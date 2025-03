https://www.commondreams.org/news/israels-war-crimes-in-gaza



Teams aus Gaza untersuchen, nachdem israelische Streitkräfte am 17. April 2024 das al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt zerstört haben.

(Foto: Dawoud Abo Alkas/Anadolu via Getty Images)

Die Übernahme von Krankenhäusern im Gazastreifen durch Israel kommt einem „Kriegsverbrechen“ gleich, sagt Human Rights Watch

„Die Verweigerung von Wasser und Strom durch das israelische Militär ließ kranke und verwundete Menschen sterben, während Soldaten Patienten und medizinisches Personal misshandelten und gewaltsam vertrieben und Krankenhäuser beschädigten und zerstörten.“

Jessica Corbett

20. März 2025

Während die Streitkräfte Israels am Donnerstag einen verheerenden Angriff auf den Gazastreifen fortführten, sagte eine in den USA ansässige Menschenrechtsgruppe, dass die israelische Armee (IDF) in den letzten 18 Monaten „durch die Besetzung von Krankenhäusern den Tod und unnötiges Leid palästinensischer Patienten verursacht hat“, was „Kriegsverbrechen gleichkommt“.

„Das humanitäre Völkerrecht sieht vor, dass Krankenhäuser und ihr Personal nicht vorsätzlich angegriffen werden dürfen“, heißt es in dem neuen Bericht von Human Rights Watch (HRW). “Die Konfliktparteien müssen Krankenhäuser jederzeit respektieren und schützen und alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um die Schäden für Patienten, Personal und Einrichtungen während der Feindseligkeiten so gering wie möglich zu halten.“

Wie frühere Veröffentlichungen, die die systematische Zerstörung des Gesundheitssystems im Gazastreifen durch die israelischen Verteidigungskräfte aufdecken, legt auch der HRW-Bericht dar, wie israelische Streitkräfte, die Krankenhäuser besetzt hielten, ihre rechtlichen Verpflichtungen vernachlässigten und stattdessen „die Behandlung“ verletzter und kranker Palästinenser „stark beeinträchtigten“, indem sie unter anderem die Bitten der Ärzte um die Einfuhr von Vorräten ablehnten und den Zugang zu Einrichtungen und Krankenwagen blockierten, was „zum Tod von verwundeten und chronisch kranken Patienten führte“.

HRW befragte Patienten und Mitarbeiter des Gesundheitswesens, die bei der israelischen Übernahme des medizinischen Komplexes al-Shifa in Gaza-Stadt, des Kamal-Adwan-Krankenhauses in Beit Lahia und der Nasser-Einrichtung in Khan Younis anwesend waren. Zeugenaussagen zufolge verweigerte die israelische Armee den Patienten Strom, Wasser, Lebensmittel und Medikamente, schoss auf Zivilisten, misshandelte Mitarbeiter des Gesundheitswesens und zerstörte absichtlich medizinische Einrichtungen und Ausrüstung. Unrechtmäßige Zwangsräumungen gefährdeten die Patienten erheblich und führten dazu, dass dringend benötigte Krankenhäuser nicht mehr funktionsfähig waren.

Im Abschnitt über die israelischen Aktivitäten in al-Shifa im November 2023 berichtete HRW, dass „Ridana Zukhra, 25, sagte, sie habe al-Shifa mit ihren Kindern, ihrem Bruder und ihrem Cousin verlassen, als die israelischen Streitkräfte die Menschen zur Evakuierung aufforderten. Obwohl sie weiße Fahnen schwenkten, feuerte ein Panzer auf die Gruppe und verletzte ihre Tochter Ghazal, 5, schwer, deren Bein amputiert werden musste.“

Der Bericht enthält auch Berichte aus dem Krankenhaus fünf Monate später:

Dr. Badr B., 28, der zu seinem Schutz darum bat, seinen richtigen Namen nicht zu nennen, sagte, dass der Strom im Krankenhaus am 18. März gegen 2:00 Uhr morgens abgeschaltet wurde. Israelische Streitkräfte hätten eine Nachricht verbreitet, dass niemand das Krankenhaus verlassen dürfe, und in der Nähe des Eingangs vier Mitarbeiter des Gesundheitswesens angeschossen und verwundet. Ein Arzt berichtete der BBC, dass zwei Patienten, die an lebenserhaltenden Geräten angeschlossen waren, aufgrund des Stromausfalls starben.

Israelische Streitkräfte hätten den Komplex mit „Militärfahrzeugen, Scharfschützen, Quadrocoptern [Drohnen], Soldaten, einfach allem“ eingenommen, so Dr. B. Die israelischen Streitkräfte befahlen den 72 im Krankenhaus verbliebenen Mitarbeitern des Gesundheitswesens, etwa 180 Patienten aus dem dritten und vierten Stock der Intensivstation im Gebäude für spezialisierte Operationen ins Erdgeschoss zu bringen, und drohten, innerhalb von zwei Stunden „auf diese Stockwerke zu schießen“. Dr. B. sagte, dass sie „mit dem Schießen begannen, als wir die letzte Gruppe evakuierten, drei [Patienten] auf Krücken und der Rest in Rollstühlen.“ Das Personal brachte die Patienten dann in das Empfangsgebäude des Krankenhauses.

HRW berichtete auch über den Angriff Israels im Dezember 2023 auf Kamal Adwan und den Überfall im Februar 2024 auf Nasser, „als dort 850 Patienten und bis zu 10.000 Vertriebene Schutz suchten“.

In der Veröffentlichung heißt es:

Duaa D., die darum bat, ihren richtigen Namen zu ihrem Schutz nicht zu verwenden, sagte, ihr Sohn Mohammed, 20, sei zu dieser Zeit Nierenpatient im Nasser-Krankenhaus gewesen, wo es weder frische Lebensmittel, sauberes Wasser noch Medikamente für Mohammeds Bluthochdruck gab. Ihre beiden jüngeren Kinder, die in einem Zelt im Hof des Krankenhauses Schutz suchten, konnten vor Angst nicht schlafen. Mohammed sagte, er könne kaum laufen und habe durch Erbrechen und Durchfall fast die Hälfte seines Körpergewichts verloren. Das Wasser sei verunreinigt und er könne aufgrund seiner chronischen Krankheiten die Konserven nicht verdauen.

Am 13. Februar sah Duaa Jamal Abu al-Ola, 25, der im Krankenhaus Zuflucht gesucht hatte, in einem weißen Schutzanzug mit gefesselten Händen. NBC und andere Medien berichteten, dass israelische Streitkräfte ihn festgenommen und geschlagen und ihm befohlen hatten, das Krankenhaus zu evakuieren, und ihm gedroht hatten, ihn und andere zu töten, wenn er nicht zurückkäme. Duaa sagte, dass al-Ola die Warnung weitergegeben und das Krankenhaus verlassen habe, aber kurz darauf zurückgetragen und „mit einer Blutfontäne erschossen“ worden sei. Zeugen berichteten den Nachrichtenmedien, dass israelische Streitkräfte ihn in der Nähe des Eingangs des Krankenhauses erschossen hätten.

Duaa berichtete HRW, dass sie eine große Anzahl von Leichen auf dem Boden gesehen habe und sich an einen „unerträglichen“ Geruch erinnere. „Wir sahen Katzen und Hunde, die Leichen fraßen“, sagte sie. „Einmal brachte ein Hund eine menschliche Hand und gab sie seinen Welpen.“

Bill Van Esveld, stellvertretender Direktor für Kinderrechte bei HRW, forderte Rechenschaftspflicht für die gut dokumentierten Kriegsverbrechen der israelischen Truppen.

„Israelische Streitkräfte haben wiederholt tödliche Grausamkeit gegen palästinensische Patienten in von ihnen besetzten Krankenhäusern demonstriert“, sagte Van Esveld. ‚Durch die Verweigerung von Wasser und Strom durch das israelische Militär wurden kranke und verwundete Menschen dem Tod überlassen, während Soldaten Patienten und medizinisches Personal misshandelten und gewaltsam vertrieben und Krankenhäuser beschädigten und zerstörten.“

„Die Besetzung der Krankenhäuser im Gazastreifen durch das israelische Militär hat Orte der Heilung und Genesung in Zentren des Todes und der Misshandlung verwandelt‘, fügte er hinzu. „Die Verantwortlichen für diese schrecklichen Misshandlungen, darunter auch hochrangige Beamte, sollten zur Rechenschaft gezogen werden.“

Der Bericht wurde nur wenige Tage nach der vollständigen Aufgabe einer Waffenruhe durch Israel veröffentlicht, die im Januar in Kraft getreten war. Der Sprecher des Gesundheitsministeriums von Gaza, Khalil Al-Dakran, teilte der Anadolu Agency am Donnerstag mit, dass „seit Dienstag die Leichen von 710 Menschen in Krankenhäuser gebracht wurden, zusätzlich zu über 900 weiteren Verletzten“.

Al-Dakran sagte, dass 70 % der Verletzten Frauen und Kinder waren und „viele der Verletzten aufgrund des Mangels an dringender medizinischer Versorgung inmitten einer israelischen Blockade des Gazastreifens starben, die zu einem gravierenden Mangel an lebenswichtiger Ausrüstung und Medikamenten führt“.

Seit dem von der Hamas geführten Angriff auf Israel im Oktober 2023 hat die israelische Armee mindestens Zehntausende Palästinenser abgeschlachtet, was zu einem laufenden Völkermordverfahren vor dem Internationalen Gerichtshof geführt hat. Der Internationale Strafgerichtshof hat auch Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und seinen ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant ausgestellt.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …