrents, 7. Februar 2023: .

[2]. Gideon Polya, „Racist & Lying Australian & Western Mainstream Disappear 186,000 Gaza Genocide Deaths“, Countercurrents, 18. Juli 2024: .

[3]. Gideon Polya, „Zionist-Perverted Western Mainstream Media Ignore 186,000 Palestinian Deaths In Apartheid Israeli Gaza Genocide“, Countercurrents, 15. Juli 2024: https://countercurrents.org /2024/07/zionist-perverted-western-mainstream-media-ignore-186000-palestinian-deaths-in-apartheid-israeli-gaza-genocide/.

[4]. Rasha Khatib, Martin McKee und Salim Yusuf, „Counting the dead in Gaza: difficult but essential“, The Lancet, Band 404, Ausgabe 10449, S. 237–238, 10. Juli 2024: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)01169-3/fulltext .

[5]. Gideon Polya, „Elon Musk reagiert auf das Duopol aus australischer Labour-Regierung und Opposition auf den Krieg gegen Kinder und die globale Redefreiheit“, Countercurrents, 18. September 2024: https://countercurrents .org/2024/09/elon-musk-responds-fascists-to-australian-labor-government-coalition-opposition-duopoly-war-on-children-global-free-speech/ .

[6]. „Australian Mainstream media lying and censorship“: .

[7]. Gideon Polya, „20 Wege, wie die antisemitische australische Labour-Regierung am jüdischen israelischen Völkermord im Gazastreifen beteiligt ist“, 5. März 2024: .

[8]. Gideon Polya, „Gaza-Massaker: 35 Arten, wie die zionistisch-pervertierten USA, Australien und der Westen für das kindervernichtende, neonazistische Apartheid-Israel lügen“, Countercurrents, 23. November 2023: https://countercurrents.org/20 23/11/gaza-massacre-35-ways-zionist-perverted-us-australia-west-lie-for-child-killing-neo-nazi-apartheid-israel/.

[9]. Birchgrove Legal (5. März 2024): „Birchgrove Legal reicht beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag Klage wegen Beihilfe zum Völkermord ein [Medienmitteilung]“: .

[10]. Gideon Polya, „Aktuelle akademische Zensur und Selbstzensur an australischen Universitäten“, Public University Journal, 2001: https://webarchive.nla.gov.au/awa/20080218023444/ http://pandora.nla.gov.au/pan/57092/20080218-1150/www.publicuni.org/jrnl/volume/1/jpu_1_s_polya.pdf .

[11]. Les Decodeurs, „Warum Frankreich und 51 andere Länder gegen die UN-Resolution zur Verurteilung des Nationalsozialismus gestimmt haben“, Le Monde, 9. November 2022: https://www.lemonde.fr/en/les-decodeurs/article/2 022/11/09/why-france-and-51-other-countries-voted-against-the-un-resolution-condemning-nazism_6003471_8.html .

[12]. Gideon Polya, „Jane Austen and the Black Hole of British History. Koloniale Raubgier, Holocaustleugnung und die Krise der biologischen Nachhaltigkeit“, 3. Auflage, Korsgaard Publishing, 2022.

[13]. Gideon Polya, ‚US-imposed Post-9/11 Muslim Holocaust & Muslim Genocide‘, Korsgaard Publishing, 2020.

[14]. ‚Report genocide‘: https://sites.google.com/site/reportgenocide/ .

[15]. Gideon Polya, „Racist Mainstream Ignores ‚US-Imposed Post-9/11 Muslim Holocaust & Muslim Genocide‘, Countercurrents, 17. Juli 2020: .

[16]. Gideon Polya, „Body Count. Globale vermeidbare Sterblichkeit seit 1950“, 2. Auflage, Korsgaard Publishing, 2021.

[17]. Gideon Polya, „Review: ‚Cambridge History of Australia‘ ignoriert die Beteiligung Australiens an 30 Völkermorden“, Countercurrents, 14. Oktober 2013: .

[18]. Gideon Polya, „Als britische oder US-amerikanische Lakaien haben Australier 85 Länder überfallen (britische 193, französische 80, US-amerikanische 70)“, Countercurrents, 9. Februar 2015: http://www.countercurrents.org/polya090215.htm .

[19]. „Stoppt den Staatsterrorismus“: .

[20]. Gideon Polya, „AUKUS & Quad im Kontext: Australien verletzt alle Länder im indopazifischen Raum“, Countercurrents, 9. Dezember 2021: .

[21]. Gideon Polya, „Australia violates all Indo-Pacific countries“, Stop state terrorism, 9. Dezember 2021: .

[22]. Gideon Polya, „Paris Atrocity Context: 27 Million Muslim Avoidable Deaths From Imposed Deprivation In 20 Countries Violated By US Alliance Since 9-11“, Countercurrents, 22. November 2015: .

[23]. Jewish Voices for Peace, „Erstmals: Über 40 jüdische Gruppen weltweit lehnen die Gleichsetzung von Antisemitismus mit Kritik an Israel ab“, 17. Juli 2018: https://jewishvoiceforpeace.org/first-ever-40-jewish-groups-worldwide-oppose-equating-antisemitism-with-criticism-of-israel/#english .

[24]. Gideon Polya, „Melbourne University Adopts Anti-Semitic & Holocaust-Ignoring IHRA Definition Of Anti-Semitism“, Countercurrents, 5. Februar 2023: .

[25]. Gideon Polya, „Zionisten und Pro-Zionisten, US-Lakai australische Regierung bedrohen akademische Redefreiheit in Australien“, Countercurrents, 7. März 2023: .

[26]. Gideon Polya, „A Shocking List of 52 Zionist- & Apartheid Israeli-Nazi Germany Comparisons“, Countercurrents, 7. August 2021: .

[27]. Gideon Polya, „Swastika Ban Exposes Pro-Apartheid Israel, Pro-Apartheid, Zionist & Neo-Nazi Australian Labor Government“, Countercurrents, 20. Juni 2023: https://countercurr ents.org/2023/06/swastika-ban-exposes-pro-apartheid-israel-pro-apartheid-zionist-neo-nazi-australian-labor-government/.

[28]. Gideon Polya, „Unrepentant Neo-Nazi Germany Complicit In Palestinian Genocide & Ongoing Gaza Massacre“, Countercurrents, 11. April 2024: .

[29]. Gideon Polya, „Australien muss die zionistische Subversion stoppen und sich dem weltweiten umfassenden Boykott, der Desinvestition und den Sanktionen (BDS) gegen das Apartheid-Israel und all seine Unterstützer anschließen“, Subversion of Australia, 15. April 2021: .

[30]. Gideon Polya, „Schande für das pro-zionistische Australien: Zensur des Melbourne Symphony Orchestra: Manager sagen Pianisten Jayson Gillham wegen Gaza ab“, Countercurrents, 21. August 2024: .

[31]. Gideon Polya, „Coalition and Labor politicians supporting Apartheid“ in Tasmanian Times, „MSO compromising freedom of expression“, 14.-16. August 2024: .

[32]. Gideon Polya, „Apartheid Israel Among World’s Leading Countries For Militarization, Violence, Abuse And Genocide“, Countercurrents, 16. Mai 2023: .

[33]. Gideon Polya, „Cowardly US Lackey Australian Labor Government Betrays Promises, Australia, Palestine, and Humanity“, Countercurrents, 20. November 2022: .

[34]. Gideon Polya, „Rezension: ‚The Palestine Laboratory‘ von Antony Loewenstein – Apartheid Israel exportiert Überwachungsalptraum“, Countercurrents, 29. August 2023: .

[35]. Antony Loewenstein, „The Palestine Laboratory. How Israel exports the technology of occupation to the world“, Scribe 2023.

[36]. „Gesetzentwurf 2024 zur Einrichtung einer Untersuchungskommission für Antisemitismus an australischen Universitäten“, Australisches Parlament, 26. Juni 2024: .

[37]. Das australische Parlament (September 2024): „The Commission of Inquiry into Antisemitism at Australian Universities Bill 2024 (No. 2)“: .

[38]. Das australische Parlament, „Untersuchung eines Untersuchungsausschusses zu Antisemitismus an australischen Universitäten, Gesetzentwurf 2024 (Nr. 2)“, Eingaben, 2024: .

[39]. Nick Riemer, „Submission [number 189] to the Commission of Inquiry into Antisemitism at Australian Universities Bill 2024“: file:///D:/Users/Gideon/Downloads/Sub189.pdf .

[40]. Luke Sheehy, Chief Executive Officer, Universities Australia, „Submission to the inquiry into the Commission of Inquiry into Antisemitism at Australian Universities Bill 2024“ (23. August 2024): https://universitiesaustralia.edu.au /wp-content/uploads/2024/08/Submission-to-the-inquiry-into-the-Commission-of-Inquiry-into-Antisemitism-at-Australian-Universities-Bill-2024.pdf .

[41]. Senatorin Mehreen Faruqi (Grüne), Bundessenat, Hansard, „Commission of Inquiry into Antisemitism at Australian Universities Bill 2024“, 27. Juni 2024: .

[42]. Eröffnungsrede von Dr. Matthew Brown, stellvertretender Vorstandsvorsitzender, The Group of Eight, „Eröffnungsrede: Untersuchungsausschuss des Senatsausschusses für Rechts- und Verfassungsangelegenheiten zu Antisemitismus an australischen Universitäten Gesetzentwurf 2024 (Nr. 2)“, 20. September 2024: https://go8.edu.au/opening-statement -senate-legal-and-constitutional-affairs-legislation-committee-commission-of-inquiry-into-antisemitism-at-australian-universities-bill-2024-no-2 .

[43]. Gideon Polya, „IDF Killed Israelis On 7 October Enabling 9/11-style Excuse For Gaza Genocide“, Countercurrents, 31. Dezember 2023: .

[44]. Eric Tlozek, Orly Halpern und Allyson Horn, „Israelische Streitkräfte werden beschuldigt, im Chaos vom 7. Oktober im Rahmen der ‚Hannibal-Richtlinie‘ ihre eigenen Bürger getötet zu haben“, ABC News, 7. September 2024: https://www.abc .net.au/news/2024-09-07/israel-hannibal-directive-kidnap-hamas-gaza-hostages-idf/104224430 .

[45]. Executive Council of Australian Jewry, „Antisemitism reports“: .

[46]. „Juden gegen rassistischen Zionismus“: .

[47]. UN, „Gutachten des Internationalen Gerichtshofs zu den rechtlichen Folgen der Politik und Praxis Israels im besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalem, und der Rechtswidrigkeit der fortgesetzten Anwesenheit Israels im besetzten palästinensischen Gebiet: Resolution / angenommen von der Generalversammlung“, 18. September 2024: .

Dr. Gideon Polya unterrichtete über vier Jahrzehnte lang Naturwissenschaftsstudenten an der La Trobe University in Melbourne, Australien. In seiner fünf Jahrzehnte währenden wissenschaftlichen Laufbahn veröffentlichte er rund 130 Werke, darunter das umfangreiche pharmakologische Nachschlagewerk „Biochemical Targets of Plant Bioactive Compounds“ (2003). Er veröffentlichte außerdem „Body Count. Global avoidable mortality since 1950“ (2007, 2021), ‚Jane Austen and the Black Hole of British History‘ (1998, 2008, 2022), ‚US-imposed Post-9-11 Muslim Holocaust & Muslim Genocide‘ (2020), ‚Climate Crisis, Climate Genocide & Solutions‘ (2020), “Free Palestine. Beendet die Apartheid in Israel, die Verweigerung der Menschenrechte, das Gaza-Massaker, das Töten von Kindern, die Besatzung und den palästinensischen Genozid“ (2024) und trug zu Soren Korsgaard (Herausgeber) ‚Das gefährlichste Buch, das je veröffentlicht wurde – Gefährliche Täuschung aufgedeckt!‘ (2020) bei. Bilder von Gideon Polyas riesigen Gemälden für den Planeten, den Frieden, die Mutter und das Kind finden Sie unter: http://sites.google.com/site/artforpeaceplanetmotherchild/.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …