https://www.palestinechronicle.com/horrific-massacre-in-shejaiyya-scores-killed-in-israeli-shelling-across-gaza/



Schreckliches Massaker in Shejaiyya: Zahlreiche Tote bei israelischem Beschuss im Gazastreifen

9. April 2025 News

Israel setzte seine Massaker in Gaza fort. (Foto: via QNN)

Teilen Twittern Pin E-Mail

Israelische Bombardierungen, darunter ein schreckliches Massaker in Shejaiyya, forderten in Gaza zahlreiche Todesopfer, während der Gazastreifen aufgrund der beschädigten Infrastruktur und der blockierten Hilfslieferungen mit einer schweren Wasserkrise zu kämpfen hat.

Am Mittwoch wurden zahlreiche Palästinenser getötet und viele weitere verletzt, als israelische Granaten sowohl die südlichen als auch die zentralen Gebiete des Gazastreifens trafen. Unterdessen warnte die Stadtverwaltung von Gaza vor einer drohenden Wasserkrise, die die Zivilbevölkerung betreffen könnte.

Ein israelischer Angriff auf ein Wohnhaus in der Bagdad Street im Stadtteil Shejaiyya östlich von Gaza-Stadt führte zum Tod von mindestens 20 Palästinensern und zu etwa 50 Verletzten, wie Al-Jazeera berichtete.

Mahmoud Basal, der Sprecher des Zivilschutzes von Gaza, teilte Al-Jazeera mit, dass die Zahl der Todesopfer durch die israelische Bombardierung von Sheja’iyya möglicherweise 50 erreichen könnte, und betonte, dass es bei den Verletzungen auch Verbrennungen und Amputationen gab.

Er erklärte weiter, dass die israelischen Streitkräfte bei ihrem Angriff auf das Viertel Shejaiyya absichtlich darauf abzielten, die größtmögliche Zahl an Todesopfern zu verursachen.

Darüber hinaus berichtete eine medizinische Quelle über den Tod von zwei Palästinensern, darunter ein Kind, bei einem israelischen Luftangriff auf eine Wohnung der Familie al-Hajj im Flüchtlingslager Nuseirat im mittleren Gazastreifen. Ein weiterer Palästinenser erlag seinen Verletzungen, die er sich bei einem früheren israelischen Luftangriff zugezogen hatte.

Die Quelle gab außerdem an, dass zwei weitere Palästinenser, darunter eine Frau, bei einem israelischen Angriff auf zwei Zelte getötet wurden, in denen Vertriebene westlich von Khan Yunis im südlichen Gazastreifen untergebracht waren.

Augenzeugen berichteten, dass die israelische Armee weiterhin Wohngebäude nordwestlich von Rafah, ebenfalls im südlichen Gazastreifen, bombardiert.

Palästinensische Quellen berichteten, dass israelische Besatzungstruppen die östlichen Gebiete von Gaza-Stadt mit Artillerie beschossen und dass Fahrzeuge dieser Truppen intensiv auf diese Gebiete feuerten.

Wasserkrise

In einer separaten Entwicklung gab die Stadtverwaltung von Gaza bekannt, dass der Streifen mit einem schweren Wassermangel konfrontiert sei, der nach der Abschaltung der Mekorot-Wasserleitung den sechsten Tag in Folge andauere.

Die Stadtverwaltung führte diese Abschaltung auf Schäden an der östlich des Stadtteils Sheja’iyya gelegenen Wasserleitung zurück, die durch israelische Angriffe entstanden waren.

Die Stadtverwaltung gab an, dass ihre Teams auf die Genehmigung warten, die beschädigte Stelle zu betreten, um die erforderlichen Reparaturen durchzuführen. Es ist wichtig zu wissen, dass die Wasserversorgung von Mekorot etwa 70 % des Wassers ausmacht, das an Einwohner und Vertriebene in Gaza-Stadt verteilt wird.

Die Stadtverwaltung von Gaza wandte sich an internationale Gremien und humanitäre Organisationen mit der dringenden Bitte, ihren Teams Zugang zu dem beschädigten Gelände zu gewähren, damit sie die Wartungsarbeiten abschließen und die sofortige Wiederaufnahme des Wasserpumpens sicherstellen können.

Die Stadtverwaltung gab außerdem an, dass israelische Streitkräfte während des andauernden Konflikts 64 von 86 Wasserbrunnen zerstört hätten und dass derzeit daran gearbeitet werde, die verbleibenden 22 Brunnen mit Solarenergie und Notstromaggregaten zu betreiben.

Das Gesundheitsministerium in Gaza gab in einer Erklärung bekannt, dass der Mangel an angemessener Ernährung und Trinkwasser im Gazastreifen die bestehenden gesundheitlichen Herausforderungen verschärft.

Das Ministerium gab an, dass 60.000 Kinder im Gazastreifen aufgrund von Unterernährung von schweren gesundheitlichen Komplikationen bedroht sind, und betonte, dass die Schließung der Grenzübergänge im Gazastreifen für Lebensmittel und Medikamente die Unterernährungskrise verschlimmert.

In der Zwischenzeit hat Al Jazeera Bilder erhalten, die Hunderte von humanitären Hilfslastwagen zeigen, die Gaza-Stadt nicht erreichen können. Diese Situation entsteht, weil Israel weiterhin alle Hilfsgüter daran hindert, in den Gazastreifen zu gelangen, und das bereits in der fünften Woche in Folge, trotz der Appelle internationaler humanitärer Organisationen, die davor gewarnt haben, dass das Leben von Hunderttausenden von Kindern im Gazastreifen durch Hunger und Unterernährung bedroht ist.

Die Schließung der Grenzübergänge hat dazu geführt, dass die Gesundheitsversorgung und chirurgische Eingriffe eingestellt wurden, insbesondere angesichts der steigenden Zahl von Opfern infolge der verstärkten israelischen Angriffe.

Die Bedingungen im Gesundheitssektor verschlechtern sich, was die Möglichkeit einer höheren Zahl von Todesopfern unter Patienten und Verletzten, die keinen Zugang zu einer grundlegenden Behandlung haben, erhöht.

Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) forderte eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen.

Andauernder Völkermord

Die erneute israelische Gewalt am 18. März hat den Waffenstillstand gebrochen, der am 19. Januar begann. Bei den jüngsten Militäraktionen wurden Hunderte von Palästinensern getötet und viele weitere verletzt, vor allem Zivilisten, darunter Frauen und Kinder.

Während die Verstöße von zahlreichen Ländern und Menschenrechtsgruppen verurteilt wurden, haben die USA ihre Unterstützung für Israel fortgesetzt und behauptet, dass die Militäraktion mit vorheriger Kenntnis und Zustimmung Washingtons durchgeführt wurde.

Seit Oktober 2023 hat Israel über 50.000 Palästinenser, hauptsächlich Frauen und Kinder, getötet und Gaza in Trümmern hinterlassen.

Im November 2024 erließ der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant und beschuldigte sie der Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gaza.

Israel droht außerdem ein Völkermordverfahren vor dem Internationalen Gerichtshof wegen seiner Handlungen in der belagerten Enklave.

(PC, AJA)

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …