https://english.almayadeen.net/news/politics/us-prepared-to-back–israel–in-full-scale-war-with-hezbolla



Die USA sind bereit, „Israel“ in einem umfassenden Krieg mit der Hisbollah zu unterstützen: CNN

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Nachrichten-Websites

22. Juni 2024

Ein hochrangiger Beamter der US-Regierung erklärt gegenüber CNN, dass die US-Regierung betont habe, dass die Regierung Biden „Israel“ die notwendige Sicherheitshilfe leisten werde.

x

Hochrangige US-Beamte versicherten einer Delegation hochrangiger israelischer Beamter, die diese Woche Washington besuchte, dass die Biden-Regierung voll und ganz bereit sei, ihren Verbündeten im Falle eines umfassenden Krieges mit der Hisbollah zu unterstützen, berichtete CNN unter Berufung auf einen hochrangigen Regierungsbeamten.

Die Biden-Regierung hat immer wieder behauptet, sie wolle einen Krieg zwischen „Israel“ und der Hisbollah vermeiden, und sich für eine diplomatische Deeskalation eingesetzt. In dieser Woche wurde der US-Gesandte Amos Hochstein in die Region entsandt, um angeblich zur Entspannung der Lage beizutragen.

Die Medien berichten, dass hochrangige israelische Beamte, darunter der Minister für strategische Angelegenheiten, Ron Dermer, und der Berater für nationale Sicherheit, Tzachi Hanegbi, mit Vertretern der Regierung Biden, wie dem nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan, dem Außenminister Antony Blinken und dem Nahostkoordinator des Weißen Hauses, Brett McGurk, zusammenkamen.

Quellen zufolge erörterten die israelischen und amerikanischen Beamten verschiedene Themen, darunter die Lage an der Grenze zum Libanon, den Iran sowie die Verhandlungen über einen Waffenstillstand und den Gefangenenaustausch.

Der hochrangige Regierungsbeamte erwähnte, dass US-Beamte betonten, dass die Regierung Biden „Israel“ die nötige Sicherheitshilfe leisten werde, dass aber keine amerikanischen Truppen vor Ort stationiert würden.

Der Beamte wies darauf hin, dass amerikanische und israelische Beamte bei den Treffen in dieser Woche mögliche Strategien zum Abbau der Spannungen entlang der Blauen Linie, die den Südlibanon und das nördliche besetzte Palästina trennt, erörtert hätten, darunter auch Gespräche über die Rückkehr vertriebener israelischer Siedler und libanesischer Bürger in ihre

Die Gespräche fielen mit den öffentlichen Anschuldigungen des israelischen Besatzungsministers Benjamin Netanjahu zusammen, die USA würden „Israel“ Waffen und Munition vorenthalten, was zu einem angespannten Austausch zwischen israelischen und amerikanischen Beamten führte.

Am Mittwoch warnte der Generalsekretär der Hisbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, dass „die Möglichkeit einer Invasion von al-Jalil auf dem Tisch bleibt“, sollte die Konfrontation mit „Israel“ an den Grenzen zum nördlichen besetzten Palästina eskalieren.

„Der Feind weiß, dass er mit uns zu Lande, in der Luft und zur See rechnen muss, und wenn es zum Krieg kommt, wird der Widerstand ohne Zwänge, Regeln oder Grenzen kämpfen“, erklärte er während der Gedenkfeier für den ranghohen Hisbollah-Kommandeur Sami Taleb Abdallah und seine Begleiter, die Tage zuvor bei einem israelischen Angriff im Südlibanon ums Leben gekommen waren.

Am Vortag hatte das Militärmedium des Islamischen Widerstands im Libanon – Hisbollah – Aufnahmen veröffentlicht, die zeigen, wie seine Aufklärungsdrohnen über weite Teile des besetzten palästinensischen Landes fliegen, darunter Kiryat Shmona, Nahariya, Safad, Karmiel, Afula bis hin zu Haifa und seinem Hafen.

Unter dem Titel „Das hat der Wiedehopf mitgebracht“ wurden in dem neuneinhalbminütigen Video Aufnahmen gemacht und sensible israelische Orte gezeigt. Die Hisbollah wies darauf hin, dass das Video nur die erste Episode von weiteren sei, die noch folgen würden, und betonte, dass die Drohnen die israelische Luftabwehr umgingen und unentdeckt in den libanesischen Luftraum zurückkehrten.

Kurz nachdem die Hisbollah das Video veröffentlicht hatte, teilte das israelische Besatzungsmilitär mit, dass „operative Pläne für eine Offensive im Libanon genehmigt und bestätigt wurden“. Hochrangige israelische Befehlshaber beschlossen außerdem, „die Bereitschaft der Bodentruppen zu beschleunigen“, heißt es in der militärischen Erklärung.

Mehr lesen: Frankreich „könnte“ den Libanon unterstützen, wenn es Truppen im Süden einsetzen will

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …