Der Krieg der Armen: Wie Klasse, Macht und Korruption den Krieg in der Ukraine prägen

„Das ist eine Frage des Gesetzes und der Gerechtigkeit. Wenn Sie nach ukrainischem Recht mobilisierungsfähig sind, müssen Sie in der Ukraine sein. Und von dort aus werden Sie entweder kämpfen oder arbeiten“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj während des Weltwirtschaftsforums in Davos im Januar 2024. Diese Botschaft richtete sich vor allem an Männer, denn für sie ist der Militärdienst im Kriegszustand verpflichtend, während er für Frauen freiwillig bleibt.

