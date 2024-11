https://thecradle.co/articles/ceasefire-101-israel-fails-at-war-goals-hezbollah-succeeds



Waffenstillstand 101: Israel verfehlt Kriegsziele, Hisbollah erfolgreich

Durch seinen unerbittlichen militärischen Angriff auf den Libanon ist es Israel nicht gelungen, im Süden einen Landpuffer zu schaffen und seine Siedler im Norden in ihre Häuser zurückzubringen – während die Hisbollah ihr Ziel erreicht hat, die Landinvasion Israels zu vereiteln und ihre militärischen Fähigkeiten zu erhalten.

Von Ali Rizk

28. NOVEMBER 2024

Die Hisbollah hat sich für Israel erneut als unbezwingbar erwiesen, trotz der schweren Schläge, die der Widerstandsbewegung in der letzten Runde der Feindseligkeiten versetzt wurden. Ein Waffenstillstandsabkommen, das nach über zwei Monaten des umfassenden Konflikts an der libanesisch-israelischen Front in Kraft getreten ist, bleibt weit hinter dem zurück, was Israel in den früheren Phasen dieses Konflikts zu erreichen gehofft hatte, als der Schwung auf seiner Seite zu sein schien.

Die libanesische Bewegung hat es ihrerseits geschafft, den zweifellos schwersten und ausgeklügeltsten Angriff in der Geschichte der Kriegsführung zu überstehen.

Der Waffenstillstandsvertrag besteht aus 13 Bestimmungen, in dessen Mittelpunkt jedoch die Resolution 1701 des UN-Sicherheitsrats steht, die den Krieg Israels gegen den Libanon im Jahr 2006 beendete. Dies allein deutet auf ein Scheitern Israels hin, wenn man es mit seiner Liste der ursprünglichen Forderungen vergleicht.

Israelische Forderungen und UN-Beteiligung

Eine dieser ersten Forderungen wurde letzten Monat während einer UN-Sitzung gestellt, als Tel Aviv die Umsetzung der Resolution 1559 des UN-Sicherheitsrats forderte, die effektiv die Entwaffnung der Hisbollah fordert (der eigentliche Wortlaut der Resolution fordert die Entwaffnung von „Milizen“ – ein impliziter Hinweis auf die Hisbollah).

Der Durchsetzungsmechanismus von 1701, der auf dem neuen Abkommen basiert, scheint sich jedoch etwas von der vor 18 Jahren festgelegten Formulierung zu unterscheiden. Eine der Bestimmungen des neuen Abkommens ist die Einrichtung eines internationalen Ausschusses, der die Durchsetzung überwachen und sicherstellen soll, dass beide Seiten ihren in den Bestimmungen festgelegten Verpflichtungen nachkommen.

Dies bedeutet effektiv eine verstärkte Überwachung der Einhaltung der Verpflichtung beider Parteien zu 1701, da die Aufgabe der Überwachung der Umsetzung dieser Resolution seit 2006 den UN-Friedenstruppen im Südlibanon (UNIFIL) ohne Beteiligung anderer ausländischer Parteien übertragen wurde.

Gemäß der jüngsten Vereinbarung wird ein internationales Komitee unter der Leitung der USA stehen, wobei auch Frankreich eine Schlüsselrolle spielen wird. Wichtig ist jedoch, dass sein Mandat keine tatsächliche Durchsetzungsbefugnis umfasst – diese Rolle bleibt hauptsächlich der libanesischen Armee vorbehalten. US-Präsident Joe Biden versuchte, diesen Punkt in seinen Ausführungen aus dem Weißen Haus zu betonen, in denen er erklärte, dass die Waffenstillstandsvereinbarung erreicht worden sei.

„Es wird keine US-Kampftruppen in der Region geben, aber es wird militärische Unterstützung für die libanesischen Streitkräfte geben, wie wir es in der Vergangenheit getan haben“, sagte Biden und fügte hinzu, dass “in diesem Fall die libanesische Armee und das französische Militär gemeinsam agieren werden.“

Laut dem pensionierten libanesischen Armeegeneral Mounir Shehadeh wird die Anwesenheit eines von den USA geleiteten Ausschusses zu strengeren Durchsetzungsmaßnahmen führen, um jegliche bewaffnete Präsenz der Hisbollah südlich des Litani-Flusses zu beenden, was eine der ursprünglichen Bestimmungen von 1701 ist. Shehadeh erklärt gegenüber The Cradle:

„Ich glaube nicht, dass die libanesische Armee über ihre Geheimdienstabteilung und auf der Grundlage ihrer eigenen Informationen aus eigener Initiative nach dem möglichen Aufenthaltsort von Waffenlagern des Widerstands suchen wird. Aber die libanesische Armee und die UNIFIL werden von diesem von Amerika geführten Ausschuss gezwungen werden, verschiedene Orte zu durchsuchen.“

Eine Karte, die zeigt, wo die israelischen Streitkräfte derzeit im Südlibanon stationiert sind, einen Tag nach Inkrafttreten des Waffenstillstands.

Tel Avivs unerreichte Ziele

Dies ist jedoch weit entfernt von Israels langjährigem Ziel, ausländische Truppen mit einem Mandat in den Libanon zu entsenden, das es ihnen erlaubt, die bewaffnete Präsenz der Hisbollah im Süden mit Gewalt zu beenden.

Jahrelang hat Israel erfolglos versucht, UNIFIL-Truppen mit einer robusteren Durchsetzungsrolle gemäß Kapitel 7 der UN-Charta auszustatten, die sie zur Anwendung von Gewalt zur Umsetzung der Resolution 1701 ermächtigen würde. Auch westliche Verbündete wie die USA haben dieses Ziel nicht erreicht.

Selbst wenn das neue Abkommen die bewaffnete Präsenz der Hisbollah südlich des Litani-Flusses beendet, würde dies nicht unbedingt bedeuten, dass sich das Abschreckungsgleichgewicht gegenüber Israel wesentlich ändern würde. Wie Shehadeh erklärt:

„Es ist klar, dass im Süden des Litani-Flusses Raketen aus den Tälern im östlichen, zentralen und westlichen Streifen abgefeuert wurden. Dies wird sich zwar auf die Operationen des Widerstands auswirken, ihn aber nicht schwächen. Sollte der Widerstand dazu gezwungen sein, wird er diese Waffen meiner Meinung nach vom Süden in den Norden des Litani verlegen.“

Es ist auch so, dass Verstöße von israelischer Seite nun mit der Bildung des internationalen Ausschusses genauer unter die Lupe genommen werden. Israel hat diese Resolution jahrelang fast täglich verletzt, hauptsächlich durch illegale Überflüge in den libanesischen Luftraum.

In der Zwischenzeit scheinen auch andere israelische Ziele nicht verwirklicht worden zu sein. Dazu gehört ein innerlibanesischer Aufstand gegen die Hisbollah, den der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu in einer Ansprache an das libanesische Volk ausdrücklich gefordert hat.

Tel Aviv scheiterte auch daran, die Zehntausenden von Siedlern aus dem Norden, die durch den Raketenbeschuss der Hisbollah „vertrieben“ wurden, mit Gewalt zurückzubringen, obwohl es im September öffentlich erklärt hatte, dass dies ein neues Ziel in seinen Kriegszielen sei.

Am wichtigsten ist vielleicht, dass es Israel nicht gelungen ist, die Kampfkraft der Hisbollah ernsthaft zu schwächen. Am vergangenen Sonntag – nur wenige Tage vor dem Waffenstillstand – startete der libanesische Widerstand einen seiner schwersten und stärksten Raketenangriffe auf Israel seit Ausbruch der jüngsten Feindseligkeiten.

Nach Angaben der Hisbollah wurden mehrere Militärstandorte in Tel Aviv sowie der noch weiter südlich gelegene Marinestützpunkt Aschdod angegriffen. Videoaufnahmen und Daten von israelischer Seite zeigten außerdem beispiellose Schäden an Gebäuden und Fahrzeugen in wichtigen Städten im Norden und in der Mitte des Landes, wie Petah Tikva, Haifa, Naharija und Tel Aviv – den wichtigsten Industrie-, Handels-, Finanz- und Technologiezentren des Landes.

Das israelische Militär und die Medien bestätigten, dass in den Vororten von Tel Aviv die Luftschutzsirenen ausgelöst wurden und dass an diesem Tag etwa vier Millionen Menschen – fast die Hälfte der Gesamtbevölkerung Israels – in Schutzräume flüchten mussten. Zur gleichen Zeit lieferten sich Hisbollah-Soldaten im Süden des Libanon einen erbitterten Kampf gegen die einfallenden israelischen Bodentruppen und verhinderten, dass diese tief in libanesisches Gebiet eindrangen oder bedeutende Gebiete besetzten.

Der Widerstand lebt, um an einem anderen Tag zu kämpfen

Diese Realitäten stellen ein bedeutendes Versagen Israels und eine wichtige Leistung der Hisbollah dar, gerade weil letztere beispiellose schwere Verluste erlitten hat: die Ermordung ihres ehemaligen Generalsekretärs Hassan Nasrallah und mehrerer hochrangiger Militärkommandeure sowie die Pager-Detonationsoperation, bei der Tausende von Widerstandskämpfern außer Gefecht gesetzt wurden.

Dass die libanesische Bewegung einen Sicherheits- und Geheimdienstkrieg überlebt hat, wie ihn die Welt noch nie gesehen hat, sollte angesichts ihrer schieren Größe nicht allzu überraschend sein.

Wie Beobachter festgestellt haben, hat die Hisbollah im Libanon tiefe institutionelle und bürokratische Wurzeln, die gezielte Angriffe und Sicherheitsoperationen – trotz ihres hohen Entwicklungsstands – unzureichend machen, um den Widerstand in die Knie zu zwingen. Wie Nasrallah oft wiederholte und wie es seitdem in den Straßen von Beirut nach seinem Märtyrertod gesungen wird: „Niemals werden wir eine Demütigung akzeptieren.“

