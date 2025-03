https://www.commondreams.org/news/this-is-american-gestapo-grave-warnings-as-trump-gleefully-defies-courts-on-deportations



Hunderte von Venezolanern, die von der Trump-Regierung unter Missachtung eines Gerichtsbeschlusses abgeschoben wurden, kommen am 16. März 2025 in El Salvador an.

(Foto: Präsidentschaft von El Salvador/Handout/Anadolu via Getty Images)

„Das ist die amerikanische Gestapo“: Schwere Warnungen, da Trump sich bei Abschiebungen genüsslich über Gerichte hinwegsetzt

„Kein einziger Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten hat jemals die Autorität beansprucht, jemanden einseitig außerhalb der vom Kongress festgelegten Verfahren abzuschieben.“

Jake Johnson

17. März 2025

Führende Vertreter der Trump-Regierung – darunter der Präsident, der Vizepräsident, der Generalstaatsanwalt und der Außenminister – feierten am Wochenende offen die Abschiebung von Hunderten venezolanischer Einwanderer und missachteten damit die Anordnung eines Bundesrichters, die Abschiebungen zu stoppen, die auf der Grundlage eines Gesetzes aus dem Jahr 1798 durchgeführt wurden, das eindeutig besagt, dass es nur im Zusammenhang mit einem erklärten Krieg anwendbar ist.

US-Vizepräsident J.D. Vance schrieb am späten Sonntag, dass „es Gewaltverbrecher und Vergewaltiger in unserem Land gab“ und „Präsident [Donald] Trump sie abgeschoben hat“. Für die mehr als 200 Venezolaner, die laut der Trump-Regierung Bandenmitglieder sind, gab es kein ordnungsgemäßes Verfahren.

Vances Social-Media-Post, der als Reaktion auf die Berichterstattung über das Eingeständnis des Weißen Hauses, dass es den Gerichtsbeschluss zur Aussetzung der Abschiebungen ignoriert hat, veröffentlicht wurde, stieß auf Empörung und Besorgnis.

„Sie sind mehr als abscheulich“, schrieb der Politikwissenschaftler Norman Ornstein. “Sie haben keine Ahnung, ob es sich bei denjenigen, die aufgegriffen und illegal in ein Gefängnis in El Salvador gebracht wurden, ausschließlich um Gewaltverbrecher handelt. Sie haben die klare Sprache des Gesetzes missbraucht, ihnen kein ordentliches Verfahren gewährt und sich einem rechtmäßigen Gerichtsbeschluss widersetzt. Das ist die amerikanische Gestapo.“

Auf Truth Social behauptete Trump ohne den geringsten Beweis, dass der ehemalige Präsident Joe Biden die abgeschobenen Venezolaner „in unser Land geschickt“ habe. Trump dankte dem rechtsextremen Präsidenten von El Salvador, Nayib Bukele, dafür, dass er sich bereit erklärt hatte, die Einwanderer einzusperren. Die Gefängnisse in El Salvador sind berüchtigt für Misshandlungen, einschließlich Folter.

Bukele verspottete am Sonntag die einstweilige Verfügung des US-Bundesrichters gegen die Abschiebungen und schrieb auf Twitter, dass die Entscheidung „zu spät“ gekommen sei – eine Behauptung, die das Weiße Haus zur Verteidigung seiner Handlungen wiederholte, obwohl der zeitliche Ablauf der Ereignisse zeigt, dass es in der Tat nicht zu spät war, die Abschiebungen zu stoppen.

„Ups“, schrieb Bukele in einem Beitrag, den US-Außenminister Marco Rubio teilte.

Die American Civil Liberties Union, Democracy Forward und die ACLU of the District of Columbia forderten am späten Sonntag in einer eingereichten Klageschrift, dass die Trump-Administration „eine oder mehrere eidesstattliche Erklärungen von Personen mit direktem Wissen über die Fakten vorlegt“, ob Abschiebungsflüge gestartet sind, nachdem der Bundesrichter am Samstag seine Anordnung erlassen hat.

Dieser Vorfall unterstreicht die Missachtung der Trump-Regierung gegenüber rechtlichen Beschränkungen der Befugnis des Präsidenten, Menschen abzuschieben, die angeblich Mitglieder ausländischer Banden sind – eine Macht, die laut Vertretern und Anhängern der Trump-Regierung nahezu absolut ist. Das US-Justizministerium erklärte in einer Gerichtsakte, dass die Maßnahmen der Trump-Regierung im Rahmen des Alien Enemies Act von 1798 „nicht der gerichtlichen Überprüfung unterliegen“.

„Das ist eine absurde Behauptung“, schrieb Aaron Reichlin-Melnick, ein leitender Mitarbeiter des American Immigration Council. “Kein einziger Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten hat jemals die Autorität beansprucht, jemanden einseitig außerhalb der vom Kongress festgelegten Verfahren abzuschieben, und der Oberste Gerichtshof hat betont, dass der Kongress in Einwanderungsfragen das Sagen hat.“

Die Abschiebung venezolanischer Einwanderer durch die Regierung am Wochenende überschattete die Abschiebung einer Nierentransplantationsspezialistin und Professorin an der medizinischen Fakultät der Brown University, die ebenfalls gegen eine gerichtliche Anordnung verstieß.

Wie die New York Timesberichtete:

Die 34-jährige Dr. Rasha Alawieh ist libanesische Staatsbürgerin und reiste letzten Monat in ihr Heimatland, um Verwandte zu besuchen. Laut einer von ihrer Cousine Yara Chehab eingereichten Klage wurde sie am Donnerstag bei ihrer Rückkehr aus den USA festgenommen.

Richter Leo T. Sorokin vom Bundesbezirksgericht in Massachusetts ordnete am Freitagabend an, dass die Regierung das Gericht 48 Stunden im Voraus über die Abschiebung von Dr. Alawieh informieren muss. Sie wurde jedoch in einen Flug nach Paris gesetzt, vermutlich auf dem Weg in den Libanon.

In einer zweiten Anordnung, die am Sonntagmorgen eingereicht wurde, erklärte der Richter, es gebe Grund zu der Annahme, dass die US-amerikanische Zoll- und Grenzschutzbehörde (U.S. Customs and Border Protection) seine vorherige Anordnung, das Gericht vor der Ausweisung der Ärztin zu benachrichtigen, vorsätzlich missachtet habe.

Der Council on American-Islamic Relations forderte am Sonntag, dass die USA Alawieh „sofort wieder einreisen lassen“.

„Als seit sechs Jahren in den USA lebende und für die Abteilung für Nierenerkrankungen und Bluthochdruck bei Brown Medicine tätige Ärztin spielte Dr. Alawieh eine entscheidende Rolle bei der Behandlung unzähliger Patienten, die eine Behandlung durch einen Spezialisten benötigten“, so die Gruppe in einer Erklärung. „Die Ausweisung von rechtmäßigen Einwanderern wie Dr. Alawieh ohne jegliche Grundlage untergräbt die Rechtsstaatlichkeit und verstärkt den Verdacht, dass sich unser Einwanderungssystem in eine antimuslimische, weiße, rassistische Institution verwandelt, die versucht, so viele Muslime und Menschen anderer Hautfarbe wie möglich auszuweisen und abzuweisen.“

