er Bau des israelischen Toleranzmuseums im Jahr 2015 auf dem jahrhundertealten Mamilla-Friedhof in der Altstadt von Jerusalem. (Foto: Pablo Castellani)

Saree Makdisis „Toleranz ist eine Einöde: Palästina und die Kultur der Verleugnung“ zeigt, was für ein Schwindel der israelische Liberalismus immer war und immer noch ist.

Der Mythos der israelischen Demokratie ist in Gaza gestorben und Israels Hasbara wird sich nie davon erholen

Von Steve France

22. Juni 2024

TOLERANZ IST EINE EINÖDE

Palästina und die Kultur der Verleugnung

von Saree Makdisi

244 Seiten. Universität von Kalifornien Press, 2022.

Übeltäter neigen bekanntlich dazu, sich gegen Anschuldigungen zu wehren, dass sie Unrecht getan haben: Sie erfinden Alibis, leugnen wichtige Fakten, berufen sich auf Verwirrung oder machen andere Ausreden für ihr Verhalten geltend. Doch Israels besondere Form des „affirmativen Leugnens“ geht tiefer und ist weitreichender, wie Saree Makdisi in Tolerance Is a Wasteland zeigt: Palästina und die Kultur der Leugnung. Über die bloße Vertuschung oder Widerlegung von Anschuldigungen hinaus hat Israel stets beruhigende Gegenbilder – sozusagen Märchen – über seine moralische Untadeligkeit verbreitet. Der Effekt ist, dass die Motive der Kritiker angezweifelt und faktische Einzelheiten durch laute und emotionale „Bestätigung von Werten wie Toleranz [und] Vielfalt“ ersetzt werden – alles, um mit „unaussprechlichen – und unausgesprochenen – Verbrechen davonzukommen.“

Wasteland erschien 2022, am Vorabend von Israels ehrgeizigstem Versuch, den palästinensischen Widerstand in dem Land zwischen Fluss und Meer zu beenden – oder auch nur ihre physische Präsenz. Doch der Sand, die Tunnel und der Sumud der ausgehungerten und geschundenen Gaza-Flüchtlinge haben den Bomben standgehalten und die Welt gezwungen, in Echtzeit zu beobachten, wie Israel Zehntausende von unbewaffneten palästinensischen Zivilisten abschlachtet. Heute sind die Absicht der Verbrechen und die Falschheit der Behauptungen über die Unschuld und die Opferrolle des Staates so deutlich wie nie zuvor.

Makdisi hat die spielverändernden Ereignisse von 2023-24 nicht vorhergesagt, aber er hat die Dämmerung von Israels klassischer Hasbara (hebräisch für Propaganda oder Spin) eingeläutet. Schon lange vor dem Oktober 2023 gingen die Israelis seiner Ansicht nach von der Tugendhaftigkeit zu „offenem Rassismus“ über, angeführt von den neuen Ultra-Hardlinern. Dieser Wandel war ein implizites Eingeständnis, dass die in seinem Buch untersuchten affirmativen Formen der Verleugnung nicht mehr wirksam waren, auch wenn sich einige mildere Israelis immer noch an „Bekenntnisse zu Teilen, Gleichheit, Zusammenarbeit und Solidarität – Birkenstocks und Müsli und Amos Oz in einem Kibbuz in Galiläa“ klammerten.

Die zionistischen Liberalen in den USA, angeführt von Biden, Blinken und dem Establishment der Demokratischen Partei, trällern den Amerikanern, von denen nur wenige gut über Israel-Palästina informiert sind, immer noch die bekannte Märchen-Propaganda vor. Sie singen immer wieder die gleichen schnulzigen Lieder über das tapfere, davidische Israel, das die arabische Aggression auf wundersame Weise überwindet. Aber die Welt sieht, wie Israel zu völkermörderischem Death Metal tanzt und singt.

Makidisi – Literaturprofessor an der UCLA und Neffe von Edward Said – gibt eine düstere Prognose für viele zionistische Standardtropen ab und entlarvt viele wahrhaft kriminelle Realitäten der israelischen Gesellschaft, indem er vier Themen der Vermarktung Israels als etwas, „das man sich vorstellt, das man fühlt und an das man zutiefst glaubt, [als] die Verkörperung von ökologischer Regeneration, multikultureller Toleranz und demokratischem Idealismus“ untersucht.

Zunächst geht er auf Israels Greenwashing ein, bei dem Israel angeblich „die Wüste zum Blühen gebracht“ und die Hügel durch das Pflanzen von Millionen von Bäumen zum Leben erweckt hat. Als Nächstes geht es um Israel, das „Leuchtfeuer der Demokratie“ und die „einzige Demokratie im Nahen Osten“. Drittens „das Theater des ‚Pinkwashing‘, bei dem sich Israel der Welt als schwulenfreundlicher Hort der kulturellen Integration präsentiert“, im Gegensatz zu einer angeblich ultra-homophoben palästinensischen Kultur. Das vierte Kapitel beleuchtet die anhaltenden Bemühungen amerikanischer Zionisten, ein protziges „Museum der Toleranz“ direkt auf dem Mamilla-Friedhof, der größten und wichtigsten muslimischen Begräbnisstätte in Jerusalem, zu errichten.

In diesem letzten Kapitel gibt Makdisi „eine gekapselte Version“ des Gesamtarguments des Buches: die Beschreibung eines monumentalen Ausdrucks der emotionalen und politischen Investition amerikanischer Zionisten in affirmative Leugnungen, wie wahnhaft sie auch sein mögen. Das Projekt Museum of Tolerance, für das der damalige kalifornische Gouverneur Arnold Schwarzenegger 2004 den ersten Spatenstich setzte, steht kurz vor der Fertigstellung. Im Mai zeigte das Museum, das sich selbst als „Internationaler Leuchtturm für Menschenwürde“ bezeichnet, eine Ausstellung mit dem Titel „Von der Dunkelheit zum Licht“, die „die Ereignisse des 7. Oktober erforscht … eine Reise durch Hoffnung und Tragödie“.

Die Existenz muslimischer Gräber auf der Baustelle wurde zunächst einfach geleugnet. Dann wurden Versuche unternommen, sie zu verdecken. Später wurden einige Gräber heimlich entfernt. Obwohl ihr Vorhandensein schließlich unbestritten war, gab der Oberste Gerichtshof Israels 2008 dennoch grünes Licht für den Bau, und zwar mit dem in Israel einmaligen „Vorschlag“, eine unterirdische, horizontale Trennbarriere zwischen dem Fundament des Museums und den darunter liegenden Gräbern zu errichten. (Möglicherweise diente dies eher dem Schutz der jüdischen „Reinheit“ der Stätte als dem Respekt vor den Gräbern.)





Die Tatsache, dass sie bei der Schändung von Gräbern erwischt wurden und darüber gelogen haben, hielt die Sponsoren, das Simon Wiesenthal Center mit Sitz in Los Angeles, das das ursprüngliche Museum der Toleranz beherbergt, nicht davon ab, sondern sie mussten sich stark auf eine „hyperbolische und absurd theatralische Investition in einen Diskurs der ‚Toleranz'“ verlassen. Das in hypermodernen Gebäuden untergebrachte Museum erwähnt den alten Friedhof mit keinem Wort und bewirkt damit eine perfekte kulturelle Auslöschung.

Im Diskurs des Museums wurde auch die Bedeutung von Toleranz verzerrt, ein Konzept, das im Allgemeinen Menschen mit Macht beschreibt, die Menschen mit wenig Macht akzeptieren. Makdisi stellt „eine bemerkenswerte Entgleisung“ im Diskurs fest, bei der „das jüdische Volk“ an die Stelle von „die Welt“ tritt und „Bedrohungen für die Menschheit“ ausschließlich Bedrohungen für „das jüdische Volk“, genauer gesagt für den zionistischen Staat, sind. Der Hass, auf den das Museum abzielt, ist nicht der Hass im Allgemeinen, sondern der Hass auf Juden, da es stolz behauptet, „die wesentlichen Werte des Judentums in die Praxis umzusetzen“, indem es „radikalen Ideologien, dem globalen Terrorismus und dem Wiederaufleben des Antisemitismus“ entgegentritt.

Dem Museum und seinen Bewunderern zufolge geht es bei der Toleranz „überhaupt nicht um den Anderen, sondern um das Selbst“, sagt Makdisi. Dennoch weist er die Idee zurück, dass hier nur Heuchelei (oder übertriebene Heuchelei) im Spiel ist. Vielmehr besteht er darauf, dass die Unterstützer des Museums „als absolut aufrichtig angesehen werden müssen“ (seine Betonung). Allgemeiner ausgedrückt, geht er davon aus, dass die meisten Menschen, die den Zionismus und Israel unterstützen, „anständige Menschen sind, die von den besten Absichten motiviert sind und von dem, was sie für eine gerechte Sache halten“.

Er stellt fest, dass amerikanische Zionisten, die immer noch an die „affirmativen Leugnungen“ glauben, die die palästinensische Realität ertränken, dazu neigen, auf „selbst die prinzipiellste Kritik an der israelischen Politik“ mit „Ausbrüchen blinder Wut“ zu reagieren. Das liegt daran, dass sie „in die lähmendste Form der Verleugnung verwickelt sind“, die sie blind dafür macht, wie entsetzlich die Handlungen Israels für den Großteil der Welt geworden sind. Für Israelis ist die Reaktion des Entsetzens antisemitisch. Einfach ausgedrückt: Das Festhalten an einem Märchen, ob zynisch oder aufrichtig, macht einen Menschen dumm.

Eine grundlegende Form der affirmativen Verleugnung, die in Israel in den Jahren nach der Vertreibung der meisten Palästinenser 1948 stattfand, war das Pflanzen schnell wachsender, nicht einheimischer Bäume, um dichte Wälder zu schaffen, die die Ruinen von mehr als 500 palästinensischen Dörfern, die während und nach der Nakba zerstört wurden, verbergen sollten. Die israelische Besessenheit vom Pflanzen von Bäumen veranlasste Mahmoud Darwish zu der Bemerkung: „Meine Abwesenheit besteht ausschließlich aus Bäumen“, aber für die Menschen im Westen – insbesondere für die jüdischen Gemeinden, die regelmäßig um finanzielle Unterstützung gebeten werden – schien dies ein dramatischer Beweis für die Liebe der Israelis zur Natur und ihre Entschlossenheit, das Land zu verschönern, das angeblich von den früheren Bewohnern vernachlässigt wurde. Dies ist das konkreteste Beispiel für das, was Makdisi als „Okklusion“ bezeichnet, wobei Israels scheinbar tugendhafte Baumpflanzungen Teil seiner bösartigen ethnischen Säuberung waren.

„Von allem Anderen befreit, wird der erträumte Raum notwendigerweise als Selbst gesehen“, stellte Uri Eisenzweig einmal fest und Makdisi zitiert ihn. Doch viele architektonische und andere Überbleibsel der vertriebenen Anderen sind immer noch zu sehen – eine ergreifende Realität, die in den Memoiren der israelischen Amerikanerin Linda Dittmar aus dem Jahr 2023, Tracing Homelands, erforscht wird.

Viele Ruinen könnten die Bäume überdauern, vor allem die wasserschluckenden, feueranfälligen europäischen Kiefern und Eukalyptusbäume. Makdisi bezieht sich auf A.B. Yehoshuas Erzählung Facing the Forests“, in der er sie mit einem Wald der Einsamkeit“ vergleicht. Die Kiefern stehen aufrecht, schlank und ernst, wie eine Kompanie neuer Rekruten, die auf ihren Befehlshaber warten“. Sie haben 40.000 Hektar einheimischer Olivenbäume und riesige Flächen mit Zitrusfrüchten und Obstbäumen verdrängt, die seit Generationen von Palästinensern angebaut werden.

In lebhaften, scharfen Details zeigt Makdisi, wie die Behauptung, Israel sei ein „jüdischer und demokratischer Staat“, durch die Welle maßgeblicher Apartheid-Berichte, die im Gefolge von Israels dreister Enthüllung seiner wahren Agenda während der Trump-Präsidentschaft veröffentlicht wurden, endgültig delegitimiert wurde. Da Israel – anders als das südafrikanische Apartheidsystem – hart daran gearbeitet hat, seinen Apartheidcharakter zu verschleiern, verstecken sich die Befürworter immer noch hinter verschiedenen demokratischen Alibifunktionen seines Systems, z. B. dass palästinensische Bürger Israels wählen dürfen oder dass es einen „arabischen“ Richter am Obersten Gerichtshof gibt. Aber weder Israel, noch die USA, noch irgendeine zionistische Organisation hat es gewagt, die spezifischen faktischen Beweise für die Apartheid zu widerlegen, die in dicken Berichten von Human Rights Watch, B’Tselem, Amnesty International und anderen zusammengetragen wurden. Ein Versuch einer substantiellen Widerlegung würde nicht nur scheitern, sondern wahrscheinlich vielen offenbaren, dass der Zionismus in Palästina „von Anfang an darauf abzielte, die einheimische palästinensische Arbeitskraft nicht auszubeuten, sondern zu beseitigen“, wie Makdisi schreibt.

Israel war schon immer bestrebt, sich gegenüber Nicht-Juden als ungehorsam zu zeigen, da es die angebliche „ewige Sehnsucht“ der Juden nach einem eigenen Staat erfüllt. Makdisis drittes Kapitel über die Vielfalt zeigt jedoch, dass der Staat verzweifelt versucht, sein Image „rosa zu waschen“. So bemühte sich Tel Aviv 2019 um den Titel „schwulste Stadt der Welt“, indem es den Eurovision Song Contest ausrichtete, um sich als vielfältig und fortschrittlich zu „rebranden“, Palästinenser hin oder her. Die „Pinkwashing“-Kampagne wurde von der Regierung großzügig finanziert und von der Marktforschung als Reaktion auf die sinkende Popularität Israels in Meinungsumfragen unter jungen westlichen Menschen vorangetrieben. Aber weit davon entfernt, Israels Pinkheit zu bestätigen, floppte die Eurovisionsshow 2019 finanziell und konnte die Umfragewerte nicht steigern – und die ganze Kampagne brachte eine antizionistische „dekoloniale Queering“-Bewegung hervor.





Ein „zentrales Element des israelischen Pinkwashings“ bestand darin, Palästinenser und Araber im Allgemeinen als in einer rückständigen orientalischen Vergangenheit verhaftet darzustellen. Die Pinkwashers „behaupteten also entweder, dass es keine queeren Palästinenser gibt“, oder wenn es sie gibt, „dann sehen sie Israel als ihre Rettung an“. Das Problem ist, dass „kein Palästinenser, ob queer oder nicht, nach Israel einreisen und dort Schutz suchen darf“.

Makdisi schildert viele ausgewählte, erschütternde Vorfälle. Der israelische schwule Pornodarsteller Michael Lucas wird zum Beispiel mit den Worten zitiert: „Pornos sind der einzige Weg, um Aufmerksamkeit für Israel zu bekommen. Niemand fährt wegen Golda Meir nach Israel“. Was die Palästinenser betrifft, so sagt Lucas: „Es ist allgemein bekannt, dass die Palästinenser gewalttätige Mörder von Schwulen sind, also ist die Unterstützung Palästinas eine Unterstützung für den Tod von Schwulen.“

Leugnen funktioniert am besten, wenn die Leugner glauben, was sie sagen. Ebenso funktioniert die Leugnung am besten, wenn die Zuhörer glauben wollen, was sie hören. Während israelische Leugnungen darauf abzielen, Außenstehende zu überzeugen oder zu frustrieren, haben viele Zionisten, insbesondere Amerikaner, das emotionale Bedürfnis zu glauben, dass Israels kontrafaktische Geschichten wahr sind oder zumindest „wahr“ genug, um als nationale „Erzählung“ oder als Darstellung der angeblich modernen und liberalen Ideale Israels zu dienen.

Abgesehen von den Unwissenden oder vorsätzlich Unwissenden glaubt jedoch „niemand mehr an die alten Plattitüden; niemand hört ihnen zu“, sagt Makdisi. Die Ungläubigkeit ist auch deshalb gewachsen, weil die Kritiker, die von Tag zu Tag zahlreicher werden, die Mythen vollständig entlarvt haben. Aber die schlimmsten Schläge kamen von Israel selbst, als es „eine Schicht nach der anderen von den Formen der Leugnung enthüllte, die ihm früher Deckung gaben“.

Diese Schläge vervielfachten sich mit dem Aufstieg der fundamentalistischen, rechtsgerichteten Siedler Ende 2022 an die Macht. Sie verachten liberale Werte und haben ihre israelischen Mitbürger dazu ermutigt, „die Verkleidung des Liberalismus und des Progressismus abzulegen und sich einfach als das gewalttätige, rassistische Unternehmen zu outen, das es schon immer war.“ Ihre Regierung griff sofort Ikonen der Demokratie und Vorstellungen von Vielfalt an. Säkulare und nicht rechtsgerichtete Israelis starteten massive Proteste, waren aber auf die Nostalgie der Märchenzeit fixiert, anstatt sich in Richtung echter Demokratie und Vielfalt zu bewegen, die auch die Palästinenser einschließen würde. Nachdem die Hamas das israelische Militär am 7. Oktober überwältigt hatte, hielten Israelis aller Couleur den Völkermord für die richtige Antwort – von Toleranz war keine Rede mehr.

Israel scheint heute weit davon entfernt zu sein, die Palästinenser zu vernichten, aber es scheint endgültig jede Hoffnung zerstört zu haben, dass es sich in Richtung ehrlicher Geschichte oder wahrer Demokratie, Vielfalt oder Toleranz entwickeln wird. Tolerance Is a Wasteland zeigt, was für ein Schwindel der israelische Liberalismus immer war und auch heute noch ist.

