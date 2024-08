https://thecradle.co/articles/killing-the-peace-israel-assassinates-chief-negotiator-across-the-table



Das Ende des Friedens: Israel ermordet Chefunterhändler auf der anderen Seite des Tisches

2. AUGUST, 2024

(Bildnachweis: The Cradle)

Mit der Ermordung des Hamas-Politbüromitglieds Ismail Haniyeh wollte Israel nicht nur den obersten palästinensischen Verhandlungsführer bei den Waffenstillstandsgesprächen ausschalten, sondern auch den Mann, der am ehesten in der Lage ist, die verschiedenen palästinensischen Gruppierungen im Gazastreifen, im Westjordanland und im Ausland zu vereinen.

Die Ermordung des Führers des Politbüros der Hamas, Ismail Haniyeh, hat jede Chance auf einen dauerhaften Waffenstillstand im Gazastreifen – zu für die Palästinenser günstigen Bedingungen – zunichte gemacht und hinterlässt ein riesiges politisches Vakuum innerhalb der Widerstandsbewegung.

Die Ermordung, die während eines offiziellen Besuchs in Teheran anlässlich der Amtseinführung des iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian stattfand, fiel mit dem 300 Tage andauernden völkermörderischen Krieg Israels gegen den Gaza-Streifen zusammen. Haniyeh war der palästinensische Chefunterhändler in den indirekten monatelangen Waffenstillstandsgesprächen mit der israelischen Delegation, zu der auch Mossad-Chef David Barnea gehörte, dessen Organisation die schockierende Tötungsaktion durchgeführt haben soll.

Diese gezielte Tötung des Chefs der politischen Bewegung spiegelt die systematische Politik Israels wider, Führungspersönlichkeiten zu ermorden, die die Reihen schließen und die Beziehungen zu regionalen und internationalen Mächten vertiefen können. Dies erklärt auch die Gründe für die Ermordung von Saleh al-Arouri am 2. Januar in Beirut, der Schlüsselfigur der Hamas, die die Beziehungen zwischen Teheran, Ankara, Libanon und Doha verwaltet.

Auch Haniyeh zeichnete sich nicht nur durch seine Fähigkeit aus, die Kluft zwischen dem militärischen und dem politischen Flügel der Hamas zu überbrücken, sondern auch dadurch, dass er erfolgreich Kontakte zu verschiedenen regionalen und internationalen Mächten knüpfte und eine wichtige Rolle bei der Förderung der Interessen der Widerstandsgruppe in ihren drei Zielregionen – dem Gazastreifen, dem besetzten Westjordanland und dem Ausland – spielte.

Die Ermordung Haniyehs hat eine dringende Notwendigkeit geschaffen, das interne Haus der Hamas neu zu organisieren – besonders dringend angesichts des andauernden völkermörderischen Krieges Israels gegen den Gazastreifen – und die unterschiedlichen Auffassungen ihrer Führer, wie Yahya Sinwar im Gazastreifen und Khaled Meshaal im Ausland, unter einen Hut zu bringen.

Nichts käme Israel heute gelegener, als wenn vor allem Meschaal die Zügel bei der Hamas wieder in die Hand nähme. Der ehemalige Chef des Hamas-Politbüros hat zu Beginn des Syrien-Krieges Tel Avivs größten regionalen Gegner – die Widerstandsachse – auf umstrittene Weise gespalten, indem er dem einzigen arabischen Staat, der der Achse angehört, nämlich Syrien, den Rücken gekehrt hat.

Es hat Jahre gedauert, bis sich die Hamas nach diesem Verrat, der häufig Meschaal und seinen von Damaskus nach Doha abgewanderten Gefolgsleuten angelastet wird, wieder vollständig in die Achse integriert hat. Nur durch die unermüdlichen Bemühungen von Führern wie Haniyeh und Arouri konnten die Beziehungen der Hamas zum regionalen Widerstand öffentlich wiederhergestellt werden.

Meschaal hat seitdem die Demütigung erlitten, von syrischen, iranischen und Hisbollah-Führern verschmäht zu werden, so dass seine Rückkehr an die Spitze in israelischen Ohren wie Manna klingen würde – auch wenn der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu 1997 fast erfolgreich versucht hatte, Meschaal zu töten.

Doch das waren andere Zeiten, und die Allianzen und Interessen in der Region haben sich seither immer wieder verschoben. Heute sind es die vereinigenden, widerstandsfreundlichen Qualitäten von Führern wie Haniyeh und Arouri, die eine weitaus größere Bedrohung für Israel darstellen.

Aufstrebende Rolle

Haniyeh war unbestritten ein beliebter Hamas-Führer, der in der Lage war, die ganze Bandbreite der palästinensischen politischen Gemeinschaft abzudecken, und er hat eine außergewöhnliche Karriere gemacht, die mit der Gründung der Hamas-Bewegung in den 1970er Jahren begann.

Er wurde 1964 im Flüchtlingslager Shati geboren, wo er das Leiden der palästinensischen Flüchtlinge in all seinen schmerzlichen Einzelheiten miterlebte. Haniyeh schloss sich der Hamas schon früh unter der Führung des charismatischen Gründers, Scheich Ahmed Jassin, an. Da er bereits vor seinem 14. Lebensjahr den Koran auswendig lernte, wurde er zu einem wortgewandten Prediger – er hatte eine wunderschöne Rezitationsstimme, die ihm den Respekt und die Bewunderung vieler Menschen einbrachte.

Haniyeh arbeitete an der Seite von Scheich Jassin in den ersten Phasen des Aufbaus wichtiger islamischer Einrichtungen in Gaza, darunter die Gründung der Islamischen Gesellschaft und der Islamischen Universität. Trotz seines jungen Alters verließ sich Scheich Jassin sehr auf ihn und bezeichnete ihn als einen der zukünftigen Führer, der eine große Rolle spielen würde. Haniyeh trat in die Islamische Universität ein, wurde Vorsitzender des Studentenrats und übernahm nach seinem Abschluss eine Professur an der Universität.

Nachdem er 1987 eine prominente Rolle in der ersten Intifada gespielt hatte, wurde Haniyeh zusammen mit anderen Hamas-Führern drei Jahre lang inhaftiert. Obwohl er 1991 aus israelischer Haft entlassen wurde, wurde er ein Jahr später mit den Führern der Bewegung nach Marj al-Zuhur im Libanon deportiert, wo sie ihre Widerstandshaltung festigten, bevor sie 1994 nach Gaza zurückkehrten.

Im Zuge des Osloer Abkommens, das die Hamas strikt ablehnte, wurde Haniyeh zu einer der kritischsten Stimmen der Bewegung, die das Abkommen vor allem in den Medien politisch in Frage stellte. Er stieg rasch zum Leiter von Yassins Büro auf und half bei der Reorganisation der Sicherheits-, Militär- und Religionsapparate der Hamas im Gazastreifen, was den Weg für die zweite Intifada im Jahr 2000 ebnete.

Nach der Ermordung einer Reihe von Hamas-Führern durch Israel wurde Haniyeh 2004 zum Führer der Bewegung im Gazastreifen gewählt, was ein neues Kapitel in der Geschichte der Organisation einläutete – eine Phase des umfassenden Widerstands, die 2005 im Abzug der israelischen Truppen aus dem Gazastreifen gipfelte. Mit einem überwältigenden Sieg der von Haniyeh angeführten Plattform „Wandel und Reform“ bei den palästinensischen Wahlen 2006 wurde er zum Chef der ersten gewählten palästinensischen Regierung der Geschichte.

Als eine von der Widerstandsdoktrin durchdrungene Regierung, die sich weigerte, Israel anzuerkennen, wurde seine Regierung in eine direkte Konfrontation mit dem Besatzungsstaat gebracht. Haniyeh führte den Gazastreifen und die Hamas durch drei Kriege, die von den israelischen Streitkräften angezettelt wurden und in denen er zu einem wichtigen Ziel für Attentate wurde.

2017 wurde Haniyeh zum Hamas-Führer gewählt und trat damit die Nachfolge von Khaled Meshaal an. Obwohl er 2019 aus Sicherheitsgründen gezwungen war, den Gazastreifen zu verlassen, blieb er ein mächtiges Symbol für die Palästinenser im Gazastreifen und „im Ausland“, da er nun regelmäßig mit Staatsoberhäuptern, internationalen Organisationen und globalen Medien kommunizieren kann.

Als Israel im vergangenen Oktober seinen brutalen Militärangriff auf den Gazastreifen begann, drohte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu öffentlich mit der Ermordung von Hamas-Führern – obwohl er wusste, dass die Ermordung Haniyehs in einem Drittland stattfinden müsste. Die Ermordung Haniyehs ist in vielerlei Hinsicht ein Verstoß gegen das Völkerrecht: politischer Mord, Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität von Staaten, ein Akt der Aggression und die Ermordung einer Person, die diplomatisch nicht geschützt ist. Haniyeh war ein internationales und islamisches Symbol, und seine Ermordung ist der Stoff, der Kriege auslöst.

Aber wird dieser Schlag gegen die Hamas und das palästinensische Volk deren Widerstand gegen die Besatzung beenden und sie von Vergeltungsmaßnahmen gegen Israel abhalten? Mit Sicherheit nicht. Tel Aviv hat in den vergangenen Jahrzehnten zahllose palästinensische Führer, Denker, Politiker und militärische Befehlshaber ermordet, doch die Ereignisse des 7. Oktober 2023 haben sich ungehindert abgespielt. Der Widerstand und der breite Teil seiner Bevölkerung, der diese Opfer von ganzem Herzen unterstützt, werden ihre Trauer wahrscheinlich in weitere Stärke und Entschlossenheit umwandeln.

Darüber hinaus fordern sie – zusammen mit der gesamten westasiatischen Achse des Widerstands – eine harte Vergeltung gegen Israel, eine Bestrafung für ein abscheuliches Verbrechen, das gegen weltweite Gesetze und Konventionen verstoßen hat.

Aktuelle Herausforderungen

Die Hamas verfügt über eine starke Organisationsstruktur, zu der der Schura-Rat und das Politische Büro gehören – Institutionen, die eine wichtige Rolle bei der Verwaltung der Angelegenheiten der Bewegung und der Entscheidungsfindung spielen. Hinzu kommen die Justizorgane, die für interne Gerechtigkeit und die Kontrolle von Streitigkeiten sorgen.

Die Ermordung von Haniyeh und Arouri hat in der Hamas ein klaffendes Vakuum hinterlassen, sowohl auf der Führungsebene als auch bei der Koordination mit regionalen und internationalen Verbündeten. Doch die Bewegung hat in der Vergangenheit auch bewiesen, dass sie Krisen überwinden kann, wie die israelischen Mordanschläge auf die meisten ihrer Führer im Gazastreifen und im Westjordanland in den Jahren 2003 und 2004 gezeigt haben. Die Hamas bewies eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit, indem sie diese Tortur überstand und anschließend ihren Einfluss ausbaute, erstaunliche militärische und strategische Fähigkeiten entwickelte und ihren Widerstandskampf fortsetzte.

Darüber hinaus verfügt der militärische Flügel der Hamas, die Qassam-Brigaden, heute über eigenständige Fähigkeiten, Ressourcen und Finanzmittel, da sie mit einer Verschärfung der israelischen Belagerung des Gazastreifens gerechnet und sich auf diesen Fall vorbereitet haben. In den letzten Tagen wurde in Nachrichten aus dem Gazastreifen die Fortsetzung der militärischen Operationen von Al-Qassam betont.

Die Tötung Haniyehs durch Israel wird vom Widerstand eher als ein Scheitern Tel Avivs bei der Verwirklichung seiner militärischen Ziele und als Ausdruck einer tiefen Schwäche interpretiert.

Der nächste Hamas-Führer?

Mehrere prominente Hamas-Funktionäre kommen als Nachfolger für Haniyeh in Frage. Einer von ihnen ist der Gaza-Chef der Hamas, Yahya Sinwar, der Haniyehs Stellvertreter ist. Sinwar war mit den Qassam-Brigaden maßgeblich an der Planung der Operation „Protective Edge“ beteiligt und unterhält sehr enge Beziehungen zu den Sicherheits- und Militärapparaten der Bewegung. Trotz seiner Anwesenheit im Gazastreifen, der sich in einem andauernden Krieg befindet, bleibt Sinwar eine starke Führungsoption.

Es wird erwartet, dass Meschaal aufgrund seiner Erfahrung als Leiter des Politbüros bis 2017 eine zentrale Rolle bei der Führung der Bewegung in dieser Übergangszeit spielen wird. Obwohl er nicht zu den Favoriten der Widerstandsachse gehört, ist Meshaal mit den komplexen politischen Verhältnissen in der Region vertraut und verfügt über gute Beziehungen zu einigen wichtigen regionalen Staaten, was das Führungsvakuum für einige Zeit überbrücken könnte.

Obwohl die Spannungen mit dem Iran fortbestehen, gehörte Meshaal zu denjenigen, die nach dem Syrienkrieg Beziehungen zu Teheran aufbauten und die Zusammenarbeit verstärkten. Er könnte versuchen, die derzeitigen Differenzen zu überwinden, indem er die Bedeutung der arabischen und islamischen Einheit in dieser entscheidenden Phase betont, seine Bereitschaft zeigt, die Konfrontation der Hamas mit der israelischen Besatzung fortzusetzen, und sich eng an die Politik des verstorbenen Haniyeh hält.

Zu den weiteren prominenten Kandidaten gehört Nizar Awadallah, Sekretär des Exekutivkomitees und des Politbüros der Hamas, ein Haniyeh nahestehender Führer mit breiter Akzeptanz innerhalb der Bewegung. Trotz seiner mangelnden Medienpräsenz ist Awadallahs organisatorische Kompetenz eine mögliche Wahl.

Ein weiterer Kandidat ist Musa Abu Marzouk, ein ehemaliger Führer und Leiter des Büros für internationale Beziehungen, der Berichten zufolge enge Beziehungen zu Ländern wie China und Russland unterhält und innerhalb der Bewegung breite Akzeptanz genießt.

Khalil al-Hayya, Stellvertreter von Yahya Sinwar und Leiter des Büros für arabische Beziehungen, ist eine politisch entscheidende Persönlichkeit mit soliden Beziehungen zu Iran, Katar, der Türkei und Ägypten. Hayya spielte eine wichtige Rolle bei den derzeitigen Waffenstillstandsverhandlungen, hat enge Verbindungen zur Widerstandsachse und steht in ständigem Kontakt mit Hamas-Aktivisten innerhalb und außerhalb des besetzten Palästina.

Jahrzehnte nach ihrer Gründung hat die Hamas bewiesen, dass sie sowohl eine politische Institution als auch eine starke Basisbewegung ist, die in der Lage ist, auch unter schwierigsten Umständen wichtige Entscheidungen zu treffen.

Der Schura-Rat, der die Entscheidungsbefugnis hat, wird entscheiden, wer die Bewegung in dieser kritischen Phase anführt. Trotz der großen Herausforderungen, vor denen die Hamas – und ihre Kader auf den Schlachtfeldern des Gazastreifens – stehen, wird sie ihren Widerstandskampf wahrscheinlich fortsetzen und die Dinge neu ordnen, um ihre Ziele zu erreichen.

Übersetzt mit deepl.com

