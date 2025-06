Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/israel-news/2025-06-15/ty-article/.premium/trump-blocked-israeli-plan-to-assassinate-irans-supreme-leader-netanyahu-denies/00000197-74cf-d717-a1df-f6df91d80000



Trump blockiert israelischen Plan zur Ermordung des iranischen Obersten Führers; Netanjahu dementiert

Netanjahus oberster nationaler Sicherheitsberater dementierte den Reuters-Bericht unter Berufung auf zwei US-Beamte und erklärte, Israel „suche keine Zustimmung der USA“.

Der iranische Oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei. Bildnachweis: AFP

Haaretz

Reuters

Ben Samuels

15. Juni 2025, 22:26 Uhr IDT

Präsident Donald Trump hat in den letzten Tagen einen israelischen Plan zur Ermordung des iranischen Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei abgelehnt, wie zwei US-Beamte am Sonntag gegenüber Reuters erklärten.

Premierminister Benjamin Netanjahu hat den Bericht inzwischen dementiert, und sein Berater für nationale Sicherheit, Tzachi Hanegbi, bezeichnete ihn als „Fälschung aus dem Land der Fälschungen“.

Die US-Beamten, die unter der Bedingung der Anonymität sprachen, sagten, dass hochrangige US-Beamte in den Tagen seit Israels massivem Angriff auf den Iran, mit dem das Land dessen Atomprogramm stoppen will, in ständigem Kontakt mit israelischen Beamten standen.

Sie sagten, die Israelis hätten berichtet, dass sie die Möglichkeit gehabt hätten, den obersten iranischen Führer zu töten, aber Trump habe den Plan abgelehnt.

Die Beamten wollten nicht sagen, ob Trump selbst die Botschaft übermittelt hat. Trump steht jedoch in regelmäßigem Kontakt mit Premierminister Benjamin Netanjahu.

„Haben die Iraner schon einen Amerikaner getötet? Nein. Solange sie das nicht tun, reden wir nicht einmal darüber, gegen die politische Führung vorzugehen”, sagte eine der Quellen, ein hochrangiger US-Regierungsbeamter.

Teheran, Iran, Sonntag. Bildnachweis: Vahid Salemi/AP

Auf die Frage nach dem Reuters-Bericht sagte Netanjahu am Sonntag in einem Interview mit dem US-Sender Fox News: „Es gibt so viele falsche Berichte über Gespräche, die nie stattgefunden haben, und ich werde mich dazu nicht äußern.“

„Aber ich kann Ihnen sagen, dass wir meiner Meinung nach das tun, was wir tun müssen, und wir werden tun, was wir tun müssen. Und ich denke, die Vereinigten Staaten wissen, was gut für die Vereinigten Staaten ist“, sagte Netanjahu.

Der Chef des israelischen Nationalen Sicherheitsrates, Tzachi Hanegbi. Bildnachweis: Moti Milrod

Der Berater des israelischen Nationalen Sicherheitsrates, Tzachi Hanegbi, wies den Bericht in einem Interview am Sonntag im Channel 12 News ebenfalls zurück. „Wir haben nicht darum gebeten und … generell suchen wir keine Zustimmung der USA, sie erwarten nicht, dass wir tatsächlich Verantwortung für diese Dinge übernehmen, weil sie immer in einer Position sein wollen, in der sie Entscheidungen entsprechend ihren Interessen treffen können“, sagte er.

Hanegbi fügte hinzu, dass „es keine Immunität für die [iranische] politische Führung gibt – sie sind genauso Israel-Hasser wie die Kommandeure in Uniform, aber es war zumindest in der Anfangsphase keine Entscheidung, sie ins Visier zu nehmen.“ Er merkte jedoch an, dass „wir unseren Feinden nicht im Voraus sagen werden, wohin wir gehen“.

Trump hat weiterhin Hoffnung auf eine Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über das Atomprogramm Teherans. Die für Sonntag in Oman geplanten Gespräche wurden aufgrund der Angriffe abgesagt.

Trump sagte am Freitag gegenüber Reuters, dass „wir alles“ über die israelischen Angriffe wüssten.

Am Samstag berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf einen israelischen Beamten, dass Israel kein potenzielles Ziel ausschließt, um das iranische Atomprogramm zu zerstören, einschließlich Khamenei. Weiterlesen in haaretz. com

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …