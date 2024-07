Das zionistische Gebilde befindet sich in einer strategischen Sackgasse, weil es seine erklärten Ziele nicht erreicht von Dr. Amira Abo el-Fetouh

https://www.middleeastmonitor.com/20240715-the-zionist-entity-is-in-a-strategic-impasse-due-to-its-failure-to-achieve-its-declared-goals/



Das zionistische Gebilde befindet sich in einer strategischen Sackgasse, weil es seine erklärten Ziele nicht erreicht

15. Juli 2024

Ein Mann trägt die Leiche eines palästinensischen Kindes nach israelischen Luftangriffen auf ein Wohnhaus in Deir al Balah, Gaza, am 15. Juli 2024. (Ali Jadallah – Anadolu Agency)

Neun Monate sind seit dem Beginn des unerbittlichen israelischen Krieges gegen die Palästinenser im Gazastreifen vergangen, und die Tötung wehrloser palästinensischer Zivilisten und die Zerstörung ihrer Häuser gehen weiter. Die Welt schaut zu, ohne dass irgendeine ernsthafte Anstrengung unternommen wird, den Krieg zu beenden, nicht einmal der UN-Sicherheitsrat, geschweige denn die USA oder Europa, obwohl eine einzige Resolution nach Artikel 7 der UN-Charta ausreicht, um das zionistische Gebilde zu zwingen, den Krieg zu beenden und Sanktionen zu verhängen. Dies ist nicht geschehen. Es ist, als ob die Welt diesen brutalen Krieg genießt und nicht will, dass er endet.

Wie könnte er enden, wenn der Besatzungsstaat Israel im Grunde besiegt ist? Seine Führer haben das Ende der Geschichte zu Beginn des Krieges geschrieben: die Niederlage und die vollständige Eliminierung der islamischen Widerstandsbewegung Hamas. Das ist es, was sie sich in ihrer kranken Phantasie ausgemalt haben, und sie dachten, sie könnten es vor Ort umsetzen, aber das ist nicht geschehen und wird nicht geschehen.

Dennoch ist das zionistische Gebilde arrogant; seine westlichen Verbündeten geben ihm nach und geben ihm immer wieder Gelegenheit, seine Kriegsziele zu erreichen.

Es ist jedoch nicht in der Lage, sie zu erreichen, und die Regierung hat keinen anderen Plan, den Krieg zu beenden, als einen neuen Krieg zu beginnen. Leider wird sie dabei vom Westen und sogar von einigen arabischen Ländern unterstützt, die ihre Beziehungen zum Besatzungsstaat normalisiert haben und ebenfalls die Hamas beseitigen wollen und daher den Krieg unter dem Tisch finanzieren.

US-Vizepräsidentin Kamala Harris betonte in einem Interview: „Präsident Biden und ich haben klar gesagt: Israel hat das Recht, sich zu verteidigen. Und wir werden an dieser Überzeugung festhalten.“ Sie fügte hinzu, dass „zu viele unschuldige Palästinenser getötet worden sind“. Sie erwähnte die Toten, als ob sie nicht durch von den USA gelieferte Bomben und Waffen getötet worden wären.

Es ist bedauerlich, solche Aussagen zu hören, nachdem eindeutig bewiesen wurde, dass das Ziel des zionistischen Krieges gegen alle international anerkannten menschlichen, rechtlichen, politischen und militärischen Gesetze und Werte verstößt und nicht unter die Definition der legitimen Selbstverteidigung fallen kann.

Das Schicksal des Gazastreifens hängt also weiterhin von einer Reihe von Faktoren ab und davon, was das zionistische Gebilde und seine Verbündeten im Westen und in der Region als neue Realität erreichen und durchsetzen wollen, die sich auf die Zukunft und die Form des von ihnen gewünschten palästinensischen Staates und sogar auf die Zukunft der gesamten Region auswirken würde.

Netanjahu hat seit dem Beginn seines Einmarsches in den Gazastreifen viele Drohungen ausgesprochen, als er behauptete, er werde die Hamas militärisch und politisch auslöschen, ihre Führer gefangen nehmen und die Geiseln innerhalb von weniger als 48 Stunden zurückbringen. Jetzt, neun Monate später, kann er sich nur noch damit brüsten, dass die Schlacht von Rafah eine entscheidende Phase auf dem Weg zum vollständigen Sieg und zur Beendigung der Herrschaft der Hamas im Gazastreifen sein wird.

Erklärungen führender Militärs und strategischer Analysten aus Israel selbst bestätigen jedoch, dass die Realität vor Ort schrecklich ist und ganz anders aussieht als Netanjahus rassistische Erklärungen und dass keines der israelischen Kriegsziele erreicht wurde. Dies hat die zionistische militärische und politische Führung in ein gefährliches strategisches Dilemma gebracht.

„Die Hamas zu zerstören, sie verschwinden zu lassen – das ist einfach nur Sand in die Augen der Öffentlichkeit streuen“, sagte der Sprecher der israelischen Verteidigungskräfte, Daniel Hagari, auf Kanal 13. „Die Hamas ist eine Idee, die Hamas ist eine Partei. Sie ist in den Herzen der Menschen verwurzelt – wer glaubt, wir könnten die Hamas eliminieren, liegt falsch.“

Der Kommandeur der 12. Brigade der 252. Sinai-Division ist Oberst Liron Betiteo. Seine Einheit hat die Aufgabe, die Grenze zu Ägypten zu schützen und wurde in Rafah stationiert, weil die Kampfbereitschaft aufgrund von Erschöpfung und Verlusten unter den Truppen nicht mehr gegeben war. Betiteos Äußerungen waren beispiellos: Er betonte, dass die Zerschlagung der militärischen Kapazitäten der Hamas in der Stadt Rafah noch mindestens zwei Jahre dauern wird. Er fügte hinzu, dass die Aufgabe, die Hamas zu eliminieren, nicht einfach sei und Zeit und großen militärischen Druck erfordere, da die Bewegung in Rafah einen Guerillakrieg durch unabhängige Gruppen führe, was den Umgang mit ihr erschwere. Der hochrangige israelische Offizier sagte auch, dass jeder, der glaubt, dass die Luftangriffssirenen innerhalb des nächsten Jahres aufhören werden, dem israelischen Volk Asche in die Augen streut.

General Gadi Eisenkot, Minister im israelischen Kriegskabinett, erklärte: „Wer von einer absoluten Niederlage [der Hamas] spricht, sagt nicht die Wahrheit. Die Behauptung, dass die Geiseln auf andere Weise als durch ein Abkommen befreit werden könnten, bedeutet, Illusionen zu verbreiten“.

Der pensionierte israelische General und Militärexperte Yitzhak Brik sagte, die Armee sei nicht in der Lage, die Hamas zu eliminieren. „Die Armee ist nicht in der Lage, die Hamas zu stürzen, und die Fortsetzung des Krieges wird Israel große Verluste zufügen und innerhalb kurzer Zeit zum Zusammenbruch der Armee und der Reserven führen. Er wird auch zum Zusammenbruch der Wirtschaft und zur Verschlechterung der internationalen Beziehungen führen.“

Sogar der israelische Landwirtschaftsminister Avi Dichter machte es deutlich, als er sagte: „Die Fähigkeit der Hamas, den Gazastreifen zu beherrschen, zu eliminieren, ist noch lange nicht erreicht.“

Diese und viele andere Äußerungen sind eine Bestätigung der Niederlage der feindlichen Armee.

Sie sind Rechtfertigungen für das Scheitern der zionistischen Armee, die Ziele des Krieges nach neun Monaten erbitterter Kämpfe zu erreichen. Sie hat den Gazastreifen vollständig zerstört, aber Israel hat es immer noch nicht geschafft, die Hamas zu eliminieren.

Es besteht kein Zweifel daran, dass sich das zionistische Gebilde in einer strategischen Sackgasse befindet, weil es seine erklärten Ziele nicht erreicht hat, was seine Verbündeten im Westen, allen voran die USA, in eine schwierige Lage gebracht hat. Dies veranlasst auch alle, die Situation neu zu bewerten und nach einem Ausweg zu suchen, um das zionistische Gebilde zu retten und die Sackgasse zu beenden, die es mit seiner Arroganz geschaffen hat, anstatt nach einem Weg zu suchen, den Krieg aus humanitären Gründen und zum Wohle der Menschen in Gaza zu beenden.

