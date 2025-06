https://www.palestinechronicle.com/iran-launches-largest-strike-yet-dozens-injured-fires-rage-in-tel-aviv/



Iran startet bislang größten Angriff: Dutzende Verletzte, Brände wüten in Tel Aviv

19. Juni 2025 Nachrichten

Massive Schäden in Tel Aviv nach iranischen Angriffen. (Foto:

Videostandbild)

TeilenTweet Pin E-Mail

Von Palestina Chronicle Staff

Der Iran hat seine größte Raketensalve seit 48 Stunden abgefeuert, dabei wurden über 130 Menschen verletzt und mehrere israelische Städte getroffen, darunter auch die Umgebung des Soroka-Krankenhauses in Beerscheba.

Der Iran hat eine neue Welle von Raketen und Drohnen auf mehrere Gebiete in Israel abgefeuert, was israelische Quellen als den größten Angriff der letzten 48 Stunden bezeichneten.

Laut dem israelischen Armeeradio wurden zwischen 20 und 30 Raketen aus dem Iran abgefeuert. Die israelische Rundfunkbehörde (KAN) bestätigte später, dass die Zahl der Verletzten auf 137 gestiegen sei.

Eine der Raketen schlug in der Nähe des Soroka Medical Center in Beersheba ein – einer wichtigen Einrichtung für die Behandlung von Soldaten, die in Gaza verwundet wurden.

Israelischen Medien zufolge stürzte durch den Angriff ein Teil des Gebäudes ein. Das israelische Gesundheitsministerium gab jedoch an, dass nur leichte Verletzungen und geringfügige strukturelle Schäden zu verzeichnen seien und das Krankenhaus weiterhin betriebsbereit sei.

Die staatliche iranische Nachrichtenagentur behauptete, das Ziel sei das Kommando- und Geheimdiensthauptquartier der israelischen Armee gewesen, das sich neben dem Soroka-Krankenhaus befindet.

Die Agentur erklärte, dass in der Einrichtung Tausende von Soldaten untergebracht seien und wichtige militärische Infrastrukturen wie Cyberoperationen, Kommando- und Kontrollsysteme sowie Geheimdienstnetzwerke untergebracht seien.

Der stellvertretende israelische Außenminister wies die Behauptung zurück, dass eine militärische Einrichtung getroffen worden sei, und behauptete stattdessen, das Soroka-Krankenhaus sei absichtlich mit einer iranischen ballistischen Rakete angegriffen worden.

Der Angriff löste Luftangriffssirenen in Tel Aviv und Städten im Norden Israels, darunter auch in Galiläa, aus, während vor Drohnenangriffen gewarnt wurde. Das israelische Heimatfrontkommando forderte die Zivilbevölkerung auf, sofort Schutz zu suchen.

Iranische Raketen sollen mehrere Städte getroffen haben, darunter Tel Aviv, Ramat Gan – wo das Gebäude der israelischen Börse beschädigt wurde –, Holon und Beerscheba.

Der israelische Fernsehsender Channel 12 bestätigte Berichte über direkte Treffer im Großraum Tel Aviv und berichtete, dass in der gesamten Region Explosionen zu hören waren. Zu den betroffenen Orten gehörte auch das Haus des Likud-Mitglieds und ehemaligen Umweltministers Danny Naveh.

Die Rettungsdienste meldeten Verletzte in mehreren Gebieten. In Ramat Gan wurden 15 Menschen verletzt.

Das Wolfson-Krankenhaus in Holon gab an, 16 Verletzte aufgenommen zu haben, darunter drei in kritischem Zustand, und weiterhin neue Opfer zu versorgen.

Ein Sprecher der Feuerwehr teilte dem israelischen Rundfunk mit, dass es in der Innenstadt von Tel Aviv und in Beerscheba direkte Opfer gegeben habe. Es gab auch Bedenken, dass Menschen unter Trümmern verschüttet seien und Gebäude einstürzen könnten.

Israelische Medien berichteten von weitreichenden Zerstörungen an fünf Orten im Großraum Tel Aviv, wo noch immer Brände wüteten.

Nach letzten Angaben des israelischen Senders Channel 12 wurden seit Beginn der iranisch-israelischen Konfrontation am 13. Juni durch iranische Raketenangriffe 24 Menschen getötet, 838 weitere verletzt und etwa 5.000 Einwohner vertrieben.

(PC AJA)

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …