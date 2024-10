https://www.middleeasteye.net/opinion/gaza-war-israel-lost-humanity-celebrate-power-kill



Krieg gegen Gaza: Israel hat seine Menschlichkeit verloren, während es seine Macht zu töten feiert

Von Gideon Levy

10. Oktober 2024

Hundert Unschuldige, tausend, sogar zehntausend tote palästinensische Kinder – nichts davon ändert die neue israelische Denkweise

Menschen nehmen an einer alternativen Gedenkfeier teil, die von den Familien der Geiseln organisiert wurde, Tel Aviv, 7. Oktober 2024 (Reuters)

Der Angriff der Hamas am 7. Oktober hat Israel überwältigt und sein Gesicht völlig verändert. Das Land erlebte eine taktische Niederlage nach einem kolossalen Versagen der israelischen Sicherheitskräfte, erholte sich jedoch schnell und startete eine Kampagne von Massentötungen, Vertreibungen der Bevölkerung, territorialen Besetzungen, Attentaten und anderen Operationen, wie dem Pagers-Epos im Libanon.

Wir wollen hier nicht über den Wert oder die Kosten dieser gewalttätigen Aktionen streiten, von denen viele unmoralisch und illegal waren. Viel tiefer geht die Verschiebung von Moral und Werten, die Israel seit dem 7. Oktober erlebt hat.

Es ist höchst zweifelhaft, ob sich das Land von dieser Transformation erholen kann. Kein militärischer Sieg kann Israel zu dem machen, was es vor dem 7. Oktober war.

Im vergangenen Jahr hat sich Israel auf mehrere Annahmen geeinigt: Erstens, dass das Massaker vom 7. Oktober in keinem Zusammenhang stand und ausschließlich aufgrund der angeblichen angeborenen Blutgier und Grausamkeit der Palästinenser in Gaza verübt wurde.

Zweitens tragen alle Palästinenser die Schuld für das Massaker der Hamas an israelischen Zivilisten. Und eine dritte Annahme stützt sich auf die ersten beiden: Nach diesem schrecklichen Massaker darf Israel alles tun. Niemand hat das Recht, dies zu verhindern.

Im Namen des Rechts auf Selbstverteidigung, das aus der Perspektive der israelischen Werte ausschließlich den Israelis, aber niemals den Palästinensern vorbehalten ist, kann Israel ungezügelte Rache- und Strafaktionen für das, was die Hamas ihm angetan hat, einleiten.

Im Namen seines Rechts auf Selbstverteidigung darf Israel Hunderttausende Menschen aus ihren Häusern in Gaza vertreiben, die vielleicht nie zurückkehren werden, willkürlich Zerstörung im gesamten Gebiet anrichten und mehr als 40.000 Menschen, darunter viele Frauen und Kinder, töten.

Im Namen seines Rechts auf Selbstverteidigung ist es Israel auch gestattet, die Anführer der Hamas ohne Rücksicht auf „Kollateralschäden“ zu eliminieren – die schon lange keine „Kollateralschäden“ mehr sind – und Hunderte von Menschen bei Mordanschlägen zu töten, die Israel als legitime Operationen ansieht.

Barbarischer Diskurs

Angesichts der beispiellosen Zahl an Todesopfern am 7. Oktober fühlte sich Israel in der Lage, sich von den Fesseln der politischen Korrektheit zu befreien und gleichzeitig die Barbarei sowohl im israelischen Diskurs als auch im Verhalten der Armee zu legitimieren.

Da die Barbarei somit gerechtfertigt wurde, wurde die Menschlichkeit aus dem öffentlichen Diskurs entfernt und zeitweise sogar als rechtswidrig eingestuft. Es ist nicht so, dass der Diskurs innerhalb Israels zuvor human und aufmerksam gegenüber der Notlage des palästinensischen Volkes gewesen wäre; aber nach dem 7. Oktober wurden alle noch bestehenden Beschränkungen aufgehoben.

Es begann damit, dass jede Äußerung von Mitgefühl, Solidarität, Anteilnahme oder sogar Schmerz als Reaktion auf die schreckliche Bestrafung des Gazastreifens kriminalisiert wurde. Solche Ansichten gelten als verräterisch. Israelis, die in den sozialen Medien Mitgefühl oder Menschlichkeit zum Ausdruck bringen, wurden überwacht und zu polizeilichen Ermittlungen vorgeladen. Einige wurden von ihren Arbeitsplätzen entlassen.

Diese Form des McCarthyismus hat vor allem den palästinensischen Bürgern Israels geschadet, aber auch mitfühlende Juden haben eine harte Reaktion der Behörden hervorgerufen. Im Grunde genommen wurde Mitgefühl verboten. Es darf nicht gegenüber Palästinensern zum Ausdruck gebracht werden – nicht einmal gegenüber toten, verwundeten, hungrigen, behinderten oder verwaisten Babys. Alle sind zu Recht den Strafen ausgesetzt, die Israel verhängt.

Die israelischen Medien, die im vergangenen Jahr skandalöser waren als je zuvor, tragen freiwillig die Flagge der Aufstachelung

Der Verlust der kollektiven Menschlichkeit gegenüber dem palästinensischen Volk könnte sich für Israel als irreparabel erweisen. Dass das Land sie nach diesem Krieg zurückgewinnen wird, ist äußerst zweifelhaft.

Der Verlust der Menschlichkeit im öffentlichen Diskurs ist eine ansteckende und manchmal tödliche Krankheit. Eine Genesung ist sehr schwierig. Israel hat jegliches Interesse an dem, was es dem palästinensischen Volk antut, verloren und argumentiert, dass sie es „verdienen“ – alle, einschließlich Frauen, Kinder, ältere Menschen, Kranke, Hungrige und Tote.

Die israelischen Medien, die im vergangenen Jahr schändlicher waren als je zuvor, tragen freiwillig die Flagge der Aufwiegelung, der Entfachung von Leidenschaften und des Verlusts der Menschlichkeit, nur um ihre Konsumenten zu befriedigen.

Die einheimischen Medien haben den Israelis fast nichts vom Leid der Palästinenser in Gaza gezeigt, während sie die Manifestationen von Hass, Rassismus, Ultranationalismus und manchmal Barbarei, die sich gegen die Enklave und ihre Bevölkerung richten, beschönigen.

Die Tötung von Nasrallah wird gefeiert

Als Israel 100 Menschen durch den Bombenangriff auf eine Schule in Gaza-Stadt tötete, in der Tausende von Vertriebenen Zuflucht gesucht hatten, und behauptete, es handele sich um eine Einrichtung der Hamas, machten sich die meisten israelischen Medien nicht einmal die Mühe, darüber zu berichten.

Die Tötung von 100 Vertriebenen, darunter Frauen und Kinder, durch die israelische Armee ist in Israel weder wichtig noch interessant genug, um in einem Leitartikel erwähnt zu werden. Niemand dachte daran, zu protestieren, zu kritisieren oder auch nur zu fragen, ob dies eine legitime Aktion war – schließlich hatte die israelische Armee sie als Hamas-Stützpunkt bezeichnet, und damit ist alles erlaubt.

Der Tiefpunkt des öffentlichen Diskurses in Israel folgte jedoch auf die Ermordung des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah in Beirut. Die israelischen Medien feierten – es gibt kein anderes Wort – seine Ermordung, während sie den Preis ignorierten, den viele Libanesen mit ihrem Leben bezahlten. Seit wann ist der Tod eines Menschen, selbst eines erbitterten und grausamen Feindes, ein Grund zum Feiern?

Nasrallahs Tod löste eine Welle der Freude aus. Wenn eine solche Freude nicht nur zum Ausdruck gebracht, sondern auch von den Medien insgesamt gefördert und vorangetrieben wird, ist das Ergebnis ein barbarischer Diskurs.

Am Morgen nach der Ermordung Nasrallahs lief ein Reporter von Channel 13, einem der führenden Fernsehsender des Landes, durch die Straßen einer Stadt im Norden Israels und verteilte Schokolade an Passanten in einer Live-Sendung. Noch nie zuvor gab es eine Live-Übertragung, in der Süßigkeiten verteilt wurden, um einen gezielten Mord zu feiern.

Dies war ein neuer Tiefpunkt. Ein anderer, viel bekannterer Journalist, der das selbsternannte „gemäßigte Zentrum“ vertritt, schrieb auf X (ehemals Twitter): „Nasrallah wurde in seiner Höhle zerquetscht und starb wie eine Eidechse … ein passendes Ende“ – als hätte der Reporter selbst den unterirdischen Bunker mit eigenen Händen zerschlagen. Andere Nachrichtensprecher prosteten live auf Sendung mit Arak auf die Ermordung an.

Dieser barbarische Patriotismus wurde begeistert hochgehalten und Israel jubelte.

Die Nazis bezeichneten Juden als Ratten und Nasrallah ist in den Augen Israels „eine Eidechse“.

Selbst die Dimensionen des Todes, der durch 80 Bomben in Beirut gesät wurde, ändern nichts an dieser Rechnung. Hundert Unschuldige, tausend, sogar 16.000 tote Kinder – nichts davon beeinflusst die neue israelische Denkweise.

Gideon Levy ist Kolumnist und Mitglied der Redaktion von Haaretz. Levy kam 1982 zu Haaretz und war vier Jahre lang stellvertretender Chefredakteur der Zeitung. Er erhielt den Euro-Med-Journalistenpreis 2008, den Leipziger Freiheitspreis 2001, den Preis der israelischen Journalistenvereinigung 1997 und den Preis der Vereinigung für Menschenrechte in Israel 1996. Sein neues Buch „The Punishment of Gaza“ wurde gerade von Verso veröffentlicht.

Übersetzt mit Deepl.com

