Erwarten Sie, dass sie über China lügen, genau wie sie über Gaza gelogen haben

Caitlin Johnstone

12. April 2025

Da Washingtons kalter Krieg mit China eskaliert, können wir mit einer massiv wiederbelebten Anti-China-Propagandakampagne im Westen rechnen. Während sich dies entfaltet, sollten Sie wissen, dass alles, was Sie über die Unehrlichkeit der Massenmedien in Bezug auf Gaza gelernt haben, auch für Nationen gilt, die vom Imperium ins Visier genommen werden, wie China.

Wenn Ihnen durch den Gaza-Holocaust die Augen geöffnet wurden, ist es am wichtigsten zu verstehen, dass Gaza keine ungewöhnliche Abweichung im Verhalten der Massenmedien und der westlichen Kriegsmaschinerie ist. Sie machen immer solche Dinge. Das Imperium fügt den Menschen im globalen Süden immer wieder schreckliches Leid zu, und die Massenmedien helfen ihnen immer wieder dabei, darüber zu lügen. Gaza ist nur offensichtlicher, weil es der erste live übertragene Völkermord der Geschichte ist. Aber Sie müssen verstehen, dass das Imperium und seine Propagandamaschine so etwas schon die ganze Zeit auf der ganzen Welt tun und auch weiterhin tun werden.

Hinterfragen Sie aggressiv jede neue Erzählung, die über China auftaucht, genauso wie Sie gelernt haben, jede neue Erzählung, die Israel über Gaza und die Hamas veröffentlicht, aggressiv zu hinterfragen. Hinterfragen Sie alles, was Ihnen im Laufe Ihres Lebens über China beigebracht wurde, genauso wie Sie gelernt haben, alles in Frage zu stellen, was Ihnen über Israel beigebracht wurde. Wenn Sie aufrichtig und offen für die Möglichkeit sind, sich eines Besseren belehren zu lassen, werden Sie feststellen, dass viele der Überzeugungen, die Ihnen in Bezug auf China eingetrichtert wurden, falsch sind.

Der neue Kalte Krieg ist schon seit sehr langer Zeit im Gange und die Propagandamaschine ist geladen und entsichert. Wie Michael Parenti in seinem Buch „Superpatriotism“ aus dem Jahr 2004 schrieb:

„Der PNAC-Plan sieht eine strategische Konfrontation mit China und eine noch größere permanente Militärpräsenz in jedem Winkel der Welt vor. Das Ziel ist nicht nur Macht um ihrer selbst willen, sondern Macht, um die natürlichen Ressourcen und Märkte der Welt zu kontrollieren, Macht, um die Volkswirtschaften jeder Nation der Welt zu privatisieren und zu deregulieren, und Macht, um den Völkern überall – auch in Nordamerika – die Segnungen eines ungehinderten globalen „freien Marktes“ aufzuzwingen. Das Endziel besteht darin, nicht nur die Vorherrschaft des globalen Kapitalismus als solchen, sondern auch die Vorherrschaft des amerikanischen globalen Kapitalismus sicherzustellen, indem die Entstehung einer anderen potenziell konkurrierenden Supermacht verhindert wird.“

Wenn Parenti hier vom „PNAC-Plan“ spricht, bezieht er sich auf das Project for the New American Century, eine neokonservative Denkfabrik, die für ihre Rolle bei der massiven Ausweitung des Interventionismus Washingtons im Nahen Osten nach dem 11. September berüchtigt ist. Dieselbe Vision, die die Kriegstreiberei der USA im Nahen Osten seit der Jahrhundertwende antreibt, sieht auch eine „strategische Konfrontation mit China“ vor, die wir in diesen jüngsten Eskalationen im neuen Kalten Krieg erleben.

Der Begriff „Neokonservativer“ ist heute fast bedeutungslos, da er allgemein als „Kriegstreiber“ oder oft noch spezifischer als „Kriegstreiber, den Donald Trump nicht mag“ verstanden wird. Der Begriff hat aber auch seine Nützlichkeit verloren, weil die verrückte Vision der globalen Vorherrschaft, die diese kleine Fraktion vertrat, inzwischen zum außenpolitischen Konsens in Washington geworden ist. Die Politik, die die Agenda der US-amerikanischen Weltherrschaft vorantreibt, die vom PNAC und der Wolfowitz-Doktrin vorgebracht wurde, wird jetzt von praktisch allen im Capitol Hill und sicherlich auch im Weißen Haus unterstützt.

Wenn Sie die Lügen über die Kriegstreiberei des Imperiums im Nahen Osten durchschaut haben, stellen Sie sicher, dass Sie dieses Bewusstsein auch weiter tragen und sich auch den Lügen des Imperiums über China bewusst werden – denn das alles ist Teil derselben Agenda. Die Propagandakampagne gegen China ist genauso verlogen wie die gegen Palästina, Jemen, Libanon, Syrien und Iran, und die Lügen werden immer wilder, je mehr der neue Kalte Krieg an Fahrt aufnimmt.

