Das USAID-Debakel wurde aufgedeckt. Das Geschäft mit der Hilfe muss Trumps Geschäft sein

Martin Jay

5. Februar 2025

Der Schritt von Trump bei USAID ist ein höfliches Signal an Selenskyj. Ihre Zeit ist abgelaufen.

Was ist USAID und warum ist es zu einer kleinen Obsession von Donald Trump und Elon Musk geworden? Der Name täuscht darüber hinweg, dass es sich um eine Hilfsorganisation handelt, die nichts weiter ist. Als JFK sie in den 60er Jahren gründete, war sie wahrscheinlich genau das – ein Instrument der US-Regierung, um lebenswichtige Hilfe in die schwierigsten Gegenden der Welt zu bringen. In jüngster Zeit hat USAID jedoch eine unheilvollere Rolle übernommen. Heutzutage leistet sie den Beitrag eines Geheimdienstes, der sich in die Innenpolitik von Ländern einmischt, deren Führer die USA stürzen wollen, Untergrundkampagnen organisiert und in jüngster Zeit in großem Umfang NGOs und Fake-News-Organisationen finanziert.

USAID ist natürlich politisch. Traditionell scheint sie eher ein Instrument der Demokraten als der Republikaner gewesen zu sein, die all ihre absurden Woke-Werte eingebracht haben, sodass sie jetzt neben LGBT-Programmen auch Geschlechtsumwandlungen in armen Ländern finanziert. USAID ist nach wie vor eine Hilfsorganisation und es stimmt, dass ein Großteil ihrer Arbeit darin besteht, lebenswichtige Hilfe für Länder in Afrika oder für diejenigen zu leisten, die unter den Händen von Führern gelitten haben, die die USA als „Tyrannen“ bezeichnen würden, wie Assad in Syrien. Aber es ist diese doppelzüngige Rolle, eine Hilfsorganisation zu sein und ihre Präsenz und ihr Personal als Werkzeug für ruchlosere Arbeit wie Spionage oder sogar die offene Finanzierung von Hunderten von Fake-News-Organisationen zu nutzen, die wirklich das Problem ist.

Natürlich hat der jüngste Streit, der zur Schließung durch Trump führte, viel mit der Ukraine zu tun. Von ihrem Jahresbudget von 40 Milliarden US-Dollar gab sie 2023 satte 14 Milliarden an die Ukraine für eine ganze Reihe von Aktivitäten, finanzierte aber größtenteils Fake-News-Outfits – einige Medienunternehmen, die bereits existierten, und einige, die im Zuge der Ausgabenorgie gegründet wurden. Trump ist natürlich der Ansicht, dass diese Medien einen entscheidenden Beitrag zur Fortsetzung des Ukraine-Krieges leisten, da ihre Berichterstattung ein positives Bild vom Verlauf des Krieges vermittelt und die Amtszeit des Übergangspräsidenten Selenskyj weiterhin legitimiert. Die Einstellung dieser Propagandasender wird sowohl in der Ukraine als auch im Westen erhebliche Auswirkungen haben. Lange Zeit hat die Ukraine den Medienkrieg weitgehend gewonnen, während ihre Armee auf dem Schlachtfeld eine Niederlage nach der anderen einstecken musste. Dieses Szenario ermöglichte es westlichen Politikern, insbesondere im Vereinigten Königreich, die breite Öffentlichkeit dreist anzulügen, während ihre Beamten sich immer mehr auf Journalisten in London stützten, um die Erzählung am Leben zu erhalten. Woher bezogen die meisten dieser britischen Journalisten ihr Rohmaterial? Natürlich aus den ukrainischen Medien.

Trumps Schritt wird auch einen echten Einfluss auf Selenskyj haben. Er muss jetzt wissen, dass sich alles gegen ihn wendet, und das beste Szenario, auf das er hoffen kann, ist, dass Trump ihm erlaubt, an der Macht zu bleiben, solange er Präsidentschaftswahlen ausruft. Einer der Gründe, warum Trumps 24-Stunden-Versprechen eines Waffenstillstands nicht eingehalten wurde, ist, dass die Russen über ihre Kanäle Trumps Leute darauf hingewiesen haben, dass Putin nichts mit Selenskyj unterzeichnen wird, solange er nicht der legitime Präsident der Ukraine ist. Welchen Sinn hat ein Telefongespräch zwischen den beiden Staats- und Regierungschefs, wenn die Grundlagen nicht gegeben sind?

Der Schritt von Trump bei USAID ist ein höfliches Signal an Selenskyj. Ihre Zeit ist abgelaufen. Verhandeln Sie jetzt und Sie könnten sogar in der Geschichte von Ihrem eigenen Volk gut angesehen werden. Wenn es eine Möglichkeit gibt, dass Selenskyj einem Deal zustimmt, bei dem er Präsident bleiben kann, könnte es durchaus sein, dass keinerlei Gespräche notwendig sind, obwohl es interessant ist, dass Selenskyj bereits ein Interview mit Piers Morgan in London arrangiert hat, um beiläufig in das Interview einzuweben, dass er endlich bereit ist, mit Putin zu sprechen.

All dies steht im Zusammenhang mit dem Schritt von USAID. Die Entscheidung von Trump, den Hebel umzulegen, ist natürlich eine Neujustierung dessen, wer die Hilfsorganisation leiten darf und unter welchem Auftrag. Aber es ist auch ein fast genialer Schachzug von ihm in seinen ersten Tagen im Amt, der den Druck auf Selenskyj erhöht, was mit der Forderung des US-Präsidenten nach Schürfrechten als Garantien für weitere Unterstützung durch die USA zusammenfällt. Der USAID-Skandal wirft jeden Tag ein Licht darauf, wie die Demokraten das 60-Milliarden-Dollar-Budget vom Regimewechsel bis zur Spionage, von der Stärkung der NRO bis hin zu Fake News missbraucht haben – sogar so sehr, dass die BBC entlarvt wurde, weil sie mit ihrer eigenen internationalen Wohltätigkeitsorganisation, die Nutznießerin war, ihre Finger im Spiel hatte. Trump könnte die Finanzierung des Ukraine-Krieges durch die USA nicht unbedingt blockieren, wenn er kein Abkommen mit Putin erzielt. Tatsächlich gibt es eine Reihe von Berichten von Top-Analysten, die bereits spekulieren, dass er den Geldhahn sogar offen lassen könnte. Aber der Punkt ist, dass er Selenskyj zeigen muss, dass er jetzt das Sagen hat und alles darauf hindeuten muss, dass er auf allen Ebenen allmächtig ist, auch in geschäftlichen Angelegenheiten. Die Kunst des Deals.

