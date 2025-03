https://english.almayadeen.net/articles/opinion/a-muslims-zionism-and-the-massacre-of-syria-s-minorities



Der muslimische Zionismus und das Massaker an den Minderheiten in Syrien

Robert Inlakesh

Quelle: Al Mayadeen English

11. März 2025

Robert Inlakesh untersucht den Aufstieg des sunnitischen Nationalismus in Syrien, vergleicht ihn mit dem Zionismus und deckt seine Rolle bei der Anheizung sektiererischer Gewalt und der vom Westen unterstützten Destabilisierung auf.

Die schrecklichen Massaker an Zivilisten, die an der syrischen Küste verübt werden, sind in einem Ausmaß, das an den Höhepunkt des IS-Aufstands im Irak erinnert, unfassbar grausam. Dennoch gibt es immer noch unzählige Menschen, die sich als Muslime bezeichnen und versuchen, diese Handlungen zu rechtfertigen. Ihre vorherrschende Ideologie ist nicht die des „sunnitischen Islam“, sondern vielmehr eine nationalistische Identität, die in einer theologischen Rechtfertigung verwurzelt ist, mit anderen Worten, ein muslimischer Zionismus.

Als praktizierender sunnitischer Muslim schreibe ich dies mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass ich entsetzt bin über die Art und Weise, wie mein Glaube als Waffe eingesetzt wurde, um genau die Gräueltaten zu rechtfertigen, gegen die wir laut Allah (SWT) um jeden Preis kämpfen und die wir verhindern müssen.

Die Teilung Syriens

Es ist seit langem das Ziel der zionistischen Entität, Syrien in eine Reihe geschwächter und wehrloser Kleinstaaten zu teilen, mit denen sie sich um Verbindungen bemüht und die auch ihre Existenz als selbsternannter „Jüdischer Staat“ rechtfertigen.

Während die Allianz des zionistischen Regimes mit den von den Kurden angeführten Syrian Democratic Forces (SDF) schon lange bekannt ist, haben die Israelis am 8. Dezember 2024 ihr Gewicht noch stärker in die Waagschale geworfen, um die Gruppe zu unterstützen, die den Nordosten Syriens kontrolliert. Gleichzeitig besetzten die Zionisten die gesamten Golanhöhen und führten ihre bisher größte Luftkampagne durch, um die militärischen Fähigkeiten Syriens zu zerstören.

Jahrelang leistete das zionistische Regime mindestens einem Dutzend syrischer Oppositionsgruppen materielle und finanzielle Unterstützung sowie medizinische Hilfe, darunter auch der Al-Nusra-Front (Al-Qaida in Syrien). Al-Nusra wurde später zu Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), die heute mit eiserner Faust über Damaskus herrscht. Ihr Anführer, Abu Mohammed al-Jolani, der sich heute lieber Ahmed al-Sharaa nennt, war ursprünglich ein Projekt des britischen Geheimdienstes MI6 und ein ehemaliger Kommandeur des IS.

Die Zionisten erkannten, dass die von ihnen unterstützten Gruppen, darunter auch die spätere „HTS“, von ausländischen Geheimdienstagenten angeführt wurden, ihre Basis jedoch aus fanatischen Militanten bestand. Dies leistete den Israelis in zweierlei Hinsicht einen guten Beitrag: Während die Führung der Gruppe manipuliert werden kann, werden die fanatischen Takfiris, die tatsächlich an die Ideologie ihrer Gruppe glauben, dazu gebracht, Gräueltaten gegen Zivilisten zu begehen, was sie in Richtung Föderalisierung treibt.

Obwohl diese Geschichte weitgehend in Vergessenheit geraten ist, unterstützten 2011 bedeutende Teile der syrischen Minderheiten die Bewegung zum Sturz von Präsident Baschar al-Assad. Was jedoch ihre Meinung änderte und sie dazu brachte, sich hinter den ehemaligen syrischen Staatschef zu stellen, war das Verhalten der sektiererischen Todesschwadronen, die schließlich die syrische Opposition anführten.

Nach 2018 jedoch, als die syrische Wirtschaft stark zurückging und der Bürgerkrieg zu einem eingefrorenen Konflikt wurde, schwand die Vision, die viele Syrer für ihre Zukunft angenommen hatten. Die Sanktionen der USA und der EU schnürten das Land ein und stürzten die Menschen in Syrien in die Armut.

Als al-Jolani seinen Angriff auf Aleppo startete, brach der gesamte Staat zusammen, und das ohne größere Kämpfe. Darüber hinaus schien es kurzzeitig so, als würden die HTS-Kämpfer nicht die Art von Massakern verüben, die viele schon lange befürchtet hatten.

Doch nach zwei Monaten hörten die Hinrichtungen aus religiösen Gründen nicht auf, die Israelis standen praktisch vor den Toren von Damaskus und die neue Regierung war immer noch nicht in der Lage, ihre Angelegenheiten in Ordnung zu bringen. Die eigentliche Frage ist hier, ob Jolani Teil einer Verschwörung ist, um Massaker an Zivilisten zu begehen, mit dem Ziel, Syrien zu spalten, oder ob er nur ein nützlicher Idiot ist, der sich wie ein mörderischer Diktator verhält.

Als der Aufstand an der syrischen Küste ausbrach, war die sofortige Reaktion der massive Einsatz paramilitärischer Kräfte und Sicherheitsdienste, während sektiererische Demonstranten nach dem Blut der Alawiten riefen. Die offizielle Rechtfertigung für die darauf folgenden Massaker – auch an Zivilisten, die sogar Gegner der Herrschaft von Bashar al-Assad waren – lautete, dass „Überreste des Regimes“ gejagt werden müssten.

Was folgte, war das größte Geschenk an die Israelis, das man ihnen hätte machen können: sektiererische Gangster drangen in Häuser von Zivilisten ein und ermordeten Männer, Frauen und Kinder. Selbst Babys blieben von der Brutalität des neuen Regimes nicht verschont. Ältere Männer wurden auf der Straße herumgeschubst, gedemütigt und erschossen, Jugendliche auf offener Straße hingerichtet. Als ihre sunnitischen Nachbarn versuchten, einzugreifen, um die Massaker zu stoppen, wurden auch sie ermordet.

Es ist klar, dass diese Aktionen mit völkermörderischer Absicht durchgeführt wurden, und kein vernünftiger Mensch kann das Massaker an unschuldigen Zivilisten leugnen. Persönlich finde ich es so schlimm, dass sunnitisch-syrische Kontakte von mir in Hama und Homs mir erzählt haben, dass sie zu viel Angst haben, ihre Meinung in den sozialen Medien zu äußern, aus Angst, ins Visier genommen zu werden.

Es ist sicherlich die böswillige Absicht der Zionisten, Syrien zu spalten, aber die Schuld kann jetzt nicht den Reaktionen der Minderheiten zugeschrieben werden, die versuchen, ihre eigene Lebensgrundlage zu erhalten, sondern stattdessen der neuen Regierung in Damaskus, die die Gräueltaten begangen hat. Wenn das Land seinen derzeitigen Kurs beibehält, wird es kein Land namens Syrien mehr geben, und das ist die Schuld der sektiererischen Todesschwadronen, die zur Spaltung des Landes beigetragen haben.

Die Israelis grinsen jetzt und warten auf die Gelegenheit, mehr Territorium zu erobern und mithilfe von Kollaborateuren eine Reihe von Regimen zu schaffen, die zu ihren Gunsten arbeiten. In der Zwischenzeit wurde keine einzige Kugel von Jolani’s Männern auf die Besatzungsmacht abgefeuert.

