https://english.almayadeen.net/articles/analysis/collapsing-empire–rip–overt-operations



Das kollabierende Imperium: RIP „Verdeckte Operationen

Kit Klarenberg

Quelle: Al Mayadeen Englisch

30. Dezember 2024



Die Endowment Grant-Datenbank war ein unschätzbares Instrument, um Washingtons internationale Ränkespiele genau zu beobachten und die persönlichen und organisatorischen Verbindungen von Agenten und einflussreichen Organisationen zu erfassen.

In den letzten Monaten ist eine bemerkenswerte Entwicklung im Niedergang des Imperiums fast völlig unbemerkt geblieben. Die Zuschussdatenbank der National Endowment for Democracy wurde aus dem Internet entfernt. Bis vor kurzem konnten Besucher über eine durchsuchbare Schnittstelle detaillierte Aufzeichnungen über von Washington finanzierte NRO-, Zivilgesellschafts- und Medienprojekte in bestimmten Ländern – die den größten Teil der Welt abdeckten -, die entsprechenden Beträge und die für die Durchführung der Projekte verantwortlichen Stellen einsehen. Diese Ressource ist nun auf unerklärliche Weise verschwunden, und mit ihr enorme Mengen an unwiderlegbaren, selbstbelastenden Beweisen für destruktive US-Machenschaften im Ausland.

Nehmen wir zum Beispiel die NED-Zuschussunterlagen für Georgien, dem Schauplatz der jüngsten wiederholten Bemühungen um eine farbige Revolution, an deren Spitze von der Stiftung finanzierte Organisationen standen. Sie waren zwar noch über Internetarchive zugänglich, wurden aber im Sommer gelöscht. Heute werden Besucher der entsprechenden URLs zu einem kurzen Eintrag mit dem Titel „Eurasia“ weitergeleitet. Der Begleittext beschreibt sehr allgemein die regionalen Ziele der Stiftung und die Höhe der Ausgaben, aber die entscheidenden Fragen, wo und wofür, werden nicht geklärt. In einer komischen Heuchelei heißt es im Klappentext außerdem frech:

„Das Herzstück der Beiträge des NED in der Region ist die Notwendigkeit, den Zugang zu objektiven Informationen für die lokale Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Überall in der Region versuchen staatliche Akteure, den Raum für die Bürger einzuschränken, um Informationen zu verbreiten und frei online zu kommunizieren.“

Infolgedessen wurde unabhängigen Akademikern, Aktivisten, Forschern und Journalisten eine unschätzbare Ressource entzogen, um die Machenschaften des Imperiums zu verfolgen und aufzudecken. Dass die Stiftung ihre öffentlichen Unterlagen verbrannt hat, kann jedoch nur als bedeutender Sieg für dieselben Akteure angesehen werden. Die ausdrückliche und erklärte Daseinsberechtigung des NED bestand darin, öffentlich das zu tun, was die US-Geheimdienste im Verborgenen taten – und in vielen Fällen immer noch tun. Jetzt, nach 40 Jahren, in denen sie im Dienste des Imperiums weltweit Schaden angerichtet hat, ist die CIA-Front in den Untergrund gedrängt worden, was ihren gesamten Zweck zunichte macht.

Putsche ohne Raum

Die NED wurde im November 1983 gegründet, nachdem die CIA in eine Reihe von peinlichen öffentlichen Skandalen verwickelt worden war. Der damalige Direktor der Agentur, William Casey, war maßgeblich am Aufbau beteiligt. Sein Ziel war es, einen öffentlichen Mechanismus zu schaffen, um die traditionellen Einmischungen der CIA im Ausland durchzuführen, nur eben nicht in der Öffentlichkeit. Seitdem hat die Stiftung zahllose Oppositionsgruppen, Aktivistenbewegungen, Medien und Gewerkschaften mit Millionenbeträgen finanziert, um Propaganda und politischen Aktivismus zu betreiben und „feindliche“ Regime in aller Welt zu stören, zu destabilisieren und zu vertreiben.

Die wahre Natur der NED wurde von den Mainstream-Medien viele Jahre lang offen zugegeben. Im Juni 1986 sagte der Präsident der Stiftung, Carl Gershman, der New York Times: „Es wäre schrecklich für demokratische Gruppen auf der ganzen Welt“, von der CIA subventioniert zu werden. Die Aufdeckung solcher Verstrickungen bedeutete, dass sie „eingestellt“ und an das NED ausgelagert worden waren. Mehrere hochrangige Interviewpartner bestritten vehement, dass es irgendeine Verbindung zwischen dem NED und der Agentur gab, obwohl das Blatt einräumte, dass viele Stiftungsprogramme „oberflächlich betrachtet“ früheren CIA-Operationen ähnelten.

Zu dieser Zeit leistete die NED einen wichtigen Beitrag zur Beseitigung des Kommunismus in der Sowjetunion, dem Warschauer Pakt und Jugoslawien. Dazu gehörten zum Beispiel enorme Investitionen in die berühmte polnische Gewerkschaft Solidarność, die zu einem weltweiten Symbol des antikommunistischen Widerstands wurde. Im September 1991 veröffentlichte die Washington Post eine sehr lobende Einschätzung dieser Bemühungen und stellte fest, dass die „politischen Wunder“, die die Stiftung in der ehemaligen Sowjetunion vollbracht hatte, eine „neue Welt der Putsche ohne Spionage“ und der „Unschuld im Ausland“ eingeläutet hatten:

„Die alte Ära der verdeckten Aktionen ist tot. Die Welt läuft nicht mehr im Geheimen. Wir leben jetzt im Zeitalter der verdeckten Aktion… Wenn solche Aktivitäten offen durchgeführt werden, ist das Aufdeckungspotenzial nahe Null. Offenheit ist ihr eigener Schutz. Eine verdeckte Finanzierung dieser Gruppen wäre der Kuss des Todes gewesen, wenn sie entdeckt worden wäre. Offene Finanzierung, so scheint es, war ein Kuss des Lebens“.

Der NED hat in den 1990er und 2000er Jahren ganz offen eine Reihe von Regierungen zu Fall gebracht. In vielen Fällen veröffentlichten die großen Medien sehr aufschlussreiche Berichte, in denen genau beschrieben wurde, wie dies geschah. In der Ukraine erzwangen im November 2004 von der Stiftung ausgebildete und finanzierte Aktivisten eine Wiederholung der Präsidentschaftswahlen in jenem Jahr. Wie The Guardian jubelnd berichtete, war die ganze Aktion „eine amerikanische Schöpfung“ und „eine ausgeklügelte und brillant durchdachte Übung in westlichem Branding und Massenmarketing“, die im neuen Jahrtausend wiederholt eingesetzt worden war, um „unliebsame Regime zu stürzen“:

„Finanziert und organisiert von der US-Regierung, unter Einsatz von US-Beratungsfirmen, Meinungsforschern, Diplomaten, den beiden großen amerikanischen Parteien und US-Nichtregierungsorganisationen … ist die Operation – die Herstellung von Demokratie durch die Wahlurne und zivilen Ungehorsam – inzwischen so ausgeklügelt, dass die Methoden zu einer Schablone für den Gewinn der Wahlen anderer Leute gereift sind.“

Der Kuss des Todes

Im darauffolgenden Jahr veröffentlichte USAID ein schickes Magazin mit dem Titel Democracy Rising und prahlte ausgiebig damit, wie sehr USAID und NED in den ersten Jahren des 21. Im Februar 2014 fiel die ukrainische Regierung erneut einem von der Stiftung orchestrierten Putsch in Form der Maidan-„Revolution“ zum Opfer. Doch die Medien ignorierten entweder die unwiderlegbare Rolle der USA bei der Schürung des Umsturzes oder taten die Behauptung als „russische Desinformation“ oder Verschwörungstheorie ab.

Und das, obwohl zeitgenössische Umfragen nie eine mehrheitliche ukrainische Unterstützung für die Maidan-Proteste zeigten, der gestürzte Präsident Viktor Janukowitsch bis zu seinem letzten Tag im Amt der beliebteste Politiker des Landes blieb, jeder Akteur an der Spitze des Maidan, einschließlich der Personen, die die Demonstrationen ins Leben riefen, von der NED oder USAID finanziert wurde, die Leiter der von den USA finanzierten Organisationen im Lande in den Jahren zuvor offen ihren Wunsch nach einem Sturz Janukowitschs bekundeten und die Stiftung allein 2013 rund 20 Millionen Dollar in das Land pumpte.

Diese massenhafte Omertà, die sich seitdem noch verstärkt hat, ist möglicherweise auf die zunehmende Feindseligkeit ausländischer Regierungen und Bevölkerungen gegenüber dem NED und die damit verbundenen Bemühungen zurückzuführen, die Organisation einzuschränken oder ganz zu verbieten. Die Realität der Daseinsberechtigung und des Modus Operandi der Stiftung ist damit nicht nur unsagbar geworden, sondern muss von westlichen Journalisten vehement geleugnet werden. So stützte sich ein Bericht des Guardian vom Juli 2015 über das Verbot der NED durch Russland in unglaublicher Weise auf ein kurzes Zitat von der Website der Organisation, um ihre Tätigkeit zu beschreiben.

Während die Mainstream-Medien über den mephitischen Einfluss der NED in Übersee in den letzten zehn Jahren geschwiegen haben mögen, gilt dies nicht für unabhängige Akademiker, Aktivisten, Forscher und Journalisten. Die Datenbank mit den Zuwendungen der Stiftung war ein unschätzbares Instrument, um Washingtons internationale Ränkespiele im Auge zu behalten und die persönlichen und organisatorischen Verbindungen von Agenten und einflussreichen Organisationen aufzuzeigen. In der Zwischenzeit konnte der Status des NED als CIA-Tarnorganisation durch mehrfache öffentliche Eingeständnisse seiner eigenen Führungskräfte einfach nachgewiesen werden.

Wann immer irgendwo auf der Welt Proteste ausbrachen und in den westlichen Medien breit berichtet wurde, konnten besorgte Bürger die NED-Zuschussdatenbank konsultieren und feststellen, dass in der überwältigenden Mehrheit der Fälle die meisten, wenn nicht sogar alle in den Medienberichten zitierten Personen und Gruppen von der Stiftung finanziert wurden. Auch wenn es unmöglich ist, dies zu quantifizieren, wäre es nicht überraschend, wenn Stimmen von Dissidenten, die auf diese Tatsache aufmerksam machen, die Bemühungen um eine farbige Revolution verhindert, Einmischungskampagnen von außen gestört, populäre Regierungen und politische Persönlichkeiten geschützt haben und vieles mehr.

Obwohl die NED schamlos Beweise für ihre umfangreichen Operationen aus dem Internet löscht, gehen diese Machenschaften natürlich trotzdem weiter, und zwar im Verborgenen. Man könnte sogar argumentieren, dass die Schikanen der Stiftung jetzt umso gefährlicher sind, da Einzelpersonen und Organisationen ihre Finanzierungsquellen verschleiern können. Aber der Schritt zeigt deutlich, dass der NED heute nicht die geringste öffentliche Kontrolle aushalten kann, was seine Existenz ja eigentlich veranschaulichen sollte. Es zeigt, dass „offene Operationen“ mit offener US-Finanzierung jetzt der „Todeskuss“ sind, den die Stiftung eigentlich ersetzen sollte.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder.

Übersetzt

mit Deeplcom

Investigativer Journalist.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …