„Geht nach Jordanien“ – jüdische Siedler intensivieren Kampagne, um Palästinenser aus dem Westjordanland zu vertreiben

23. September 2024

Jüdische Siedler greifen einen palästinensischen Journalisten während des Flaggenmarsches im besetzten Ostjerusalem an. (Foto: Videomitschnitt)

„Ihr existiert nicht im Land unserer Vorfahren … Geht nach Jordanien, bevor unsere heilige Armee erwacht.“

Die israelische Siedlervereinigung „Promised Land“ hat ihre Kampagne zur Vertreibung der Palästinenser aus dem besetzten Westjordanland in das benachbarte Jordanien intensiviert und Tausende von Postern und Flugblättern verteilt, in denen die Bewohner zum Verlassen des Gebiets aufgefordert werden, wie der Middle East Monitor (MEMO) berichtet.

„Die Straße ist jetzt sicher für Sie, um zu gehen“, heißt es auf einem der Plakate, zusammen mit einer Karte, die die ‚richtige Route‘ für die Reise von Nablus und Ramallah beispielsweise nach Salt oder Ajloun im Haschemitischen Königreich zeigt, heißt es in dem Bericht.

Auf einer anderen Karte war ein Sammelpunkt für die Bewohner von Dschenin eingezeichnet, mit der Aufforderung, „sicher in die Stadt Irbid im Norden Jordaniens zu gehen“, und zwar auf einer „speziellen Route“, die „garantiert und sicher“ sei, um „ihre Familien vor dem verheißenen Tag zu schützen“.

Dieser „verheißene Tag“ impliziert, dass denjenigen, die die „sicheren“ Routen ignorieren, etwas Schlimmes widerfahren wird, fügte der Bericht hinzu.

„Beeilt euch, vor dem versprochenen Tag nach Karak zu kommen„, wurde den Palästinensern in Hebron (Al Khalil) gesagt. ‚Ihr existiert nicht im Land unserer alten Vorfahren … Geht nach Jordanien, bevor unsere heilige Armee erwacht.“

‘All Our Land“ – Smotrich

Die Propagandaplakate enthielten auch die berüchtigte Karte, die vom rechtsextremen Finanzminister Bezalel Smotrich verwendet wurde, sowie eine Botschaft in Arabisch und Hebräisch, die besagte: „Es ist unser aller Land und wir entscheiden, wohin ihr umzieht.“

Derartige extremistische Rhetorik ist nicht neu, wie der MEMO-Bericht betont, aber die jüngste Kampagne im besetzten Westjordanland in der vergangenen Woche hat dazu geführt, dass die jordanische Botschaft in Tel Aviv das Thema offiziell in einem Schreiben an Israel angesprochen hat.

Jordanien, so der Bericht, forderte die israelische Regierung auf, ihre Position zu der Tatsache zu klären, dass Siedlerverbände, die Unterstützung und finanzielle Mittel vom israelischen Militär erhalten, solche Flugblätter und Plakate drucken und veröffentlichen.

Jordanische Beamte sagen, dass solche Siedleraktivitäten von zwei Ministern der Regierung, Smotrich und dem Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben Gvir, finanziert und unterstützt werden.

Israel hat auf die jordanische Forderung nach Klärung nicht reagiert, heißt es in dem Bericht weiter.

UN-Resolution

Jüdische Siedlungen im gesamten besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem sind nach internationalem Recht illegal.

Am vergangenen Mittwoch hat die UN-Generalversammlung mit überwältigender Mehrheit eine Resolution verabschiedet, in der ein Ende der israelischen Besetzung Palästinas innerhalb der nächsten zwölf Monate gefordert wird.

Die von Palästina angeführte Resolution fordert, dass „Israel seine rechtswidrige Anwesenheit in den besetzten palästinensischen Gebieten unverzüglich beendet, was eine fortgesetzte unrechtmäßige Handlung darstellt, die seine internationale Verantwortung nach sich zieht, und zwar spätestens 12 Monate nach der Verabschiedung der vorliegenden Resolution.“

Es unterstützte ein im Juli veröffentlichtes Gutachten des Internationalen Gerichtshofs, in dem festgestellt wird, dass die fortgesetzte Anwesenheit Israels im besetzten Palästina rechtswidrig ist und „so schnell wie möglich“ beendet werden sollte.

(MEMO, PC)

Übersetzt mit Deepl.com

