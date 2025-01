https://english.almayadeen.net/articles/analysis/it-s-official–us-abandonment-of-ukraine-near



Es ist offiziell: Die USA geben die Ukraine auf

Kit Klarenberg

Quelle: Al Mayadeen Englisch

22. Januar 2025



Kit Klarenberg diskutiert einen kürzlich erschienenen Artikel der TIME, der angeblich die Pläne der USA bestätigt, die Ukraine aufzugeben, nachdem sie sie für einen Stellvertreterkrieg benutzt haben, und hebt die Manipulation durch den Westen und die sich abzeichnenden geopolitischen Veränderungen hervor.

Am 19. Januar veröffentlichte das Magazin TIME einen erstaunlichen Artikel, der die Argumente von Dissidenten, Antikriegs-Akademikern, Aktivisten, Journalisten und Forschern, die sich seit langem gegen den Krieg aussprechen, umfassend bestätigt. Die USA hatten schon immer die Absicht, die Ukraine im Stich zu lassen, nachdem sie das Land auf einen Stellvertreterkrieg mit Russland vorbereitet hatten, und hatten nie den Wunsch oder die Absicht, Kiew dabei zu unterstützen, Moskau in dem Konflikt zu besiegen, geschweige denn, ihre maximalistischen Ziele, die Krim zurückzugewinnen und die Grenzen des Landes von 1991 wiederherzustellen, zu erreichen. Dass ein großes Mainstream-Medium diese unbestreitbare Tatsache endlich bestätigt, ist eine bahnbrechende Entwicklung.

Allein der kurze erste Absatz des Artikels in TIME ist voller brisanter Enthüllungen. Darin heißt es, dass der damalige Präsident Joe Biden bei Ausbruch des Stellvertreterkriegs im Februar 2022 „drei Ziele für die Reaktion der USA festlegte“ – und „der Sieg der Ukraine gehörte nie dazu“. Darüber hinaus war der von den Apparatschiks des Weißen Hauses oft wiederholte Satz, Washington werde Kiew „so lange wie nötig“ unterstützen, nie wörtlich gemeint. Stattdessen handelte es sich um eine „absichtlich vage“ Nachrichtensprache, die weder einen impliziten Zeitrahmen noch ein Ergebnis im Sinn hatte.

Eric Green, Mitglied des Nationalen Sicherheitsrats von Biden, der die Russlandpolitik beaufsichtigte, erklärt, dass die USA Präsident Wolodymyr Selenskyj „bewusst … kein Versprechen“ gegeben hätten, „das gesamte von Russland besetzte Land“ seit Beginn des Konflikts „zurückzuerobern“, und schon gar nicht die Krim oder die abtrünnigen Volksrepubliken Donezk und Lugansk. Er sagte, das Weiße Haus glaube, dass „die Ukraine dazu selbst mit tatkräftiger Hilfe aus dem Westen nicht in der Lage wäre“. Es sei klar, dass solche Bemühungen für Kiew „letztendlich keine Erfolgsgeschichte“ sein würden, wenn sie unternommen würden.

Die Biden-Regierung hatte Berichten zufolge drei Hauptziele in der Ukraine, die laut „TIME“ alle „erreicht“ wurden. Dennoch „stellt der Erfolg“ an diesen Fronten „selbst für einige der engsten Verbündeten und Berater des ehemaligen Präsidenten nur wenig Befriedigung dar“. Green wurde mit den Worten zitiert, dass Washingtons angeblicher Sieg in der Ukraine „leider die Art von Erfolg ist, bei dem man sich nicht gut fühlt“, aufgrund des „Leidens“ Kiews und „so viel Unsicherheit darüber, wo er letztendlich enden wird“.

„Direkter Konflikt“

Ein Ziel war die „Vermeidung eines direkten Konflikts zwischen Russland und der NATO“. Wie durch ein Wunder hat Biden selbst, obwohl die USA und ihre Verbündeten bei der Unterstützung Kiews immer wieder die von Moskau klar gezogenen roten Linien überschritten und die Ukraine mit Waffen und anderer Unterstützung versorgten, im März 2022 ausdrücklich und vehement ausgeschlossen, dass dies den Dritten Weltkrieg auslösen könnte, und grünes Licht für gefährlich eskalierende Angriffe tief im russischen Territorium gegeben. Bisher ist es nicht zu einem totalen heißen Krieg gekommen. An dieser Front kann man vielleicht sagen, dass der ehemalige Präsident gesiegt hat.

Ein weiteres „Ziel war es, dass die Ukraine als souveränes, demokratisches Land überlebt, das frei ist, sich in den Westen zu integrieren.“ Diese Aussicht schwindet jedoch täglich, da die Frontlinie des Stellvertreterkrieges ständig am Rande des vollständigen Zusammenbruchs steht. Kiew steht vor einer eventuellen und scheinbar unvermeidlichen Niederlage von beträchtlichem Ausmaß, wobei der Konflikt wahrscheinlich ausschließlich zu den Bedingungen Russlands beigelegt wird und Selenskyj – oder wer auch immer ihn ersetzt – keine nennenswerte Verhandlungsposition hat. Im Dezember 2024 sprach sich das Empire House Journal „Foreign Policy“ sogar offen dafür aus, Kiew von eventuellen Friedensgesprächen auszuschließen.

Biden wollte auch, dass die USA und ihre Verbündeten geeint bleiben. Dieses Ziel ist ganz offensichtlich und auf spektakuläre Weise gescheitert. Wie dieser Journalist wiederholt dokumentiert hat, hat der britische Geheimdienst konsequent versucht, den Stellvertreterkonflikt zu einem umfassenden Krieg zwischen dem Westen und Russland zu eskalieren, und Kiew in seinen maximalistischen Zielen ermutigt, bis hin zu verdeckten Plänen für groß angelegte Operationen zu diesem Zweck und der Ausbildung von Ukrainern für deren Durchführung. Durchgesickerten Dokumenten zufolge besteht Londons vorrangiges Ziel darin, „die Ukraine um jeden Preis weiter kämpfen zu lassen“.

Die westlichen Medien haben eingeräumt, dass die verhängnisvolle Invasion der Ukraine in der russischen Region Kursk im August 2024 in jeder Hinsicht eine britische Operation war. London lieferte eine Unmenge an Ausrüstung nach Kiew, die für die Operation von zentraler Bedeutung war, und beriet die ukrainischen Kollegen „eng“ in Bezug auf die Strategie. Ziel war es, russische Streitkräfte vom Donbass abzuziehen und Kiews Verhandlungsposition zu stärken, was sich an beiden Fronten als erschütternde Blamage erwiesen hat. Hinter dem Einfall steckte jedoch ein umfassenderes, heimtückischeres Ziel.

Großbritannien machte offen und eifrig Werbung für seine grundlegende Rolle bei dem Missgeschick von Kursk, um die öffentliche Unterstützung für die Fortsetzung des Stellvertreterkrieges zu Hause zu stärken und „wichtige Verbündete davon zu überzeugen, mehr zu helfen“. Mit anderen Worten: um das offene Engagement des Westens zu normalisieren und den „direkten Konflikt“ zu schaffen, den die Biden-Regierung unbedingt vermeiden wollte. London war auch federführend dabei, die NATO-Mitgliedstaaten unter Druck zu setzen, der Ukraine die Nutzung von Waffen und Material aus dem Ausland innerhalb Russlands zu gestatten, was ebenfalls zu dem lang ersehnten heißen Krieg gegen Moskau führen könnte.

Mehrere westliche Länder – darunter die USA – haben eine solche Genehmigung angeboten. Doch Russland hat auf Angriffe tief in seinem Hoheitsgebiet immer wieder mit schweren Gegenangriffen reagiert, die Kiew nicht abwehren konnte. Unterdessen wurde die Einladung Londons an seine Verbündeten, sich offener in den Stellvertreterkrieg einzumischen, offenbar zurückgewiesen. Auch im November 2024 veröffentlichte die regierungsnahe Zeitung Ukrainska Pravda eine aufsehenerregende Untersuchung, in der sie in allen Einzelheiten dokumentierte, dass die Operation Krynky von Oktober 2023 bis Juni 2024 im Wesentlichen britisch war, à la Kursk.

Von ukrainischen Beamten wird bis heute nicht darüber gesprochen, dass während der neunmonatigen Operation Welle um Welle von britischen Marinesoldaten, die in Großbritannien ausgebildet und ausgerüstet wurden, versuchten, einen Brückenkopf in einem am Fluss gelegenen Dorf im von Russland kontrollierten Cherson zu errichten. Schlecht vorbereitet starben viele bei dem Versuch, Krynky zu erreichen, aufgrund des unerbittlichen Artillerie-, Drohnen-, Flammenwerfer- und Mörserfeuers. Von denen, die die albtraumhafte Reise überlebten, wurden die meisten dann unter einem ständigen und immer intensiver werdenden Beschuss in sumpfigen Bedingungen getötet. Der russische Angriff wurde so unerbittlich, dass es nahezu unmöglich wurde, Verletzte zu evakuieren oder die Truppen auch nur mit den grundlegendsten Vorräten zu versorgen.

Überlebende der Krynky-Katastrophe – eine der schlimmsten in der Militärgeschichte – die mit der Ukrainska Prawda sprachen, gaben an, dass man hoffte, der Brückenkopf würde eine „Wende“ bringen und eine zweite Front im Konflikt eröffnen, sodass die einmarschierenden Kiewer Marines auf die Krim marschieren und den Weg für einen vollständigen Sieg im Stellvertreterkrieg ebnen könnten. Sie hofften, die Landung in der Normandie im Juni 1944 – den D-Day – nachstellen zu können. Es ist nur allzu leicht vorstellbar, dass der britische Geheimdienst die Köpfe seiner ukrainischen Auszubildenden mit solchen Fantasien füllt.

„Settle Up“

Spulen wir in die Gegenwart, und Großbritannien und Frankreich diskutieren offen über die Entsendung von „Friedenstruppen“ in die Ukraine, um eine „Nachkriegsregelung“ zwischen Kiew und Moskau zu „unterstützen“. Dies geschah, nachdem der französische Präsident Emmanuel Macron im Februar 2024 vorgeschlagen hatte, die Streitkräfte seines Landes offiziell in die Ukraine zu entsenden, um den Vormarsch Moskaus aufzuhalten. Der Vorschlag wurde kurzerhand fallen gelassen und vergessen, als russische Beamte eindringlich klar machten, dass jeder einzelne an die Front entsandte französische Soldat ohne zu zögern getötet würde und Paris zu einem offiziellen Kriegsteilnehmer werden könnte.

Es scheint, als würde der „Friedenssicherungs“-Plan dasselbe Schicksal erleiden. Am 20. Januar, zufällig oder nicht, dem Tag der Amtseinführung von Donald Trump, veröffentlichte das von der CIA gegründete Radio Free Europe einen erklärenden Leitfaden, warum die Entsendung europäischer Truppen in die Ukraine „ein Rohrkrepierer“ sei. Unter anderem sei es unwahrscheinlich, dass die Russen, da sie eindeutig gewinnen, viele Zugeständnisse machen würden, insbesondere die Erlaubnis, dass ausländische Soldaten das Gebiet Kiews besetzen. Außerdem „kann Moskau als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats jede Friedensmission blockieren“.

Als ob die Botschaft an London und Paris nicht eindringlich genug wäre, wiederholte Trump zwei Wochen zuvor auf einer Pressekonferenz in seinem Mar-a-Lago-Resort in zahlreichen Kommentaren sein Engagement für die Beendigung des Stellvertreterkrieges. „Wir werden mit Russland abrechnen müssen“, erklärte er. Insbesondere brachte der Präsident sein Mitgefühl für Moskaus „in Stein gemeißelte“ Entschlossenheit zum Ausdruck, Kiew nicht in die NATO aufzunehmen, und warnte, dass die Situation „noch viel schlimmer eskalieren könnte“, und gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass der Konflikt innerhalb von sechs Monaten beigelegt werden könne.

Bemerkenswerterweise war Selenskyj nicht zu Trumps Amtseinführung eingeladen. In einem Interview mit Newsweek am 6. Januar sagte der ukrainische Präsident – der sich normalerweise nie vor internationalen Scherzen scheut –, er könne nicht teilnehmen, da es „während des Krieges“ nicht „angemessen“ sei. Amüsanterweise hat Trumps Sohn Donald Jr. Selenskyjs Darstellung als Unsinn abgetan und behauptet, er – „ein Spinner“ – habe dreimal ausdrücklich „um eine Einladung gebeten“ und sei jedes Mal abgewiesen worden.

Für Berlin, Kiew, London, Paris und die NATO im Allgemeinen könnte die Botschaft nicht deutlicher sein. Welche Träume sie auch immer davon haben mögen, den Stellvertreterkrieg noch länger aufrechtzuerhalten – und Großbritannien hat kürzlich eine 100-jährige Partnerschaft mit der Ukraine unterzeichnet, in deren Rahmen das Vereinigte Königreich den Bau von Militärstützpunkten auf ukrainischem Boden „prüfen“ wird – letztlich bleiben sie alle imperiale Vasallen, die für ihre Existenz vollständig von der finanziellen und militärischen Unterstützung der USA abhängig sind. Abgesehen von einem größeren Vorfall unter falscher Flagge kann Trumps Botschaft nur innerhalb des Militärbündnisses verstanden werden.

