Jimmy Carter: Eine utopische Taube oder ein schlauer Lenker des US-Imperiums?

Nazia Kazi

30. Dezember 2024

Der größte Erfolg des Hundertjährigen war seine Fähigkeit, die Aufgabe aller US-Präsidenten zu erfüllen: die Expansion eines Imperiums zum Zweck der Bereicherung einer herrschenden Elite

Der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter bei einem Interview mit Reuters in Kairo, Ägypten, am 12. Januar 2012 (Reuters)

Viele erinnern sich an den ehemaligen Präsidenten Jimmy Carter, der am 29. Dezember 2024 im Alter von 100 Jahren starb, als Friedensstifter, ein Titel, den US-Staatschefs, die unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit die globale Reichweite des amerikanischen Militarismus ausweiten, nur selten verdienen.

Im Gegensatz dazu hat der Friedensstifter von Habitat for Humanity das, was der politische Theoretiker Corey Robin einen „heiligen Heiligenschein“ nennt. Die Tatsache, dass er als erster amerikanischer Präsident eine dreistellige Zahl erreicht hat, wird ebenso gewürdigt wie sein Vermächtnis der Friedenskonsolidierung und sein Engagement für die Menschenrechte.

Carter fungierte als „nationale Großvaterfigur – charmant, wohlwollend und vor allem unumstritten“, wie Alex Skopic, Mitherausgeber von Current Affairs, beschrieb.

Diese Wahrnehmung war so weit verbreitet, dass viele Carter als zu idealistisch für das zynische Kalkül ansahen, das das Exekutivamt erforderte. Nach amerikanischem Common Sense bedeutet das Amt des Präsidenten die Ausweitung der imperialistischen Reichweite des Landes. Die Rolle des Präsidenten lässt wenig Raum für die humanitären Impulse, die man mit Carter verbindet.

Muslimische Amerikaner haben nicht davor zurückgeschreckt, den ehemaligen Präsidenten zu loben. Im Jahr 2014 hielt Carter eine Grundsatzrede auf dem Jahreskongress der Islamic Society of North America. Als er 2023 in ein Hospiz kam, betete der US-Rat der muslimischen Organisationen für ihn.

Fünfundzwanzig Jahre nach seiner Präsidentschaft sprach Carter offen über die Enteignung des palästinensischen Volkes, was ihn bei diesen Stimmen in der muslimischen amerikanischen Ummah beliebt machte.

Carter über Israel

Er bezeichnete Israel als Apartheidstaat, lange bevor die großen Menschenrechtsorganisationen es zu einem solchen erklärten. Carter beklagte auch den Würgegriff der Israel-Lobby, insbesondere des American Israel Public Affairs Committee, auf die amerikanischen Mandatsträger.

In den USA wurden solche Behauptungen über den israelischen Einfluss als Verrat oder, in ihrer letzten Version, als antisemitisch eingestuft.

Jeder amerikanische Präsident seit Carter hat seinen Vorgänger bei der Festigung der US-Israel-Allianz übertroffen. Obama verpflichtete sich vor seinem Ausscheiden aus dem Amt zu einer mehrjährigen, milliardenschweren Unterstützung Israels, sehr zum Missfallen der palästinensischen Befreiungsaktivisten, die sich 2008 für seine Wahl eingesetzt hatten.

Trumps provokative Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem hat die Kritiker des israelischen Expansionismus weiter angeheizt. Aber vielleicht gab es keine lautere Unterstützung für Israel als die von Präsident Joe Biden während des andauernden Angriffs auf den Gazastreifen, als das Weiße Haus in Blau und Weiß erstrahlte, während ein völkermörderischer Angriff per Live-Stream auf unsere Smartphones übertragen wurde.

Carters bescheidene Unterstützung für das palästinensische Selbstbestimmungsrecht hat ihn dagegen zum Liebling vieler Muslime in den USA gemacht, die die Palästina-Frage als existenzielles Anliegen betrachten.

Doch Carters humanitäre Ambitionen zu preisen oder ihn als Vorreiter der palästinensischen Befreiung zu bezeichnen, hieße, seine Nahostpolitik zu übersehen – ja, die Geschichte ganz und gar zu ignorieren.

Tatsächlich wurden die Aussichten auf ein befreites Palästina durch Carters Camp-David-Abkommen von 1978 zunichte gemacht. Carters Verrat war in der gesamten arabischen Welt und im Iran offensichtlich. Indem er die ägyptische Solidarität mit Palästina aufkündigte, sorgte er effektiv für eine große Niederlage der arabischen Einheit um Palästina.

Heute, da der Staat, der an den Gazastreifen grenzt, pflichtbewusst mit Israel und den USA verbündet zu sein scheint, sehr zum Leidwesen der Scharen von ägyptischen Demonstranten, die die Befreiung Palästinas fordern, scheint Carters Vermächtnis immer deutlicher zu werden.

Das brutale Vermächtnis von Camp David hat weitaus nachhaltigere Folgen – zum Nachteil der Palästinenser – als sein Buch von 2008 über die israelische Apartheid.

Schüren von Extremismus

Ein Blick auf Carters Politik gegenüber Kabul im Kalten Krieg zeigt, dass er alles andere als ein utopisch gesinnter Politiker war.

Unter Carter (und seinem kalten Krieger und nationalen Sicherheitsberater Zbigniew Brzezinski) wurde die Operation Cyclone durchgeführt, ein geheimes CIA-Programm zur Finanzierung und zum Ausbau der rechtsgerichteten, ultrareligiösen Mudschaheddin-Kräfte in Afghanistan.

Die Carter-Regierung war die erste, die über ihre pakistanischen und saudischen Vertreter die Dschihad-Ideologie schürte.

Für die Carter-Regierung war das Ziel, der UdSSR ihr eigenes „Vietnam“ zu bescheren (d. h. einen nicht zu gewinnenden Krieg, der die Moral und die Wirtschaft des Landes schwächen würde), von größter Bedeutung. Die damalige sozialistische afghanische Regierung, die ein Programm zur Landreform und zur Förderung der Frauen durchgeführt hatte, war frei von sowjetischem Einfluss.

Doch indem die UdSSR extremistische Bewegungen in Afghanistan mit Waffen, Geld und Ausbildung versorgte, sah sie sich veranlasst, ihr sozialistisches Nachbarland vor einer rechtsgerichteten Machtübernahme zu verteidigen.

Bemerkenswerterweise waren es Nachkommen der Operation Zyklon, die 2001 die Anschläge vom 11. September 2001 verübten, ein spektakulärer Fall von Rückschlag.

„Warum scherzt man, dass Bush den 11. September 2001 verursacht hat“, witzelte ein Student in einer meiner Vorlesungen. „Das klingt, als hätte Carter 9/11 gemacht!“

Carter mag den Einsturz der Türme nicht geplant haben, nachdem er Jahrzehnte lang die rechtsgerichteten afghanischen Gotteskrieger unterstützt hatte. Dennoch war seine Regierung die erste, die über ihre pakistanischen und saudischen Vertreter die Ideologie des Dschihad schürte.

Jimmy Carter: Der US-Präsident, der den modernen Nahen Osten geprägt hat, stirbt im Alter von 100 Jahren

Der von den USA geführte „Krieg gegen den Terror“, der auf den 11. September 2001 folgte, sah militärische Übergriffe auf der ganzen Welt, ein gezieltes Tötungsprogramm der Obama-Ära, das alle erwachsenen muslimischen Männer als feindliche Kämpfer (und nicht als Zivilisten) einstufte, die Schaffung eines globalen Archipels von geheimen Gefängnissen und Verhörzentren („black site“) und die Benennung einer karikaturhaft benannten „Achse des Bösen“, zu der auch Nordkorea und der Iran gehörten. Es bedeutete auch den Tod von fast einer Million Menschen im Krieg und die Vertreibung von 38 Millionen Menschen.

Hier in den USA bedeuteten die Folgen von 9/11, dass muslimische Amerikaner mit Hassverbrechen, unbefristeter Inhaftierung und Abschiebung konfrontiert werden würden. Das Wort „Islamophobie“ wurde zum allgemeinen Sprachgebrauch, um diese Zustände zu beschreiben.

Der „extremistische“ Islam wurde für die Anschläge auf das World Trade Center verantwortlich gemacht. Dass dieser Extremismus seine Wurzeln in Carters Programmen aus der Zeit des Kalten Krieges wie der Operation Cyclone hatte, wird durch die zuverlässigste aller amerikanischen Gewohnheiten verdeckt: Vergesslichkeit.

Nach dem 11. September 2001 kam die Erwähnung von Osama bin Ladens Verbindungen zu den von den USA unterstützten afghanischen Dschihadisten oder zum Al-Kifah-Zentrum in Brooklyn, wo die Mittelbeschaffung und Rekrutierung für den afghanischen Dschihad eine entscheidende Komponente der Operation Cyclone war, einer Terrorismus-Apologetik gleich.

Diese Geschichte zeigt, dass Carter kein Gegner von George W. Bush war. Vielmehr teilten die beiden ein präsidiales Ziel: den Nahen Osten für die außenpolitischen Ambitionen der USA zu instrumentalisieren.

Ein amerikanischer Präsident

Die „Carter-Doktrin“ erlaubte es den USA, wenn nötig Gewalt anzuwenden, um die amerikanischen Ölinteressen im Nahen Osten zu schützen. Wenn Donald Trump donnern würde: „Wir behalten das Öl!“ (in Syrien), und die Amerikaner sich zu Recht über die Folgen einer solch forschen und offenkundig kolonialen Äußerung aufregen, sollten sie sich daran erinnern, dass es der Erdnussfarmer war, der diese Politik formalisierte.

Die Politikforscherin Phyllis Bennis berichtet, dass Carter das Öl in Westasien als „unser Öl“ bezeichnete, ein Grundprinzip der amerikanischen Außenwirtschaftspolitik, nämlich den Zugang der USA zum Öl des Nahen Ostens um jeden Preis zu erhalten.

Dass er sich in seinen späteren Jahren zur Notlage der besetzten Palästinenser geäußert hat, steht in krassem Gegensatz zu seinem Vermächtnis

Carter war auch kein Freund demokratischer Bestrebungen im Nahen Osten.

1977 speiste Jimmy Carter in Teheran auf Einladung des Schahs, 24 Jahre nachdem die USA die demokratisch gewählte Regierung von Mohammed Mossadegh durch einen von der CIA unterstützten Staatsstreich abgesetzt hatten.

Die USA setzten die Monarchie des Schahs wieder ein, der die Ölfelder, die Mossadegh gerade verstaatlicht hatte, treu der US-Kontrolle übergab. Der Schah sorgte für die höchste Hinrichtungsrate seiner Zeit, unterdrückte jede Form von Dissens und setzte seine von der CIA ausgebildete SAVAK-Polizei gegen Andersdenkende ein.

Im Palast stieß Carter mit dem Schah an und lobte den Iran als das stabilste Land in der Region. Draußen protestierten iranische Demonstranten gegen den US-Präsidenten und Amerikas Bündnis mit ihrer repressiven Regierung.

Wie der Krieg gegen Gaza den israelischen und westlichen Faschismus entlarvte

Zwei Jahre später wurde der Schah durch die Islamische Revolution gestürzt, und die Amerikaner wurden über ein Jahr lang als Geiseln in der Botschaft festgehalten. Seit dem Sturz des Schahs haben die USA den Iran für seine Widerspenstigkeit bestraft, indem sie eine erdrückende Wirtschaftsblockade verhängten und sogar einen wichtigen Militärführer ermordeten (der übrigens einen wichtigen Kampf gegen ISIS geleitet hatte).

Das ist Jimmy Carter: keine utopische Taube, sondern ein kluger Lenker des US-Imperiums und ein Durchsetzer der Politik des Kalten Krieges.

Dass er sich in seinen späteren Jahren über die israelische Apartheid und die Not der besetzten und vertriebenen Palästinenser geäußert hat, steht in lebhaftem Kontrast zu seinem Vermächtnis, das (im amerikanischen Sprachgebrauch) tatsächlich „präsidial“ ist.

Der vielleicht größte Erfolg Carters war seine Fähigkeit, die Aufgabe zu erfüllen, die allen US-Präsidenten zukommt: die Expansion eines Imperiums zum Zwecke der Bereicherung einer herrschenden Elite. Carter tat dies, während er sich den Ruf eines Mannes erwarb, der zu menschlich war, um die brutalen Notwendigkeiten der Aufgabenbeschreibung zu erfüllen.

Nach seinem Tod, nachdem wir ein ganzes Jahr lang Zeuge eines live übertragenen Völkermords geworden sind, steht das Urteil fest: Entgegen allen anderslautenden Behauptungen war Carter ein typisch amerikanischer Präsident.

Nazia Kazi ist außerordentliche Professorin für Anthropologie an der Stockton University, wo sie auch im Vorstand der Union und als Fakultätsberaterin der muslimischen Studentenvereinigung tätig ist. Sie ist außerdem Fakultätsmitglied des Rutgers Center for Security, Race and Rights. Ihr erstes Buch, „Islamophobia, Race, and Global Politics“, ist jetzt in einer aktualisierten zweiten Auflage bei Rowman & Littlefield erhältlich. In Stockton unterrichtet sie Kurse über Migration, Rassismus und den Krieg gegen den Terror. Sie arbeitet an ihrem zweiten Buch, in dem sie die Rolle des US-Sicherheitsstaates bei fortschrittlichen Bewegungen in Ländern mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit untersucht.

