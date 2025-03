Wie Miami Beach zum Labor für pro-israelische Zensurgesetze wurde

https://www.mintpressnews.com/how-miami-beach-became-a-lab-for-pro-israel-censorship-laws/289260/



Robert Inlakesh

17. März 2025

Trotz des Gewinns eines Oscars ist der israelisch-palästinensische Film „No Other Land“ auf keiner Streaming-Plattform in den Vereinigten Staaten zu finden, sodass unabhängige Kinos die einzigen Orte sind, an denen man ihn sehen kann. In Miami Beach wird man jedoch schon als Antisemit abgestempelt und aus der Stadt geworfen, wenn man den Film nur zeigt.

Steven Meiner, der Bürgermeister von Miami Beach, der jüdisch ist und enge persönliche und politische Beziehungen zu Israel hat, sorgte letzte Woche für Kontroversen, als er versuchte, ein unabhängiges Programmkino zu schließen, weil dort der Dokumentarfilm „No Other Land“ gezeigt wurde, nachdem er versucht hatte, die Organisatoren unter Druck zu setzen, eine geplante Vorführung abzusagen. Meiner behauptet, der Film sei antisemitisch und ein „Propagandaangriff auf das jüdische Volk, der nicht mit den Werten unserer Stadt und ihrer Bewohner vereinbar ist“.

Der Kreuzzug des Bürgermeisters gegen das Kino, das es gewagt hat, einen mit einem Oscar ausgezeichneten Film zu zeigen, der Israel kritisiert, hat ihn dazu veranlasst, einen Resolutionsentwurf durchzusetzen, um eine zukünftige Zuschusszahlung von 40.000 US-Dollar an das gemeinnützige O Cinema in South Beach, Florida, zu stoppen. Meiner bemüht sich auch um eine Gesetzesinitiative, um einen Mietvertrag mit dem unabhängigen Kino, das den Film gezeigt hat, zu kündigen.

Trotz seines weltweiten Erfolgs kann „No Other Land“ derzeit in den USA aufgrund „politischer Empfindlichkeiten“ nicht gestreamt werden. Dies hat dazu geführt, dass nur eine ausgewählte Anzahl unabhängiger Kinos den Dokumentarfilm zeigen konnte.

Obwohl der Film als „Angriff auf das jüdische Volk“ bezeichnet wird, wurde „No Other Land“ in Zusammenarbeit von zwei israelischen Juden und zwei Palästinensern – Hamdan Ballal, Basel Adra, Yuval Abraham und Rachel Szor – produziert. Einige palästinensische Gruppen haben den Film sogar wegen Verstoßes gegen die „Anti-Normalisierungsrichtlinien“ kritisiert, wie aus einer Erklärung der Palästinensischen Kampagne für den akademischen und kulturellen Boykott Israels (PACBI) hervorgeht.

Für Bürgermeister Meiner verleiht die Beteiligung Israels an der Produktion des Films diesem jedoch keine Legitimität. Seine Intoleranz gegenüber dem Dokumentarfilm steht im Einklang mit dem generellen Vorgehen der Stadt Miami Beach gegen pro-palästinensische Interessenvertreter. Im März 2024 wurde ein Resolutionsentwurf einer städtischen Kommission verabschiedet, der Zeit, Ort und Art von Protesten gegen die israelische Politik einschränkt.

Meiner besteht darauf, dass sein Beschluss nicht gegen die US-Verfassung verstößt, die vorschreibt, dass Einschränkungen der Redefreiheit „inhaltlich neutral“ und nicht politisch motiviert sein müssen. Im April 2024 erhielt der Miami Herald jedoch E-Mails, aus denen hervorgeht, dass der Beschluss von der Staatsanwaltschaft stark bearbeitet wurde, wobei das Versprechen des Bürgermeisters, Israel zu unterstützen, gestrichen wurde, um „unparteiisch“ zu erscheinen und rechtliche Anfechtungen zu vermeiden.

Meiner, der 2023 zum Bürgermeister von Miami Beach gewählt wurde, ist seit langem ein überzeugter Unterstützer Israels. Er äußert sich nicht nur regelmäßig auf seinem X-Account (ehemals Twitter) pro-israelisch, sondern hat auch aktiv die Vertiefung der Beziehungen von Miami Beach zu Israel unterstützt. Unter seiner Führung hat die Stadt die Beziehungen zu ihrer Partnerstadt Nahariya in Israel gestärkt – eine Partnerschaft, die eine umfassende Zusammenarbeit, einschließlich humanitärer Unterstützung, ermöglicht hat.

Im Oktober 2023 sorgte Meiner dafür, dass die Feuerwehrleute von Miami Beach mit der Medal of Valor ausgezeichnet wurden, nachdem sie nach den Anschlägen vom 7. Oktober nach Israel gereist waren. Er hat auch direkte Hilfe für Israel ermöglicht, unter anderem durch die persönliche Organisation der Spende eines Krankenwagens an eine israelische Stadt durch die American Friends of Magen David Adom.

Die Antisemitismus-Karte zu spielen, um Kritik an Israel zu unterdrücken, ist für den Bürgermeister von Miami Beach nichts Neues. Während einer Kommissionssitzung vor der Verabschiedung des Beschlusses zur Einschränkung des Protests drosselte Meiner die Mikrofone von zwei jüdischen antizionistischen Aktivisten, unterbrach einen Teilnehmer, der die israelische Politik kritisierte, und berief sich dann auf den Antisemitismus als Verteidigung.

Ende 2023 tauchten Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gegen Meiner auf, während er für die Securities and Exchange Commission (SEC) arbeitete. Drei Frauen meldeten sich mit Anschuldigungen, darunter zwei seiner ehemaligen Praktikantinnen. Meiner wies die Vorwürfe jedoch rundheraus zurück und vermutete, dass sie als Vergeltung für seine Unterstützung Israels erfunden wurden. „Wahrscheinlich motiviert durch antiisraelische und antisemitische Ansichten“, behauptete er. Trotz seiner Dementis wurde eine Untersuchung der Vorwürfe durch die Bundesbehörden angekündigt, woraufhin Meiner kurz darauf von seiner Position bei der SEC zurücktrat.

Die Filmkontroverse ist nur das jüngste Beispiel für die zunehmende Feindseligkeit in Miami Beach gegenüber pro-palästinensischem Aktivismus. Im März 2024 wurden Aktivisten, die im Miami Beach Convention Center Flyer verteilten, um auf Israels Aktionen in Gaza aufmerksam zu machen, schnell in eine ausgewiesene „Zone für freie Meinungsäußerung“ eingepfercht, die von Barrikaden umgeben war und von der Polizei überwacht wurde.

Im Juni 2024 verabschiedete die Kommission von Miami Beach eine Resolution, die es der Stadt verbietet, Verträge mit Unternehmen abzuschließen, die den Boykott Israels unterstützen – einschließlich solcher, die sich weigern, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die in den besetzten palästinensischen Gebieten tätig sind. Als sich lokale Aktivisten gegen die Maßnahme aussprachen, behauptete Meiner, sie seien nicht nur „antizionistisch“, sondern „antisemitisch“. Ähnliche Maßnahmen gegen Boykott, Desinvestition und Sanktionen (BDS) wurden inzwischen in mindestens 38 US-Bundesstaaten verabschiedet.

Miami Beach war auch Schauplatz von Gewalt, die durch die extreme Pro-Israel-Rhetorik der Stadt ausgelöst wurde. Im Februar 2024 erschoss und verletzte ein jüdisch-amerikanischer Schütze zwei israelische Touristen schwer, weil er sie irrtümlicherweise für Palästinenser hielt. Zunächst behaupteten die Opfer, ein Antisemit habe sie ins Visier genommen – erst später wurde ihnen klar, dass ihr Angreifer ein Zionist war. Die Ortsgruppe der Jewish Voice for Peace gab später an, dass die Schießerei „von der Stadtverwaltung [von Miami Beach] angeheizt“ wurde, die ein Klima der Feindseligkeit gegenüber Palästinensern und Arabern fördert.

Die Ausrichtung von Miami Beach auf Israel geht über Politik und Rhetorik hinaus. Als 2021 in Surfside, Florida, ein Wohnhaus einstürzte, wurden 81 der 98 Opfer nicht von amerikanischen Ersthelfern, sondern von Soldaten der israelischen Streitkräfte (IDF) geborgen.

Der Fall gegen „No Other Land“ offenbart einen wachsenden Trend: Amerikanische Pro-Israel-Beamte setzen Vorwürfe des Antisemitismus zunehmend als Waffe ein, um kritische Stimmen zum Schweigen zu bringen, selbst wenn die Ziele ihrer Angriffe Filme sind, die von Israelis selbst gedreht wurden. Die aggressive Kampagne der Regierung von Miami Beach gegen einen mit dem Oscar ausgezeichneten Dokumentarfilm zeigt, wie weit Beamte wie Meiner bereit sind zu gehen, um jegliche Kritik an Israel zu unterdrücken.

Titelbild | Jüdische Männer und Jungen gehen am 1. Dezember 2023 in Miami Beach, Florida, zur Synagoge zum Sabbat-Gottesdienst. Rebecca Blackwell | AP

Robert Inlakesh ist ein politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer, der derzeit in London, Großbritannien, lebt. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und moderiert die Sendung „Palestine Files“. Regisseur von „Steal of the Century: Trumps Palästina-Israel-Katastrophe“. Folgen Sie ihm auf Twitter @falasteen47

