Das Spiel Frankreich-Israel war von Handgreiflichkeiten, Buhrufen und einer Rekord-Niedrigbesucherzahl geprägt.

In den sozialen Medien verbreitete Videos zeigten israelische Fans, einige mit verdeckten Gesichtern und israelischen Flaggen auf dem Rücken, die französische Fans angriffen.

Die israelische Mannschaft begrüßt ihre Anhänger nach einem Fußballspiel gegen Frankreich im Stade de France in Saint-Denis, am nördlichen Stadtrand von Paris, am 14. November (Franck Fife/AFP)

Von Sania Mahyou in Paris und Rayhan Uddin in London

Veröffentlicht am: 15. November 2024

Bei einem schlecht besuchten Spiel der UEFA Nations League am Donnerstagabend zwischen Frankreich und Israel kam es zu einem Protest vor Spielbeginn und kleineren Rangeleien zwischen den Fans.

Nur 16.611 Fans waren im Stadion mit einer Kapazität von 80.000 Plätzen anwesend, was hauptsächlich auf Sicherheitsbedenken und einen Aufruf zum Boykott zurückzuführen war. Dies war die niedrigste Zuschauerzahl, die jemals bei einem Spiel der französischen Nationalmannschaft im Stade de France in Paris verzeichnet wurde.

Das Spiel endete mit einem torlosen Unentschieden und war von einigen Zwischenfällen im Stadion geprägt.

Während der israelischen Nationalhymne vor dem Spiel waren von einigen Fans Buhrufe zu hören, und etwa zehn Minuten nach Beginn der ersten Halbzeit kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Dutzenden von Zuschauern.

In den sozialen Medien verbreitete Videos zeigten israelische Fans, einige mit verdeckten Gesichtern und mit israelischen Flaggen auf dem Rücken, die französische Fans angriffen.

Die Ordner konnten die Lage nach wenigen Minuten beruhigen und eine Sicherheitsabsperrung errichten.

Rund um das Stade de France kam es zu etwa 40 Festnahmen, von denen 24 in Polizeigewahrsam mündeten, jedoch „aus nicht schwerwiegenden Gründen“, wie die Polizei mitteilte.

Während des Spiels skandierten israelische Fans „Befreit die Geiseln“ und „Hamas, Hamas, wir scheißen auf euch“.

Eine Handvoll französischer Fans entfalteten palästinensische Flaggen während des Spiels, obwohl dies verboten war, bevor sie von Sicherheitsbeamten beschlagnahmt wurden.

Rund 4.000 Sicherheitskräfte wurden im und um das Stadion eingesetzt, nachdem es letzte Woche in Amsterdam bei einem Spiel zwischen Maccabi Tel Aviv und Ajax zu Gewalt gekommen war.

Präsident Emmanuel Macron, Premierminister Michel Barnier und die ehemaligen Präsidenten François Hollande und Nicolas Sarkozy wohnten dem Spiel bei.

Auch der israelische Botschafter in Paris, Joshua Zarka, war beim Spiel anwesend, während Ronen Bar, der Leiter des israelischen Sicherheitsdienstes Shin Bet, in Frankreich war, um die Sicherheit der israelischen Spieler und Fans zu überwachen.

Macron telefonierte vor dem Spiel mit dem israelischen Präsidenten Isaac Herzog und Premierminister Benjamin Netanjahu, um die ergriffenen Sicherheitsmaßnahmen zu besprechen.

„Wir werden dem Antisemitismus nirgendwo nachgeben und Gewalt, auch in der Französischen Republik, wird niemals die Oberhand gewinnen, ebenso wenig wie Einschüchterung“, erklärte der französische Präsident einige Stunden vor dem Spiel auf BFMTV.

„Das Spiel der Schande“

Vor dem Spiel demonstrierten Hunderte von palästinensischen Befürwortern friedlich in Seine-Saint-Denis, zwei Kilometer vom Stade de France entfernt.

„In der U-Bahn habe ich Leute gesehen, die trotz der Genehmigung der Demonstration angehalten und kontrolliert wurden, nur weil sie ein Palästinensertuch trugen“, sagte Olivia Zemor, Leiterin von EuroPalestine, während der Protestaktion gegenüber Middle East Eye.

„Es ist unfassbar, dass zu einer Zeit, in der Israel seine Aggression gegen Gaza verstärkt, nicht nur dieses Spiel stattfindet, sondern auch der Präsident der Republik anwesend ist.“

– Eric Coquerel, Abgeordneter von France Unbowed

Zemor sagte, die Demonstranten hätten aufgrund der geringen Zuschauerzahl bei dem Spiel, das wegen Israels Krieg gegen Gaza und den Libanon von verschiedenen Organisationen und linken Politikern zum Boykott aufgerufen wurde, „bereits gewonnen“.

„Wir haben verstanden, dass wir immer mehr zu einer israelischen Kolonie werden, aber die Menschen werden das nicht mehr lange ertragen“, fügte Zemor hinzu.

Eric Coquerel, ein linker Abgeordneter von France Insoumise, war unter den Anwesenden bei der Protestkundgebung.

Er sagte gegenüber MEE, dass „das Spiel hätte abgesagt werden müssen, und zumindest hätte es woanders stattfinden sollen, in einem leeren Stadion und ohne Anwesenheit französischer Offizieller.“

Am Freitag hatte Innenminister Bruno Retailleau die Option einer Verlegung abgelehnt und betont, dass Frankreich ‚nicht nachgeben wird, denn das würde bedeuten, angesichts von Gewaltdrohungen und Antisemitismus aufzugeben‘.

„Es ist unfassbar, dass zu einer Zeit, in der Israel seine Aggression gegen Gaza verstärkt, die Kolonisierung ausweitet, den Libanon bombardiert und französische Interessen in Jerusalem durch die Verhaftung von Offizieren ins Visier nimmt, dieses Spiel nicht nur stattfindet, sondern der Präsident der Republik anwesend ist, obwohl es sich um ein zweitklassiges Spiel handelt“, sagte Coquerel gegenüber MEE.

Letzte Woche wurden zwei französische Sicherheitsbeamte mit Diplomatenstatus kurzzeitig von den israelischen Behörden festgehalten, als der französische Außenminister Jean-Noel Barrot die von Frankreich verwaltete Kirche des Pater Noster auf dem Ölberg im besetzten Ostjerusalem besuchen wollte.

Paris verurteilte den Vorfall aufs Schärfste und bestellte den israelischen Botschafter ein.

Die Beziehungen zwischen Frankreich und Israel haben sich in den letzten Monaten verschlechtert, insbesondere seit Macron ein Ende der Lieferung von Angriffswaffen an Israel gefordert hat.

Die Regierung hat außerdem kürzlich versucht, israelischen Waffenfirmen die Teilnahme an einer Messe in Paris zu verbieten – obwohl die Entscheidung von einem französischen Gericht rückgängig gemacht wurde.

Hassan, ein 19-jähriger Student, der sich den Demonstranten anschloss, bezeichnete das Spiel als „das Spiel der Schande“.

„Es wird von der französischen Regierung genutzt, um die Beziehungen zu Israel zu stärken“, sagte er gegenüber MEE.

Gabriel, ein Mitglied des Tsedek Decolonial Jewish Collective, der ebenfalls an der Protestkundgebung teilnahm, warf dem französischen Präsidenten vor, die Juden Frankreichs mit der israelischen Regierung zu verwechseln.

„Wenn Macron sagt, dass er [an dem Spiel] teilnimmt, um die jüdische Gemeinde von Amsterdam zu unterstützen, ist das eine sehr ungeschickte Unterstützung, weil er uns damit wieder einmal mit der Politik des völkermörderischen israelischen Staates in Verbindung bringt, und das ist auch ein Vektor des Antisemitismus“, sagte er gegenüber MEE.

„Grünes Licht für Massaker“

Vergangene Woche kam es in Amsterdam im Vorfeld der 5:0-Niederlage von Maccabi Tel Aviv gegen Ajax zu Gewalt.

Niederländischen Einheimischen und der Polizei zufolge hatten Maccabi-Fans palästinensische Flaggen auf Privatgrundstücken heruntergerissen, Einheimische bedroht und Wurfgeschosse auf Passanten geworfen.

„Dieses Spiel und die Teilnahme von Macron, Hollande und Sarkozy sind Teil der Komplizenschaft Frankreichs beim anhaltenden Völkermord“

– Salah Hamouri, französisch-palästinensischer Anwalt

Sie wurden auch dabei gefilmt, wie sie rassistische Gesänge gegen Araber sangen, was zu einer Reaktion der Einheimischen, darunter auch Mitglieder der marokkanischen Gemeinschaft, führte, bei der Dutzende Maccabi-Fans verletzt wurden, darunter mindestens ein Fan, der in einen Kanal gezwungen wurde.

Bei der Demonstration in Paris warf Salah Hamouri, ein französisch-palästinensischer Anwalt, der 2022 nach vielen Jahren im Gefängnis von Israel aus Jerusalem abgeschoben wurde, dem französischen Präsidenten vor, mit seiner Teilnahme am Spiel eine politische Botschaft der Unterstützung für Israel zu senden.

„Dieses Spiel und die Teilnahme von Macron, Hollande und Sarkozy sind Teil der Komplizenschaft Frankreichs beim anhaltenden Völkermord. Es ist ein diplomatisches grünes Licht für alle Handlungen der israelischen Besatzer in Palästina und im Libanon und für die Fortsetzung ihrer Massaker in Palästina und im Libanon“, sagte er gegenüber MEE.

„Die geringe Zuschauerzahl im Stadion zeigt, dass die öffentliche Meinung in Frankreich für die palästinensische Sache ist und dass das Volk das Volk unterstützt.

Es zeigt, dass die Stimme des palästinensischen Volkes gehört wurde und dass ein Boykott umgesetzt werden muss.“

