Das Böse, das Menschen (und Frauen) tun George Capaccio

https://www.commondreams.org/opinion/evil-humans-do-in-gaza



Eine palästinensische Frau trauert am 16. Juni 2025 am Grab eines Verwandten in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen.

(Foto: AFP via Getty Images)

Das Böse, das Menschen (und Frauen) tun

Wenn ich an Gaza und die Folgen des von den USA unterstützten Völkermords Israels denke, sehe ich die Menschheit am Rande eines riesigen Abgrunds stehen, aus dem es möglicherweise keinen einfachen Weg zurück gibt.

George Capaccio

Common Dreams

19. Juni 2025

Haben Sie die alte Frau gesehen, die sich mit beiden Händen auf dem Boden abstützte, um sich durch die Ödnis von Gaza zu kämpfen? Niemand kam, um ihr zu helfen. Sie hatte keine andere Wahl, als die Unterkunft, die sie gefunden hatte, vor dem Befehl zu verlassen, und die Menschen sammelten erneut ihre Habseligkeiten und flohen. Bevor die Flugzeuge kamen, wie sie immer nachts kommen, wenn die Familien in Schulen, auf Krankenhausgeländen und in Zelten kauern, die so stabil und kugelsicher sind wie Spinnweben und Disteln.

Können Sie sich überhaupt vorstellen, wie verdorben die Menschlichkeit eines Menschen sein muss, um absichtlich palästinensische Familien anzugreifen, die auf den Feldern und Wiesen ihrer Träume schlafen und sich vielleicht an Tage des Friedens und der einfachen Freuden erinnern, während sie auf kargen Steinen und den noch schwelenden Überresten ihrer ehemaligen Häuser, Geschäfte, Krankenhäuser, Schulen, Moscheen und Universitäten campieren? Und doch müssen diese tapferen israelischen „Krieger“, die die Bomben abwerfen und die Drohnen steuern, glauben, dass sie Gottes Werk tun, wie es ihnen von der Heiligen Schrift und den psychotischen, blutrünstigen Ministern, die derzeit in Israel an der Macht sind, vorgeschrieben ist.

Ich bin Zeuge, aber das reicht nicht aus. Ich schreibe Briefe an meine Abgeordneten. Ich erhebe meine Stimme, wenn sich Gelegenheiten bieten, aber auch das reicht nicht aus. Ich schreibe über Gaza, und einiges von dem, was ich geschrieben habe, wurde veröffentlicht. Das meiste jedoch nicht. Das spielt keine Rolle – nicht wirklich. Wer auch immer gesagt hat, die Feder sei mächtiger als das Schwert, hat noch nie einen Völkermord miterlebt, nicht einmal aus der Ferne, in der Geborgenheit des eigenen Zuhauses, Tausende von Kilometern entfernt von den Morden, der absichtlichen Aushungerung, der sadistischen Vorenthaltung nicht nur von Lebensmitteln, sondern von allem, was Menschen zum Überleben brauchen. Der Wahnsinn, der sich in Gaza abspielt und auf das Westjordanland übergreift, lässt mich fragen, in welche Realität ich versetzt worden bin. Eine Realität, in der grundlegende Verhaltensregeln zerknüllt und in ein loderndes Inferno geworfen wurden. In der seit jeher überlieferte moralische Grundsätze nicht mehr als Leitlinien dafür dienen, wie wir miteinander umgehen sollen. Nicht, dass es jemals eine Zeit gegeben hätte, in der Gerechtigkeit herrschte und Mitgefühl für unsere Mitmenschen an der Tagesordnung war.

Wie ist es möglich, in einer Welt zu leben, in der Massenmord begangen wird, während ein Großteil der Menschheit seinem Alltag nachgeht, als wäre es das Natürlichste der Welt, dass eine überaus gut bewaffnete und großzügig subventionierte Armee einen Vernichtungskrieg gegen ein verarmtes, wehrloses Volk führt?

Aber haben Mitgefühl und Gerechtigkeit nicht immer einen besonderen Ehrenplatz unter den Tugenden jeder zivilisierten Gesellschaft eingenommen? Aufgewachsen in der römisch-katholischen Tradition, wurde mir beigebracht, dass die Bergpredigt (aus dem Matthäusevangelium) einen der schönsten Ausdrucksformen menschlicher Solidarität und die höchsten Tugenden darstellt, nach denen ein Mensch streben kann. An anderer Stelle im Evangelium wies Jesus seine Jünger an, die Kinder zu ihm kommen zu lassen, und erinnerte sie daran, dass niemand in das Reich Gottes kommen werde, der es nicht wie ein Kind empfange. Eines scheint mir ziemlich sicher zu sein: Diejenigen, die in Palästina bewusst kleine Kinder ins Visier nehmen, werden niemals in dieses transzendente (oder immanente) Reich gelangen. Nicht die Soldaten, die Kindern aus nächster Nähe in den Kopf geschossen haben. Nicht die Mitglieder der israelischen Regierung, die die Grenzen geschlossen haben und jede Form von Hilfe für die belagerte, hungernde Bevölkerung verhindern. Nicht die Bürger Israels, die das, was ihre Regierung in ihrem Namen und mit ihrer Zustimmung tut, unterstützen und bejubeln. Nicht die Beamten der Trump-Regierung oder die Apparatschiks beider politischer Parteien, die keinen Finger rühren oder ihre Stimme erheben, um den Völkermord zu stoppen. Wenn es einen Gott gibt (und ich bezweifle aufrichtig, dass es einen gibt, zumindest nicht im traditionellen Sinne eines übernatürlichen Wesens, das in menschliche Angelegenheiten eingreift), dann bete ich, dass diejenigen, die den Völkermord begangen oder nichts unternommen haben, um ihn zu verhindern, für ihre Verbrechen oder ihr Schweigen bezahlen müssen, und sei es nur, dass sie im Nachhinein von Visionen der Schmerzen und Leiden gequält werden, die ihre Handlungen oder Unterlassungen ermöglicht haben.

Bei näherer Betrachtung neige ich eher zu Der Göttlichen Komödie und Dante Alighieris Rezept für die Bestrafung der Verdammten in der Hölle – indem man sie dazu verdammt, genau die Sünden zu erleiden, die sie zu Lebzeiten begangen haben. Die israelischen Piloten, die massive Angriffe auf zivile Ziele in Gaza fliegen, könnten für ihre Sünden in einem fiktiven Jenseits bezahlen, indem ihre Körper ständig zerstückelt werden, so wie ihre Munition die Verstümmelung und Zerstückelung unzähliger palästinensischer Frauen und Kinder verursacht hat. Diejenigen, die glauben, dass man die Palästinenser durch Entzug von Nahrung und Wasser sicher in die Knie zwingen und ihren lang ersehnten Abzug aus dem Heiligen Land beschleunigen kann, sollen nach ihrem Tod unstillbaren Durst und ewigen Hunger erleiden – mit Bergen von köstlichen Speisen und Zisternen mit kaltem, sprudelndem Wasser in unerreichbarer Nähe. Hochrangige Beamte der israelischen Regierung, die kein bisschen Mitleid mit den Menschen in Gaza haben und kein Problem damit haben, das gesamte Gesundheitssystem zu zerstören, könnten sich selbst einmal für immer an eine blutgetränkte Trage gefesselt oder auf dem Boden eines Krankenhauses liegend wiederfinden, schreiend vor Schmerzen wegen der Granatsplitter, die in ihrem Fleisch stecken, Kugeln in ihrem Gehirn, Verbrennungen ersten Grades durch die Explosion einer 2.000-Pfund-Bombe (mit freundlicher Genehmigung der USA), die auf ihre Nachbarschaft abgeworfen wurde, und einem oder mehreren Gliedmaßen, die ohne Betäubung und nur mit stumpfen Skalpellen amputiert werden müssen. Solche Bedingungen erdulden die Menschen in Gaza seit fast zwei Jahren. Sicherlich verdienen die Täter eines Völkermords nichts Geringeres, wenn alle anderen Umstände gleich sind.

Natürlich ist das oben Gesagte rein das Produkt meiner eigenen Fantasie und wird niemals eintreten, weder in diesem noch im nächsten Leben, vorausgesetzt, man geht davon aus, dass „der Tod nicht das Ende ist“. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass die extremistischen Täter, die in Israel das Sagen haben, eines Tages verhaftet und endlich vor Gericht gestellt werden. Abgesehen von Dantes grausiger Darstellung der Hölle, könnte es im 21. Jahrhundert zu einem Äquivalent der Nürnberger Prozesse kommen? Diese fanden zwischen 1945 und 1949 in Nürnberg statt und richteten sich gegen die hochrangigen Führer Nazi-Deutschlands , die wegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen den Frieden und Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt waren. In der ersten Reihe saßen Hermann Göring, Rudolf Hess, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Wilhelm Frick, Julius Streicher, Walther Funk, Hjalmar Schacht und andere.

Nur dieses Mal werden die Angeklagten die Führer des zionistischen Staates Israel und ihre wichtigsten Unterstützer und Wegbereiter in den USA, Großbritannien und Deutschland sein. Die erste Reihe auf der Anklagebank des Tribunals ist für den israelischen Präsidenten Isaac Herzog, Premierminister Benjamin Netanjahu, den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant, Finanzminister Bezalel Smotrich, Minister für Nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir, Generalmajor Ghassan Alian (der die Palästinenser im Gazastreifen als „ menschliche Tiere ” bezeichnete), Botschafterin im Vereinigten Königreich Tzipi Hotovely und anderen hochrangigen Befürwortern von Völkermord und ethnischer Säuberung in der rechtsextremen israelischen Regierung, darunter Giora Eiland, ein pensionierter Generalmajor und Hauptarchitekt des sogenannten „Generals‘ Plan“, einem Entwurf zur ethnischen Säuberung des nördlichen Gazastreifens, der die Einfuhr aller humanitären Hilfsgüter verhindert und alle Verbliebenen verhungern lässt.

Die Ehrenplätze in der hinteren Reihe werden mit Personen wie dem Ersatzpräsidenten Donald Trump, Vizepräsident JD Vance, Verteidigungsminister Pete Hegseth, Außenminister Marco Rubio, der ehemalige US-Präsident Joe Biden, die ehemalige Vizepräsidentin Kamala Harris, der ehemalige Außenminister Anthony Blinken, der ehemalige Verteidigungsminister Lloyd Austin, der derzeitige britische Premierminister Keir Starmer und sein Außenminister David Lammy sowie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und führende Israel-Unterstützer in der deutschen Regierung, darunter Kanzler Friedrich Merz und Außenminister Johann Wadephuls.

Ja, unsere Welt ist von Konflikten zerrissen, von der sich ausbreitenden Seuche des Rechtsextremismus, der sich zu einem ausgewachsenen Faschismus entwickelt, von der wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich, von der Plünderung unseres Planeten durch die gierigen Raubritter von heute, von Hunger auf globaler Ebene, am tragischsten im Sudan, von verheerenden Bürgerkriegen, von einer Krise nach der anderen und von keiner Rettung in Sicht. Und dann ist da noch Gaza, ein etwa 25 Meilen langer und 4 bis 8 Meilen breiter Küstenstreifen, dessen Einwohner systematisch durch militärische Gewalt, die Verweigerung humanitärer Hilfe, die Zerstörung von Entsalzungsanlagen, die sonst Trinkwasser liefern würden, und die Instrumentalisierung von Lebensmitteln ausgerottet werden – mit anderen Worten, durch die Schaffung von „Lebensbedingungen, die auf die vollständige oder teilweise physische Zerstörung“ des palästinensischen Volkes abzielen. Mit anderen Worten: Völkermord. Erinnern Sie sich daran, was der bereits erwähnte israelische Generalmajor Ghassan Alian darüber zu sagen hatte, wie sein Land auf den Angriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 reagieren würde:

Kinder, Frauen und ältere Menschen zu entführen, zu misshandeln und zu ermorden, ist unmenschlich. Dafür gibt es keine Rechtfertigung… Menschliche Tiere müssen als solche behandelt werden. Es wird [in Gaza] keinen Strom und kein Wasser geben, es wird nur Zerstörung geben. Ihr wolltet die Hölle, ihr werdet die Hölle bekommen.

Mitte Mai eröffnete der legendäre Musiker Bruce Springsteen (der „Boss“) seine „Land of Hope and Dreams Tour“ in Manchester, England, mit einem schonungslosen, mit voller Kraft vorgetragenen Schlag gegen Donald Trump und die Untergrabung der höchsten Ideale und demokratischen Traditionen unseres Landes durch seine Regierung. Genau so, Bruce! Nur eine Kleinigkeit fehlte in seiner ansonsten inspirierenden, für einen Rockstar beispiellosen Konzert-Einleitung: jede Erwähnung des andauernden Völkermords in Gaza und der „kompromisslosen“ Unterstützung Israels durch unsere Regierung. Kein Wort vom Boss. Nicht einmal eine Geste, die die Notlage des palästinensischen Volkes und die Mitschuld der USA anerkennt. Stellen Sie sich nur einmal vor, was für ein Abend das gewesen wäre, wenn er nicht nur den Völkermord ins Rampenlicht gestellt, sondern auch ein Ende der Waffenlieferungen an Israel und die Aufhebung der Blockade gefordert hätte. Wäre die Welt untergegangen, wenn Bruce und seine „mächtige“ E Street Band die „gerechte Kraft“ ihrer Musik für die Opfer des Völkermords eingesetzt hätten?

Das Leben geht weiter, wie es sollte. Wie es muss. Um die Worte des kalifornischen Gouverneurs Gavin Newsom in seiner Fernsehansprache vom 10. Juni zu paraphrasieren: Wir müssen standhaft bleiben und uns gegen die Einschüchterungstaktiken von Donald Trump und die gewaltsame Unterdrückung, die er dem Land anzudroht, wehren. Aber wenn ich an Gaza und die Folgen des von den USA unterstützten Völkermords Israels denke, sehe ich die Menschheit am Rande eines riesigen Abgrunds stehen, aus dem es möglicherweise kein leichtes Zurück gibt.

Wie ist es möglich, in einer Welt zu leben, in der Massenmorde begangen werden, während ein Großteil der Menschheit seinem Alltag nachgeht, als wäre es das Natürlichste der Welt, dass eine überaus gut bewaffnete und großzügig subventionierte Armee einen Vernichtungskrieg gegen ein verarmtes, wehrloses Volk führt? Ein Krieg, der mit alten und offensichtlich absurden biblischen Ansprüchen auf das Land Palästina gerechtfertigt wird. Ein Krieg, der als Vergeltung für die Morde geführt wird, die der palästinensische Widerstand am 7. Oktober 2023 begangen hat. Ich unterstütze diese Morde nicht. Ich glaube auch nicht, dass die Hamas das moralische Recht hatte, israelische Bürger zu exekutieren oder Dutzende von ihnen als Geiseln zu nehmen. Was ich jedoch glaube, ist, dass die israelische Reaktion nur die dramatischste und tödlichste Phase dessen ist, was Israel seit seiner Gründung versucht – die indigene Bevölkerung zu vertreiben oder zu vernichten und eine prosperierende, expandierende Nation „vom Fluss bis zum Meer” zu schaffen – eine Nation, die ehemals arabische Gebiete umfasst und das „Palästina-Problem” ein für alle Mal löst.

Wie könnte ich vergessen, was ich in zwei Jahren des Völkermords gesehen habe? Zwar bin ich nicht in Gaza. Ich bin nicht dorthin gereist, um als Krankenschwester oder Arzt aus einem Land der ersten Welt zu helfen. Ich bin kein palästinensischer Zivilist, der Massaker um Massaker miterlebt hat, Vertreibung um Vertreibung erfahren hat und nun der drohenden Gefahr einer Massenhungersnot ausgesetzt ist. Ich habe meinen verwundeten Sohn oder meine verwundete Tochter nicht in eine Notaufnahme gebracht, die mit nur minimalen Ressourcen ausgestattet ist, um diejenigen zu versorgen, die durch israelische Waffen verletzt wurden. Ich habe nicht gesehen, wie meine Frau, meine Verwandten, meine Nachbarn und meine Freunde um ihre Angehörigen trauerten, die nach einem weiteren israelischen Luftangriff auf eine weitere geheime Hamas-Festung, die geschickt in einem Krankenhaus, einer Schule oder einem Zeltlager versteckt war, in weiße Laken mit ihren Namen gewickelt wurden. Ich bin nicht jeden Morgen aufgewacht und stand vor der Aufgabe, Essen und Wasser für meine Kinder zu finden. Nicht einmal eine Tüte Mehl. Eine Tüte Linsen. Eine Tüte Reis. Nur um mit leeren Händen zurückzukehren oder mit ein paar Dosen Bohnen, etwas weggeworfenem Essen aus einem Müllhaufen oder einer Handvoll Mehl , das vom Boden gekratzt wurde.

In letzter Zeit sind die Menschen in Gaza unter der wohlwollenden Schirmherrschaft israelischer Soldaten und amerikanischer Söldner in ihrer verzweifelten Suche nach einem kleinen Lebensmittelpaket, das von der „Gaza Humanitarian Foundation” (GHF) ein Ziel für die Israelis geworden, die ihnen in den Kopf oder in die Brust schießen – ein weiterer Beweis, falls es noch eines nötig ist, für Israels gerechte Kampagne gegen die Hamas und nicht gegen die Frauen und Kinder, die zufällig diejenigen sind, die abgeschlachtet werden – immer aus Versehen in Israels ansonsten gerechtfertigtem Krieg der „Selbstverteidigung“. Und dennoch unternimmt die Welt nichts. Sie hält lediglich Sitzungen ab, diskutiert die Vor- und Nachteile, Israel für seine zahlreichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Rechenschaft zu ziehen, und überlegt, ob es in höflichen diplomatischen Kreisen angemessen wäre, den vielgeschmähten Völkermörder zu zwingen, zumindest seine Grenzen zu öffnen und seinen „Selbstverteidigungskrieg“ mit größerer Rücksicht auf die Zivilbevölkerung fortzusetzen.

Das von Bruce Springsteen so geliebte Amerika, dieses „Leuchtfeuer der Hoffnung und Freiheit seit 250 Jahren“, wie Bruce es ausdrückt, steht voll und ganz hinter der Politik und den Handlungen einer Schurkenregierung, die dem palästinensischen Volk nichts als Krankheit und Tod bringt.

Am 2. März beendete Israel die seit Mitte Januar geltende vorübergehende Waffenruhe und schloss seine Grenzen zu Gaza. Es durften keine Lebensmittel, Treibstoffe oder Medikamente ein- oder ausgeführt werden. Vor der Blockade standen laut UNRWA (Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge) und anderen Quellen Tausende von Lastwagen mit Tonnen von Lebensmitteln bereit, um Hunderttausende Palästinenser mit ausgewogenen Mahlzeiten zu versorgen. Derzeit beginnen einige der Lebensmittelvorräte, die in einem großen Lagerhaus in Jordanien gestapelt sind, aber von Israel an der Auslieferung gehindert werden, zu verderben. Andere Lebensmittelvorräte, wie 200.000 Tonnen Mehl, werden im Juli ablaufen, während die Unterernährungsrate unter Kindern in Gaza voraussichtlich steigen wird.

Im Irak habe ich während der Jahre der umfassenden Wirtschaftssanktionen (1990-2003) durch die USA und Großbritannien als Aktivist gegen die Sanktionen öffentliche Krankenhäuser im ganzen Land besucht. In den Kinderstationen sah ich ausnahmslos schwer unterernährte Kinder mit Müttern, die selbst unterernährt waren – nicht weil der Irak nicht in der Lage war, die Ernährungsbedürfnisse seiner Bevölkerung zu decken, sondern weil das Embargo die Lebensmittelproduktion und -verteilung sowie das Gesundheitssystem lahmgelegt, die Wirtschaft zerstört und die bereits bestehende Armut verschärft hatte. Die Kinder, die ich sah, waren gefährlich untergewichtig und anfällig für Krankheiten, mit denen ihr geschwächtes Immunsystem nicht fertig werden konnte. Hunderttausende irakische Jungen und Mädchen starben als eine der Folgen der Sanktionen, die der UN-Koordinator für humanitäre Hilfe im Irak, Dennis Halliday, und sein Nachfolger Hans von Sponeck ohne zu zögern als Völkermord bezeichneten. (Beide Männer traten lieber von ihren Posten in Bagdad zurück, als sich zu Instrumenten einer Völkermordpolitik zu machen.)

Ich fürchte, die Welt hat den von den USA orchestrierten Völkermord am irakischen Volk, insbesondere an den Kindern, den Alten und den Armen, weitgehend vergessen. Und jetzt, Jahrzehnte später, geschieht in Gaza etwas, von dem ich dachte, dass ich es nie wieder erleben würde. Das Amerika, das Bruce Springsteen so sehr liebt, das „Leuchtfeuer der Hoffnung und Freiheit seit 250 Jahren“, wie Bruce es ausdrückt, steht voll und ganz hinter der Politik und den Handlungen einer Schurkenregierung, die dem palästinensischen Volk nichts als Krankheit und Tod bringt.

Gibt es Hoffnung? Wenn ja, wo können wir sie finden? Im UN-Sicherheitsrat? Ich bin mir nicht so sicher, angesichts der Tatsache, dass die USA bisher jede Resolution , die einen Waffenstillstand fordert oder Israel für seine Verstöße gegen das Völkerrecht zur Rechenschaft zieht, mit ihrem Veto blockiert haben.

Es gibt immer symbolische Aktionen, wie zum Beispiel die mutige Mission von 12 Aktivisten, die Israels Blockade des Gazastreifens durchbrechen und eine symbolische Menge an Hilfsgütern liefern wollten. Die Madeleine wurde in internationalen Gewässern von israelischen Kommandos illegal gekapert, die die Aktivisten an Bord entführten, die alle wahrscheinlich in ihre Heimatländer deportiert werden.

Was bleibt uns also? Die Macht des Volkes? Absolut unverzichtbar und historisch gesehen ein mächtiges Bollwerk gegen Ungerechtigkeit in all ihren vielfältigen Formen. Der bekannte Historiker Howard Zinn sagte über die Macht des Volkes: „Wenn wir uns organisieren, wenn wir uns engagieren, wenn wir gemeinsam aufstehen und unsere Stimme erheben, können wir eine Macht schaffen, die keine Regierung unterdrücken kann.“ (Aus: A Power Governments Cannot Suppress, veröffentlicht 2006 bei City Lights.)

Leider hinterlassen Bewegungen für soziale Gerechtigkeit nicht immer positive, lebensbejahende Veränderungen. Im Februar 2003 gingen Millionen Menschen weltweit auf die Straße, um gegen die drohende US-Invasion im Irak zu protestieren. Trotz dieser massiven weltweiten Opposition gegen den Angriffskrieg von George Bush Junior starteten die USA am 20. März 2003 die Invasion. Die Operation „Iraqi Freedom”, wie sie genannt wurde, führte zum Tod von Hunderttausenden, manche sagen über einer Million Irakern, zusätzlich zu brutaler sektiererischer Gewalt und der Entstehung terroristischer Netzwerke, die in Teilen des Nahen Ostens bis heute aktiv sind.

Chris Hedges, Journalist, Autor, ordinierter Pfarrer und ehemaliger Kriegsberichterstatter in Mittelamerika, sieht das Ende des Völkermords in Gaza unmittelbar bevor. In seinem Kommentar vom 10. Juni in Consortium News schreibt er: „ Es wird bald vorbei sein . Wochen. Höchstens.“

Palästinenser, angelockt durch das Versprechen von Lebensmitteln, drängen sich im Süden Gazas. Hedges sagt voraus, dass von dort aus hungernde, verzweifelte Familien schließlich die Grenze zu Ägypten durchbrechen und im ägyptischen Sinai Zuflucht suchen werden, wo sie abgeschoben werden können. Anfang dieses Jahres hat der israelische Ministerpräsident Netanjahu Trumps skrupellosen und eindeutig illegalen Plan begrüßt, zwei Millionen Palästinenser nach Libyen und anderen Ländern der Region zu „transferieren“ (mit anderen Worten: zu deportieren). Und sollte dies geschehen, werden die USA angeblich „den Gazastreifen übernehmen“. Ich fürchte mich davor, was aus diesem alten, verehrten Land werden könnte, sollte Trumps Vision sich durchsetzen: eine kitschige „Goldküste“ mit Kasinos, Hotels, glitzernden Bürogebäuden, goldglänzenden Sonnenuntergängen, Boulevards mit Zitronenbäumen als Hommage an die ehemaligen Bewohner und wer weiß, welche anderen protzigen Bauprojekte auf gestohlenem Land entstehen würden – nachdem die Trümmer weggeräumt, die zerquetschten Leichen entfernt, die Blutflecken gebleicht und die begrabenen Schreie und Gebete eines verfolgten Volkes zu einem allgegenwärtigen, kaum hörbaren Klagelied reduziert worden sind, das nichts mehr entfernen oder zum Schweigen bringen kann.

Ich weiß nicht, ob Chris Hedges Recht hat. Was ich weiß, ist, dass Menschen mit Gewissen sich weiterhin mobilisieren und ein Ende des Völkermords und der Blockade fordern, die Israel verhängt hat. In Paris versammelten sich vor wenigen Tagen (zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels ist es der 13. Juni) Zehntausende Menschen, um die Palästinenser und ihre Forderung nach Freiheit und ein Ende der Besatzung zu unterstützen. Ende Mai gossen pro-palästinensische Aktivisten rote Farbe in den Brunnen der Unschuldigen in Paris, um das Blutbad zu symbolisieren, das Israel in Gaza verübt. Ebenfalls im Juni fanden große Demonstrationen zur Unterstützung Palästinas in der Türkei, Griechenland, Brasilien und den Niederlanden statt. Schätzungsweise 150.000 pro-palästinensische Demonstranten gingen in Den Haag in den Niederlanden auf die Straße, um von ihrer Regierung Sanktionen gegen Israel zu fordern. Es war das zweite Mal innerhalb eines Monats, dass sich in Den Haag eine große Menschenmenge versammelte und zum Internationalen Gerichtshof marschierte, wo Südafrika Ende Dezember 2023 Klage gegen Israel wegen Verstoßes gegen die Bestimmungen des Übereinkommens über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes eingereicht hatte. Die Organisatoren des Marsches in Den Haag, darunter Amnesty International und Oxfam, erklärten, ihr Ziel sei es, eine „ symbolische rote Linie ” zu ziehen, etwas, das die Regierung ihrer Meinung nach versäumt habe, wenn es darum geht, den Völkermord zu stoppen.

Francesca Albanese, UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete, hat sich zu einer führenden Verfechterin der Menschenrechte des palästinensischen Volkes und zu einer ausgesprochenen Kritikerin der israelischen Regierung entwickelt, die sie des Völkermordes beschuldigt. Obwohl sie wegen ihrer prinzipiellen Haltung als „antisemitisch“ diffamiert wurde und Morddrohungen erhielt, wird Albanese nicht davon abrücken, einen „sofortigen und bedingungslosen Waffenstillstand und die Mobilisierung aller Formen globalen Drucks auf den israelischen Staat“ zu fordern.

Ihr Mut und ihre Stärke, wie die unzähliger gewöhnlicher Menschen, die sich für die Bevölkerung in Gaza einsetzen, geben mir Hoffnung. Ebenso wie die weltweite Bewegung von Studierenden, die im vergangenen Jahr Zelte auf Universitätsgeländen aufgestellt haben, um auf den Völkermord aufmerksam zu machen und ihre Solidarität mit dem palästinensischen Volk zu bekunden. Derzeit liegen dem Kongress zwei sehr wichtige Gesetzesvorlagen vor, die die Komplizenschaft der USA am Völkermord an den Palästinensern beenden sollen. Am 5. Juni haben fast zwei Dutzend Abgeordnete unter der Führung von Delia C. Ramirez (D-Ill.), Sara Jacobs (D-Calif.), Pramila Jayapal (D-Wash.) und Mark Pocan (D-Wis.) den „Block the Bombs Act“ eingebracht. Der Gesetzentwurf sieht vor, die Lieferung von Angriffswaffen an Israel auszusetzen und von Israel die Einhaltung des US-amerikanischen und internationalen Rechts zu verlangen. Der „Block the Bombs Act” ist ein „zeitkritischer Schritt, um die Kontrollbefugnis des Kongresses zum Schutz der Zivilbevölkerung vor Hunger, Vertreibung und Tod geltend zu machen”.

Am 4. Juni legte eine weitere Gruppe von Kongressabgeordneten eine separate Resolution vor, die sich mit der von Menschen verursachten Krise in Gaza befasst. Die House Resolution 473 , eingebracht von den US-Abgeordneten Pramila Jayapal, Jamie Raskin (D-Md.), Bill Keating (D-Mass.), Valerie Foushee (D-N.C.) und Becca Balint (D-Vt.) eingebrachte Resolution 473 des Repräsentantenhauses fordert die sofortige Lieferung von Lebensmitteln und humanitärer Hilfe nach Gaza und ein Ende der „anhaltenden humanitären Krise der dort lebenden Palästinenser“.

Diese Gesetzgeber in Washington, D.C. stellen sich nun an die Seite von Amnesty International, Oxfam, Jewish Voice for Peace, Human Rights Watch, Ärzte ohne Grenzen (Médecins Sans Frontières) und vielen anderen Nichtregierungsorganisationen, die sich für Frieden und ein Ende des Völkermords einsetzen, sowie unzähligen Einzelpersonen und Bürgerinitiativen, die die Illegalität und Unmoral der israelischen Handlungen erkennen und alles in ihrer Macht Stehende tun, um das Bewusstsein zu schärfen und das Töten zu stoppen.

Letztendlich geht es nicht darum, ob ich oder irgendjemand anderes hoffnungsvoll ist. Was zählt, ist, dass die Palästinenser das Recht behalten, ihr Land zu besitzen und zu bewohnen, als unabhängige Nation innerhalb sicherer Grenzen anerkannt zu werden, ihre Würde angesichts der langjährigen Entmenschlichung zurückzugewinnen und, was vielleicht am wichtigsten ist, das wiederaufzubauen und wiederherzustellen, was zerstört wurde, aber niemals verloren sein wird.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …