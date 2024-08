https://consortiumnews.com/2024/08/02/john-kiriakou-the-cia-the-9-11-plea-deals/



JOHN KIRIAKOU: Die CIA und die 9/11-Absprachen – AKTUALISIERT

Von John Kiriakou

Speziell für Consortium News

2. August 2024



Die Skyline von Lower Manhattan nach dem Einschlag einer Boeing 767 in die World Trade Towers am 11. September 2001. (Michael Foran, CC BY 2.0, Wikimedia Commons)

UPDATE: Am Samstag verwarf Verteidigungsminister Lloyd Austin die Einigung ohne Kommentar. Siehe

Das US-Verteidigungsministerium gab am Mittwoch bekannt, dass sich Khalid Shaikh Muhammad (KSM), der mutmaßliche Drahtzieher der Anschläge vom 11. September, sowie zwei Mitangeklagte bereit erklärt haben, sich in mehreren Anklagepunkten des Terrorismus schuldig zu bekennen und stattdessen lebenslange Haftstrafen ohne Aussicht auf Bewährung zu verbüßen.

Die Einigung beendet, zumindest für KSM, Walid bin Attash und Mustafa al-Hawsawi, eine Odyssee durch unbekanntes und noch nie dagewesenes rechtliches Terrain des Verteidigungsministeriums. Die Ankündigung führte zu gemischten Gefühlen bei vielen Familien der Opfer des 11. Septembers, bei Menschenrechtsaktivisten und Juristen, und es gibt sicherlich Lektionen, die man lernen muss.

Der Associated Press und den Anwälten der Angeklagten zufolge ist die Vereinbarung eigentlich recht einfach. Die drei werden zu lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt. Im Gegenzug hat das Pentagon versprochen, keine Todesstrafe zu verhängen und ihnen zu erlauben, für den Rest ihres Lebens in Guantánamo zu bleiben. (Berichten zufolge wollen sie die strengen Winter im Supermax-Gefängnis in Florence, Colorado, nicht erleben).

Es überrascht nicht, dass ein Großteil der Kommentare zu dieser Vereinbarung negativ ausfällt. Die New York Post zum Beispiel schrieb, dass das Abkommen „die Opfer des Terrors entehrt“. Und der Führer der Minderheit im Senat, Mitch McConnell, gab eine Erklärung ab, in der er unaufrichtig erklärte, dass:

„Die Schwäche der Biden-Harris-Regierung gegenüber eingeschworenen Feinden des amerikanischen Volkes kennt offenbar keine Grenzen. Der Deal mit den Terroristen … ist eine empörende Abkehr von der Verantwortung der Regierung, die Amerikaner zu verteidigen und für Gerechtigkeit zu sorgen … Die Entscheidung der Regierung, diese Massenmörder von der Todesstrafe zu verschonen, ist eine besonders bittere Pille.“

16. Juni 2010: US-Soldaten laufen vor dem Gefangenenlager Delta in Guantanamo Bay. (Joint Task Force Guantanamo, Flickr, CC BY-ND 2.0)

Oh, wie schnell sie vergessen. Wenn Sie jemandem die Schuld geben wollen, dann der CIA und Mitch McConnell und fast allen anderen Kongressmitgliedern, die zwischen 2009 und 2015 im Amt waren.

Lassen Sie mich zunächst sagen, dass ich Ihnen aus eigener Erfahrung sagen kann, dass KSM und seine Mitangeklagten absolut schuldig sind, die Anschläge vom 11. September geplant und ausgeführt zu haben. Das sind sehr, sehr böse Menschen. Sie haben das Blut von fast 3.000 Amerikanern an ihren Händen. Sie verdienen es, streng bestraft zu werden. Viele Amerikaner, vielleicht sogar die meisten Amerikaner, glauben wahrscheinlich, dass sie für ihre Taten die Todesstrafe verdient haben. Aber das wird nicht passieren, und zwar aus ganz bestimmten Gründen.

Nebenbei bemerkt war ich von Januar bis Mai 2002 Leiter der Antiterroroperationen der C.I.A. in Pakistan. Nachdem mein Team im März 2002 so viele Al-Qaida-Kämpfer gefangen genommen hatte, dass wir das Gefängnis von Rawalpindi buchstäblich überfüllt hatten, schickte ich ein Telegramm an das CIA-Hauptquartier mit der Frage, was mit den Gefangenen geschehen sollte.

Die Antwort kam schnell: Man setzte sie in ein C-12-Frachtflugzeug und schickte sie nach Guantanamo. Die Idee war, dass sie drei oder vier Wochen in Guantanamo bleiben sollten, bis das Justizministerium entscheiden konnte, vor welchem Bundesbezirksgericht – dem Southern District of New York, dem Eastern District of Virginia oder dem District of Massachusetts – ihnen der Prozess gemacht werden sollte.

Sie würden dann in die Vereinigten Staaten überstellt, wo sie vor einem Geschworenengericht erscheinen und vermutlich verurteilt und, wie viele hofften, hingerichtet werden würden. Doch dazu kam es nie.

Ein großer Fisch für die Agentur

Khalid Sheikh Mohammed im Jahr 2003 nach seiner Festnahme. (Wikimedia Commons, gemeinfrei)

KSM war ein sehr großer Fisch für die CIA. Anstatt ihn nach seiner Festnahme dem Justizministerium zu übergeben, schickte die CIA ihn stattdessen in eine Reihe von etwa einem halben Dutzend Geheimgefängnissen auf der ganzen Welt, wo CIA-Beamte und Auftragnehmer ihn gnadenlos folterten.

Sicher, KSM und die anderen haben schließlich gestanden, die Anschläge vom 11. September geplant und ausgeführt zu haben. Aber sie hätten wahrscheinlich auch die Entführung des Lindbergh-Babys gestanden, wenn man sie gefragt hätte. Und schließlich konnte nichts von dem, was sie der CIA erzählt hatten, vor dem Militärgericht in Guantanamo gegen sie verwendet werden, weil es durch Folter erpresst worden war.

Waleed bin Attash im Jahr 2010. (Internationales Komitee vom Roten Kreuz, Familie des Betroffenen, Wikimedia Commons, CC0)

Infolgedessen bestand die reale Chance, dass selbst ein Militärgericht im Pentagon sie für nicht schuldig hätte befinden müssen.

Gleichzeitig verabschiedeten unsere gewählten Vertreter auf dem Capitol Hill 2009 mit überwältigender Mehrheit eine Maßnahme, die es verbietet, Gefangene aus Guantánamo in die Vereinigten Staaten zu überstellen, um ihnen den Prozess zu machen.

Die Abstimmung fiel im Senat mit 68:29 Stimmen und im Repräsentantenhaus mit 281:146 Stimmen aus. Und 2015 verabschiedete der Kongress ein Gesetz, das es dem Präsidenten verbietet, die Einrichtung zu schließen. Die Abstimmung fiel im Senat mit 91:3 und im Repräsentantenhaus mit 370:58 Stimmen aus. Damit haben diese Helden der Rechtsstaatlichkeit Guantanamo zum Dauerzustand gemacht.

Was soll also ein Terrorismusangeklagter tun, der von der CIA gefoltert wurde? Er akzeptiert die Tatsache, dass er niemals frei sein wird, und er nimmt den besten Deal an, den seine Anwälte aushandeln können, da er davon ausgeht, dass die Regierung sich weiterhin auf die „nationale Sicherheit“ beruft, um das Militärgericht auf unbestimmte Zeit zu verzögern. Letzten Endes wollten sie einfach nicht die Todesstrafe riskieren.

Und was soll ein Militärstaatsanwalt in Guantanamo tun? Er geht an die Öffentlichkeit und erklärt, dass die CIA es vermasselt hat, dass Leute wie KSM und seine Freunde schon vor zwei Jahrzehnten hätten verurteilt und wahrscheinlich schon hingerichtet werden können, wenn die CIA sich einfach an das Gesetz gehalten hätte.

Aber jetzt, fast 23 Jahre nach den Anschlägen, fühlen sich viele der Familien des 11. September beraubt. Sie haben das Gefühl, dass ihre Familienmitglieder gewaltsam und unnötig gestorben sind und ihre Mörder leben dürfen. Das ist die traurige Wahrheit. Aber geben Sie nicht Joe Biden die Schuld. Es ist nicht seine Schuld. Wir sollten niemals vergessen (oder verzeihen), dass sie die Verfassung untergraben haben, nur weil sie es konnten.

Mustafa Al-Hawsawi, undatiert. (Wikimedia Commons, gemeinfrei)

Und was ist mit der Frage der Strafmilderung? Auch hier kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, dass sie als Knüppel benutzt werden. In meinem eigenen Fall wurde mir nach meiner Verhaftung, weil ich das Folterprogramm der CIA aufgedeckt hatte, ein Vergleich angeboten, den ich schließlich annahm.

Ich war zutiefst davon überzeugt, dass ich nichts Falsches getan hatte, und ich wusste, dass ich vor Gericht freigesprochen worden wäre, wenn es so etwas wie eine „positive Verteidigung“ gegeben hätte, bei der ich hätte sagen können, dass ich das, was ich tat, im öffentlichen Interesse tat.

Aber am Ende wurde mir eine Strafe von 30 Monaten Gefängnis angeboten. Ich fragte meine Anwälte, wie hoch meine Strafe wohl ausfallen würde, wenn ich das Angebot der Regierung ablehnen, vor Gericht gehen und verlieren würde. Die Antwort lautete 12-18 Jahre. Und tatsächlich, bei meiner Verurteilung sagte Richterin Leonie Brinkema vom Eastern District of Virginia zu Protokoll,

„Wie ich sehe, haben Sie sich auf einen Deal eingelassen, Mr. Kiriakou. Das gefällt mir nicht. Er gefällt mir überhaupt nicht. Aber ich bin gezwungen, ihn anzunehmen. Wenn es nach mir ginge, würde ich Ihnen 10 Jahre geben.“

Nun, stellen Sie sich die Alternative vor, wenn Ihr Name Khalid Shaikh Muhammad oder Walid bin Attash oder Mustafa al-Hawsawi ist. Die Alternative ist die Todesstrafe. Niemand will diese Würfel rollen lassen.

UPDATE: Am Samstag hat Verteidigungsminister Lloyd Austin den Deal kommentarlos verworfen, womit die Fälle aller drei Angeklagten wieder auf Anfang gestellt wurden und die Todesstrafe – und die Möglichkeit von Freisprüchen – wieder ins Spiel gebracht wurde.

Austins Kalkül war mit ziemlicher Sicherheit politischer Natur. Die Amerikaner haben ein kurzes Gedächtnis, und die Politiker und Leitartikler der Rechten haben sich über den Deal lustig gemacht, indem sie die lächerliche Vorstellung verbreiteten, KSM und seine Mitstreiter seien irgendwie mit etwas davongekommen. Das hatten sie nicht.

Aber es ist ein Wahljahr. Und das Weiße Haus muss ein Bild der Stärke vermitteln. In der Zwischenzeit wird sich in Guantánamo nichts ändern. Es werden weitere Jahre, vielleicht Jahrzehnte, vergehen, in denen diese Gefangenen in der Schwebe bleiben.

Die Militärtribunale werden sich hinziehen. Es wird wahrscheinlich für niemanden einen Prozess geben. Und Guantanamo wird natürlich offen bleiben müssen. Auf unbestimmte Zeit. Was für ein System haben wir uns da gegeben.

John Kiriakou ist ein ehemaliger CIA-Terrorismusbekämpfer und ein ehemaliger leitender Ermittler des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen. John Kiriakou ist der sechste Whistleblower, der von der Obama-Regierung auf der Grundlage des Spionagegesetzes angeklagt wurde – einem Gesetz, das Spione bestrafen soll. Er saß 23 Monate im Gefängnis, weil er versucht hatte, sich dem Folterprogramm der Bush-Regierung zu widersetzen.

