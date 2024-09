https://redflag.org.au/article/organising-under-apartheid-interview-with-a-palestinian-student-activist



Organisieren unter Apartheid: Interview mit einem palästinensischen Studentenaktivisten

7. September 2024

Von Danica Rachel

Seit dem Beginn des Völkermords im Gazastreifen haben Gewalt und Repression durch das israelische Militär im besetzten Westjordanland dramatisch zugenommen. Nach Angaben der UNO wurden seit Oktober letzten Jahres mehr als 600 Palästinenser, darunter mehr als 100 Kinder, von israelischen Streitkräften und Siedlern im Westjordanland getötet. Derzeit sind die Dörfer im Westjordanland den schwersten Angriffen seit Jahrzehnten ausgesetzt.

Doch selbst unter diesen Umständen organisieren Studenten an Universitäten im Westjordanland Widerstand. Ghaied Hijaz ist eine Aktivistin der Birzeit-Universität, die sich im Rahmen der Kampagne „Recht auf Bildung“ für das Recht auf Bildung der Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen einsetzt. Sie sprach mit Danica Rachel von Red Flag über die aktuelle Situation im Westjordanland und den palästinensischen Universitätsaktivismus. Der Text wurde aus Gründen der Länge und Klarheit überarbeitet.

Seit wann gibt es die Kampagne „Recht auf Bildung“ an der Birzeit-Universität, und worum geht es dabei?

Die Kampagne für das Recht auf Bildung begann 1988 während der ersten Intifada. Wir dokumentieren alle Verstöße, insbesondere wenn es um Bildung, Studenten oder Akademiker geht. Wir bieten Studierenden und Lehrkräften, die verhaftet werden, rechtlichen Beistand, auch nach ihrer Entlassung aus israelischen Gefängnissen. Wir helfen ihnen, die Situation zu bewältigen und ihre akademischen Leistungen und alles andere wieder in den Griff zu bekommen.

Wir mobilisieren auch ein breites Netz von Solidaritätsgruppen in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien, im Grunde überall. Vor dem Krieg empfingen wir viele Besucher von verschiedenen Universitäten, vor allem von US-Universitäten, auf dem Campus. Wir sprachen mit ihnen über die Situation, die wir erlebten, über die palästinensische Frage und die Rechte der Palästinenser.

Es ist eine unabhängige Gruppe. Sie setzt sich aus Menschen aller politischen und ideologischen Richtungen zusammen – von der Fatah über die PFLP [Volksfront für die Befreiung Palästinas] bis hin zur Hamas und anderen. Wir arbeiten mit den Studentengruppen an verschiedenen Universitäten zusammen, unabhängig von ihrem Hintergrund, und manchmal organisieren wir Veranstaltungen und Aktivitäten an verschiedenen Universitäten.

Ist es seit dem 7. Oktober schwieriger geworden, im Westjordanland politisch aktiv zu sein?

Auf jeden Fall. In den ersten 24 Stunden nach dem 7. Oktober begann die Verhaftungskampagne im Westjordanland, und innerhalb der ersten Woche gab es Hunderte von Inhaftierten. Seitdem sind zehn Monate vergangen, und es gab mehr als 10.000 oder 11.000 Verhaftungen. Wir haben Fälle erlebt, in denen Menschen wegen ihrer Facebook-Posts verhaftet wurden, und manchmal ist ihre Strafe länger, wenn ihr Posting mehr Interaktionen hatte.

Jeden Tag werden Menschen verhaftet – unsere Freunde, Klassenkameraden oder Familienmitglieder. Die Bedingungen in den Gefängnissen sind so schrecklich, wie wir sie seit Jahren nicht mehr gesehen haben, vielleicht sogar noch nie gesehen haben. Menschen, die aus dem Gefängnis kommen, beschreiben es als ein Folterlager. Sie vergleichen es mit Abu Ghraib. Es ist also schwierig geworden, denn man hat das Gefühl, dass man ständig verfolgt wird, und wenn man nicht von der israelischen Besatzung verfolgt wird, dann wird man von der Palästinensischen Autonomiebehörde eingeschüchtert. Wir haben also das Gefühl, dass wir für jedes einzelne Wort, das wir sagen, bezahlen müssen, und wir werden ständig beobachtet.

Was konnten Sie seit Beginn des Völkermords organisieren und tun? Konzentrieren Sie sich hauptsächlich auf lokale Themen oder ist die Solidarität mit dem Gazastreifen ebenfalls ein Schwerpunkt?

Natürlich konzentrieren wir uns auf Gaza. Hauptsächlich haben wir uns anderen Organisationen und Basisinitiativen im Westjordanland angeschlossen, um zu versuchen, einen friedlichen Widerstand des Volkes zu organisieren. Aber im Westjordanland sind wir mit militärischer Gewalt konfrontiert worden. Früher wurde bei Razzien in Städten nicht auf jeden geschossen, der auf die Straße ging. Die zunehmende militärische Gewalt hat die Angst verstärkt, und das hat auch die Fähigkeit, sich zu organisieren, verringert. Denn wenn man einen friedlichen Protest organisiert und sich zu einem Kontrollpunkt oder ähnlichem begibt, ist das fast wie ein Selbstmordkommando.

Hinzu kommt, dass die militärischen Kontrollpunkte die Bewegung zwischen den Städten unmöglich machten. So waren die Städte isoliert und die Menschen isoliert. Es war nicht möglich, Menschen aus verschiedenen Städten zusammenzubringen und einen großen Protest zu organisieren, was die Organisationsfähigkeit ebenfalls einschränkte, aber die Menschen organisierten weiterhin Proteste und Sitzstreiks im Stadtzentrum, vor Botschaften oder der UNO.

Und auch Boykottkampagnen. Wir machen auch weiterhin auf die Problematik aufmerksam, dokumentieren, recherchieren und schaffen Räume, in denen Menschen sitzen und über politische Themen diskutieren können. Aber alles, was wir getan haben, ob in der Universität oder außerhalb der Universität, konzentrierte sich auf Gaza, auf unsere Bemühungen, diesen Völkermord zu stoppen, sich der Besatzung zu widersetzen und einfach die Menschen zu retten.

Stimmt es, dass Sie den deutschen Botschafter bei der Palästinensischen Autonomiebehörde von Ihrem Campus vertrieben haben?

Er war in einem Museum neben der Universität. Er sagte, sein Besuch sei ein Versuch, die humanitäre Krise in Gaza anzusprechen und weitere Kooperationsinitiativen oder so etwas zu besprechen.

Aber die Studenten waren nicht in der Lage, die Anwesenheit des deutschen Botschafters zu akzeptieren, der den Völkermord vom ersten Tag an unterstützte und entmenschlichende Propaganda gegen die Palästinenser verbreitete und unser Recht auf Existenz und Widerstand leugnete. Es gibt keine Akzeptanz dieser Kolonialmächte dieser völkermordenden Länder. Die Studenten haben nicht einmal nachgedacht, sie sind einfach zum Museum gegangen und haben den deutschen Botschafter aufgefordert, sofort zu gehen. Und er ging; er wurde gezwungen zu gehen.

Wie hängt der studentische Aktivismus mit dem palästinensischen Widerstand im Allgemeinen zusammen?

Wenn wir uns die Geschichte der palästinensischen Revolution ansehen, so begann sie mit Studenten. Es begann mit Flüchtlingsstudenten in Ägypten und in den Golfstaaten, und sie gründeten die palästinensischen Gruppierungen, ausnahmslos alle – von der Fatah über die PFLP bis zur Hamas. Die Rolle der Studenten besteht also darin, diese revolutionäre Denkweise aufrechtzuerhalten, den Widerstand aufrechtzuerhalten, die Fähigkeit zu erhalten, sich zu organisieren und gegen das zu protestieren, was unsere Rechte untergräbt.

Und wir haben gesehen, welche Rolle die Studentenbewegung auch danach gespielt hat, in der ersten Intifada und der zweiten Intifada und in den letzten Jahren, wie sie sich immer jeder Politik entgegengestellt hat, die darauf abzielte, die Rolle und die Bedeutung der Studentenbewegung zu untergraben.

Auf einer anderen Ebene, insbesondere nach dem 7. Oktober, haben viele Studenten einen Weg gefunden, sich am physischen gewaltsamen Widerstand zu beteiligen, indem sie sich kleinen militärischen Gruppen anschlossen, wie in Tulkarm und Jenin, die wir Kateeba Tulkarm [Tulkarm-Brigade] und Kateeba Jenin [Jenin-Brigade] nennen. Es handelt sich dabei um Studenten, die höchstwahrscheinlich nicht in der Lage waren, ihre Universität zu besuchen, und die ihr ganzes Leben lang in einem Flüchtlingslager gelebt und die ständigen israelischen Angriffe miterlebt haben.

Sie sind also auch Teil der Studentenbewegung und Teil der palästinensischen Revolution, denn der palästinensische Widerstand kann nicht einfach zur Friedlichkeit gezwungen werden, denn wenn wir mit extremer Gewalt konfrontiert werden, müssen wir uns auf die gleiche Weise verteidigen. Und so sind diese aktiven Studenten auch Teil der Studentenbewegung, die eine grundlegende Rolle im palästinensischen Widerstand und in der palästinensischen Revolution spielt.

Beeinflusst das, was Sie auf dem Campus tun, die breitere Politik im Westjordanland?

Ich würde sagen, ja, denn Birzeit ist so etwas wie die offenste Universität und die Universität, an der die Menschen ihre Meinung äußern und ihre Ideologien und ihre politische Identität entwickeln können. Jeder, der in Birzeit studiert, durchläuft also diesen gesunden Prozess der Anhäufung von Ideen und Konzepten, um in die Gesellschaft zu gehen und ein aktiver politischer Bürger zu sein. Viele von ihnen arbeiten dann in humanitären, politischen und kulturellen Organisationen.

Welchen Einfluss hatte die globale Studentenbewegung auf die palästinensischen Universitäten und auf andere Aktivisten im Westjordanland?

Sie hatte eine große Wirkung. Die meisten Universitäten im Westjordanland stellten in den ersten drei, vier Monaten des Krieges auf Online-Lernen um. Und bis heute gibt es einige Universitäten, die nicht auf dem Campus unterrichten können. Die studentische Organisierung und der studentische Aktivismus haben also abgenommen. Die Studenten hatten das Gefühl, nichts tun zu können und damit außen vor zu sein.

Als die Camps anfingen, schauten die Studenten im Westjordanland hin und schämten sich, denn das sind Leute, die draußen etwas tun, was wir nicht tun. Wir sitzen nur zu Hause und können nichts tun. Ich würde sagen, dass dies den Geist der Studenten wiederbelebt hat, denn nach drei oder vier Monaten der ständigen Enttäuschung und des Gefühls der Hilflosigkeit und Nutzlosigkeit haben sie wieder das Gefühl, dass Studenten etwas tun können.

Die Szenen auf den Camps waren so inspirierend und haben uns ermutigt, es wieder zu versuchen. Lasst uns wieder versuchen, Proteste zu organisieren. Lasst uns wieder versuchen, Einfluss zu nehmen. Wenn Menschen im Westen, in den USA, in Australien und in Frankreich, die nicht physisch mit dem Kampf verbunden sind, dies tun, können wir das auch tun. Wir sollten das auch tun.

Und dann haben wir in Birzeit, obwohl wir vorher schon Proteste und Aktivitäten hatten, auch ein symbolisches Lager in Solidarität errichtet. Um die Studentenbewegung und die Studentenlager zu stärken, gründeten wir die Volksuniversität für Gaza oder, wie wir sie nannten, die Märtyreruniversität für Gaza, wo wir Diskussionen, Vorlesungen und Proteste abhielten, um die Studentenbewegung zu stärken, um die Studentenbewegung wiederzubeleben und auch, um uns mit den Studenten in Gaza zu solidarisieren.

Tausende von Studenten im Westen haben die Geschehnisse in Palästina verfolgt. Was ist Ihrer Meinung nach etwas, das Aktivisten vielleicht nicht wissen, aber über Palästina und die aktuelle Situation wissen sollten?

Ich weiß nicht, ob diese Dinge neu sind, aber ich würde sagen, dass das Wichtigste für die Menschen ist, sich daran zu erinnern, wie entscheidend diese Tage sind. Dieser Krieg ist nicht wie jeder andere Krieg. Es gab schon früher Eskalationen, die Gewalt war schon früher eskaliert, die erste und die zweite Intifada, die Kriege in Gaza. Aber dieser Krieg ist anders.

Es geht nicht nur um den Tod von Menschen, sondern auch um die vollständige Auslöschung der Palästinenser. Wenn wir von Völkermord sprechen, dann meinen wir auch Völkermord, denn wir sehen, dass in Gaza mehr als 40.000 Menschen getötet wurden, und möglicherweise noch viel mehr.

Wenn der Krieg jetzt aufhört, bedeutet das nicht, dass alles gelöst ist, denn wir haben immer noch eine große Krise. In Gaza haben sie nichts, womit sie leben können. Die Menschen müssten gehen, wenn sie keine Schulen, keine Universitäten, keine Gemeinden hätten und sich Krankheiten ausbreiten würden. Und das ist der Plan, den [der israelische Minister für nationale Sicherheit Itamar] Ben Gvir und [der israelische Premierminister Benjamin] Netanjahu immer wieder verkündet haben: die Bevölkerung von Gaza zu begrenzen oder zu verringern. Das ist Völkermord, das ist ethnische Säuberung, und das war noch nie so klar wie heute.

Und dasselbe geschieht im Westjordanland. Die Bewohner von Städten und Dörfern sind täglich Razzien durch israelische Siedler ausgesetzt, nicht nur durch das Militär. Wir sehen also die tatsächliche Bedrohung durch ethnische Säuberungen – das ist ganz offensichtlich und ganz klar.

Wir dürfen nicht in diesen Diskurs verfallen, in dem nur ein Waffenstillstand gefordert wird. Wir müssen Gerechtigkeit und Freiheit fordern.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …