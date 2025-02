https://www.middleeasteye.net/opinion/trump-ethnic-cleansing-plan-palestinians-problem-to-solve-like-jews-1930s



Trumps Gaza-Plan: Palästinenser werden als ein Problem angesehen, das gelöst werden muss, genau wie Juden in den 1930er Jahren

Ahmed Najar

17. Februar 2025

Es ist erschreckend zu hören, dass man kein Mensch ist, sondern eine Last für die Region und die Welt. Warum ist es so schwer, uns als freies Volk auf unserem eigenen Land zu sehen?

Ein Mann tröstet ein Kind, während die Menschen um Palästinenser trauern, die am 30. November 2024 bei einem israelischen Angriff im Norden des Gazastreifens getötet wurden (Omar al-Qattaa/AFP)

Als der Plan von US-Präsident Donald Trump für den Gazastreifen bekannt gegeben wurde, reagierte die Welt mit einer Flut von Analysen – Expertenmeinungen, geopolitischen Einschätzungen und endlosen Debatten über seine Durchführbarkeit.

Es wurde darüber diskutiert, ob der Plan realistisch umgesetzt werden könnte, wie er sich auf die regionale Stabilität auswirken würde und ob die Nachbarländer – insbesondere Ägypten und Jordanien – palästinensische Flüchtlinge aufnehmen würden.

Analysten waren davon besessen, ob Jordanien, das bereits eine bedeutende palästinensische Bevölkerung beherbergt, es verkraften könnte, noch mehr von uns aufzunehmen, als wären wir eine invasive Spezies und nicht ein enteignetes Volk.

Aber bei all dem Gerede stach eine schreckliche Tatsache hervor: Die Welt war nicht empört über die bloße Vorstellung unserer Zwangsvertreibung. Sie schreckte nicht vor dem Vorschlag zurück, ein ganzes Volk einfach zu entfernen, auszulöschen oder wie eine unbequeme Statistik neu zu mischen. Die Diskussion drehte sich nie um die grundlegende Ungerechtigkeit, Palästinenser von ihrem Land zu vertreiben.

Stattdessen ging es darum, ob die Logistik unserer ethnischen Säuberung einen Beitrag leisten würde; ob wir anderswo aufgenommen werden könnten und, was noch beunruhigender ist, ob wir überhaupt aufgenommen werden sollten.

Die schiere Lässigkeit, mit der dieser Plan seziert wurde – dieser Plan, der vorsah, unsere Anwesenheit auszulöschen, als wären wir nichts weiter als ein geopolitisches Ärgernis – machte mich zutiefst krank. Es war abscheulich, das mit anzusehen.

Die unausgesprochene Annahme schien zu sein, dass wir nicht dazugehören; dass unsere Anwesenheit von Natur aus problematisch ist; dass die Welt stabiler und friedlicher wäre, wenn wir einfach aufhören würden, als Volk in unserem eigenen Heimatland zu existieren.

Wir sind keine Schachfiguren

Und so wurden wir wieder einmal zu einer Frage, die es zu beantworten galt, zu einem Dilemma, das es zu lösen galt – nicht zu Menschen mit einer Geschichte, einer Kultur und Rechten, noch zu einem Volk, dem seit Generationen Unrecht getan wurde, das verroht, besetzt und enteignet wurde. Stattdessen suggerierte das gesamte Gespräch, dass wir ein Objekt im Weg des Fortschritts seien; ein Thema, das von denen diskutiert werden sollte, die sich als die rechtmäßigen Architekten unseres Schicksals betrachten.

Was in fast jeder Analyse von Trumps Plan fehlte, war eine einfache, unbestreitbare Wahrheit: Palästinenser haben Entscheidungsfreiheit.

Wir sind nicht nur Bauern in einem geopolitischen Spiel, die nach Belieben bewegt werden können. Wir sind keine Zahlen in einem politischen Dokument, die neu verteilt werden können. Wir sind keine Last, die von Ägypten, Jordanien oder sonst jemandem geschultert werden muss. Und doch wird über uns gesprochen, als wären wir genau das. Die israelische Besatzung – die eigentliche Ursache für Instabilität, Gewalt und Leid – ist nicht das Problem, über das diskutiert wird. Wir sind es.

Es ist schwer, die emotionale Belastung zu beschreiben, die es mit sich bringt, immer wieder zu hören, dass man unerwünscht ist, dass man ein Problem ist, das gelöst werden muss, dass man nicht einmal Anspruch auf sein eigenes Heimatland hat. Es ist unerträglich zu wissen, dass das eigene Volk nicht als Nation mit Rechten angesehen wird, sondern als Fehler in der Geschichte, der korrigiert werden muss.

Ich fürchte, wenn die Welt weiterhin stillschweigend zusieht, wird sie eines Tages aufwachen und feststellen, dass wir nicht mehr da sind. Und sie wird sich fragen, wie sie das zulassen konnte

Diese Erkenntnis wiegt schwer. Zu hören, dass man selbst in seiner eigenen Heimat nicht erwünscht ist, ist eine Entmenschlichung, die sich nur schwer in Worte fassen lässt. Sie beraubt einen der Würde, der Zugehörigkeit, der eigentlichen Grundlage dessen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein.

Jedes Mal, wenn ich im Fernsehen jemanden sagen höre: „Sehen Sie, niemand will die Palästinenser aufnehmen – nicht Ägypten, nicht Jordanien, nirgendwo“, zieht sich mein Magen zusammen. Ich spüre, wie mich die Last dieser Worte niederdrückt.

Stellen Sie sich vor, immer wieder zu hören, dass Sie eine Unannehmlichkeit sind, dass Ihre bloße Existenz etwas ist, das verwaltet und wegverhandelt werden muss. Was macht das mit einem Menschen? Was macht das mit einem Volk?

Wenn man auf diese Weise über jemanden spricht, wenn man ihn auf eine Last für die Welt reduziert, dann wird etwas Grundlegendes zerstört. Man fragt sich, ob man wirklich das Problem ist. Man stellt seinen Wert in Frage. Es entsteht eine Art Selbstzweifel, der zersetzend wirkt und das Selbstbewusstsein zerfrisst, bis man sich fragt, ob man wirklich irgendwo dazugehört.

Von der Welt im Stich gelassen

Und ich kann nicht anders, als an die Geschichte zu denken.

Ich denke daran, wie die Juden in Europa behandelt wurden – nicht nur während des Holocaust, sondern auch in den Jahrhunderten davor. Wie sie verunglimpft, ausgegrenzt und als unerwünschte Präsenz abgestempelt wurden; wie die Gesellschaft sie als Unannehmlichkeit, Hindernis und Bedrohung ansah; wie ihre Menschlichkeit im Laufe der Zeit in den Augen der Welt ausgehöhlt wurde, bis das Undenkbare möglich wurde – bis ihr Leiden gerechtfertigt und ihre Vernichtung rationalisiert werden konnte.

Ich denke darüber nach, wie die Welt sie im Stich gelassen hat, wie ihre Rufe nach Gerechtigkeit ignoriert wurden, wie ihre Verfolgung mit Schweigen beantwortet wurde, wie sich die Erzählung, dass sie ein Problem seien, so tief festsetzte, dass selbst ihre Anwesenheit für die Machthaber unerträglich wurde.

Und ich frage mich: Wiederholt sich die Geschichte?

Ich frage nicht leichtfertig. Ich frage, weil ich die gleichen Mechanismen am Werk sehe. Ich sehe, wie über Palästinenser gesprochen wird – als sei unsere Vertreibung unvermeidlich, unser Leiden ein akzeptabler Preis für die Friedensvision eines anderen. Ich sehe, wie unser Widerstand kriminalisiert wird, wie unsere bloße Existenz als Bedrohung dargestellt wird. Ich sehe, wie unser Tod gerechtfertigt wird, unsere Häuser zerstört werden, unsere Stimmen zum Schweigen gebracht werden.

Und ich sehe, wie die Welt zusieht und nichts tut.

Höhepunkt der Entmenschlichung

Es gibt einen schrecklichen Moment in der Geschichte, in dem die Entmenschlichung ihren Höhepunkt erreicht – wenn ein Volk nicht mehr als Individuen mit Rechten und Würde angesehen wird, sondern als kollektive Last, als ein Problem, das es zu beseitigen gilt. Dieser Moment ist immer ein Vorbote von etwas viel Schlimmerem – denn sobald ein Volk als entbehrlich angesehen wird, spielt sein Leid keine Rolle mehr. Ihr Tod zählt nicht mehr. Ihre Auslöschung schockiert das Gewissen der Welt nicht mehr.

Das ist es, was mir Angst macht. Denn wir sind bereits an diesem Punkt angelangt. Wir sind schon seit Jahrzehnten an diesem Punkt angelangt.

Ich weiß nicht, was die Welt tun muss, um unsere Menschlichkeit anzuerkennen. Ich weiß nicht, was wir noch tun können, um deutlich zu machen, dass wir nicht nur Zahlen, keine Statistiken und keine Verhandlungsmasse im politischen Spiel eines anderen sind. Wir sind ein Volk. Wir haben ein Zuhause, Familien, Erinnerungen, Träume. Wir haben ein Recht zu existieren, nicht nur im Exil, nicht nur als ein zu lösendes Problem, sondern als ein freies Volk auf unserem eigenen Land.

Das steht nicht zur Debatte. Das ist keine Frage der Logistik. Das ist Gerechtigkeit.

Und doch sind wir immer noch gezwungen, für unsere Sache zu plädieren, immer noch gezwungen, unsere Würdigkeit zu beweisen, immer noch gezwungen, zuzusehen, wie die Welt über unser Schicksal diskutiert – als wären wir nicht einmal im Raum.

Es gibt keine größere Gewalt, als ausgelöscht zu werden, während man noch am Leben ist. Genau das passiert mit uns.

Und ich fürchte, wenn die Welt weiterhin schweigend zusieht, wird sie eines Tages aufwachen und feststellen, dass wir nicht mehr da sind. Und sie wird sich fragen, wie sie das zulassen konnte.

Aber dann wird es zu spät sein.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Ahmed Najar ist ein palästinensischer politischer Analyst und Dramatiker, der das Theater nutzt, um die Geschichten Palästinas zu erzählen, wobei er persönliche Erfahrungen mit umfassenderen politischen Kommentaren verbindet.

Übersetzt mit Deepl.com

