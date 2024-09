https://www.middleeastmonitor.com/20240926-film-about-israel-corruption-screened-in-canada-after-court-denies-netanyahu-injunction/



Film über Korruption in Israel in Kanada gezeigt, nachdem Gericht Netanjahus einstweilige Verfügung ablehnt

26. September 2024

Pro-palästinensische Demonstranten veranstalten einen Sitzstreik vor dem US-Generalkonsulat in Toronto, um gegen die Rede des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu vor dem Kongress der Vereinigten Staaten in Kanada am 24. Juli 2024 zu protestieren. [Mert Alper Dervis/Anadolu via Getty Images]

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu versuchte letzte Woche vergeblich, einen Dokumentarfilm zu zensieren, der geheime Tonbänder enthüllt, auf denen die israelische Polizei ihn und andere wichtige Zeugen während strafrechtlicher Ermittlungen wegen Korruptions-, Betrugs- und Bestechungsvorwürfen gegen ihn verhört. Netanjahu wurde am 21. November 2019 offiziell wegen Betrugs, Vertrauensbruchs und Bestechlichkeit angeklagt. Er wird beschuldigt, als Kommunikationsminister über einen Zeitraum von 20 Jahren einen Interessenkonflikt gehabt zu haben, indem er die Geschäftsinteressen seiner Freunde im Austausch für teure Geschenke förderte. Außerdem wird ihm krimineller Betrug vorgeworfen, weil er seinen Einfluss genutzt haben soll, um Gesetze zu fördern, die einem Medienunternehmen Beschränkungen auferlegen, und seinem Konkurrenten im Austausch für positive Medienberichterstattung über ihn und seine Familie erhebliche finanzielle Vorteile verschafft haben soll. Aufgrund der Anklagen war Netanjahu gesetzlich verpflichtet, seine Ministerposten mit Ausnahme des Premierministers abzugeben.

Sehen Sie hier: US-Amerikanerin zerschmettert Fernseher mit Netanjahu darauf

„Bibi Files“ enthüllt Netanjahus Korruption

Filmmaterial von Polizeiverhören wurde an Alex Gibney, einen Oscar- und Emmy-prämierten amerikanischen Dokumentarfilmer, weitergegeben. Er beauftragte die südafrikanische Regisseurin und Emmy-Nominierte Alexis Bloom mit der Produktion eines Dokumentarfilms mit dem Titel „The Bibi Files“, um seine Korruption international aufzudecken. Netanyahus Anwälte reichten eine einstweilige Verfügung ein, um zu verhindern, dass das Publikum des Toronto International Film Festival den Film vor seiner geplanten Premiere am vergangenen Montag sehen konnte. Netanyahus Anwälte beantragten beim israelischen Gericht, das auch in seinem Korruptionsprozess den Vorsitz führt, das Publikum in Kanada daran zu hindern, den Film auf dem Festival zu sehen. Sie argumentierten, dass der Film dem israelischen Datenschutzgesetz unterliege, obwohl das Gesetz nur für Israel gilt, und dass die Veröffentlichung der polizeilichen Verhöre nach israelischem Recht illegal sei. Stunden vor der Vorführung am vergangenen Montag wies der Richter am Bezirksgericht Jerusalem, Oded Shaham, den Antrag zurück.

Nach der Premiere des Films am vergangenen Montag und einer zweiten Vorführung am Dienstag sagte Gibney dem Publikum: „Jeden Tag sterben Menschen, und wir wollten mit diesem Film ein Zeichen setzen.“

Netanyahu, Israels meistgesuchter Mann – Cartoon [Sabaaneh/MiddleEastMonitor]

Ob der Film Auswirkungen auf Netanyahus Strafprozess oder auf Israels illegale Aggression gegen die Palästinenser haben wird, bleibt abzuwarten.

In dem Film beschuldigen jedoch prominente israelische Persönlichkeiten sowie ehemalige Mitarbeiter Netanjahus und ein langjähriger Freund, der zum Kritiker wurde, Netanjahu der schweren Korruption und behaupten, er habe es aus persönlichen Interessen versäumt, einen Waffenstillstand zu erreichen. Sie behaupten auch, er habe höchst umstrittene Reformen der israelischen Justiz vorangetrieben, um sich selbst der Justiz zu entziehen. Je länger der „Krieg gegen Gaza“ andauert, desto länger wird sich sein eigenes Strafverfahren verzögern. Netanjahu hat beharrlich versucht, seine Strafverfolgung zu verhindern, indem er einen Antrag auf Immunität gestellt hat, und seinen Prozess zu verzögern. Die Anhörung der Zeugen der Anklage sollte in der ersten Hälfte dieses Jahres enden, aber im vergangenen Dezember stimmte das Gericht zu, die Anzahl der Anhörungen auf zwei Tage pro Woche zu reduzieren, und zwar aus „Sicherheitsgründen im Zusammenhang mit dem andauernden Krieg zwischen Israel und Palästina“, was zu weiteren Verzögerungen und Verschiebungen führte.

Netanjahus ewiger Krieg

Der Dokumentarfilm deutet auch darauf hin, dass Netanyahu die Freilassung von Geiseln aufgegeben und fortgesetzten Angriffen Vorrang vor jeglichem Waffenstillstand eingeräumt hat. „Ein Krieg, der nie endet, ist in seinem Interesse“, sagt ein Kritiker im Film. Diese Beschwerdeführer scheinen Gewicht zu haben, da sich die Waffenstillstandsverhandlungen seit Monaten erfolglos hinziehen, während Meinungsumfragen und öffentliche Proteste zeigen, dass die Mehrheit der Israelis die sofortige Freilassung der Geiseln und einen Waffenstillstand befürwortet. Die palästinensische Gruppe Hamas hat wiederholt angeboten, die Geiseln im Gegenzug für ein Ende des Krieges, den Abzug der israelischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen und die Freilassung einer großen Anzahl palästinensischer Gefangener freizulassen. Dennoch hat Netanjahu den von den USA unterstützten Waffenstillstandsvorschlag, dem die Hamas im Juli zugestimmt hat, kategorisch abgelehnt. Es besteht kein Zweifel, dass das Ende des „Krieges“ zu einer raschen Strafverfolgung wegen Betrugs, Vertrauensbruchs und Annahme von Bestechungsgeldern sowie zu einer umfassenderen Untersuchung der Versäumnisse seiner Regierung in der Geiselkrise führen wird. Es könnte auch zum Zusammenbruch der Regierung Netanjahu und zu vorgezogenen Wahlen führen.

Die geheimen Aufnahmen, die im Film gezeigt werden, wurden nicht veröffentlicht und werden in Israel wahrscheinlich nie zu sehen sein. Das israelische Datenschutzgesetz verhindert die öffentliche Freigabe der Bänder und würde die unbekannte Quelle der Gefahr einer Strafverfolgung aussetzen. „The Bibi Files“ hat noch keine Vertriebsvereinbarungen, aber der Produzent und Regisseur des Dokumentarfilms hoffen, dass die Vorführung beim Toronto Festival zu einer breiteren Verteilung und Veröffentlichung führen wird.

Die Tatsache, dass der Film in Kanada, einem Verbündeten Israels, gezeigt wurde, ist nicht unerheblich und ein Beweis dafür, wie der öffentliche Druck zunimmt und staatliche Zensur überwinden kann.

MEINUNG: Wenn „Propheten“ zu Memes werden: Aufstieg und Fall von Benjamin Netanjahu

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Monitor wider.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …