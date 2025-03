https://strategic-culture.su/news/2025/03/10/syria-new-bloodbath-was-created-by-failed-us-policies-what-now-from-trump/



Das neue Blutbad in Syrien wurde durch eine gescheiterte US-Politik verursacht. Was kommt jetzt von Trump?

Martin Jay

10. März 2025

Das Abschlachten von Zivilisten, hauptsächlich Alawiten, die dem ehemaligen syrischen Präsidenten Baschar al-Assad treu ergeben sind, ist ein Weckruf für Amerika.

Das Abschlachten von Zivilisten, hauptsächlich Alawiten, die dem ehemaligen syrischen Präsidenten Baschar al-Assad treu ergeben sind, ist ein Weckruf für Amerika, und alle Augen werden nun auf Trump gerichtet sein, um zu sehen, ob er das abscheuliche Töten durch HTS-Kämpfer – und damit Netanjahu – unterstützt oder ob er die Bedeutung der Zügelung dieser Gruppe und ihres barbarischen Regierungsstils erkennt.

Wenn er und seine Beamten die grausamen Videoclips von ganzen Familien sehen, die abgeschlachtet werden, wird ihm die Ironie seines eigenen Erbes in Syrien und im Irak nicht entgehen, und viele werden sagen, dass die eigentliche Ursache für den Rückschlag hier in der inkonsequenten US-Außenpolitik in der Region liegt. Dieselben ISIS-Kämpfer, die Trump im Januar 2017 bei seinem Amtsantritt mit US-Truppen getötet hat, sind dieselben Leute, die jetzt Syrien regieren und anscheinend Verbündete sind.

Natürlich werden viele voreilig auf die Biden-Regierung zeigen und mit dem Finger auf die Entscheidung in letzter Minute zeigen, der HTS-Gruppe Geld zu geben, um auf Damaskus vorzurücken und Assad zu stürzen. Wurde diese Entscheidung allein von Netanjahu getroffen oder hat er sich mit Biden beraten? Wusste Trump überhaupt etwas davon?

Klarer ist, dass die Geschichte Amerikas, Terrorgruppen zu unterstützen, mit hohen Kosten verbunden ist, denn es besteht kein Zweifel daran, dass die HTS sich nicht in die erforderliche Vision einer „moderaten“ islamischen Regierung „reformieren“ lässt, mit der der Westen Geschäfte machen kann.

Anfang der 90er Jahre lud George H. W. Bush Taliban-Funktionäre zu einem Besuch in die USA ein, um sie kennenzulernen, damit sie einem massiven Gaspipeline-Deal zustimmen würden, der sich über die gesamte Breite des Landes erstrecken und dem dahinterstehenden kalifornischen Energiekonzern Billionen von Dollar einbringen sollte. Sie erschienen natürlich in ihrer traditionellen Kleidung, tranken Tee und plauderten mit Bush und seiner Clique. Der Vertrag wurde nie unterzeichnet, da sie nicht von ihrer erpresserischen Forderung von 100 Millionen Dollar pro Jahr abrücken wollten, nur um die Pipeline zu schützen, sobald sie gebaut war. Zu dieser Zeit steinigten die Taliban Frauen und führten die barbarischsten Praktiken aus. Nichts davon schien einen Einfluss auf den Deal zu haben oder darauf, ob eine US-Regierung mit ihnen auskommen könnte oder nicht.

Aber diese Extremisten hatten etwas. Sie hatten Trümpfe, wie Trump gerne sagt. Im Fall des derzeitigen syrischen Regimes ist jedoch schwer zu erkennen, was sie der Trump-Regierung bieten können, um sich an die Vision einer reformierten Terrorgruppe, die zur Regierung wird, anzupassen. Sie haben Israel auf ihrer Seite, ebenso wie die EU, die nach den Gräueltaten die absurdesten Aussagen machte und die Alawiten größtenteils für den Beginn der Angriffe auf die HTS-Handlanger verantwortlich machte. Und so werden sie, ohne Mineralien oder Öl, in dem größten Teil Syriens, den sie kontrollieren, stark auf die politische Unterstützung sowohl von Netanjahu als auch von EU-Beamten angewiesen sein, da sie in den kommenden Tagen mit Trumps Reaktion rechnen müssen, die wahrscheinlich nicht schmeichelhaft ausfallen wird. Die Missachtung der EU, die wir bei der Ukraine erlebt haben, scheint sich zu wiederholen, da sie bereits angedeutet hat, dass sie längerfristig mit der HTS-Regierung zusammenarbeiten wird, was vielleicht darauf hindeutet, dass das Geld und die Macht der israelischen Lobby tiefer in die Machtstrukturen Brüssels eingedrungen sind, als bisher angenommen.

Für Israel kommt es den Hardlinern und Netanjahu sehr gelegen, dass Joulani und seine Handlanger solche Barbarei verüben. Es verstärkt die Klischees, die es pflegen möchte, um Hass unter unwissenden Amerikanern zu schüren, und verleiht seinem Jubel über das, was es als Sieg über die Achse des Widerstands bis nach Teheran wahrnimmt, zusätzlichen Glanz.

Die große Frage ist nun wirklich die nach der Beziehung zwischen Trump und Netanjahu, mit der Analysten zu kämpfen haben, insbesondere nach den Social-Media-Beiträgen, die Trump nach einigen Tagen im Amt verfasst hat und die darauf hindeuten, dass er mit dem israelischen Regierungschef und seinem Wunsch nach einem Krieg mit dem Iran unzufrieden ist. Muss Netanjahu auf Linie gebracht werden? Trump könnte durchaus der Meinung sein, dass die Kurden im Norden bis an die Zähne bewaffnet werden und ein Bürgerkrieg gegen die HTS zugelassen werden könnte, um Druck auf den israelischen Staatschef auszuüben, dessen Tage im Amt ohnehin gezählt sind. Alternativ könnte er härter gegen die HTS und ihren bärtigen Anführer vorgehen und US-Truppen nach Syrien schicken, um sie dort als Friedenstruppen zu stationieren, um die Wilden zu überwachen – eine ähnliche Mentalität wie im Irak. Für einige mag dies wie der Kampf gegen Feuer mit Benzin erscheinen, da es schließlich ein weiterer Misserfolg der Obama-Regierung war, den Irak zu regieren, was zur Gründung genau der Terrorgruppe führte, die heute in Damaskus an der Macht ist. Das Problem ist natürlich, dass man, wenn man solche Terrorgruppen frontal bekämpft, die Achse des Widerstands stärkt, die der größere Feind ist. Eine schwierige Entscheidung für Trump.

