https://www.trtworld.com/opinion/as-gazas-death-toll-rises-unprecedented-denial-and-disinformation-surge-18184105



Während die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen steigt, nehmen Leugnung und Desinformation in nie gekanntem Ausmaß zu

Von Rebekah Jones

15. Juli 2024

AFP

Angriffe auf die Glaubwürdigkeit von Forschern und die Unterdrückung genauer Daten verdecken weiterhin das wahre Ausmaß der Tragödie, der die Palästinenser ausgesetzt sind.

Palästinenser trauern um die Leichen ihrer Angehörigen nach dem israelischen Bombardement in Deir el-Balah im Zentrum des Gazastreifens am 10. Juli 2024. / Foto: AFP

Die Zahl der direkten Opfer im Gazastreifen hat sich seit Oktober letzten Jahres auf fast 40.000 erhöht, wobei mindestens 10.000 Palästinenser noch immer als vermisst und vermutlich tot gelten.

Ein kürzlich in der Zeitschrift Lancet veröffentlichter Artikel ( ) schätzt, dass die Gesamtzahl der Opfer in Gaza bereits 186.000 betragen könnte, wenn man das Ausmaß des Konflikts und die indirekten Todesfälle berücksichtigt. Die Autoren verwendeten Standardstatistiken, die auf Studien über Konfliktgebiete beruhen, um eine möglichst umfassende (und konservative) Schätzung der tatsächlichen Zahl der Todesopfer vorzunehmen.

Dieser Artikel wurde von Menschen, die keine Kenntnisse in Geografie, Statistik, Katastrophenforschung oder öffentlicher Gesundheit haben, im Chor verurteilt.

Propagandablätter haben die Untersuchung absurderweise als „Blutlüge“ bezeichnet und sich dabei auf Vampirismusvorwürfe gegen Juden aus dem Mittelalter berufen, um die renommierteste medizinische Fachzeitschrift der Welt als „antisemitisch“ zu bezeichnen, obwohl einer der Hauptautoren im Vorstand des Israel National Institute For Health Policy Research sitzt.

Unbegründete Angriffe

Berichte über Todesfälle im Gazastreifen sind seit Beginn der israelischen Bombardierung im vergangenen Jahr immer wieder Gegenstand grundloser Angriffe.

Diese Angriffe kamen von höchster Stelle in den Vereinigten Staaten – darunter auch von US-Präsident Joe Biden.

In Konfliktgebieten gibt es oft große Spannen bei der Schätzung der Todesopfer, weil die Komplikationen des Krieges mit Waffengewalt bekämpft werden, um die Kosten für die Menschenleben weiter zu verschleiern.

Die unter den Trümmern im Gazastreifen eingeschlossenen Leichen werden weiter verrotten und mit der Zeit unkenntlich werden. Tausende werden in Stücken gefunden werden, wenn überhaupt Stücke gefunden werden.

Leichen, die unter dem Gewicht eingestürzter Gebäude erdrückt werden, lassen sich kaum noch identifizieren – eine Tatsache, die die Amerikaner aus ihren eigenen vergangenen Tragödien bereits gut kennen.

Bei den Terroranschlägen vom 11. September 2001 starben fast 3.000 Menschen, wenn man von den Berichten ausgeht, wer sich in den Gebäuden aufhielt, wer nicht nach Hause kam und wie viele Menschen die Zwillingstürme an diesem schicksalhaften Tag voraussichtlich besetzt waren.

Obwohl die Schätzung von 3.000 Personen weitgehend unbestritten ist, konnten nur 1.649 Personen durch fortschrittliche DNA-Tests von Knochenfragmenten identifiziert werden. Und das mit der weltweit führenden DNA-Technologie und Milliarden von Dollar an Bundesmitteln.

Die Zahl der indirekten Todesopfer könnte sogar noch höher sein. Schätzungen des World Trade Center Health Program der Centers for Disease Control and Prevention und des Victims Compensation Fund zeigen, dass fast 4.000 Anträge auf Entschädigung im Zusammenhang mit dem 11. September gestellt wurden, darunter auch Menschen mit Krebs und Atemwegserkrankungen.

Leugnung und Schuldzuweisung

Die Behörden des Gazastreifens haben noch nicht einmal damit begonnen, die wirkliche Zahl der Opfer der israelischen Aggression zu erfassen oder zu zählen. Wie können sie das auch, wenn das Gebiet immer noch angegriffen wird und der größte Teil der wichtigen Infrastruktur zerstört wurde?

Die Geschichte lehrt uns, dass das Leugnen, vor allem von Massenverlusten, dazu dient, die Verantwortlichen von ihrer Schuld freizusprechen oder sie vor Peinlichkeiten zu bewahren.

So haben sowjetische Beamte beispielsweise nur 31 der schätzungsweise 4.000 bis 60.000 Menschen anerkannt, die 1986 bei der Nuklearkatastrophe im Kernkraftwerk Tschernobyl in der heutigen Ukraine ums Leben kamen, und sie haben versucht zu leugnen, dass es überhaupt einen Unfall gegeben hat, bis in den Nachbarländern Strahlung festgestellt wurde.

Amerikanische konservative Medienexperten und Politiker leugneten pauschal Untersuchungen, die zeigten, dass die Zahl der Todesopfer des Hurrikans Maria (2017) zwischen 3.000 und 4. 600 lag, weit mehr als die von der Trump-Regierung genannte Zahl von 64.

Aber Todesfälle durch Wirbelstürme, nukleare Unfälle, Konflikte und andere natürliche und vom Menschen verursachte Katastrophen wurden noch nie mit einer derartigen Verachtung bedacht, wie wir sie jetzt erleben, da Forscher den Tod in Gaza untersuchen.

Wissenschaftler haben die gesamte Bandbreite der heute verfügbaren Daten und Technologien genutzt, um die Gesamtzahl der Todesopfer bei einer Reihe von Massenkatastrophen zu schätzen.

Das fängt bei den Leichen in den Leichenhallen an, die fast alle Toten umfassen, die heute in Gaza gezählt werden, sowie bei allen, deren Tod von der medizinischen Einrichtung bestätigt wurde.

Diese Zählungen umfassen in der Regel auch die überzähligen Todesfälle – ein Maß für die Todesfälle, die über das hinausgehen, was wir auf der Grundlage der jährlichen Durchschnittswerte der letzten zehn Jahre oder länger erwarten.

Todesfälle aufgrund von Hunger, Infektionen, Krankheiten, Exposition, unzureichender medizinischer Versorgung und in einigen Fällen auch traumabedingte Verletzungen und Selbstmord werden berücksichtigt, wenn sie direkt durch den Konflikt verursacht wurden.

Dabei sind die verlorenen Lebensjahre aufgrund von Unterernährung und Behinderungen sowie die erhöhte Anfälligkeit für Krankheiten und Behinderungen aufgrund epigenetischer Vererbung, die die kommenden Generationen plagen werden, noch nicht berücksichtigt.

Desinformationskampagne

Bis zum Lancet-Artikel waren diese Zahlen jedoch nicht Teil des öffentlichen Diskurses. Und jetzt, da sie in die Diskussion eingegangen sind, stehen die sozialen Medien in Flammen, weil Heerscharen von bezahlten Desinformationsagenten das gesamte Forschungsgebiet in Brand setzen.

Im Internet ist jeder ein Experte, unabhängig von seiner Ausbildung, Erfahrung oder seinem tatsächlichen Fachwissen. Politische Experten kommentieren unablässig alles, von subtropischen Krankheiten bis hin zu tropischen Stürmen, mit dem Selbstvertrauen erfahrener Fachleute, obwohl sie oft nicht einmal ein grundlegendes Verständnis der Wissenschaft haben.

Wenn es uns nicht erlaubt ist, das ganze Ausmaß eines laufenden Völkermords zu diskutieren, während er noch stattfindet, wann dann? Wenn es zu spät ist? Niemals?

Angriffe auf Forscher des öffentlichen Gesundheitswesens und Geographen gab es schon vor der Pandemie, aber nur selten haben sie den gesamten amerikanischen politischen Apparat und die Öffentlichkeit in einer Weise in Beschlag genommen, wie wir es bei den palästinensischen Todesopfern in Gaza in den letzten neun Monaten beobachten konnten.

Wenn israelische Forscher nicht in der angesehensten medizinischen Fachzeitschrift der Welt das Gespräch beginnen können, wo dann?

Wenn eine international gefeierte Whistleblowerin und preisgekrönte Wissenschaftlerin, die ihre Karriere, ihre Freiheit und ihre Sicherheit geopfert hat, um während der COVID-19-Pandemie genaue Todeszahlen zu melden, nicht ohne einen Ansturm unaufrichtiger politischer Angriffe die Todeszahlen aus Gaza mitteilen kann, wer dann?

Wenn es uns nicht erlaubt ist, das ganze Ausmaß eines laufenden Völkermordes zu diskutieren, während er noch stattfindet, wann dann? Wenn es zu spät ist? Niemals?

Wenn sich die Wissenschaft dem politischen Druck beugt, wenn Horden unechter Accounts in den sozialen Medien die Forschung zum Erliegen bringen können, sind wir alle unwissend, hilflos und blind für die Realität der Welt, in der wir leben.

QUELLE: TRT World

Rebekah Jones

Rebekah Jones ist Wissenschaftlerin und Geografin und war früher für das Gesundheitsministerium von Florida tätig, wo sie Gesundheitsdaten für den Bundesstaat bei Massenunfällen, einschließlich COVID-19, verwaltete. Die Arbeit von Jones, die COVID-19 unabhängig verfolgte, brachte ihr den Titel der allerersten „Technology Person of the Year“ von Forbes, den Titel „40 under 40 in Healthcare“ von Fortune und eine Nominierung für den John Maddox Prize von Nature ein.

GeoRebekah

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …