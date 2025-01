https://www.palestinechronicle.com/october-7-was-most-successful-resistance-operation-abu-hamza/



Der 7. Oktober war die „erfolgreichste“ Widerstandsoperation – Abu Hamza

22. Januar 2025

Der Militärsprecher der Al-Quds-Brigaden, Abu Hamza. (Foto: Videoclip (

Teilen Twittern Pinnen E-Mail

Von Palestina Chronicle Staff

„Alle haben gesehen, wie wir den Panzern des Feindes Auge in Auge gegenüberstanden und unseren rechtmäßigen Anspruch auf das Land demonstriert haben.“

Der Sprecher der Saraya al-Quds Brigaden, dem bewaffneten Arm der Palästinensischen Islamischen Dschihad-Bewegung, Abu Hamza, bezeichnete die Operation al-Aqsa Flood, die am 7. Oktober 2023 durchgeführt wurde, als die „größte und erfolgreichste komplexe qualitative Operation im arabisch-israelischen Konflikt“.

In einer aufgezeichneten Erklärung am Dienstag erklärte Abu Hamza: „Die Al-Aqsa-Flut begann in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht und stellt einen historischen Durchbruch für den palästinensischen Widerstand in unseren besetzten Gebieten dar“, berichtete Al Mayadeen.

Er betonte, dass der „Krieg des israelischen Feindes gegen das palästinensische Volk keine Reaktion auf eine Militäroperation ist, sondern Ausdruck seiner vorsätzlichen Absicht, Krieg zu führen und einen Völkermord an einem unbewaffneten Volk zu begehen“.

„Wir haben uns im Vertrauen auf Gott in diesen Kampf begeben und unsere Häuser, Familien und Besitztümer zurückgelassen, im vollen Bewusstsein der schweren Verantwortung, die auf uns und unserem Volk lastet“, sagte Abu Hamza.

Achse des Widerstands

Er hob die breitere Unterstützung für den Kampf hervor und sagte: “Wir haben uns der Besatzung an der Seite einer treuen Gruppe im Jemen, im Libanon, im Irak und im Iran im Namen von 1,5 Milliarden Muslimen gestellt.“

An den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu gerichtet, versicherte er: „Von Anfang an lautete unser Motto: Egal, wie lange dieser Krieg dauert, wir sind dem gewachsen.“

“Face-to-Face“-Konfrontationen

Zum Kampf des Widerstands in Gaza sagte Abu Hamza: “Jeder hat gesehen, wie wir den feindlichen Panzern von Angesicht zu Angesicht gegenüberstanden und unseren rechtmäßigen Anspruch auf das Land demonstrierten.“

„Vom ersten Panzer an, der in Gaza einfuhr, waren unsere Kämpfer vor Ort und kamen aus Tunneln und Kampfstellungen, um die Invasoren mit Kampfmitteln abzuwehren„, fügte er hinzu.

Der Sprecher der Al-Quds-Brigaden sagte, dass die Widerstandsaktionen bis zu den letzten Augenblicken vor dem Waffenstillstand andauerten, und führte ihren Erfolg auf jahrelange Vorbereitung und Einsatzbereitschaft zurück.

„Der Feind erwartete unsere Kapitulation mit weißen Fahnen, fand aber auf den Schlachtfeldern von Gaza nur schwarze Banner und den Tod vor“, sagte er.

Versagen des israelischen Militärs

Abu Hamza betonte, dass es dem israelischen Militär nicht gelungen sei, den Widerstand zu beseitigen, seine Gefangenen zu befreien oder Ziele zu erreichen, die über Zerstörung und Verwüstung hinausgingen, berichtete Al Mayadeen.

„Eines der herausragendsten Merkmale dieser Schlacht war die legendäre Widerstandsfähigkeit des großartigen palästinensischen Volkes, das ein beispielloses Beispiel für Kampf und Standhaftigkeit setzte“, erklärte er.

An das palästinensische Volk gerichtet, sagte Abu Hamza: „Ihr seid die Säulen dieses Landes und der Grundstein jeder Hoffnung. Ohne eure Standhaftigkeit gäbe es keinen Widerstand und wir hätten diesen Erfolg nicht erzielt.“

Der Sprecher lobte die Erfolge des Gazastreifens trotz der Blockade und forderte die Weltmächte auf, der palästinensischen Sache Vorrang einzuräumen.

Dem Waffenstillstand verpflichtet

Er feierte auch die Jubelszenen in den palästinensischen Städten nach der Freilassung der ersten Gruppe von Häftlingen und bekräftigte die Verpflichtung des Widerstands zum Waffenstillstand, solange Israel sich daran hält, berichtete Al Mayadeen.

Der Sprecher dankte den Vermittlern in Katar und Ägypten für ihre Bemühungen, das Abkommen über den Gefangenenaustausch zu ermöglichen, und lobte auch das libanesische Volk und die Hisbollah-Kämpfer, die an der Seite des Widerstands kämpften, und erinnerte an die Opfer des verstorbenen Hisbollah-Kommandanten Sayyed Hassan Nasrallah und seiner Kameraden.

Abu Hamza würdigte auch das jemenitische Volk und seinen Anführer Sayyed Abdul-Malik al-Houthi für ihre Raketen- und Drohnenangriffe tief in israelisches Gebiet hinein.

Außerdem dankte er dem Iran für seine Unterstützung bei der „Demütigung der Besatzung“ in Operationen wie True Promise 1 und 2 und drückte dem irakischen Volk und seinen Widerstandsbewegungen seine Dankbarkeit aus, berichtete Al Mayadeen.

(Al Mayadeen)

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …