Völkermord, Antisemitismus und Meinungsfreiheit: Das Versagen unserer Universitäten

https://www.counterpunch.org/2025/03/17/genocide-antisemitism-and-freedom-of-expression-the-failure-of-our-universities/



Gary Fields

17. März 2025

Facebook Twitter Reddit Bluesky

E-Mail

Protestcamp an der University of California, San Diego (5. Mai 2024). Foto von Gary Fields.

In den letzten sechzehn Monaten war die Öffentlichkeit Zeuge eines Angriffs auf das Recht auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit, wie es ihn seit den kommunistischen Hexenjagden und der Lavendel-Hysterie von Joseph McCarthy in den 1950er Jahren nicht mehr gegeben hat. Nicht nur Regierungsbeamte auf allen Ebenen beteiligen sich an dieser Unterdrückung der Grundrechte, die mit dem Ersten Verfassungszusatz verbunden sind. Universitätsverwaltungen verhängen Zensurmaßnahmen gegen Studenten und Lehrkräfte, die sich gegen einen völkermörderischen Angriff des Staates Israel gegen die Palästinenser in Gaza ausgesprochen haben, der von der US-Regierung ermöglicht und unterstützt wurde. Die Quelle dieses militärischen Gemetzels und der Zensurpolitik, die von Regierungs- und Universitätsbeamten um diesen Angriff gesponnen wird, ist auf den allgegenwärtigen Einfluss Israels und seiner Ideologie des Zionismus auf die amerikanische Politik und das kulturelle Leben zurückzuführen.

Was bei dieser entsetzlichen Kampagne weniger verstanden wird, ist, wie der israelische Einfluss, der früher auf die Unterstützung des jüdischen Staates im Bereich der amerikanischen Außenpolitik beschränkt war, nun die Innenpolitik in den USA neu gestaltet, vor allem in Bezug auf die Rechte des ersten Verfassungszusatzes und das Versammlungsrecht. Paradoxerweise ist der zionistische Einfluss auf den amerikanischen Universitätsgeländen am stärksten, wo er die Innenpolitik der USA neu gestaltet. Die Komplizenschaft der Universitätsverwaltungen bei diesem Zensurprojekt ist mehr als beunruhigend. Diese Beamten haben aus Räumen, die eigentlich dem freien und offenen Austausch von Ideen dienen sollten, überwachte und kontrollierte Lager der Angst und Paranoia gemacht. Wie konnte es dazu kommen?

Seit 1967 haben die USA ihre Außenpolitik an der von Israel und dessen vorrangigem Ziel ausgerichtet, die Rechte der Palästinenser durch ein brutales Apartheidregime und eine Besatzungsarmee zu unterdrücken. Zu dieser Zeit sahen die USA in Israel einen Partner in einer gemeinsamen Sache, die mit dem Kalten Krieg verbunden war. Für die USA war Israel ein mächtiger regionaler Stellvertreter, der nicht nur die palästinensische Selbstbestimmung vereiteln, sondern auch die arabischen Regime in der Region disziplinieren konnte, die mit der Sowjetunion verbündet waren und den palästinensischen Kampf unterstützten.[1] Von 1967 bis heute haben die USA ihren Verbündeten mit einem riesigen Arsenal an militärischer Ausrüstung unterstützt, wodurch Israel zum größten Einzelempfänger amerikanischer Militärhilfe und zu einer der mächtigsten Militärmächte der Welt wurde. Gleichzeitig half der Staat Israel dabei, in den USA einen riesigen Apparat zur politischen Unterstützung des jüdischen Staates aufzubauen, der durch das American Israel Political Affairs Committee (AIPAC) verankert ist.

Seit Jahrzehnten hat dieses Lobby-Netzwerk, das seinen Einfluss auf alle Ebenen des amerikanischen Lebens ausübt, fast jeden einzelnen Politiker im US-Kongress und in der Exekutive erfolgreich bestochen und gekauft, um Israels Wünsche zu erfüllen. Das Ergebnis ist, dass es in den Kammern der amerikanischen Regierung praktisch keine Debatte über Israel und seine Politik gibt, trotz der widerwärtigen Brutalität seiner jahrzehntelangen Herrschaft über die Palästinenser, die der Internationale Gerichtshof als illegale militärische Besatzung eingestuft hat.

In den letzten 16 Monaten haben die USA im Alleingang dafür gesorgt, dass die unaufhörlichen Bombardierungen des Gazastreifens durch Israel ohne Unterbrechung fortgesetzt werden, indem sie wöchentlich Waffenlieferungen an Israel schickten, die das Land in keiner Weise selbst herstellen könnte. All diese Waffen wurden illegal nach Israel exportiert, was gegen die amerikanischen Gesetze über den Einsatz solcher Waffen verstößt, und zwar mit Hilfe von Lügen über diese Angelegenheit von Antony Blinken. Während all dies wirklich schmutzig ist, ist ein neues Element ins Spiel gekommen, das eine wesentliche Rolle bei dem spielt, was sich jetzt auf den Universitätsgeländen abspielt.

Am 24. April des vergangenen Jahres hielt der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu eine Rede, die speziell für ein amerikanisches Publikum auf Englisch aufgezeichnet wurde.[2] Darin griff er die Proteste auf den US-amerikanischen Universitätsgeländen gegen den völkermörderischen Angriff seines Militärs an und erklärte, dass „antisemitische Mobs führende Universitäten übernommen haben“. In seiner Tirade betonte Netanjahu auch die einzige Karte, die Israel ausspielt, wenn es wegen seiner Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen das Völkerrecht kritisiert wird. Netanjahu verglich die Proteste auf dem Campus mit den nationalsozialistischen Pogromen an deutschen Universitäten in den 1930er Jahren, bezeichnete die Protestierenden als antisemitische Fanatiker und forderte die Universitätsbeamten auf, diese Protestierenden zu bestrafen. „Es muss gestoppt werden“, betonte er.

Auf diese Weise forderte der Staat Israel, der einen dominierenden Einfluss auf die US-Außenpolitik ausübt, nun eine ebenso einflussreiche Stimme in der amerikanischen Innenpolitik, was das Recht auf freie Meinungsäußerung und das Versammlungsrecht betrifft. Obwohl sich Netanyahus Äußerungen an Universitätsbeamte richteten, waren sie auch ein Signal an die verschiedenen Zweige der Israel-Lobby, sich gegen jene Universitätseinrichtungen zu richten, die es anscheinend versäumt hatten, den von ihm angeklagten antisemitischen Mob auf dem Campus einzudämmen.

Einige Universitäten, wie die Columbia in New York, waren dem Aufruf, Israel um jeden Preis zu verteidigen, bereits gefolgt. Im November 2023, fünf Monate bevor die Studierenden überhaupt ein Protestcamp an der Universität errichteten, verbot die Universitätsleitung der Columbia University präventiv die Ortsgruppen der „Students for Justice in Palestine“ und der „Jewish Voice for Peace“. Am 17. April 2024, sieben Monate nach Beginn des mörderischen Völkermords in Israel, errichteten Demonstranten an der Columbia University das Encampment, das eine nationale und sogar globale Protestbewegung inspirieren sollte. Weniger als eine Woche später entstanden im ganzen Land Dutzende von Lagern.[3] Zu diesem Zeitpunkt richtete Netanjahu seine Forderungen an die Universitätsverwaltung, wobei er offen auf Antisemitismus verwies und unmissverständlich anordnete, die Lager zu schließen und die an diesen antisemitischen Nazi-Pogromen beteiligten Studierenden und Lehrkräfte zu bestrafen. Die Botschaft erreichte sicherlich auch den wichtigsten Wegbereiter für den Völkermord in Israel, Joseph Biden. Im Mai 2024 mischte sich Biden in die Proteste in den Lagern ein und sagte, dass „Ordnung herrschen muss“, und wiederholte dann die gleiche Rhetorik über Antisemitismus wie sein israelischer Amtskollege. „Es sollte auf keinem Campus, an keinem Ort in Amerika, Platz für Antisemitismus oder Gewaltandrohungen gegen jüdische Studenten geben“, wies er sein amerikanisches Publikum an. [4] Im Mai 2024, kurz nach den Reden von Netanjahu und Biden, wurden die Universitätsgelände nacheinander gewaltsam von diesen Protesten geräumt – auch mein eigenes Campus der UCSD, wo der Rektor am 6. Mai drei Polizeieinheiten anforderte, um das Encampment zu schließen und die Protestierenden zu verhaften.

Was es den Universitätsverwaltungen ermöglichte, diese Razzien zu rechtfertigen und gleichzeitig ihre Handlungen zu verteidigen, war das Bestreben eines Konsortiums von 31 Ländern, das als International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) bekannt ist, die historische Definition von Antisemitismus neu zu formulieren. Im Jahr 2016 erarbeitete die IHRA eine Definition von Antisemitismus mit sieben separaten Erläuterungen seiner Bedeutung, die sich speziell mit Israel befasste. Zahlreiche Organisationen, allen voran Human Rights Watch, kritisierten diese Definition, da sie Kritik an einem Staat (Israel) im Wesentlichen mit dem traditionellen Verständnis von Antisemitismus gleichsetzt, der sich gegen Juden und das jüdische Volk richtet.[5]

In den USA verwenden Bundesbehörden nun die IHRA-Definition von Antisemitismus, um die Einhaltung von Titel VI des wegweisenden Bürgerrechtsgesetzes von 1964 gegen Diskriminierung zu beurteilen. Für Universitäten bedeutet dies, dass sie zur Verantwortung gezogen werden können, wenn sie Verstöße gegen Titel VI, der Diskriminierung verbietet, in diesem Fall Diskriminierung von Juden, nicht korrigieren. Das Problem besteht darin, dass mit der IHRA-Definition die Bedeutung von Antisemitismus auf die Kritik am Staat Israel und seiner Politik ausgeweitet wurde, wodurch Israel als über jeder Kritik stehend ausgenommen wird.

Die Universitätsverwaltung rechtfertigte somit die Aufhebung der Redefreiheit und des Versammlungsrechts, indem sie die Proteste im Encampment als Verstöße gegen Titel VI anprangerte, der Minderheiten vor Diskriminierung schützt. In diesem Fall galt der Schutz jedoch nicht für Juden, sondern für Israel. Auf diese Weise stellten die Universitätsverwaltungen ein ehrwürdiges Gesetz aus der Bürgerrechtsbewegung auf den Kopf. Sie behaupteten, dass die Proteste gegen einen Staat, der mit amerikanischer Unterstützung Völkermord in Gaza begeht, bigotte, antisemitische Handlungen seien und dass die Campus für jüdische Studenten und jüdische Lehrkräfte unsicher geworden seien. Diese fiktive Diskussion über antisemitische Bigotterie gegen Juden hat sich in der Gemeinschaft der Universitätsverwalter verbreitet und die Form neu gestalteter Einschränkungen der Meinungs- und Protestfreiheit angenommen, begleitet von Entlassungen, Suspendierungen und der Schaffung eines Klimas der Überwachung und Angst auf dem Campus.

Diese massive Kampagne an den Universitäten gegen die Meinungs- und Versammlungsfreiheit ist nun auf eine ebenso unheilvolle Kraft gestoßen – den von der derzeitigen Regierung geführten Angriff auf Einwanderer. Diese Konvergenz von Hass gegen Einwanderer und Hass gegen Palästinenser hat sich in jüngster Zeit rasant entwickelt.

Letzte Woche kündigte die US-Regierung in einem bizarren Paradoxon an, dass sie der Columbia University 400 Millionen US-Dollar wegen ihres angeblich feindlichen antisemitischen Klimas gegenüber jüdischen Studenten und Dozenten vorenthalten werde. Trotz des brutalen Vorgehens der Universität gegen Demonstranten, die gegen den israelischen Völkermord an der Bevölkerung von Gaza protestierten, und trotz des anhaltenden Vorgehens der Columbia gegen jegliche Art von Anti-Israel-Protesten war eine solche Zensur von Protesten gegen Israel anscheinend nicht gut genug für die Regierung und die zionistischen Netzwerke von Lobbyisten und Spendern, die sowohl der Regierung als auch den Universitäten die Politik diktieren. [6]

Vor einer Woche nahmen ICE-Beamte einen dieser Columbia-Demonstranten, Mahmoud Khalil, fest, was an die illegalen Überstellungen im Rahmen von George W. Bushs Krieg gegen den Terror erinnert, und brachten ihn in ein nicht genanntes Gefängnis in Louisiana. Columbia-Beamte äußerten sich nicht zu ihrer eigenen Beteiligung an dieser entsetzlichen Verletzung der verfassungsmäßigen Rechte eines ihrer eigenen Studenten. Trump selbst hat sich zu dieser beschämenden Verhaftung mit einem prahlerischen Schreiben auf seiner Truth Social-Seite geäußert, in dem er sich brüstet: „Gemäß meinen zuvor unterzeichneten Executive Orders hat ICE stolz Mahmoud Khalil, einen radikalen ausländischen Pro-Hamas-Studenten auf dem Campus der Columbia University, festgenommen und inhaftiert. Dies ist die erste von vielen Verhaftungen, die noch folgen werden. Wir wissen, dass es an der Columbia und anderen Universitäten im ganzen Land noch mehr Studenten gibt, die sich an terroristischen, antisemitischen und antiamerikanischen Aktivitäten beteiligen, und die Trump-Regierung wird dies nicht tolerieren.“ Tatsächlich ist dies keine leere Drohung.

Im Zusammenhang mit der Entführung von Mahmoud Khalil veröffentlichte das Bildungsministerium eine Liste mit 60 Universitätsgeländen, die im Verdacht stehen, antisemitische Aktivitäten zu beherbergen. „Zu viele Universitäten haben weit verbreitete antisemitische Belästigungen und die illegalen Zeltlager, die im vergangenen Jahr das Campusleben lahmlegten und das jüdische Leben und den religiösen Ausdruck in den Untergrund trieben, toleriert“, sagte Craig Trainor, amtierender stellvertretender Sekretär für Bürgerrechte im Bildungsministerium. Trainor nutzte die Gelegenheit, um die Biden-Administration zu beschuldigen, „wenig zu tun, um diese Institutionen zur Rechenschaft zu ziehen“. Die Wahrheit sieht jedoch ganz anders aus. Es ist die Biden-Administration, die unter der Führung von Netanjahu und dem Staat Israel im Wesentlichen den roten Teppich für genau diese Art der gesetzlosen Unterdrückung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit ausgerollt hat. [7]

Als eine der Universitäten, die von der Regierung als Hort antijüdischen Hasses ins Visier genommen wurde, und als Campus in San Diego an der Grenze zu einem der kritischsten Brennpunkte der Einwanderung befindet sich mein eigener Campus der UCSD nun in einer gefährlichen Lage. Studierende der UCSD errichteten in der Nähe der Hauptbibliothek der Universität ein großes und lebhaftes Lager. Dieses Lager wurde am 6. Mai 2024 von drei verschiedenen Polizeieinheiten brutal angegriffen und war einer der bemerkenswertesten Fälle, bei dem sowohl Studenten als auch Dozenten verhaftet wurden.[8]

Polizei geht gegen Demonstranten im Lager an der University of California, San Diego, vor. Foto von Gary Fields.

Gleichzeitig befindet sich die UCSD angesichts der anhaltenden Drohungen, Einwanderer abzuschieben, und der prahlerischen Angeberei von Donald Trump über die ICE-Entführung von Mahmoud Khalil aus Columbia im Epizentrum einer beunruhigenden Konvergenz von anti-palästinensischer und anti-immigrantischer Hetze. Mit seinem Ruf als Lager gegen den israelischen Völkermord und seiner strategischen Lage an der mexikanischen Grenze könnte mein Campus sehr wohl Besuche von ICE-Agenten erleben, die nicht nur DACA-Studenten und dergleichen ins Visier nehmen, sondern auch diejenigen, die gegen den israelischen Völkermord in Gaza protestiert haben. Tatsächlich haben Universitätsverwaltungen im ganzen Land, auch an der UCSD, eine doppelzüngige Rolle bei dem Unheil gespielt, das sich jetzt auf dem Campus abspielt, als die ICE diesen Studenten in Columbia verhaftete, indem sie die Idee der Universität als Raum für offene Diskussionen und Debatten über aktuelle Themen schändlicherweise verwarfen. Was ist zu tun?

Es mag kontraintuitiv erscheinen, aber die anhaltende Niederschlagung pro-palästinensischer Proteste und die abschreckende Kampagne gegen die Rede- und Versammlungsfreiheit sowie der derzeit verstärkte Angriff auf die Rechte von Einwanderern schaffen eine neue Reihe von Erfordernissen für Proteste. Es könnte durchaus an der Zeit sein, erneut das Terrain mit Protesten zu sondieren, die sowohl auf den Schutz der Rechte von Einwanderern als auch gegen den israelischen Völkermord und gegen die Beschneidung unserer Grundrechte auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit gerichtet sind. Die Situation an der Columbia-Universität mit der Entführung von Mahmoud Khalil und die Wahrscheinlichkeit weiterer Angriffe auf unsere Rechte machen einen solchen Protest wichtiger denn je.

Anmerkungen.

[1] https://www.counterpunch.org/2024/11/15/343218/

[2] https://www.timesofisrael.com/netanyahu-likens-us-campus-encampments-by-antisemitic-mobs-to-1930s-nazi-germany/

[3] https://www.bbc.com/news/world-us-canada-68906215

[4] Steve Holland, „Biden Breaks Silence on College Protest over Gaza Conflict, Reuters“, (2. Mai 2024); https://www.reuters.com/world/us/biden-breaks-silence-college-protests-over-gaza-conflict-2024-05-02/

[5] https://www.hrw.org/news/2023/04/04/human-rights-and-other-civil-society-groups-urge-united-nations-respect-human

[6] https://theintercept.com/2025/03/08/columbia-trump-funding-gaza-israel/

[7] Noura Erakat, „The Boomerang Comes Back: How the U.S.-backed War on Palestine is Expanding Authoritarianism at Home“, Boston Review (5. Februar 2025); https://www.bostonreview.net/articles/the-boomerang-comes-back/

[8] https://www.axios.com/2024/04/27/palestinian-college-protest-arrest-encampment

Gary Fields ist Professor am Department of Communication der UCSD und Autor von Enclosure: Palestinian Landscapes in a Historical Mirror. Er lebt in San Diego.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …