Der ehemalige israelische Unterhändler Daniel Levy: Netanjahu will „ewigen Krieg“ in Gaza, keinen neuen Waffenstillstand

Bericht vom 2. Juni 2025

Daniel Levy

Präsident des U.S./Middle East Project und ehemaliger israelischer Friedensunterhändler unter den Premierministern Ehud Barak und Yitzhak Rabin.

Wir erhalten aktuelle Informationen zu den laufenden Waffenstillstandsverhandlungen zwischen der Hamas und Israel vom ehemaligen israelischen Friedensunterhändler Daniel Levy. Der jüngste Vorschlag, der vom US-Nahost-Beauftragten Steve Witkoff vermittelt wurde, „nimmt die Verpflichtung zu einem dauerhaften Waffenstillstand, zum Rückzug Israels und zur Zulassung humanitärer Hilfe zurück“. Laut Levy ist dies ein schlechtes Abkommen für die Palästinenser, das Israel die Fortsetzung seiner ethnischen Säuberung in Gaza ermöglicht. Unterdessen protestieren Familienangehörige der israelischen Geiseln gegen die Verzögerungen des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu bei der Sicherung eines Abkommens, während er auf einen „dauerhaften Krieg“ und die letztendliche Annexion des Gazastreifens hinarbeitet. „Nichts davon wäre möglich, wenn nicht so ein Großteil der israelischen Medien und Gesellschaft mobilisiert worden wäre, um dies zu unterstützen, und nichts davon wäre möglich, wenn Israel nicht straffrei behandelt würde.“ Levy reagiert auch auf das jüngste Massaker an Palästinensern an einem Hilfsstandort, der von der US-amerikanisch-israelischen Hilfsinitiative Gaza Humanitarian Foundation betrieben wird.

Transkript

Dies ist ein vorläufiges Transkript. Der Text ist möglicherweise noch nicht in seiner endgültigen Form.

AMY GOODMAN: Wir beginnen die heutige Sendung mit den Waffenstillstandsgesprächen in Gaza, die nach dem Beschuss und der Tötung von mindestens 30 Palästinensern durch israelische Panzer am Sonntag in der Nähe von Rafah im Süden Gazas, die auf Hilfe warteten, aufgenommen wurden. Mehr als 170 weitere Menschen wurden verletzt. Israel hat die Verantwortung dafür zurückgewiesen. Die Hilfsstation wird von der von den USA und Israel unterstützten Gaza Humanitarian Foundation betrieben. Hier ist ein Zeuge namens Ibrahim Abu Saud, der Al Jazeera den Angriff schilderte.

IBRAHIM ABU SAUD: [übersetzt] Sie sagten, es gäbe Hilfe, und wir sollten um 5:30 Uhr eintreffen. Wir bewegten uns in Richtung des Al-Alam-Kreisverkehrs in der Nähe des Meeres, und es gab viel Schüsse. Die Quadcopter kamen und sagten, es gäbe heute keine Hilfe. Um 6:00 Uhr schossen die Panzer, aber niemand tat etwas gegen die Israelis.

AMY GOODMAN: Wir werden bald nach Gaza gehen, um mit einem Arzt, der Überlebende behandelt hat, und einem Koordinator einer lokalen Nichtregierungsorganisation mehr über den Angriff zu sprechen, aber zuerst erhalten wir aktuelle Informationen darüber, wie die Verhandlungen über einen möglichen Waffenstillstand weitergehen.

Am Wochenende hat die Hamas ihre Antwort auf einen Vorschlag des US-Nahost-Beauftragten Steve Witkoff vorgelegt. Die Hamas bietet an, zehn lebende Geiseln und 18 Leichen freizulassen, im Gegenzug für die Freilassung palästinensischer Gefangener durch Israel. Die Hamas fordert außerdem ein vollständiges Ende des Krieges Israels gegen Gaza und den Abzug der israelischen Truppen aus Gaza, aber Witkoff hat die Antwort der Hamas als „völlig inakzeptabel“ bezeichnet.

Unterdessen haben die Behörden in Boulder, Colorado, einen Mann festgenommen, der beschuldigt wird, mit einem provisorischen Flammenwerfer und einem weiteren Brandgerät eine Menschenmenge angegriffen zu haben, die an einem wöchentlichen Marsch zu Ehren der israelischen Geiseln im Gazastreifen teilgenommen hatte. Acht Menschen wurden durch Verbrennungen verletzt, mindestens einer schwebt in Lebensgefahr. Das FBI ermittelt wegen eines terroristischen Aktes.

Für weitere Informationen schalten wir nun nach London zu Daniel Levy, Präsident des U.S./Middle East Project und ehemaliger israelischer Friedensunterhändler unter den Premierministern Ehud Barak und Yitzhak Rabin.

Daniel, willkommen zurück bei Democracy Now! Können Sie uns zunächst sagen, wie es derzeit um den Waffenstillstandsvorschlag steht? Weiterlesen bei democracynow.org

