LIVE: Israelischer Angriff tötet 9 Menschen im Norden des Gazastreifens, während sich die humanitäre Lage verschlechtert

Von Nils Adler

Veröffentlicht am 15. März 2025

Bei einem israelischen Drohnenangriff auf Beit Lahiya im Norden des Gazastreifens wurden mindestens neun Menschen getötet und mehrere verletzt.

Jedes dritte Kind unter zwei Jahren im nördlichen Gazastreifen leidet an akuter Unterernährung, warnt UNICEF.

Die USA haben einen „Brückenplan“ vorgeschlagen, um die Waffenruhe in Gaza bis in den April hinein zu verlängern und Zeit für Verhandlungen über ein dauerhaftes Ende des Krieges Israels zu gewinnen.

Das Gesundheitsministerium von Gaza gibt an, dass im Krieg Israels gegen Gaza mindestens 48.543 Palästinenser getötet und 111.981 verwundet wurden. Das Medienbüro der Regierung von Gaza hat die Zahl der Todesopfer auf über 61.700 aktualisiert und erklärt, dass Tausende von Palästinensern, die unter den Trümmern vermisst werden, vermutlich tot sind. Bei den Angriffen am 7. Oktober 2023 wurden in Israel mindestens 1.139 Menschen getötet und mehr als 200 gefangen genommen.

Die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen steigt

Das Gesundheitsministerium in Gaza hat gerade seinen neuesten Bericht über die Zahl der Menschen veröffentlicht, die durch den Krieg Israels im Gazastreifen getötet und verwundet wurden.

In einer Erklärung hieß es, dass insgesamt 19 Tote – sieben neu Getötete, 12 geborgene Leichen – registriert wurden und 26 Verwundete in den letzten 48 Stunden in Krankenhäusern ankamen.

Damit stieg die bestätigte Zahl der bei israelischen Angriffen seit dem 7. Oktober getöteten Menschen auf mindestens 48.543, wobei 111.981 weitere verletzt wurden, fügte das Ministerium hinzu.

Viele Opfer befinden sich noch unter den Trümmern, während das Medienbüro der Regierung in Gaza die Zahl der Todesopfer auf mehr als 61.000 beziffert und mitteilt, dass Tausende von Menschen, die unter den Trümmern vermisst werden, nun für tot gehalten werden.

Eine Drohnenaufnahme zeigt Häuser, die während des Krieges Israels zerstört wurden, in Beit Hanoon, im Norden des Gazastreifens [Mahmoud Al-Basos/Reuters]

Mehr über den israelischen Angriff auf Beit Lahiya

Wie wir bereits berichtet haben, wurden bei einem israelischen Luftangriff auf Beit Lahiya im Norden des Gazastreifens mindestens neun Palästinenser getötet und weitere verletzt.

Der Angriff richtete sich Berichten zufolge gegen ein Hilfsteam, das von Journalisten und Fotografen begleitet wurde. Laut palästinensischen Medien befanden sich unter den Toten mindestens drei lokale Journalisten.

Das Palästinensische Zentrum für den Schutz von Journalisten gab in einer Erklärung bekannt, dass Israel „drei Journalisten bei einem Luftangriff auf ein Medienteam getötet hat, das Hilfsmaßnahmen im Norden des Gazastreifens dokumentierte“.

„Die Journalisten dokumentierten humanitäre Hilfsmaßnahmen für die Opfer des völkermörderischen Krieges Israels“, heißt es in der Erklärung weiter, so Anadolu.

In einer Erklärung gab das israelische Militär an, es habe „zwei Terroristen … getroffen, die eine Drohne bedienten, die eine Bedrohung für israelische Soldaten in der Gegend von Beit Lahiya darstellte“.

„Später sammelten einige weitere Terroristen die Drohnenausrüstung ein und stiegen in ein Fahrzeug. Das [israelische Militär] griff die Terroristen an“, fügte es hinzu, ohne Beweise für seine Behauptungen vorzulegen.

Kinder mit Nierenversagen in Gaza brauchen dringend eine Behandlung

Im al-Rantisi-Krankenhaus, der einzigen Einrichtung, die in Gaza-Stadt Dialysebehandlungen für Kinder anbietet, tröstet Nehad Mahra ihren Sohn, während er die Behandlung erhält, die er benötigt.

Der elfjährige Naseem Mahra erlitt vor drei Jahren ein Nierenversagen. Er benötigt dreimal pro Woche eine Dialysebehandlung, hat aber viele Sitzungen verpasst, nachdem die meisten Krankenhäuser in Gaza durch israelische Luftangriffe zerstört wurden.

Nehad Mahra war gezwungen, nach einer Einrichtung zur Behandlung ihres Sohnes zu suchen, während sie wiederholt vertrieben wurden.

„Als die Krankenhäuser ihren Betrieb einstellten, waren wir gezwungen, von einem Gebiet in ein anderes zu fliehen, in der Hoffnung, eine Einrichtung zu finden, die Dialyse anbietet. Sein Vater trug ihn während unserer Suche. Als er vom israelischen Militär festgenommen wurde, blieb unser Kind hilflos am Boden liegen. Einige freundliche Menschen brachten ihn zu uns zurück“, berichtete sie Al Jazeera aus dem al-Rantisi-Krankenhaus.

Einst eine voll ausgestattete Abteilung, kann die Einrichtung jetzt nur noch eine Handvoll Kinder behandeln.

Das al-Rantisi-Krankenhaus musste seinen Betrieb einstellen, nachdem es von israelischen Angriffen getroffen wurde. Es hat nun seinen Betrieb in begrenztem Umfang wieder aufgenommen, verfügt aber nur über sechs Geräte, im Vergleich zu 14 vor dem Krieg.

„Als das israelische Militär das Krankenhaus zerstörte, einschließlich der Dialysegeräte, mussten viele der kleinen Patienten in den Süden fliehen“, berichtete Nabil Ayyad, Leiter der Nierenabteilung des Krankenhauses, gegenüber Al Jazeera. ‚Sie zogen in das Al-Aqsa-Krankenhaus‘, sagte er und fügte hinzu, dass die Sitzungen reduziert wurden.

„Das hat sich negativ auf ihr Leben ausgewirkt; viele von ihnen sind daran gestorben.“ Übersetzt mit Deepl.com

