Der der israelische Finanzminister hofft, dass die Vertreibung der Bewohner innerhalb von Wochen beginnen kann

Während Rubio und Netanjahu über Trumps „Vision für Gaza“ diskutieren,

hofft der israelische Finanzminister, dass die Vertreibung der Bewohner von Gaza innerhalb weniger Wochen beginnen kann.

Andre Damon

17. Februar 2025

Am Sonntag brachte der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich die Möglichkeit der bevorstehenden Umsetzung des Plans von US-Präsident Donald Trump zur Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung aus Gaza zur Sprache. „Ich hoffe, dass dieser Prozess in den kommenden Wochen beginnt„, sagte Smotrich dem israelischen Nachrichtensender Channel 12.

„Auch wenn es anfangs langsam geht, wird es allmählich an Fahrt aufnehmen und sich intensivieren.“ Er fügte hinzu, dass es eine „riesige logistische Operation sein wird, eine so große Anzahl von Menschen hier herauszubringen“.

Smotrich machte diese Bemerkungen, als US-Außenminister Marco Rubio mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu zusammentraf. Beide Männer versprachen, gemeinsam an der Umsetzung von Trumps Plan zur ethnischen Säuberung des Gazastreifens zu arbeiten.

„Wir haben Trumps kühne Vision für die Zukunft des Gazastreifens diskutiert und werden daran arbeiten, dass diese Vision Wirklichkeit wird“, sagte Netanjahu nach seinem Treffen mit Rubio. ‚Wir haben eine gemeinsame Strategie‘, fügte er hinzu.

Der amerikanische Außenminister begrüßte seinerseits Trumps Vorschlag, Gaza ethnisch zu säubern und als amerikanisches Territorium zu annektieren. „Das mag viele schockiert und überrascht haben“, sagte Rubio und fügte hinzu: „Was nicht weitergehen darf, ist derselbe Kreislauf, in dem wir uns immer wieder wiederholen und genau an derselben Stelle enden.“

Anfang dieses Monats erklärte Trump, dass der Gazastreifen ‚nicht von denselben Menschen, die dort ein elendes Dasein geführt haben, wiederaufgebaut und besetzt werden sollte‘. Trump forderte „andere Länder“ auf, „verschiedene Gebiete zu bauen, die letztendlich von den 1,8 Millionen in Gaza lebenden Palästinensern besetzt werden“.

Ein von einer Drohne aufgenommenes Luftbild zeigt die Zerstörung, die durch die israelische Luft- und Bodenoffensive in Dschabalija, Gaza-Streifen, am Sonntag, dem 16. Februar 2025, verursacht wurde. [AP Photo/Mohammad Abu Samra]

Letzte Woche stellte Trump klar, dass die Vereinigten Staaten Gaza als ihr eigenes Territorium beanspruchen würden. „Wir werden Gaza haben“, sagte Trump. „Wir müssen es nicht kaufen. Es gibt nichts zu kaufen. Wir werden Gaza haben. … Wir werden es uns nehmen.“

Trumps Plan, die Bevölkerung von Gaza zu vertreiben, ist ein eklatanter Verstoß gegen das Verbot der gewaltsamen Überführung von Zivilisten während bewaffneter Konflikte in der Vierten Genfer Konvention.

In Anerkennung der völligen Kriminalität ihres Plans zur ethnischen Säuberung des Gazastreifens verbrachten Rubio und Netanjahu einen bedeutenden Teil ihrer Ausführungen damit, den Internationalen Strafgerichtshof, die Vereinten Nationen und alle anderen Institutionen des Völkerrechts zu verurteilen.

In seinen Ausführungen wetterte Netanjahu gegen den „antiamerikanischen“ Charakter internationaler Institutionen. „Wir sehen das in der UN-Generalversammlung, in der UN-Menschenrechtskommission, wo der Antiamerikanismus weit verbreitet ist und mehr Resolutionen über Israel verabschiedet werden als über den Rest der Welt zusammen, und wir sehen es vor allem in der Lawfare, die gegen Amerika und Israel beim IStGH, beim IGH und anderswo geführt wird.“

Netanjahu lobte Trump für die Verhängung von Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof und erklärte: „Israel dankt Präsident Trump und seiner Regierung für die Wiederherstellung seiner Exekutivverordnung gegen den IStGH und für die rasche Verhängung von Sanktionen gegen IStGH-Beamte.“

Netanjahu bezeichnete die Institutionen des Völkerrechts als eine ‚Bedrohung‘, die es zu ‚neutralisieren‘ gelte. Er prahlte: “Der Generalsekretär und ich haben über einen gemeinsamen Beitrag zur Formulierung einer gemeinsamen Strategie zur Bewältigung der Bedrohung durch Lawfare und zur endgültigen Neutralisierung dieser Bedrohung gesprochen.“

Im November erhob der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) offiziell Anklage gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Rahmen des israelischen Völkermords in Gaza. Das Gericht beschuldigte Netanjahu und Gallant des „Kriegsverbrechens des Aushungerns als Mittel der Kriegsführung sowie der Verbrechen gegen die Menschlichkeit des Mordes, der Verfolgung und anderer unmenschlicher Handlungen“.

Das Hauptziel sowohl von Netanyahu als auch von Rubio war jedoch der Iran. „Israel und Amerika stehen Schulter an Schulter, um der Bedrohung durch den Iran entgegenzutreten“, sagte Netanjahu und fügte hinzu: „Wir waren uns einig, dass die Ayatollahs keine Atomwaffen haben dürfen, und wir waren uns auch einig, dass die Aggression des Iran in der Region zurückgedrängt werden muss.“

Rubio seinerseits bezeichnete den Iran als „die größte Quelle der Instabilität in der Region, hinter jeder terroristischen Gruppe, hinter jedem Gewaltakt, hinter jeder destabilisierenden Aktivität, hinter allem, was den Frieden und die Stabilität für die Millionen von Menschen bedroht, die diese Region ihr Zuhause nennen, steht der Iran.“

Am Wochenende erhielt Israel eine Lieferung von 2.000-Pfund-Bomben aus den Vereinigten Staaten, nachdem das Außenministerium in der vergangenen Woche einen Waffenverkauf im Wert von 7 Milliarden Dollar an Israel angekündigt hatte. Die Biden-Regierung hatte Israel seit dem 7. Oktober mit mehr als 14.000 solcher Bomben versorgt.

Trotz eines nominellen „Waffenstillstands“ in Gaza setzte Israel seine Tötungen in ganz Palästina fort, sowohl in Gaza als auch im Westjordanland. Am Wochenende zerstörten israelische Streitkräfte Häuser und Infrastruktur im Lager Nur Shams im Westjordanland. Am Sonntag wurden bei einem israelischen Luftangriff drei palästinensische Polizeibeamte in Gaza getötet.

Netanjahu und Rubio drohten lediglich damit, ihren Angriff auf Gaza zu intensivieren. „Die Hamas kann nicht als militärische oder staatliche Kraft weiterbestehen“, sagte Rubio. „Und solange sie als eine Kraft besteht, die regieren oder verwalten oder mit Gewalt drohen kann, wird Frieden unmöglich.“ Er fügte hinzu: „Sie müssen eliminiert, sie müssen ausgerottet werden.“

Anfang dieses Monats aktualisierte das Gesundheitsministerium des Gazastreifens seine Schätzung der Todesopfer seit dem 7. Oktober 2023 auf über 60.000, darunter 14.222 Menschen, die vermisst werden und vermutlich unter den Trümmern eingeschlossen sind. Über 70 Prozent der Gebäude im Gazastreifen wurden zerstört oder beschädigt, und über 90 Prozent der Bevölkerung wurden vertrieben.

Die US-Medien haben inzwischen einen Beitrag zur Normalisierung von Trumps Plan zur ethnischen Säuberung des Gazastreifens geleistet. In einem Artikel mit dem Titel „Wenn Inder und Pakistaner umsiedeln können, warum dann nicht auch die Menschen im Gazastreifen?“ erklärt das Wall Street Journal: „Im Laufe des letzten Jahrhunderts haben zahlreiche Bevölkerungsumsiedlungen stattgefunden.“ Der Artikel stellt die Teilung Indiens, bei der bis zu 2 Millionen Menschen starben, als Modell dar.

