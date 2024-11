https://overton-magazin.de/top-story/der-friedenspreis-des-deutschen-buchhandels-2025-geht-an-heinz-guderian/



Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels 2025 geht an … Heinz Guderian

Ich möchte Ihnen den nächsten Gewinner des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels vorstellen. Sie kennen ihn nicht? Ich will nicht zu viel verraten. Nur so viel. Er ist ein Mann, der immer vorangegangen ist und wie kaum ein anderer deutsche Tugenden verkörpert. Einen, den wir brauchen. Gerade jetzt.

Dieser Mann ist durch eine schwere Zeit gegangen ist und hat sich dabei nie wegegeduckt. Er ist bei seinen Überzeugungen geblieben und hat sie nie verraten. Dieser Mann hatte aber auch Visionen, große Visionen, die kühn und gewagt waren. Dabei hat er es aber nicht belassen. Er ist ihnen gefolgt und hat dabei keine Opfer gescheut. Selbst als sich die Visionen nicht verwirklichen ließen, blieb er ihnen treu. Jede Niederlage, sei sie noch so groß gewesen, hat ihn nicht von diesem hehren Ziel abbringen lassen. Das sollte für den Anfang genügen.

Es geht also um einen Mann, der es verdient, postum geehrt zu werden. Denn: Der Friedenspreis zählt zu den wichtigsten europäischen Kulturpreisen. Die/der Preisträger/in muss, so steht es im Statut, in hervorragendem Maße „zur Verwirklichung des Friedensgedankens“ beigetragen.

Bevor ich Ihnen exklusiv und mit viel Liebe zum Detail den kommenden Friedenspreisträger 2025 vorstelle, möchte ich Sie einstimmen und auf die letzten Preisträger zurückschauen. Sie werden mit mir dann darin übereinstimmen, dass sich der kommende Preisträger buchstäblich aufgedrängt hat. Man könnte auch scherzhaft sagen: Er hat sich selbst nominiert.

Erinnern Sie sich noch an den Preisträger 2022?

