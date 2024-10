https://english.almayadeen.net/news/politics/germany-s-scholz-rushes-to-assure–israel–of-no-arms-ban–n



Der deutsche Scholz beeilt sich, „Israel“ zu versichern, dass es kein Waffenembargo und neue Exporte geben wird

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

10. Oktober 2024

Bundeskanzler Olaf Scholz bekräftigt, dass seine Regierung nicht beschlossen hat, die Lieferung von Waffen an „Israel“ einzustellen, und dass sie bald einige liefern wird.

Anhören

Bundeskanzler Olaf Scholz kommt am Mittwoch, dem 9. Oktober 2024, zur Kabinettssitzung der Regierung im Kanzleramt in Berlin an. (AP)

Bundeskanzler Olaf Scholz wies am Donnerstag Vorwürfe zurück, Berlin habe Waffenexporte nach „Israel“ faktisch gestoppt, und betonte, dass in Kürze weitere Verteidigungsgüter geliefert würden.

Seine Haltung steht im Gegensatz zu der des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der kürzlich ein Waffenembargo für Ausrüstung zur Verwendung in Gaza vorschlug, was eine scharfe Reaktion des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu hervorrief.

In einer Rede vor dem Deutschen Bundestag sagte Scholz: „Wir haben nicht beschlossen, die Lieferung von Waffen einzustellen. Wir haben Waffen geliefert und wir werden Waffen liefern.“

Er wies auch darauf hin, dass Schritte unternommen worden seien, um sicherzustellen, dass bald weitere Lieferungen erfolgen würden, wobei er die Art der Ausrüstung nicht näher spezifizierte.

Während einer Parlamentsdebatte über die Ereignisse vom 7. Oktober 2023 warf der konservative Oppositionsführer Friedrich Merz der deutschen Regierung vor, die Genehmigung neuer Waffenlieferungen nach „Israel“ um mehrere Monate verzögert zu haben.

Deutschland, das sich angesichts des Holocausts traditionell für eine starke Unterstützung „Israels“ einsetzt, sieht sich seit Beginn des Krieges gegen Gaza mit Spannungen in seinen Beziehungen zu „Israel“ konfrontiert. Während sich Deutschland mit anderen westlichen Nationen für Waffenstillstände in Gaza und im Libanon einsetzt, wo die Hisbollah den israelischen Besatzungstruppen gegenübersteht, behauptete Merz, dass es „Risse in der Solidarität Deutschlands“ mit Israel gebe.

Er wies darauf hin, dass sich die Regierung seit Monaten weigere, Ausfuhrgenehmigungen für die Lieferung von Munition und sogar für die Lieferung von Ersatzteilen für Panzer nach Israel zu erteilen.

Rolf Mützenich, der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion von Scholz, verteidigte die Position der Regierung und bekräftigte, dass Deutschland „Israel“ sowohl militärische Unterstützung als auch humanitäre und finanzielle Hilfe zukommen lasse, und betonte, dass der Export von militärischer Ausrüstung dem humanitären Völkerrecht entsprechen müsse.

Sahra Wagenknecht, eine linksradikale Oppositionspolitikerin, kritisierte unterdessen die deutschen Waffenlieferungen an „Israel“ scharf und argumentierte, dass sie „Beihilfe zu Kriegsverbrechen“ seien.

Sie sagte zwar, dass „Israel das Recht hat, sich selbst und seine Bürger zu schützen“, wies aber darauf hin, dass „Israel nicht das Recht auf seiner Seite hat, wenn es Gaza dem Erdboden gleichmacht und seine Bewohner mit grenzenloser Rücksichtslosigkeit unter Trümmern und Asche begräbt“.

Wagenknecht fügte hinzu, dass „diese Brutalität im Libanon wiederholt wird“.

„Die israelische Regierung, die zum Teil aus Rechtsradikalen besteht, droht, eine ganze Region in den Abgrund zu stürzen. Dafür darf es keine Waffen aus Deutschland geben“, betonte sie.

Seit Beginn des israelischen Krieges gegen Gaza sind deutsche Behörden gegen pro-palästinensische Veranstaltungen und Aktivisten vorgegangen, die die Verbrechen ‚Israels‘ gegen das palästinensische Volk anprangern und ein Waffenembargo gegen die Besatzungsmacht fordern.

Lesen Sie mehr: Zehn Personen bei pro-palästinensischer Demonstration in Berlin festgenommen, Polizeibericht

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …