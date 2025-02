https://thegrayzone.substack.com/p/digital-censorship-exposed-how-the?utm_source=post-email-title&publication_id=474765&post_id=156580858&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Digitale Zensur aufgedeckt: Wie das Center for Countering Digital Hate propalästinensische Stimmen zum Schweigen bringt

The Grayzone

6. Februar 2025

In einer kürzlich ausgestrahlten Folge von Palestine Declassified diskutierten die Moderatoren Chris Williamson und David Miller zusammen mit dem Redakteur von The Grayzone, Max Blumenthal, über die umstrittene Rolle des Center for Countering Digital Hate (CCDH). Im Mittelpunkt der Diskussion standen die Bemühungen des CCDH, propalästinensische Stimmen in den sozialen Medien zu unterdrücken, insbesondere unter der Leitung von Elon Musk. Die Folge beleuchtete die Verbindungen der Organisation zu zionistischen Interessen und ihre umfassendere Agenda, abweichende Meinungen zur israelischen Politik zum Schweigen zu bringen.

Im ersten Teil kam Latifa Abouchakra zu Wort, die ausführlich über die investigativen Beiträge von The Grayzone berichtete, in denen die CCDH als unehrliche Organisation entlarvt wurde, die sich als Wachhund ausgibt. Der Bericht deckte auf, wie die CCDH trotz ihrer Behauptungen, Hassreden zu bekämpfen, systematisch Inhalte, die die Rechte der Palästinenser unterstützen, ins Visier nimmt und löscht und sich damit effektiv den Propagandabemühungen des zionistischen Regimes anschließt.

Im zweiten Teil wurde das umfangreiche Netzwerk der CCDH untersucht, einschließlich ihrer Verbindungen zur britischen Labour Party, zum Community Security Trust, zur Pears Foundation und zur Anti-Defamation League (ADL) in den Vereinigten Staaten. Diese Verbindungen unterstreichen die Rolle der Organisation als Instrument zur Förderung pro-israelischer Narrative, während sie gleichzeitig legitime Kritik an israelischen Handlungen untergräbt. Die Folge zeigte auf, wie diese Beziehungen es der CCDH ermöglichen, einen erheblichen Einfluss auf digitale Plattformen auszuüben und den öffentlichen Diskurs zugunsten zionistischer Interessen zu gestalten.

Insgesamt bietet die Sendung eine kritische Untersuchung der Aktivitäten des CCDH und deckt dessen Rolle in der umfassenderen Kampagne zur Delegitimierung und Unterdrückung pro-palästinensischer Interessenvertretung auf. Durch die Verbindung zwischen dem CCDH und seinen institutionellen Unterstützern lieferte Palestine Declassified ein überzeugendes Beispiel dafür, wie digitale Zensur als Waffe eingesetzt wird, um politischen Agenden zu dienen, insbesondere solchen, die mit der zionistischen Bewegung in Einklang stehen. Diese Folge ist ein Muss für alle, die sich für die Meinungsfreiheit und den anhaltenden Kampf für die Rechte der Palästinenser einsetzen.

Lesen Sie die Berichterstattung von The Grayzone über die geleakten E-Mails des CCHD:

Durchgesickerte E-Mails enthüllen „Zusammenarbeit“ zwischen israelischer Regierung und dem Center for Countering Digital Hate

The Grayzone

·

Max Blumenthal – 6. Januar 2025

Ganzen Beitrag lesen

Diskussion über diesen Podcast

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …