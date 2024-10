https://thecradle.co/articles/jewish-state-will-extend-from-jerusalem-to-damascus-israeli-finance-minister



„Jüdischer Staat wird sich von Jerusalem bis Damaskus erstrecken“: israelischer Finanzminister

In einem neuen Dokumentarfilm sagt Bezalel Smotrich, dass das zionistische Ziel, Teile Syriens, des Irak, Jordaniens, des Libanon und Saudi-Arabiens zu erobern, Teil des öffentlichen Diskurses in Israel ist

10. Oktober 2024

(Bildnachweis: AMIR COHEN/REUTERS)

In einem neuen Dokumentarfilm erläuterte der israelische Minister Bezalel Smotrich seinen Wunsch, nicht nur alle palästinensischen Gebiete bis zum Jordan zu erobern, sondern auch die syrische Hauptstadt Damaskus und Gebiete, die sich bis in den Irak und nach Saudi-Arabien erstrecken.

Smotrich, Finanzminister im israelischen Kabinett und Vorsitzender der Partei des religiösen Zionismus, äußerte sich in einem kürzlich veröffentlichten Dokumentarfilm mit dem Titel Israel: Extremisten an der Macht. Der Dokumentarfilm wurde von Arte Reportage, einem deutsch-französischen Nachrichtenmagazin, produziert.

Auf die Frage nach seinem Ziel antwortete Smotrich dem Interviewer: „Ich möchte einen jüdischen Staat … Es ist ein Land, das nach den Werten des jüdischen Volkes geführt wird.“

Israel kontrolliert derzeit ein Gebiet vom Mittelmeer bis zum Jordan, einschließlich der palästinensischen Gebiete im Westjordanland, die seit 1967 unter israelischer Militärbesatzung stehen.

Seitdem hat Israel illegale jüdische Siedlungen auf gestohlenem palästinensischem Land im Westjordanland errichtet.

Der Interviewer fragte Smotrich dann, ob er der Meinung sei, dass die Grenzen des jüdischen Staates über den Jordan hinausreichen sollten.

Smotrich antwortete: „Auf jeden Fall, aber langsam … Unsere großen religiösen Ältesten pflegten zu sagen, dass die Zukunft Jerusalems bis nach Damaskus reichen sollte.“

Der Erzähler des Dokumentarfilms fügte hinzu: „Bezalel Smotrich hat eine maximalistische Vision vom gelobten Land. Und dazu gehören alle palästinensischen Gebiete, aber auch Gebiete in Jordanien, Syrien, Libanon, Irak und Ägypten. Sogar in Saudi-Arabien. Zugegeben, eine radikale Vision, aber eine, die in der öffentlichen Debatte in Israel akzeptiert wird.“

Seit Beginn des Völkermords im Gazastreifen im Oktober 2023 haben viele israelische Soldaten, Medienpersönlichkeiten und Politiker deutlich gemacht, dass sie für die Eroberung der Enklave kämpfen, um dort jüdische Siedlungen zu errichten.

Sie sagen, dass Gaza zerstört und die 2,3 Millionen palästinensischen Bewohner des Streifens gewaltsam vertrieben werden müssen, entweder auf dem Landweg nach Ägypten oder per Boot nach Europa, um jüdische Siedlungen zu ermöglichen.

Die ethnische Säuberung der Palästinenser im nördlichen Gaza ist nun im Gange, gemäß dem sogenannten „Generalplan“.

Einige Soldaten machen das zusätzliche Ziel, arabisches Gebiet bis nach Syrien und in den Irak zu erobern, durch die Abzeichen auf ihren Uniformen deutlich.

Viele in der israelischen Gesellschaft freuen sich auch darauf, den Südlibanon zu erobern und dort jüdische Siedlungen zu bauen. Am 25. September veröffentlichte die Bewegung für die Besiedlung des Südlibanons eine Karte mit den „neuen hebräischen Namen für die Siedlungen im Südlibanon“, die auf den aktuellen Namen der libanesischen Städte und Dörfer basieren.

Jewish Currents berichtet, dass die Bewegung davon ausgeht, dass „die israelische Besiedlung des Südlibanons mit einem Krieg gegen die Hisbollah beginnen wird – was sie nicht als letztes Mittel betrachten, wenn eine diplomatische Lösung nicht möglich ist, sondern als einzig vernünftigen Weg nach vorne.“

Der Politologe James Dorsey stellt fest, dass die Bewegung die Eroberung des Libanon mit einer biblischen Rechtfertigung aus dem Buch Deuteronomium, Kapitel 3, Vers 25, begründet. Als Moses Gott darum bittet, in das Gelobte Land einziehen zu dürfen, fragt er: „Lass mich hinübergehen und das gute Land jenseits des Jordan sehen – das schöne Hügelland und den Libanon.“

