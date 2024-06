https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2024/6/24/israel-war-on-gaza-live-israeli-tanks-surround-al-mawasi-safe-zone





Trauernde nehmen an der Beerdigung von Hani Al-Jaafarwi, dem Leiter der Ambulanz- und

Rettungsdienstes, im Gesundheitsministerium in Gaza-Stadt am 24. Juni,

2024. (Dawoud Abu Alkas/Reuters)

Israels Krieg gegen Gaza live: Chef der Rettungsdienste in Gaza getötet

Von Umut Uras und Tamila Varshalomidze

24. Juni 2024

Nach Angaben von Save the Children werden bis zu 21.000 Kinder vermisst, seit Israel am 7. Oktober seinen Krieg gegen den Gazastreifen begonnen hat.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sagt, die heftigen Kämpfe in Gaza seien fast vorbei, besteht aber darauf, dass der Krieg weitergeht, selbst wenn ein Waffenstillstandsabkommen

mit der Hamas vereinbart wird. Die palästinensische Gruppe sagt, Netanjahus Kommentare zeigen, dass er den von US-Präsident Joe Biden am 31. Mai unterbreiteten Vorschlag ablehnt.



Israel tötet Gazas Direktor für Ambulanzen und

Hani al-Jaafarawi, der als eine Stütze des Gesundheitssystems der Enklave

Gesundheitssystems der Enklave gilt, bei einem Luftangriff in Gaza-Stadt.

Inzwischen sind zwei weitere Babys im Kamal Adwan Krankenhaus im Norden Gazas an Unterernährung gestorben.

Damit stieg die Zahl der Todesopfer durch Hunger und Durst auf 31, so die Gesundheitsbehörden.

Seit dem 7. Oktober wurden in Israels Krieg gegen den Gazastreifen mindestens 37.626 Menschen getötet und 86.098 verwundet.

seit dem 7. Oktober. Die Zahl der Todesopfer in Israel durch die von der Hamas geführten Angriffe

liegt bei 1.139, und Dutzende von Menschen werden immer noch in Gaza gefangen gehalten.

Europäischer Josep Borrell, Chef der europäischen Außenpolitik, sagt: „Trotz aller taktischen Pausen ist die Situation so, dass keine Hilfe nach Gaza kommt“.

„Die Hilfe wird außerhalb der Grenze aufgestockt. Einige dieser Güter

verderben“, sagte er bei seiner Ankunft auf der Tagung des Rates für Auswärtige Angelegenheiten in Luxemburg.

