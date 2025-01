https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/why-trump-pressuring-israel-end-its-war-gaza



Warum setzt Trump Israel unter Druck, den Krieg gegen Gaza zu beenden?

Ali Abunimah

15. Januar 2025

Am Mittwochmorgen herrschte in Palästina weiterhin große Hoffnung, dass ein Abkommen zur Beendigung des israelischen Völkermords in Gaza und zur Befreiung palästinensischer und israelischer Gefangener unmittelbar bevorsteht.

Berichten zufolge arbeiteten die Verhandlungsführer in Doha an den letzten Details einer Vereinbarung, die der Bevölkerung, die mehr als 15 Monate lang unerbittliche israelische Bombardierungen und Hungersnot inmitten unsäglicher Gräueltaten ertragen musste, die mindestens Zehntausende das Leben kostete und das Leben von Millionen Menschen auf den Kopf stellte, eine Atempause verschaffen würde.

Wenn das Abkommen vereinbart und umgesetzt wird, bedeutet dies auch eine große strategische Niederlage für Israel.

Die Grundzüge des Abkommens – wie in den Medien berichtet – sehen einen dreiphasigen Prozess vor, der auf dem von US-Präsident Joe Biden im Mai festgelegten und von der Hamas akzeptierten Rahmen basiert.

Es würde einen sofortigen Waffenstillstand, einen massiven Zufluss humanitärer Hilfe und einen schrittweisen Rückzug Israels aus dem Gazastreifen geben, begleitet von einem mehrwöchigen Gefangenenaustausch.

Eine Schlüsselfrage, die ich am Dienstag mit der Journalistin Rania Khalek in ihrer Sendung „BreakThrough News“ „Dispatches“ besprochen habe, ist, warum derselbe Deal, der letztes Jahr gescheitert ist, nun offenbar kurz vor dem Abschluss steht.

In einer umfassenden Diskussion sprachen wir auch über den Sturz der syrischen Regierung, die Zukunft der „Achse des Widerstands“ und vieles mehr. Sie können sich die gesamte Diskussion im obigen Video ansehen.

Der Widerstand ist immer noch stark

Wie ich Khalek sagte, sind die beiden Schlüsselfaktoren die Stärke des Widerstands und Donald Trump, der in weniger als einer Woche als US-Präsident ins Weiße Haus zurückkehrt.

Entgegen der landläufigen Meinung hat Trump einen außerordentlichen Druck auf Israel ausgeübt, der Tel Aviv schockiert und den die Biden-Regierung absolut nicht auszuüben bereit war.

Nach 15 Monaten greifen palästinensische Widerstandskämpfer immer noch israelische Besatzungstruppen in allen Teilen des Gazastreifens an, in denen sie präsent sind, auch in den weit im Norden gelegenen Gebieten, in die Israel in den ersten Wochen seiner Invasion eingedrungen ist und angeblich die Kontrolle übernommen hat.

Die schweren Verluste und der ständige Verschleiß schwächen seit Monaten die Fähigkeit und Moral der israelischen Armee, den vergeblichen Versuch fortzusetzen, einen Widerstand zu besiegen, der sich durch ein ausgedehntes Tunnelsystem bewegt, das weitgehend intakt bleibt.

Angesichts dessen unterstützt eine klare Mehrheit der Israelis nun ein umfassendes Abkommen zur Beendigung des Krieges und nicht nur eine vorübergehende Waffenruhe, bis die Gefangenen, die die wahllosen Bombenangriffe Israels überlebt haben, nach Hause zurückkehren. Dies ist eine grundlegende Veränderung in der israelischen Öffentlichkeit, deren Rachegelüste gegen die Palästinenser in Gaza für die Widerstandsoperation vom 7. Oktober 2023 unstillbar schienen.

Wo die Macht wirklich liegt

Der andere Schlüsselfaktor ist Trumps Intervention. Letzte Woche schickte der designierte Präsident seinen Nahost-Gesandten, um Israel die Leviten zu lesen.

In einer symbolischen Inszenierung der tatsächlichen Machtverhältnisse zwischen Israel und den Vereinigten Staaten informierte Steve Witkoff am vergangenen Freitag das Büro von Benjamin Netanjahu, dass er am nächsten Tag in Israel eintreffen und ihn treffen wolle.

Netanjahus Berater „erklärten höflich, dass dies mitten am Sabbat sei, der Premierminister ihn aber gerne am Samstagabend treffen würde“, wie die israelische Zeitung Haaretz berichtet.

„Witkoffs unverblümte Reaktion überraschte sie„, fügte Haaretz hinzu. ‚Er erklärte ihnen in salzigem Englisch, dass der Sabbat ihn nicht interessiere. Seine Botschaft war laut und deutlich.“

Netanyahu gehorchte den Anweisungen von Trumps Gesandtem und erschien wie befohlen in dessen Büro ‘zu einem offiziellen Treffen mit Witkoff, der dann nach Katar zurückkehrte, um das Geschäft abzuschließen“.

Das Ergebnis dieses Treffens ist laut Haaretz, dass „Witkoff Israel gezwungen hat, einen Plan zu akzeptieren, den Netanjahu im vergangenen halben Jahr wiederholt abgelehnt hatte“, und dass er der Hamas, die nicht von ihrer Position abgerückt ist, dass die Freilassung israelischer Gefangener von der Freilassung palästinensischer Gefangener, einem Ende des Krieges und einem vollständigen – wenn auch schrittweisen – Rückzug Israels aus dem Gazastreifen abhängig gemacht werden muss, ernsthafte Zugeständnisse gemacht hat.

Dieser eine Akt könnte den Mythos zerstören, dass die Israel-Lobby entscheidenden Einfluss auf die US-Regierung hat.

Eine strategische Niederlage

Wie würde dies eine strategische Niederlage für Israel und in der Tat einen Sieg für den palästinensischen Widerstand angesichts der schrecklichen und noch nicht vollständig bekannten Opfer des andauernden Völkermords Israels darstellen?

Einfach ausgedrückt: Israel wird den von Netanjahu wiederholt versprochenen „totalen Sieg“ völlig verfehlt haben.

„Der Krieg in Gaza könnte morgen enden, wenn die Hamas kapituliert, sich entwaffnet und alle Geiseln zurückbringt“, sagte Netanjahu im Juni vor dem US-Kongress. ‚Wenn sie das nicht tut, wird Israel kämpfen, bis wir die militärischen Fähigkeiten der Hamas und ihre Herrschaft in Gaza zerstört und alle unsere Geiseln nach Hause gebracht haben.“

„Das bedeutet totaler Sieg, und wir werden uns mit nichts Geringerem zufriedengeben‘, fügte der Premierminister hinzu.

Wenn dieses Abkommen zustande kommt, wird Israel keines dieser Ziele erreicht haben: Die Hamas wird nicht zerstört oder entwaffnet worden sein. Sie wird de facto weiterhin die Kontrolle über Gaza haben – unabhängig davon, welche Vorkehrungen für die Zeit nach dem Krieg getroffen werden – und Israel wird es nicht gelungen sein, seinen Willen in einem winzigen belagerten Gebiet durchzusetzen, und das nach fast 500 Tagen völkermörderischer Ausrottung und beispielloser Massenvernichtung.

Israels kaum versteckter Wunsch, die Bevölkerung von Gaza ethnisch zu säubern und sie durch jüdische Siedler zu ersetzen, wird gescheitert sein.

Darüber hinaus wird Israel nicht zu dem Platz in der Welt zurückkehren, den es einst innehatte. Mehr denn je wird es ein verachteter Paria sein, dessen Anführer und Soldaten flüchtige Kriegsverbrecher sind, die nicht frei um die Welt reisen können.

Unerwarteter Druck

„Der Druck, den Trump derzeit ausübt, ist nicht der, den Israel von ihm erwartet hat. Der Druck ist der Kern der Sache“, sagte ein Vertreter Netanjahus kürzlich.

Alle, insbesondere die israelischen Staats- und Regierungschefs, scheinen überrascht zu sein, dass Trump – der in seiner ersten Amtszeit so pro-israelisch war, wie man nur sein konnte – überhaupt Druck auf Netanjahu ausüben würde.

Während des US-Wahlkampfs hatte Trump davon gesprochen, Israel solle „den Job in Gaza zu Ende bringen“ – ein gefundenes Fressen für seine Basis und die israelische Regierung.

Wie der Autor feststellte, war Trumps Veröffentlichung eines Videos in den sozialen Medien Anfang dieses Monats, in dem er Netanjahu scharf kritisierte, ein interessanter Hinweis darauf, dass etwas anderes im Gange war.

In dem Video beschuldigt der Professor der Columbia University, Jeffrey Sachs, Netanjahu, die Vereinigten Staaten in den Irakkrieg hineingezogen zu haben, einen Krieg der USA mit dem Iran anzuzetteln und den israelischen Regierungschef als „tiefgründigen, dunklen Hurensohn“ zu bezeichnen.

Es war ein Zeichen dafür, dass – im Gegensatz zu Biden – Trumps bedingungslose Unterstützung nicht als selbstverständlich angesehen werden konnte.

Aber es gab schon früher Anzeichen dafür: Im Juli, noch vor der US-Wahl, sagte Trump zu Netanjahu, dass er den Krieg in Gaza beenden wolle, bevor er wieder ins Amt zurückkehren würde.

Witkoff, Trumps Gesandter, soll in Bezug auf diese Frist fest und konsequent gewesen sein.

Und in der Schlussphase des Wahlkampfs warb Trump um traditionell überwiegend demokratische Wähler, die von der unerbittlichen Unterstützung der Biden-Harris-Regierung für den Völkermord angewidert waren.

„Die muslimischen und arabischen Wähler in Michigan und im ganzen Land wollen ein Ende der endlosen Kriege und eine Rückkehr zum Frieden im Nahen Osten. Das ist alles, was sie wollen“, sagte Trump auf einer Kundgebung in Michigan, die er schließlich zusammen mit jedem anderen Swing State gewann.

Was sind Trumps Beweggründe?

Wie Khalek und dieser Autor diskutierten, ist es nicht notwendig, Trump als jemanden zu betrachten, der irgendeine Art von Sympathie für den palästinensischen Kampf hat, um zu verstehen, was hinter seiner überraschenden Bereitschaft stehen könnte, jetzt Druck auf Israel auszuüben.

Obwohl Trump oft unberechenbar und launisch ist, ist ein beständiger Aspekt seiner Weltanschauung, dass er die traditionellen „Verbündeten“ Amerikas nicht als etwas anderes als Klientelstaaten betrachtet, die die Großzügigkeit Amerikas ausnutzen.

Er scheint keine sentimentale Bindung zu ihnen zu haben und sieht sie auch nicht als wesentlich für seine „America First“-Agenda an.

Dies war seine Ansicht über die NATO in seiner ersten Amtszeit, als er Deutschland beschuldigte, angeblich das Fundament des transatlantischen Sicherheitsbündnisses, mit den im Land stationierten US-Truppen „ein Vermögen zu verdienen“.

Er forderte Milliarden von angeblichen Verbündeten und Partnern und donnerte: „Warum sollten wir Länder verteidigen und nicht dafür entschädigt werden?“

Diese Position hat er nun noch verstärkt.

Er hat sich sogar gegen Kanada gewandt, den größten Handelspartner der USA, und behauptet, die USA würden ausgebeutet und bräuchten Kanadas Waren nicht.

Er hat sogar gefordert, dass die USA Kanada als ihren 51. Staat aufnehmen sollten.

Angesichts der Verachtung Trumps für Länder, die von den transatlantischen Führungsschichten seit langem als – wenn auch untergeordnete – Partner verehrt werden, stellt sich die Frage, warum er Israel anders behandeln sollte.

Dies gilt insbesondere, da Israel seit langem der größte Empfänger amerikanischer Großzügigkeit ist.

Zumindest scheint Trump die Auffassung zu vertreten, dass Amerika, das die Rechnungen Israels bezahlt, auch die Befehle erteilt.

Obwohl das Abkommen für Gaza noch nicht abgeschlossen ist, unterstreichen die Fortschritte, die in wenigen Tagen durch Trumps Intervention erzielt wurden, dass die Befehlsgewalt Washingtons die wahre Natur der Beziehungen zwischen den USA und Israel ist und immer war.

Diese Entwicklungen zeigen ohne den geringsten Zweifel, dass das Versäumnis der Biden-Regierung, einen Waffenstillstand zu erreichen, immer vorsätzlich war und dass die Regierung der Demokratischen Partei sich bewusst dafür entschieden hat, den Völkermord zu unterstützen und zu fördern.

Dafür wird jemand zur Rechenschaft gezogen werden müssen.

Was Trumps größere Pläne für die Region sind, bleibt abzuwarten.

Wie bereits vielfach erwähnt, ist eine seiner großzügigsten Wahlkampfspenderinnen die fanatisch pro-israelische Milliardärin Miriam Adelson.

Sie hat Berichte dementiert, dass sie ihre Spende in Höhe von 100 Millionen US-Dollar von Trumps Unterstützung für die israelische Annexion des besetzten Westjordanlandes abhängig gemacht habe.

Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass sie und andere Mitglieder von Trumps Basis ihre Positionen in der Nähe und innerhalb der Regierung nutzen werden, um extreme anti-palästinensische Maßnahmen umzusetzen, einschließlich einer noch stärkeren Unterdrückung der palästinensischen Solidaritätsbewegung im Inland, was Trump selbst versprochen hat.

Und niemand sollte überrascht sein, wenn Trump sein Versprechen einlöst.

Aber Trump kehrt als Präsident der Vereinigten Staaten zurück, die im Vergleich zu seiner ersten Amtszeit deutlich schwächer sind, da China, Russland und neue multipolare Formationen wie die BRICS weiter auf dem Vormarsch sind.

Die Vereinigten Staaten sind vielleicht nicht mehr in der Lage, der ganzen Welt ihren Willen aufzuzwingen, aber sie können ihren Willen Israel aufzwingen, ihrer winzigen genozidalen Abhängigkeit in Südwestasien.

Um des palästinensischen Volkes in Gaza willen bleibt zu hoffen, dass der Druck von Trump dem schrecklichen Blutvergießen so schnell wie möglich ein Ende bereitet.

