Weidel und Wagenknecht treffen in TV-Duell aufeinander

https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_100501944/weidel-und-wagenknecht-treffen-in-tv-duell-bei-welt-aufeinander.html



Die Spitzenpolitikerinnen Alice Weidel (AfD) und Sahra Wagenknecht (BSW) treffen in einem TV-Duell aufeinander. Der Nachrichtensender Welt kündigte der Deutschen Presse-Agentur den Talk mit den beiden Parteichefinnen an. Das einstündige Duell werde am Mittwoch, dem 9. Oktober, um 18 Uhr live ausgestrahlt und um 20.15 Uhr wiederholt. Sender-Chefredakteur Jan Philipp Burgard sagte: „Die beiden treffen erstmals live in einem Duell aufeinander.“