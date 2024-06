https://www.middleeastmonitor.com/20240622-us-magazine-hamas-is-winning/



US-Zeitschrift: ‚Hamas gewinnt‘

22. Juni 2024

Das US-Magazin Foreign Affairs bestätigte am Freitag: „Die Hamas ist heute stärker als sie es am 7. Oktober war. Ihre Sache ist populärer und ihre Anziehungskraft stärker als vor dem 7. Oktober“.

Die Zeitschrift schrieb in einem Bericht: „Nach neun Monaten zermürbenden Krieges ist es an der Zeit, die nackte Realität anzuerkennen: Es gibt keine rein militärische Lösung, um die Hamas zu besiegen“, und fügte hinzu: „Die Hamas ist weder besiegt noch steht sie kurz vor der Niederlage.“

Sie stellte außerdem fest: „Israel ist mit etwa 40.000 Soldaten in den nördlichen und südlichen Gazastreifen einmarschiert, hat 80 Prozent der Bevölkerung vertrieben, mehr als 37.000 Menschen getötet, mindestens 70.000 Tonnen Bomben auf das Gebiet abgeworfen (mehr als die Bomben, die im gesamten Zweiten Weltkrieg auf London, Dresden und Hamburg abgeworfen wurden), mehr als die Hälfte aller Gebäude im Gazastreifen zerstört oder beschädigt und den Zugang des Gebiets zu Wasser, Lebensmitteln und Strom eingeschränkt, so dass die gesamte Bevölkerung am Rande einer Hungersnot steht.

So heißt es in der Zeitschrift: „Obwohl viele Beobachter die Unmoral des israelischen Verhaltens hervorgehoben haben, haben die israelischen Führer immer wieder behauptet, dass das Ziel, die Hamas zu besiegen und ihre Fähigkeit zu schwächen, neue Angriffe gegen israelische Zivilisten zu starten, Vorrang vor der Sorge um palästinensische Leben haben muss. Die Bestrafung der Bevölkerung von Gaza muss als notwendig akzeptiert werden, um die Macht der Hamas zu zerstören“.

In Foreign Affairs heißt es hingegen: „Der zentrale Fehler in Israels Strategie liegt nicht in einem taktischen Versagen oder in der Auferlegung von Beschränkungen für militärische Gewalt – so wie das Scheitern der militärischen Strategie der Vereinigten Staaten in Vietnam wenig mit dem technischen Können ihrer Truppen oder den politischen und moralischen Grenzen für den Einsatz militärischer Macht zu tun hatte. Das übergreifende Scheitern lag vielmehr in einem groben Missverständnis über die Quellen der Macht der Hamas. Zu seinem großen Nachteil hat Israel nicht erkannt, dass das Gemetzel und die Verwüstung, die es im Gazastreifen angerichtet hat, seinen Feind nur stärker gemacht hat.“

„Trotz ihrer Verluste hat die Hamas de facto weiterhin die Kontrolle über weite Teile des Gazastreifens, einschließlich der Gebiete, in denen sich die Zivilbevölkerung konzentriert“, heißt es weiter. „Nach einer jüngsten israelischen Einschätzung hat die Hamas jetzt mehr Kämpfer in den nördlichen Gebieten des Gazastreifens, die die IDF im Herbst unter Einsatz von Hunderten von Soldaten erobert hat, als in Rafah im Süden“.

Der Bericht wies auch darauf hin, dass die Hamas: „Die Hamas verfügt wahrscheinlich über 15.000 mobilisierte Kämpfer – etwa zehnmal so viele wie die Kämpfer, die die Anschläge vom 7. Oktober verübt haben. Darüber hinaus sind mehr als 80 Prozent des unterirdischen Tunnelnetzes der Gruppe weiterhin für die Planung, die Lagerung von Waffen und die Umgehung israelischer Überwachung, Gefangennahme und Angriffe nutzbar. Der größte Teil der Hamas-Führungsspitze in Gaza bleibt intakt.

Das Magazin erklärte, dass die israelische Bombardierung und Bodeninvasion des Gazastreifens nicht zu einem Rückgang der palästinensischen Unterstützung in der Bevölkerung geführt hat, und: „Die Unterstützung für bewaffnete Angriffe gegen israelische Zivilisten scheint vor allem unter den Palästinensern im Westjordanland zugenommen zu haben, die nun genau so hoch ist wie die konstant hohe Unterstützung für diese Angriffe im Gazastreifen, was zeigt, dass die Hamas seit dem 7. Oktober in der gesamten palästinensischen Gesellschaft große Fortschritte gemacht hat.“

Ein US-Beamter erklärte gegenüber dem Fernsehsender CBS, dass Israel seinem Ziel, die Hamas zu vernichten, nicht näher gekommen sei, da es keinen israelischen Plan für den Tag nach dem Krieg in Gaza gebe.

Der israelische Armeesprecher Daniel Hagari erklärte: „Die Hamas zu zerstören, sie verschwinden zu lassen – das ist einfach nur Sand in die Augen der Öffentlichkeit streuen“, und fügte hinzu, dass die Gruppe die Kontrolle über den Gazastreifen behalten werde, solange Israel nicht „etwas anderes entwickelt, um sie zu ersetzen“.

